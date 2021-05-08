Нант
3:0
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Бордо
1:0
19' ГолКулибали Калифа
31' Желтая карточкаМешер Андре
50' Желтая карточкаБенито Лорис
2:0
51' ПенальтиЛуза Имран
56' Желтая карточкаЛакукс Том
3:0
70' ГолКоло-Муани Рандаль
74' Желтая карточкаДе Превиль Николя
90' Желтая карточкаБашич Тома
12
Аппиа
Деннис
26
Луза
Имран
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
25
Кватенг
Энок
23
Бенито
Лорис
20
Сабали
Юссуф
17
Зеркан
Мехди
27
Лакукс
Том
19
Адли
Ясин
26
Башич
Тома
36
Мара
Секу
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Полузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
36 Мара СекуНападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Траоре АмадуНападающий
-
28 Уден РемиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
1:0
31'
50'
51'
2:0
56'
58'
58'
70'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 20
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|9
|0.25
|2.
|Луза Имран
|7 (5)
|0.19
|3.
|Саймон Мозес
|6 (1)
|0.17
|4.
|Коло-Муани Рандаль
|6
|0.17
|5.
|Бамба Кадер
|3
|0.08
|6.
|Туре Абдулайе
|2 (1)
|0.06
|7.
|Паллуа Николя
|2
|0.06
|8.
|Эмон Рено
|2
|0.06
|9.
|Кулибали Калифа
|2 (1)
|0.06
|10.
|Жиротто Андрей
|1
|0.03
|11.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.03
|12.
|Траоре Шарль
|1
|0.03
|13.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|14.
|Коко Маркус
|0
|0
|15.
|Чиривелья Педро
|0
|0
|16.
|Фабио да Сильва
|0
|0
|17.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|11 (2)
|0.31
|2.
|Уден Реми
|4
|0.11
|3.
|Калу Сэмьюэл
|4
|0.11
|4.
|Башич Тома
|4
|0.11
|5.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.06
|6.
|Байсс Пол
|2
|0.06
|7.
|Майя Джош
|2
|0.06
|8.
|Адли Ясин
|1
|0.03
|9.
|Де Превиль Николя
|1
|0.03
|10.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.03
|11.
|Кастро Пабло
|1
|0.03
|12.
|Отавио II
|1
|0.03
|13.
|Сиссоко Иссуф
|1
|0.03
|14.
|Мара Секу
|1
|0.03
|15.
|Косельни Лоран
|0
|0
|16.
|Сабали Юссуф
|0
|0
|17.
|Траоре Амаду
|0
|0
|18.
|Зеркан Мехди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паллуа Николя
|7
|1
|2.
|Траоре Шарль
|6
|0
|3.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|4.
|Луза Имран
|4
|1
|5.
|Абейд Мехди
|5
|0
|6.
|Коко Маркус
|5
|0
|7.
|Жиротто Андрей
|3
|1
|8.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|4
|0
|9.
|Чиривелья Педро
|4
|0
|10.
|Блас Людовик
|4
|0
|11.
|Аппиа Деннис
|3
|0
|12.
|Коршья Себастьен
|3
|0
|13.
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0
|14.
|Туре Абдулайе
|2
|0
|15.
|Саймон Мозес
|2
|0
|16.
|Лафон Альбан
|2
|0
|17.
|Бамба Кадер
|2
|0
|18.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|19.
|Эмон Рено
|1
|0
|20.
|Ндилу Бридж
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенито Лорис
|7
|1
|2.
|Башич Тома
|7
|0
|3.
|Отавио II
|6
|0
|4.
|Адли Ясин
|6
|0
|5.
|Байсс Пол
|4
|1
|6.
|Кастро Пабло
|5
|0
|7.
|Лакукс Том
|3
|1
|8.
|Сабали Юссуф
|4
|0
|9.
|Зеркан Мехди
|2
|1
|10.
|Косельни Лоран
|3
|0
|11.
|Де Превиль Николя
|3
|0
|12.
|Мешер Андре
|3
|0
|13.
|Сери Жан-Мишель
|3
|0
|14.
