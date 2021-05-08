Второй тайм

93' Лион заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Бруно Моура из команды Лион сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

93' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Лион

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

91' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

91' Тактическая замена. Дюбуа Лео уходит с поля и его заменяет Мало Густо

91' Тактическая замена. Экамби Карл Токо уходит с поля и его заменяет Яя Сумаре

89' Удар от ворот произведет Лорьян

89' Как он промахнулся? Habib Keita имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

89' Плохо сыграл Нарди Поль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

89' Habib Keita из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

89' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

87' Игрок Лион толкает соперника. Это был обижен Лорьенте Арман , и он зарабатывает штрафной своей команде.

87' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Тактическая замена. Пакета Лукас уходит с поля и его заменяет Habib Keita

85' Удар от ворот произведет Лорьян

85' Пакета Лукас не смог попасть в створ ударом издали

83' Г О О О О Л - Монкондю Томас из команды Лорьян переиграл вратаря дальним ударом!

83' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Лорьян

81' Удар от ворот произведет Лорьян

80' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Лион нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

79' Амель Пьер-Ив совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Г О О О О Л - Бруно Моура изменил счет на табло!

77' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Лион

75' Ле Фе Энцо не смог попасть в створ ударом издали

74' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Г О О О О Л - Бруно Моура из команды Лион забивает с точки!

71' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Лион пробила пенальти.

71' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

69' Лемуан Фабьен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Чалоба Трево выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Почти гол! Синали Диоманде пробил головой по воротам, но Нарди Поль спас!

65' Г О О О О О О Л - Пакета Лукас из команды Лион головой вбивает мяч в сетку.

65' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Лорьян

61' Гравильон Эндрю предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Чалоба Трево выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Чалоба Трево выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

57' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

53' Г О О О О Л - Ауа Уссем изменил счет на табло!

53' Отличные скиллы показывает Ауа Уссем , обводя своих соперников

52' Удар от ворот произведет Лорьян

52' Плохо сыграл Моффи Теремас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

52' Чалоба Трево выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

51' Ле Фе Энцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Удар от ворот произведет Лорьян

48' Шанс! Синали Диоманде из команды Лион пробил головой, но мимо

48' Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Игрок команды [team] наказывается за толчок соперника

46' Игрок команды Лион сделал подножку сопернику.

46' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля