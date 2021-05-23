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США: МЛС 2021

2021
Сиэтл Саундерс
1:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
2' Желтая карточка
Лопез Эрик
1:0
6' Гол
Руидиас Рауль
12'
30
Кливленд
Стефан
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
16
Рольдан
Александер
22
Роу
Келин
6
Joao
Paulo
I
11
Смит
Брэд
7
Ролдан
Кристиан
17
Брюин
Уилл
9
Руидиас
Рауль
1
Гузан
Брэд
12
Робинсон
Майлз
5
Соса
Сантьяго
4
Уолкс
Антон
11
Леннон
Брукс
14
Ибарра
Франко
20
Хайндмен
Эмерсон
21
Белло
Джордж
16
Лопез
Эрик
10
Морено
Марселино
7
Мартинес
Хосеф
Сиэтл Саундерс
3-4-1-2
Атланта Юнайтед
3-4-2-1

Ход матча

2'
 
Лопез Эрик
6'
Руидиас Рауль
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руидиас Рауль 5 (1) 0.71
2. Смит Брэд 3 0.43
3. Монтеро Фреди 2 0.29
4. Joao Paulo I 1 0.14
5. Ролдан Кристиан 1 0.14
6. Арреага Хавьер 1 0.14
7. Рольдан Александер 0 0
8. Брюин Уилл 0 0
9. Медранда Джимми 0 0
Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Марселино 2 (1) 0.33
2. Хайндмен Эмерсон 1 0.17
3. Мартинес Хосеф 1 0.17
4. Барко Эсекьель 1 0.17
5. Малрейни Джейк 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Joao Paulo I 2 0
2. Арреага Хавьер 2 0
3. Фрай Стефан 1 0
4. Руидиас Рауль 1 0
5. Гомес Еймар 1 0
6. Ролдан Кристиан 1 0
7. Делем Жорди 1 0
8. Толо Нуху 1 0
9. Рольдан Александер 1 0
10. Доббелер Итан 1 0
Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Малрейни Джейк 2 0
2. Соса Сантьяго 2 0
3. Лопез Эрик 2 0
4. Торрес Эрик 1 0
5. Хайндмен Эмерсон 1 0
6. Барко Эсекьель 1 0
7. Морено Марселино 1 0
8. Alan Franco1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сиэтл Саундерс 0 23.08% (3) 0 23.08% (3) 30.77% (4) 23.08% (3)
 Атланта Юнайтед 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:0 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Чикаго Файр Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Алахуэленсе Алахуэленсе 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клуб Америка Коламбус Кру 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Атланта Юнайтед: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Атланта Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Орландо Сити Заявка 6 3 3 0 7 - 2 12
3. Атланта Юнайтед 0:1 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
4. Коламбус Кру Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
5. Нью-Йорк Сити Заявка 6 2 2 2 11 - 6 8
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
7. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
8. Нэшвилл Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 6 2 0 4 8 - 9 6
10. Ди Си Юнайтед Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
11. Торонто Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Цинциннати Заявка 5 1 1 3 6 - 14 4
13. Чикаго Файр Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 1:0 Заявка 7 6 1 0 14 - 2 19
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 6 4 0 2 10 - 11 12
4. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 9 11
5. Колорадо Рэпидс Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Портленд Тимберс Заявка 6 3 0 3 9 - 8 9
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 3 0 4 11 - 11 9
8. Реал Солт-Лейк Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
9. Лос-Анджелес Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Филадельфия Юнион Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Миннесота Юнайтед Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
14. Даллас Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 4 4 0 0 7 - 2 12
2. Орландо Сити Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Атланта Юнайтед 0:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Ди Си Юнайтед Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
7. Торонто Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Коламбус Кру Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Чикаго Файр Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Интер Майами Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Цинциннати Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 1:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Лос-Анджелес Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Колорадо Рэпидс Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Миннесота Юнайтед Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
9. Портленд Тимберс Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11. Даллас Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
12. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13. Филадельфия Юнион Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Остин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Майами Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
2. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Орландо Сити Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Цинциннати Заявка 4 1 1 2 4 - 11 4
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
6. Коламбус Кру Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
7. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
8. Атланта Юнайтед 0:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
9. Нэшвилл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Торонто Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
12. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
13. Чикаго Файр Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
3. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
4. Филадельфия Юнион Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Реал Солт-Лейк Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Колорадо Рэпидс Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Портленд Тимберс Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Лос-Анджелес Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
13. Миннесота Юнайтед Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
14. Даллас Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 7 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 6 1 0
3. Реал Солт-Лейк Рубин Рубио 4 0 2
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 4 1 2
5. Интер Майами Игуаин Гонсало 4 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Пирес Леандро 5 0
2. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 4 0
3. Интер Майами Грегоре 4 0
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 4 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Вондоловски Крис 2 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Атланта Юнайтед
1.80
3.75
4.80
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