|Кватенг Энок
|3
|0
|15.
|Калу Сэмьюэл
|3
|0
|16.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0
|17.
|Бриан Джимми
|2
|0
|18.
|Уден Реми
|2
|0
|19.
|Майя Джош
|2
|0
|20.
|Сиссоко Иссуф
|2
|0
|21.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|14.29% (6)
|21.43% (9)
|9.52% (4)
|16.67% (7)
|14.29% (6)
|23.81% (10)
|Бордо
|19.44% (7)
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|13.89% (5)
|8.33% (3)
|22.22% (8)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +4 =7 -9Брест 1:4 Нант Страсбург 1:2 Нант Нант 1:2 Лион Ренн 1:0 Нант
Бордо Последние 20 матчей: +5 =2 -13Бордо 1:0 Ренн Лорьян 4:1 Бордо Бордо 0:3 Монако Сент-Этьен 4:1 Бордо
Последние игры между собой
Нант: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Бордо: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Бордо 3:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Нант Лига 1 Бордо 3:4 Нант Кубок Нант 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Нант Лига 1 Бордо 2:1 Нант Лига 1 Нант 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Нант Товарищеские матчи Нант 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:3 Нант Лига 1 Нант 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Нант Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|36
|23
|10
|3
|62 - 22
|79
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|3
|8
|79 - 27
|75
|3.
|Монако
|Заявка
|35
|22
|5
|8
|73 - 41
|71
|4.
|Лион
|Заявка
|35
|20
|10
|5
|70 - 37
|70
|5.
|Ланс
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|55 - 51
|56
|6.
|Марсель
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|50 - 43
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|48 - 37
|54
|8.
|Монпелье
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|55 - 59
|47
|9.
|Метц
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|42 - 42
|46
|10.
|Ницца
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|44 - 47
|46
|11.
|Реймс
|Заявка
|35
|9
|15
|11
|41 - 43
|42
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|41 - 53
|42
|13.
|Анже
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|34 - 53
|41
|14.
|Брест
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|48 - 61
|40
|15.
|Бордо
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|37 - 55
|39
|16.
|Лорьян
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|46 - 62
|38
|17.
|Страсбург
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|44 - 54
|38
|18.
|Нант
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|42 - 53
|37
|19.
|Ним
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|35 - 64
|32
|20.
|Дижон
|Заявка
|35
|3
|9
|23
|24 - 66
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|41 - 20
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|40 - 14
|37
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|28 - 11
|36
|4.
|Лион
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 19
|33
|5.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 21
|32
|6.
|Лорьян
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 28
|29
|7.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 31
|28
|8.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 26
|27
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 20
|27
|10.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 35
|24
|11.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 21
|22
|12.
|Ницца
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 26
|21
|13.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 18
|20
|14.
|Метц
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 28
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 25
|18
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|20 - 27
|17
|18.
|Страсбург
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 25
|16
|19.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 34
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|8 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|34 - 11
|43
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 13
|38
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 18
|37
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|0
|6
|32 - 21
|33
|5.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|27 - 25
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 17
|27
|7.
|Метц
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 20
|27
|8.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|10.
|Марсель
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|21 - 24
|23
|12.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 28
|23
|13.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 25
|22
|14.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 29
|22
|15.
|Нант
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|16.
|Ним
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 30
|18
|17.
|Бордо
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|21 - 34
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 30
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|16 - 39
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|25
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|19
|8
|10
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|19
|10
|6
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|15
|3
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|3.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|12
|0
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Монако
|Фофана Юссуф
|9
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Нант 3:0 Бордо
Исход игры
Нант
61.9% (83)
Ничья
27.6% (37)
Бордо
10.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
41.35% (55)
Меньше
58.65% (78)
Обе команды забьют
Да
65.41% (87)
Нет
34.59% (46)
Популярный счёт
2:1 Нант
29.9% (40)
1:0 Нант
27.6% (37)
1:1 Ничья
23.9% (32)
1:2 Бордо
6.7% (9)
0:1 Бордо
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
2:0 Нант
1.5% (2)
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