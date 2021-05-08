Лион
4:1
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена
Лорьян
18' Желтая карточкаБруно Моура
41' Желтая карточкаАуа Уссем
1:0
53' ГолАуа Уссем
2:0
65' ГолПакета Лукас
69' Желтая карточкаЛемуан Фабьен
70' Undefined phrase: football_event_Бруно Моура
3:0
71' ПенальтиБруно Моура
4:0
77' ГолБруно Моура
79' Желтая карточкаАмель Пьер-Ив
4:1
83' ГолМонкондю Томас
14
Дюбуа
Лео
39
Бруно
Моура
12
Пакета
Лукас
18
Шерки
Райан
30
Нарди
Поль
14
Эрго
Жером
10
Ле
Фе
Энцо
19
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Кейта ХабибПолузащитник
-
29 Сумаре ЯяПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
18'
41'
53'
1:0
65'
2:0
69'
70'
71'
3:0
77'
4:0
79'
83'
4:1
90'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
10 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|19 (8)
|0.53
|2.
|Экамби Карл Токо
|12
|0.33
|3.
|Кадевере Тино
|10
|0.28
|4.
|Пакета Лукас
|7
|0.19
|5.
|Ауа Уссем
|6 (2)
|0.17
|6.
|Бруно Моура
|3 (1)
|0.08
|7.
|Фильо Марсело
|3
|0.08
|8.
|Корне Максвелл
|2
|0.06
|9.
|Дюбуа Лео
|2
|0.06
|10.
|Слимани Ислам
|2
|0.06
|11.
|Шерки Райан
|1
|0.03
|12.
|Денайер Джейсон
|1
|0.03
|13.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.03
|14.
|Де Шильо Маттиа
|0
|0
|15.
|Мендес Тьяго
|0
|0
|16.
|Какере Максанс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моффи Теремас
|14 (1)
|0.39
|2.
|Висса Йоан
|9 (3)
|0.25
|3.
|Амель Пьер-Ив
|4 (1)
|0.11
|4.
|Грбич Адриан
|4 (3)
|0.11
|5.
|Лорьенте Арман
|3
|0.08
|6.
|Абергель Лоран
|3
|0.08
|7.
|Буасгар Кентен
|2
|0.06
|8.
|Монкондю Томас
|2
|0.06
|9.
|Чалоба Трево
|1
|0.03
|10.
|Гравильон Эндрю
|1
|0.03
|11.
|Лемуан Фабьен
|1
|0.03
|12.
|Эрго Жером
|1
|0.03
|13.
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|14.
|Делаплас Жонатан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|5
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|5
|1
|3.
|Пакета Лукас
|5
|1
|4.
|Бруно Моура
|6
|0
|5.
|Корне Максвелл
|5
|0
|6.
|Ауа Уссем
|3
|1
|7.
|Какере Максанс
|3
|1
|8.
|Депай Мемфис
|4
|0
|9.
|Де Шильо Маттиа
|4
|0
|10.
|Кадевере Тино
|4
|0
|11.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|12.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|13.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|14.
|Диоманде Синали
|3
|0
|15.
|Шерки Райан
|1
|1
|16.
|Лопеш Антони
|2
|0
|17.
|Слимани Ислам
|0
|1
|18.
|Бар Мельвен
|0
|1
|19.
|Денайер Джейсон
|1
|0
|20.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|21.
|Лукас Жан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лемуан Фабьен
|8
|0
|2.
|Лапорт Жульен
|6
|1
|3.
|Ле Фе Энцо
|6
|0
|4.
|Абергель Лоран
|5
|0
|5.
|Чалоба Трево
|5
|0
|6.
|Буасгар Кентен
|5
|0
|7.
|Амель Пьер-Ив
|5
|0
|8.
|Гравильон Эндрю
|3
|1
|9.
|Монкондю Томас
|4
|0
|10.
|Лорьенте Арман
|4
|0
|11.
|Мендес Убулан
|3
|0
|12.
|Делаплас Жонатан
|1
|1
|13.
|Висса Йоан
|2
|0
|14.
|Моффи Теремас
|2
|0
|15.
