Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул 2020-2021
13' Красная карточкаМиазга Мэтт
1:0
48' ГолЛамкель Зе Дидье
58' Желтая карточкаСамби Локонга Альберт-Мбойо
60' Желтая карточкаВерстрате Биргер
46
Бутез
Жан
30
Бута
20
Миазга
Мэтт
22
Коббо
Элиас
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 БутаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
-
19 Миёши КоджиНападающий
-
Главный тренер: Франк Веркаутерен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хан УорнерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мукайру ПолНападающий
-
56 Zeno Debast
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Ход матча
13'
48'
1:0
60'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбокани Дьёмерси
|3 (1)
|0.5
|2.
|Ле Маршан Максим
|1
|0.17
|3.
|Миёши Коджи
|1
|0.17
|4.
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.17
|5.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|6.
|Бута
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нмеча Лукас
|4 (1)
|0.67
|2.
|Ларсен Якоб-Бруун
|2
|0.33
|3.
|Миазга Мэтт
|1
|0.17
|4.
|Версхарен Яри
|1
|0.17
|5.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.17
|6.
|Требель Адриен
|0
|0
|7.
|Мурильо Микаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Верстрате Биргер
|4
|0
|2.
|Де Лат Ричи
|2
|0
|3.
|Хонгла Мартин
|2
|0
|4.
|Ле Маршан Максим
|1
|0
|5.
|Мбокани Дьёмерси
|1
|0
|6.
|Сек Абдулай
|1
|0
|7.
|Миёши Коджи
|1
|0
|8.
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0
|9.
|Бойя Франк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|3
|0
|2.
|Миазга Мэтт
|1
|1
|3.
|Каллен Джош
|2
|0
|4.
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|5.
|Нмеча Лукас
|1
|0
|6.
|Коббо Элиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антверпен
|0
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|20% (1)
|Андерлехт
|0
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Антверпен Последние 20 матчей: +8 =4 -8Генк 4:0 Антверпен Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен
Антверпен 2:3 Генк Антверпен 3:2 Генк Мускрон-Перювельз 2:3 Антверпен Антверпен 1:4 Андерлехт Брюгге 0:2 Антверпен Антверпен 4:2 Кортрейк АХ Лёвен 2:0 Антверпен Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен Антверпен 0:0 Сент-Трюйден Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Антверпен Брюгге 3:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Антверпен 2:1 Ла Лувьер Антверпен 3:2 Васланд-Беверен Эйпен 0:2 Антверпен
Андерлехт Последние 20 матчей: +9 =7 -4Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен
Брюгге 2:2 Андерлехт Остенде 0:3 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Брюгге Антверпен 1:4 Андерлехт Кортрейк 2:1 Андерлехт Гент 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:2 Генк Андерлехт 1:1 Мехелен Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Стандард 1:3 Андерлехт Андерлехт 0:2 Кортрейк Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Андерлехт Генк 1:2 Андерлехт
Последние игры между собой
Антверпен: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Андерлехт: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Андерлехт 1:2 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 1:1 Андерлехт Плей-офф за чемпионский титул Андерлехт 1:2 Антверпен Плей-офф за чемпионский титул Антверпен 0:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:1 Антверпен Первый дивизион А Андерлехт 2:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 0:0 Андерлехт Первый дивизион А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|1:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|44
|2.
|Брюгге
|0:1
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|44
|3.
|Антверпен
|1:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|35
|4.
|Андерлехт
|0:1
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|42
|2.
|Антверпен
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|34
|3.
|Генк
|1:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Андерлехт
|0:1
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Генк
|Онуачу Пол
|4
|0
|2
|2.
|Генк
|Торстведт Кристиан
|4
|0
|1
|3.
|Андерлехт
|Нмеча Лукас
|4
|1
|0
|4.
|Антверпен
|Мбокани Дьёмерси
|3
|1
|1
|5.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Верстрате Биргер
|4
|0
|2.
|Андерлехт
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|3
|0
|3.
|Андерлехт
|Миазга Мэтт
|1
|1
|4.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|2
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|2
|0