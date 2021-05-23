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Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул 2020-2021

2020-2021
Антверпен
1:0
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
13' Красная карточка
Миазга Мэтт
1:0
48' Гол
Ламкель Зе Дидье
58' Желтая карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо
60' Желтая карточка
Верстрате Биргер
90' Желтая карточка
Ламкель Зе Дидье
90' Желтая карточка
Сек Абдулай
90'+6
46
Бутез
Жан
4
Сек
Абдулай
21
Батубинсика
Дилан
31
Ле
Маршан
Максим
30
Бута
18
Хонгла
Мартин
5
Верстрате
Биргер
2
Де
Лат
Ричи
16
Геркенс
Питер
7
Ламкель
Зе
Дидье
70
Мбокани
Дьёмерси
16
Вербрюгген
Барт
62
Мурильо
Микаэль
20
Миазга
Мэтт
22
Коббо
Элиас
14
Михайличенко
Богдан
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
8
Каллен
Джош
40
Амузу
Френсис
51
Версхарен
Яри
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
7
Нмеча
Лукас
Антверпен
3-4-2-1
Андерлехт
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбокани Дьёмерси 3 (1) 0.5
2. Ле Маршан Максим 1 0.17
3. Миёши Коджи 1 0.17
4. Ламкель Зе Дидье 1 0.17
5. Лукаку Джордан 0 0
6. Бута 0 0
Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нмеча Лукас 4 (1) 0.67
2. Ларсен Якоб-Бруун 2 0.33
3. Миазга Мэтт 1 0.17
4. Версхарен Яри 1 0.17
5. Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.17
6. Требель Адриен 0 0
7. Мурильо Микаэль 0 0

Карточки

Антверпен
# Игрок      
1. Верстрате Биргер 4 0
2. Де Лат Ричи 2 0
3. Сек Абдулай 2 0
4. Ламкель Зе Дидье 2 0
5. Хонгла Мартин 2 0
6. Ле Маршан Максим 1 0
7. Мбокани Дьёмерси 1 0
8. Миёши Коджи 1 0
9. Бойя Франк 1 0
Андерлехт
# Игрок      
1. Самби Локонга Альберт-Мбойо 3 0
2. Миазга Мэтт 1 1
3. Каллен Джош 2 0
4. Мурильо Микаэль 1 0
5. Нмеча Лукас 1 0
6. Коббо Элиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антверпен 0 0 0 50% (3) 33.33% (2) 16.67% (1)
 Андерлехт 0 0 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Антверпен Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Генк 4:0 Антверпен Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен
Антверпен 2:3 Генк Антверпен 3:2 Генк Мускрон-Перювельз 2:3 Антверпен Антверпен 1:4 Андерлехт Брюгге 0:2 Антверпен Антверпен 4:2 Кортрейк АХ Лёвен 2:0 Антверпен Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен Антверпен 0:0 Сент-Трюйден Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Антверпен Брюгге 3:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Антверпен 2:1 Ла Лувьер Антверпен 3:2 Васланд-Беверен Эйпен 0:2 Антверпен
Андерлехт Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен
Брюгге 2:2 Андерлехт Остенде 0:3 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Брюгге Антверпен 1:4 Андерлехт Кортрейк 2:1 Андерлехт Гент 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:2 Генк Андерлехт 1:1 Мехелен Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Стандард 1:3 Андерлехт Андерлехт 0:2 Кортрейк Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Андерлехт Генк 1:2 Андерлехт

Последние игры между собой

Антверпен: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Андерлехт: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Андерлехт 2:2 Антверпен Плей-офф за чемпионский титул Антверпен 1:4 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 0:0 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 1:2 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 1:1 Андерлехт Плей-офф за чемпионский титул Андерлехт 1:2 Антверпен Плей-офф за чемпионский титул Антверпен 0:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:1 Антверпен Первый дивизион А Андерлехт 2:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 0:0 Андерлехт Первый дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 1 0 15 - 5 44
2. Брюгге 6 1 3 2 8 - 11 44
3. Антверпен 6 1 2 3 6 - 11 35
4. Андерлехт 6 0 4 2 9 - 11 33
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 3 1 1 1 5 - 5 42
2. Антверпен 3 1 1 1 3 - 3 34
3. Генк 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Андерлехт 3 0 2 1 6 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 3 3 0 0 7 - 4 37
2. Андерлехт 3 0 2 1 3 - 4 31
3. Брюгге 3 0 2 1 3 - 6 2
4. Антверпен 3 0 1 2 3 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Генк Онуачу Пол 4 0 2
2. Генк Торстведт Кристиан 4 0 1
3. Андерлехт Нмеча Лукас 4 1 0
4. Антверпен Мбокани Дьёмерси 3 1 1
5. Брюгге Ванакен Ханс 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Антверпен Верстрате Биргер 4 0
2. Андерлехт Самби Локонга Альберт-Мбойо 3 0
3. Андерлехт Миазга Мэтт 1 1
4. Брюгге Ванакен Ханс 2 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 17'
    Версхарен Яри уходит с поля. Zeno Debast выходит вместо него
  • 13'
    УДАЛЕНИЕ! - Миазга Мэтт увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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