|Морель Жереми
|1
|0
|16.
|Дрейер Маттье
|1
|0
|17.
|Нарди Поль
|1
|0
|18.
|Грбич Адриан
|1
|0
|19.
|Диарра Стефан
|1
|0
|20.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|21.
|Этьен Йоанн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|7.25% (5)
|17.39% (12)
|26.09% (18)
|10.14% (7)
|20.29% (14)
|18.84% (13)
|Лорьян
|8.89% (4)
|17.78% (8)
|13.33% (6)
|13.33% (6)
|17.78% (8)
|28.89% (13)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +12 =3 -5Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль Лион 0:2 Монако Нант 1:2 Лион
Лорьян Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лорьян 2:0 Анже Лорьян 4:1 Бордо Марсель 3:2 Лорьян Ланс 4:1 Лорьян
Последние игры между собой
Лион: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лион 0:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Лион Лига 1 Лион 4:0 Лорьян Лига 1 Лион 0:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Лион Лига 1 Лион 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Лион Лига 1 Лион 3:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:4 Лион Кубок лиги Лорьян 0:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Лион Лига 1 Лорьян 1:0 Лион Кубок лиги Лорьян 1:3 Лион Лига 1 Лион 1:0 Лорьян Лига 1 Лион 1:1 Лорьян Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|36
|23
|10
|3
|62 - 22
|79
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|3
|8
|79 - 27
|75
|3.
|Лион
|Заявка
|36
|21
|10
|5
|74 - 38
|73
|4.
|Монако
|Заявка
|35
|22
|5
|8
|73 - 41
|71
|5.
|Ланс
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|55 - 51
|56
|6.
|Марсель
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|50 - 43
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|48 - 37
|54
|8.
|Монпелье
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|55 - 59
|47
|9.
|Метц
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|42 - 42
|46
|10.
|Ницца
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|44 - 47
|46
|11.
|Реймс
|Заявка
|35
|9
|15
|11
|41 - 43
|42
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|41 - 53
|42
|13.
|Анже
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|34 - 53
|41
|14.
|Брест
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|48 - 61
|40
|15.
|Бордо
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|37 - 55
|39
|16.
|Лорьян
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|47 - 66
|38
|17.
|Страсбург
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|44 - 54
|38
|18.
|Нант
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|42 - 53
|37
|19.
|Ним
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|35 - 64
|32
|20.
|Дижон
|Заявка
|35
|3
|9
|23
|24 - 66
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|41 - 20
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|40 - 14
|37
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|28 - 11
|36
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|40 - 20
|36
|5.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 21
|32
|6.
|Лорьян
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 28
|29
|7.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 31
|28
|8.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 26
|27
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 20
|27
|10.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 35
|24
|11.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 21
|22
|12.
|Ницца
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 26
|21
|13.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 18
|20
|14.
|Метц
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 28
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 25
|18
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|20 - 27
|17
|18.
|Страсбург
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 25
|16
|19.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 34
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|8 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|34 - 11
|43
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 13
|38
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 18
|37
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|0
|6
|32 - 21
|33
|5.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|27 - 25
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 17
|27
|7.
|Метц
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 20
|27
|8.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|10.
|Марсель
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|21 - 24
|23
|12.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 28
|23
|13.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 25
|22
|14.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 29
|22
|15.
|Нант
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|16.
|Ним
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 30
|18
|17.
|Бордо
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|21 - 34
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 30
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|18 - 38
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|16 - 39
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|25
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|19
|8
|10
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|19
|10
|6
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|15
|3
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|3.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|12
|0
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Монако
|Фофана Юссуф
|9
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лион 4:1 Лорьян
Исход игры
Лион
97% (131)
Ничья
2.2% (3)
Лорьян
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.12% (64)
Меньше
51.88% (69)
Обе команды забьют
Да
44.36% (59)
Нет
55.64% (74)
Популярный счёт
2:0 Лион
38.5% (52)
2:1 Лион
27.4% (37)
3:1 Лион
11.9% (16)
1:0 Лион
10.4% (14)
3:0 Лион
5.2% (7)
3:2 Лион
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!