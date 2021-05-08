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Нант
1:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Бордо
0'
1:0
19' Гол
Кулибали Калифа
32' Желтая карточка
Мешер Андре
35'
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
12
Аппиа
Деннис
5
Чиривелья
Педро
26
Луза
Имран
23
Коло-Муани
Рандаль
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
4
Мешер
Андре
23
Бенито
Лорис
20
Сабали
Юссуф
17
Зеркан
Мехди
27
Лакукс
Том
19
Адли
Ясин
26
Башич
Тома
36
Мара
Секу
18
Хван
Ый-Чжо
Нант
4-2-3-1
Бордо
4-4-2

Ход матча

19'
Кулибали Калифа
(Блас Людовик)
1:0
32'
 
Мешер Андре

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 9 0.25
2. Саймон Мозес 6 (1) 0.17
3. Луза Имран 6 (4) 0.17
4. Коло-Муани Рандаль 5 0.14
5. Бамба Кадер 3 0.08
6. Туре Абдулайе 2 (1) 0.06
7. Паллуа Николя 2 0.06
8. Эмон Рено 2 0.06
9. Кулибали Калифа 2 (1) 0.06
10. Жиротто Андрей 1 0.03
11. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.03
12. Траоре Шарль 1 0.03
13. Аппиа Деннис 0 0
14. Коко Маркус 0 0
15. Чиривелья Педро 0 0
16. Фабио да Сильва 0 0
17. Коршья Себастьен 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 11 (2) 0.31
2. Уден Реми 4 0.11
3. Калу Сэмьюэл 4 0.11
4. Башич Тома 4 0.11
5. Бен Арфа Хатем 2 0.06
6. Байсс Пол 2 0.06
7. Майя Джош 2 0.06
8. Адли Ясин 1 0.03
9. Де Превиль Николя 1 0.03
10. Бриан Джимми 1 (1) 0.03
11. Кастро Пабло 1 0.03
12. Отавио II 1 0.03
13. Сиссоко Иссуф 1 0.03
14. Мара Секу 1 0.03
15. Косельни Лоран 0 0
16. Сабали Юссуф 0 0
17. Траоре Амаду 0 0
18. Зеркан Мехди 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Паллуа Николя 7 1
2. Траоре Шарль 6 0
3. Фабио да Сильва 4 1
4. Луза Имран 4 1
5. Абейд Мехди 5 0
6. Коко Маркус 5 0
7. Жиротто Андрей 3 1
8. Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
9. Чиривелья Педро 4 0
10. Блас Людовик 4 0
11. Аппиа Деннис 3 0
12. Коршья Себастьен 3 0
13. Коло-Муани Рандаль 3 0
14. Туре Абдулайе 2 0
15. Саймон Мозес 2 0
16. Лафон Альбан 2 0
17. Бамба Кадер 2 0
18. Кулибали Калифа 1 0
19. Эмон Рено 1 0
20. Ндилу Бридж 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Бенито Лорис 6 1
2. Башич Тома 6 0
3. Отавио II 6 0
4. Адли Ясин 6 0
5. Байсс Пол 4 1
6. Кастро Пабло 5 0
7. Сабали Юссуф 4 0
8. Зеркан Мехди 2 1
9. Лакукс Том 2 1
10. Косельни Лоран 3 0
11. Сери Жан-Мишель 3 0
12. Кватенг Энок 3 0
13. Калу Сэмьюэл 3 0
14. Бен Арфа Хатем 2 0
15. Бриан Джимми 2 0
16. Де Превиль Николя 2 0
17. Мешер Андре 2 0
18. Уден Реми 2 0
19. Майя Джош 2 0
20. Сиссоко Иссуф 2 0
21. Хван Ый-Чжо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 15.38% (6) 20.51% (8) 10.26% (4) 15.38% (6) 12.82% (5) 25.64% (10)
 Бордо 19.44% (7) 16.67% (6) 19.44% (7) 13.89% (5) 8.33% (3) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Брест 1:4 Нант Страсбург 1:2 Нант Нант 1:2 Лион Ренн 1:0 Нант
Нант 1:2 Ницца Нант 1:1 Лорьян ПСЖ 1:2 Нант Нант 1:2 Реймс Ним 1:1 Нант Нант 1:1 Марсель Анже 1:3 Нант Нант 2:4 Ланс Нант 0:2 Лилль Сент-Этьен 1:1 Нант Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант
Бордо Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Бордо 1:0 Ренн Лорьян 4:1 Бордо Бордо 0:3 Монако Сент-Этьен 4:1 Бордо
Бордо 2:3 Страсбург Монпелье 3:1 Бордо Дижон 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Бордо 1:2 Метц Ним 2:0 Бордо Бордо 0:0 Марсель Бордо 0:2 Тулуза Брест 2:1 Бордо Бордо 0:3 Лилль Лион 2:1 Бордо Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс

