Том Лаку получил желтую карточку от судьи

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Нант играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Нант

46' Как он промахнулся? Сабали Юссуф имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Луза Имран из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

43' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Удар от ворот произведет Нант

35' Кватенг Энок нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

33' Удар от ворот произведет Бордо

32' Удар от ворот произведет Нант

31' Мешер Андре получил желтую карточку от судьи

31' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Бордо

25' Какой промах! Кулибали Калифа имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

22' Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Отличный командный гол!

18' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Том Лаку из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

13' Удар от ворот произведет Бордо

13' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

11' Удар от ворот произведет Бордо

10' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Секу Мара выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бенито Лорис из команды Бордо

7' Бенито Лорис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Нант имеет хороший шанс забить.

7' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Секу Мара из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.

6' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Нант начинает с центра поля