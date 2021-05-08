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Лион
4:1
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
18' Желтая карточка
Бруно Моура
41' Желтая карточка
Ауа Уссем
1:0
53' Гол
Ауа Уссем
2:0
65' Гол
Пакета Лукас
69' Желтая карточка
Лемуан Фабьен
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Бруно Моура
3:0
71' Пенальти
Бруно Моура
4:0
77' Гол
Бруно Моура
79' Желтая карточка
Амель Пьер-Ив
4:1
83' Гол
Монкондю Томас
90'+3
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
2
Диоманде
Синали
22
Де
Шильо
Маттиа
27
Корне
Максвелл
39
Бруно
Моура
12
Пакета
Лукас
7
Экамби
Карл
Токо
8
Ауа
Уссем
18
Шерки
Райан
11
Кадевере
Тино
30
Нарди
Поль
14
Эрго
Жером
8
Чалоба
Трево
2
Гравильон
Эндрю
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
13
Моффи
Теремас
19
Висса
Йоан
Лион
4-2-3-1
Лорьян
5-3-2

Ход матча

18'
Бруно Моура
 
41'
Ауа Уссем
 
46'
Слимани Ислам
Кадевере Тино
 
53'
Ауа Уссем
(Шерки Райан)
1:0
60'
Мендес Тьяго
Ауа Уссем
 
64'
 
Лорьенте Арман
Эрго Жером
65'
Пакета Лукас
2:0
69'
 
Лемуан Фабьен
70'
Бруно Моура
 
71'
Бруно Моура
3:0
72'
 
Амель Пьер-Ив
Моффи Теремас
72'
 
Грбич Адриан
Висса Йоан
73'
 
Монкондю Томас
Лемуан Фабьен
77'
Бруно Моура
(Слимани Ислам)
4:0
78'
 
Диарра Стефан
Ле Фе Энцо
79'
 
Амель Пьер-Ив
83'
4:1
Монкондю Томас
(Чалоба Трево)
85'
Кейта Хабиб
Пакета Лукас
 
90'
Сумаре Яя
Экамби Карл Токо
 
90'
Гюсто Мало
Дюбуа Лео
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 19 (8) 0.53
2. Экамби Карл Токо 12 0.33
3. Кадевере Тино 10 0.28
4. Пакета Лукас 7 0.19
5. Ауа Уссем 6 (2) 0.17
6. Бруно Моура 3 (1) 0.08
7. Фильо Марсело 3 0.08
8. Корне Максвелл 2 0.06
9. Дюбуа Лео 2 0.06
10. Слимани Ислам 2 0.06
11. Шерки Райан 1 0.03
12. Денайер Джейсон 1 0.03
13. Дембеле Мусса II 1 0.03
14. Де Шильо Маттиа 0 0
15. Мендес Тьяго 0 0
16. Какере Максанс 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моффи Теремас 14 (1) 0.39
2. Висса Йоан 9 (3) 0.25
3. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.11
4. Грбич Адриан 4 (3) 0.11
5. Лорьенте Арман 3 0.08
6. Абергель Лоран 3 0.08
7. Буасгар Кентен 2 0.06
8. Монкондю Томас 2 0.06
9. Чалоба Трево 1 0.03
10. Гравильон Эндрю 1 0.03
11. Лемуан Фабьен 1 0.03
12. Эрго Жером 1 0.03
13. Ле Фе Энцо 0 0
14. Делаплас Жонатан 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 5 1
2. Мендес Тьяго 5 1
3. Пакета Лукас 5 1
4. Бруно Моура 6 0
5. Корне Максвелл 5 0
6. Ауа Уссем 3 1
7. Какере Максанс 3 1
8. Депай Мемфис 4 0
9. Де Шильо Маттиа 4 0
10. Кадевере Тино 4 0
11. Дюбуа Лео 3 0
12. Экамби Карл Токо 3 0
13. Дембеле Мусса II 3 0
14. Диоманде Синали 3 0
15. Шерки Райан 1 1
16. Лопеш Антони 2 0
17. Слимани Ислам 0 1
18. Бар Мельвен 0 1
19. Денайер Джейсон 1 0
20. Андерсен Йоаким 1 0
21. Лукас Жан 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Лемуан Фабьен 8 0
2. Лапорт Жульен 6 1
3. Ле Фе Энцо 6 0
4. Абергель Лоран 5 0
5. Чалоба Трево 5 0
6. Буасгар Кентен 5 0
7. Амель Пьер-Ив 5 0
8. Гравильон Эндрю 3 1
9. Монкондю Томас 4 0
10. Лорьенте Арман 4 0
11. Мендес Убулан 3 0
12. Делаплас Жонатан 1 1
13. Висса Йоан 2 0
14. Моффи Теремас 2 0
15. Морель Жереми 1 0
16. Дрейер Маттье 1 0
17. Нарди Поль 1 0
18. Грбич Адриан 1 0
19. Диарра Стефан 1 0
20. Уоджа Франклин 1 0
21. Этьен Йоанн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 7.25% (5) 17.39% (12) 26.09% (18) 10.14% (7) 20.29% (14) 18.84% (13)
 Лорьян 8.89% (4) 17.78% (8) 13.33% (6) 13.33% (6) 17.78% (8) 28.89% (13)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль Лион 0:2 Монако Нант 1:2 Лион
Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион Ланс 1:1 Лион Лион 2:4 ПСЖ Реймс 1:1 Лион Лион 5:2 Сошо Лион 1:0 Ренн Марсель 1:1 Лион Брест 2:3 Лион Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц
Лорьян Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лорьян 2:0 Анже Лорьян 4:1 Бордо Марсель 3:2 Лорьян Ланс 4:1 Лорьян
Лорьян 1:0 Брест Нант 1:1 Лорьян Лорьян 1:1 Ницца Ле Пюи 1:0 Лорьян Монпелье 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Сент-Этьен Ним 1:0 Лорьян Лорьян 1:4 Лилль Монако 2:2 Лорьян Лорьян 2:1 Париж Лорьян 1:0 Реймс Ренн 1:1 Лорьян Лорьян 3:2 ПСЖ Лорьян 3:2 Дижон Бордо 2:1 Лорьян Лорьян 2:5 Монако