Последние игры между собой

Нант: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Бордо: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Бордо 0:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:0 Бордо Лига 1
Бордо 3:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Нант Лига 1 Бордо 3:4 Нант Кубок Нант 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Нант Лига 1 Бордо 2:1 Нант Лига 1 Нант 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Нант Товарищеские матчи Нант 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:3 Нант Лига 1 Нант 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Нант Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 36 23 10 3 62 - 22 79
2. ПСЖ Заявка 35 24 3 8 79 - 27 75
3. Монако Заявка 35 22 5 8 73 - 41 71
4. Лион Заявка 35 20 10 5 70 - 37 70
5. Ланс Заявка 36 15 11 10 55 - 51 56
6. Марсель Заявка 35 15 11 9 50 - 43 56
7. Ренн Заявка 35 15 9 11 48 - 37 54
8. Монпелье Заявка 35 12 11 12 55 - 59 47
9. Метц Заявка 35 12 10 13 42 - 42 46
10. Ницца Заявка 35 13 7 15 44 - 47 46
11. Реймс Заявка 35 9 15 11 41 - 43 42
12. Сент-Этьен Заявка 35 11 9 15 41 - 53 42
13. Анже Заявка 35 11 8 16 34 - 53 41
14. Брест Заявка 35 11 7 17 48 - 61 40
15. Бордо 0:1 Заявка 36 11 6 19 37 - 53 39
16. Лорьян Заявка 35 10 8 17 46 - 62 38
17. Страсбург Заявка 35 10 8 17 44 - 54 38
18. Нант 1:0 Заявка 36 8 13 15 40 - 53 37
19. Ним Заявка 35 8 8 19 35 - 64 32
20. Дижон Заявка 35 3 9 23 24 - 66 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 18 11 5 2 41 - 20 38
2. ПСЖ Заявка 18 12 1 5 40 - 14 37
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 28 - 11 36
4. Лион Заявка 17 10 3 4 36 - 19 33
5. Марсель Заявка 18 9 5 4 29 - 21 32
6. Лорьян Заявка 18 9 2 7 29 - 28 29
7. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
8. Ланс Заявка 18 7 6 5 28 - 26 27
9. Ренн Заявка 17 8 3 6 23 - 20 27
10. Монпелье Заявка 18 7 3 8 34 - 35 24
11. Бордо 0:1 Заявка 18 6 4 8 16 - 21 22
12. Ницца Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
13. Реймс Заявка 17 4 8 5 15 - 18 20
14. Метц Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
15. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 19 - 28 18
16. Анже Заявка 17 5 3 9 16 - 25 18
17. Нант 1:0 Заявка 18 3 8 7 18 - 27 17
18. Страсбург Заявка 17 4 4 9 18 - 25 16
19. Ним Заявка 18 3 5 10 20 - 34 14
20. Дижон Заявка 18 1 6 11 8 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 18 13 4 1 34 - 11 43
2. ПСЖ Заявка 17 12 2 3 39 - 13 38
3. Лион Заявка 18 10 7 1 34 - 18 37
4. Монако Заявка 17 11 0 6 32 - 21 33
5. Ланс Заявка 18 8 5 5 27 - 25 29
6. Ренн Заявка 18 7 6 5 25 - 17 27
7. Метц Заявка 18 7 6 5 24 - 20 27
8. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
9. Сент-Этьен Заявка 18 7 3 8 22 - 25 24
10. Марсель Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Монпелье Заявка 17 5 8 4 21 - 24 23
12. Анже Заявка 18 6 5 7 18 - 28 23
13. Реймс Заявка 18 5 7 6 26 - 25 22
14. Страсбург Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
15. Нант 1:0 Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
16. Ним Заявка 17 5 3 9 15 - 30 18
17. Бордо 0:1 Заявка 18 5 2 11 21 - 32 17
18. Брест Заявка 17 3 3 11 16 - 30 12
19. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
20. Дижон Заявка 17 2 3 12 16 - 39 9
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 25 6 7
2. Лион Депай Мемфис 19 8 10
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 19 10 6
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Лилль Йилмаз Бурак 15 3 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Реймс Кассама Морету 8 3
3. Марсель Альваро Гонсалес II 12 0
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Монако Фофана Юссуф 9 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 35'
    Кватенг Энок нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 35'
    Мешер Андре из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    34'
    Башич Тома из команды Бордо подал угловой слева.
  • 34'
    Башич Тома из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 33'
    Чиривелья Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 33'
    Нант пытается что-то создать.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 32'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    32'
    Мешер Андре получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья свистит. Мешер Андре атаковал сзади соперника. Это Коло-Муани Рандаль заработал своей команде штрафной
  • 31'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Чиривелья Педро из команды Нант поставил подножку. Пострадал Секу Мара
  • 30'
    Контроль мяча: Нант: 54%, Бордо: 46%.
  • 30'
    Саймон Мозес из команды Нант пасует в штрафную, но Костиль Бенуа выходит и ловит мяч.
  • 30'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    29'
    Секу Мара из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Коршья Себастьен пострадал.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Нант поставил подножку. Пострадал Кватенг Энок
  • 28'
    Нант пытается что-то создать.
  • Офсайд
    26'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо в офсайде
  • 26'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Нант: 56%, Бордо: 44%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 25'
    Какой промах! Кулибали Калифа имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 25'
    Саймон Мозес из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
  • 25'
    Нант пытается что-то создать.
  • 23'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Хван Ый-Чжо из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Коршья Себастьен
  • 22'
    Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 21'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Контроль мяча: Нант: 49%, Бордо: 51%.
  • 20'
    Отличный командный гол!
  • 19'
    Блас Людовик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    19'
    ГОООООЛ - Кулибали Калифа Нант забивает ударом головой
  • 19'
    Блас Людовик из команды Нант делает отличный кросс...
  • 19'
    Блас Людовик из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 18'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Аппиа Деннис наказан за толчок Кватенг Энок
  • 17'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Нант поставил подножку. Пострадал Хван Ый-Чжо
  • 15'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Нант: 55%, Бордо: 45%.
  • 14'
    Том Лаку из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 13'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 13'
    Нант пытается что-то создать.
  • 13'
    Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Аппиа Деннис из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Нант пытается что-то создать.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 11'
    Нант пытается что-то создать.
  • 10'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Нант: 56%, Бордо: 44%.
  • 10'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой слева.
  • 9'
    Жиротто Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Секу Мара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Блас Людовик из команды Нант подал угловой справа.
  • 8'
    Блас Людовик из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 8'
    Нант пытается что-то создать.
  • 8'
    Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой слева.
  • 7'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бенито Лорис из команды Бордо.
  • 7'
    Бенито Лорис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Кулибали Калифа из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 7'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 7'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Секу Мара из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 6'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Чиривелья Педро из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: Нант: 46%, Бордо: 54%.
  • 5'
    Жиротто Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Секу Мара из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Луза Имран
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Сабали Юссуф из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
  • 3'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Бордо контролирует мяч.
  • 1'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Нант 61.9% (83)
X 27.6% (37)
Бордо 10.4% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Бордо
2.06
5.30
4.13
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Прогнозы на матч Нант 1:0 Бордо

Исход игры
Нант
61.9% (83)
Ничья
27.6% (37)
Бордо
10.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
41.35% (55)
Меньше
58.65% (78)
Обе команды забьют
Да
65.41% (87)
Нет
34.59% (46)
Популярный счёт
2:1 Нант
29.9% (40)
1:0 Нант
27.6% (37)
1:1 Ничья
23.9% (32)
1:2 Бордо
6.7% (9)
0:1 Бордо
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:0 Нант
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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