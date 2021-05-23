США: МЛС 2021
Сиэтл Саундерс
1:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Lumen Field
Атланта Юнайтед
2' Желтая карточкаЛопез Эрик
1:0
6' ГолРуидиас Рауль
28
Гомес
Еймар
22
Роу
Келин
11
Смит
Брэд
17
Брюин
Уилл
11
Леннон
Брукс
21
Белло
Джордж
16
Лопез
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Смит БрэдПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Белло ДжорджПолузащитник
-
16 Лопез ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Торрес ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
Ход матча
2'
6'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руидиас Рауль
|5 (1)
|0.71
|2.
|Смит Брэд
|3
|0.43
|3.
|Монтеро Фреди
|2
|0.29
|4.
|Joao Paulo I
|1
|0.14
|5.
|Ролдан Кристиан
|1
|0.14
|6.
|Арреага Хавьер
|1
|0.14
|7.
|Рольдан Александер
|0
|0
|8.
|Брюин Уилл
|0
|0
|9.
|Медранда Джимми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Марселино
|2 (1)
|0.33
|2.
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.17
|3.
|Мартинес Хосеф
|1
|0.17
|4.
|Барко Эсекьель
|1
|0.17
|5.
|Малрейни Джейк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Joao Paulo I
|2
|0
|2.
|Арреага Хавьер
|2
|0
|3.
|Фрай Стефан
|1
|0
|4.
|Руидиас Рауль
|1
|0
|5.
|Гомес Еймар
|1
|0
|6.
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|7.
|Делем Жорди
|1
|0
|8.
|Толо Нуху
|1
|0
|9.
|Рольдан Александер
|1
|0
|10.
|Доббелер Итан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малрейни Джейк
|2
|0
|2.
|Соса Сантьяго
|2
|0
|3.
|Лопез Эрик
|2
|0
|4.
|Торрес Эрик
|1
|0
|5.
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0
|6.
|Барко Эсекьель
|1
|0
|7.
|Морено Марселино
|1
|0
|8.
|Alan Franco1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сиэтл Саундерс
|0
|23.08% (3)
|0
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|Атланта Юнайтед
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +13 =4 -3Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:0 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =5 -8Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Чикаго Файр Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Алахуэленсе Алахуэленсе 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клуб Америка Коламбус Кру 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Атланта Юнайтед: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|3.
|Атланта Юнайтед
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|4.
|Коламбус Кру
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 6
|8
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|7.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|8.
|Нэшвилл
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 9
|6
|10.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Торонто
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 14
|4
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|1:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|4.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 11
|9
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|14.
|Даллас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Атланта Юнайтед
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|Торонто
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Даллас
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|12.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Остин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Майами
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 11
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|8.
|Атланта Юнайтед
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|9.
|Нэшвилл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Торонто
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|3.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|13.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|Даллас
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|7
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|6
|1
|0
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Рубин Рубио
|4
|0
|2
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|4
|1
|2
|5.
|Интер Майами
|Игуаин Гонсало
|4
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|5
|0
|2.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|3.
|Интер Майами
|Грегоре
|4
|0
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|4
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Вондоловски Крис
|2
|1