Последние игры между собой

Лион: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лорьян 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:4 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Лион Лига 1 Лорьян 1:3 Лион Лига 1
Лион 0:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Лион Лига 1 Лион 4:0 Лорьян Лига 1 Лион 0:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Лион Лига 1 Лион 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Лион Лига 1 Лион 3:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:4 Лион Кубок лиги Лорьян 0:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Лион Лига 1 Лорьян 1:0 Лион Кубок лиги Лорьян 1:3 Лион Лига 1 Лион 1:0 Лорьян Лига 1 Лион 1:1 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 36 23 10 3 62 - 22 79
2. ПСЖ Заявка 35 24 3 8 79 - 27 75
3. Лион Заявка 36 21 10 5 74 - 38 73
4. Монако Заявка 35 22 5 8 73 - 41 71
5. Ланс Заявка 36 15 11 10 55 - 51 56
6. Марсель Заявка 35 15 11 9 50 - 43 56
7. Ренн Заявка 35 15 9 11 48 - 37 54
8. Монпелье Заявка 35 12 11 12 55 - 59 47
9. Метц Заявка 35 12 10 13 42 - 42 46
10. Ницца Заявка 35 13 7 15 44 - 47 46
11. Реймс Заявка 35 9 15 11 41 - 43 42
12. Сент-Этьен Заявка 35 11 9 15 41 - 53 42
13. Анже Заявка 35 11 8 16 34 - 53 41
14. Брест Заявка 35 11 7 17 48 - 61 40
15. Бордо Заявка 36 11 6 19 37 - 55 39
16. Лорьян Заявка 36 10 8 18 47 - 66 38
17. Страсбург Заявка 35 10 8 17 44 - 54 38
18. Нант Заявка 36 8 13 15 42 - 53 37
19. Ним Заявка 35 8 8 19 35 - 64 32
20. Дижон Заявка 35 3 9 23 24 - 66 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 18 11 5 2 41 - 20 38
2. ПСЖ Заявка 18 12 1 5 40 - 14 37
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 28 - 11 36
4. Лион Заявка 18 11 3 4 40 - 20 36
5. Марсель Заявка 18 9 5 4 29 - 21 32
6. Лорьян Заявка 18 9 2 7 29 - 28 29
7. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
8. Ланс Заявка 18 7 6 5 28 - 26 27
9. Ренн Заявка 17 8 3 6 23 - 20 27
10. Монпелье Заявка 18 7 3 8 34 - 35 24
11. Бордо Заявка 18 6 4 8 16 - 21 22
12. Ницца Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
13. Реймс Заявка 17 4 8 5 15 - 18 20
14. Метц Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
15. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 19 - 28 18
16. Анже Заявка 17 5 3 9 16 - 25 18
17. Нант Заявка 18 3 8 7 20 - 27 17
18. Страсбург Заявка 17 4 4 9 18 - 25 16
19. Ним Заявка 18 3 5 10 20 - 34 14
20. Дижон Заявка 18 1 6 11 8 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 18 13 4 1 34 - 11 43
2. ПСЖ Заявка 17 12 2 3 39 - 13 38
3. Лион Заявка 18 10 7 1 34 - 18 37
4. Монако Заявка 17 11 0 6 32 - 21 33
5. Ланс Заявка 18 8 5 5 27 - 25 29
6. Ренн Заявка 18 7 6 5 25 - 17 27
7. Метц Заявка 18 7 6 5 24 - 20 27
8. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
9. Сент-Этьен Заявка 18 7 3 8 22 - 25 24
10. Марсель Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Монпелье Заявка 17 5 8 4 21 - 24 23
12. Анже Заявка 18 6 5 7 18 - 28 23
13. Реймс Заявка 18 5 7 6 26 - 25 22
14. Страсбург Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
15. Нант Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
16. Ним Заявка 17 5 3 9 15 - 30 18
17. Бордо Заявка 18 5 2 11 21 - 34 17
18. Брест Заявка 17 3 3 11 16 - 30 12
19. Лорьян Заявка 18 1 6 11 18 - 38 9
20. Дижон Заявка 17 2 3 12 16 - 39 9
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 25 6 7
2. Лион Депай Мемфис 19 8 10
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 19 10 6
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Лилль Йилмаз Бурак 15 3 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Реймс Кассама Морету 8 3
3. Марсель Альваро Гонсалес II 12 0
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Монако Фофана Юссуф 9 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Лион 97% (131)
X 2.2% (3)
Лорьян 0.7% (1)
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Прогнозы на матч Лион 4:1 Лорьян

Исход игры
Лион
97% (131)
Ничья
2.2% (3)
Лорьян
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.12% (64)
Меньше
51.88% (69)
Обе команды забьют
Да
44.36% (59)
Нет
55.64% (74)
Популярный счёт
2:0 Лион
38.5% (52)
2:1 Лион
27.4% (37)
3:1 Лион
11.9% (16)
1:0 Лион
10.4% (14)
3:0 Лион
5.2% (7)
3:2 Лион
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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