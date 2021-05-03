Спартак-2
Позже
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игнатов Михаил
|10
|0.26
|2.
|Оганесян Степан
|6
|0.15
|3.
|Шитов Владислав
|4
|0.1
|4.
|Нимели Силванус
|3
|0.08
|5.
|Дьяков Виталий
|3 (3)
|0.08
|6.
|Роша Педро
|2
|0.05
|7.
|Маркитесов Дмитрий
|2
|0.05
|8.
|Литвинов Руслан
|2
|0.05
|9.
|Кожедуб Святослав
|2
|0.05
|10.
|Баду Малкольм
|1
|0.03
|11.
|Миронов Леонид
|1
|0.03
|12.
|Воропаев Артём
|1
|0.03
|13.
|Бакалюк Никита
|1
|0.03
|14.
|Мельников Степан
|1
|0.03
|15.
|Голятов Илья
|1
|0.03
|16.
|Шитов Виталий
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|37 (5)
|0.95
|2.
|Голенков Егор
|13
|0.33
|3.
|Зиньковский Антон
|10 (2)
|0.26
|4.
|Сарвели Владислав
|4
|0.1
|5.
|Солдатенков Александр
|4
|0.1
|6.
|Ежов Роман
|4
|0.1
|7.
|Гацкан Александр
|2
|0.05
|8.
|Гынсарь Раду
|2
|0.05
|9.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.05
|10.
|Чернов Никита
|2
|0.05
|11.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0.05
|12.
|Горшков Юрий
|2
|0.05
|13.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.03
|14.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0.03
|15.
|Витюгов Максим
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Игнатов Михаил
|8
|2
|2.
|Петрунин Даниил
|5
|2
|3.
|Бакалюк Никита
|7
|0
|4.
|Литвинов Руслан
|7
|0
|5.
|Дьяков Виталий
|5
|1
|6.
|Ташаев Александр
|5
|1
|7.
|Миронов Леонид
|5
|1
|8.
|Денисов Даниил
|5
|1
|9.
|Кожедуб Святослав
|4
|1
|10.
|Воропаев Артём
|5
|0
|11.
|Сунгатулин Фаниль
|4
|0
|12.
|Баду Малкольм
|3
|0
|13.
|Нимели Силванус
|3
|0
|14.
|Гапонов Илья
|2
|0
|15.
|Маркитесов Дмитрий
|2
|0
|16.
|Данилин Максим Алексеевич
|2
|0
|17.
|Голосов Илья
|2
|0
|18.
|Детенышев Илья
|0
|1
|19.
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|20.
|Акмурзин Тимур
|1
|0
|21.
|Поплевченков Артём
|1
|0
|22.
|Оганесян Степан
|1
|0
|23.
|Шитов Виталий
|1
|0
|24.
|Муминов Ильяс
|1
|0
|25.
|Шитов Владислав
|1
|0
|26.
|Ходорченко Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|10
|1
|2.
|Божин Сергей
|9
|1
|3.
|Чернов Никита
|7
|1
|4.
|Голенков Егор
|6
|0
|5.
|Витюгов Максим
|4
|1
|6.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|7.
|Ежов Роман
|5
|0
|8.
|Комбаров Дмитрий
|4
|0
|9.
|Кабутов Дмитрий
|4
|0
|10.
|Цыпченко Дмитрий
|4
|0
|11.
|Карпов Максим
|2
|1
|12.
|Солдатенков Александр
|2
|1
|13.
|Полуяхтов Владимир
|3
|0
|14.
|Якуба Денис
|3
|0
|15.
|Зеффан Мехди
|2
|0
|16.
|Сергеев Иван
|2
|0
|17.
|Смирнов Данила
|2
|0
|18.
|Фролов Евгений
|1
|0
|19.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|20.
|Зиньковский Антон
|1
|0
|21.
|Ломаев Иван
|1
|0
|22.
|Горшков Юрий
|1
|0
|23.
|Пруцев Данил
|1
|0
|24.
|Хади Сафаа
|1
|0
|25.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак-2
|17.07% (7)
|12.2% (5)
|9.76% (4)
|24.39% (10)
|17.07% (7)
|19.51% (8)
|Крылья Советов
|14.94% (13)
|9.2% (8)
|18.39% (16)
|16.09% (14)
|16.09% (14)
|25.29% (22)
Предыдущие игры
Спартак-2 Последние 20 матчей: +3 =4 -13Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Спартак-2 3:5 Факел Енисей 4:2 Спартак-2 Спартак-2 2:0 Волгарь
Оренбург 5:2 Спартак-2 Чайка 0:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Текстильщик СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 Спартак-2 3:3 Алания Велес Москва 5:0 Спартак-2 Спартак-2 0:1 Нефтехимик Балтика 1:0 Спартак-2 Спартак-2 0:0 Динамо Брянск Краснодар-2 7:0 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Иртыш Омск Акрон 0:0 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Томь Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Шинник 1:2 Спартак-2 Спартак-2 0:4 Нижний Новгород
Крылья Советов Последние 20 матчей: +18 =1 -1Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов
Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка
Последние игры между собой
Спартак-2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|39
|29
|5
|5
|91 - 26
|92
|2.
|Оренбург
|Заявка
|40
|26
|10
|4
|71 - 31
|88
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|40
|26
|6
|8
|63 - 26
|84
|4.
|Алания
|Заявка
|40
|21
|10
|9
|72 - 39
|73
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|40
|21
|8
|11
|65 - 40
|71
|6.
|Балтика
|Заявка
|40
|21
|7
|12
|46 - 33
|70
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|40
|19
|10
|11
|61 - 41
|67
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|40
|17
|11
|12
|52 - 45
|62
|9.
|Факел
|Заявка
|40
|16
|12
|12
|55 - 43
|60
|10.
|Енисей
|Заявка
|40
|18
|6
|16
|50 - 52
|60
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|40
|17
|9
|14
|49 - 42
|60
|12.
|Волгарь
|Заявка
|40
|14
|11
|15
|46 - 43
|53
|13.
|Чайка
|Заявка
|40
|13
|11
|16
|42 - 53
|50
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|40
|12
|11
|17
|30 - 46
|47
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|39
|12
|7
|20
|45 - 70
|43
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|40
|10
|12
|18
|45 - 62
|42
|17.
|Акрон
|Заявка
|40
|10
|11
|19
|34 - 51
|41
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|40
|11
|5
|24
|23 - 59
|38
|19.
|Томь
|Заявка
|40
|9
|10
|21
|30 - 49
|37
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|40
|8
|8
|24
|29 - 56
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|40
|7
|6
|27
|31 - 73
|27
|22.
|Шинник
|Заявка
|40
|4
|10
|26
|36 - 86
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|18
|1
|1
|60 - 8
|55
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|15
|2
|4
|38 - 12
|47
|3.
|Оренбург
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|39 - 16
|44
|4.
|Алания
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|45 - 21
|41
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|33 - 15
|39
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|39 - 15
|39
|7.
|Волгарь
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|28 - 17
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|22 - 13
|36
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 23
|34
|10.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|9
|3
|26 - 13
|33
|11.
|Балтика
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|21 - 13
|32
|12.
|Енисей
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|31 - 26
|31
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|32 - 25
|30
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|13 - 21
|26
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|8
|1
|11
|15 - 26
|25
|16.
|Чайка
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 28
|24
|17.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|19 - 23
|22
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|12 - 28
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|19 - 30
|17
|20.
|Томь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 25
|16
|21.
|Шинник
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 39
|13
|22.
|Чертаново
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|15 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 15
|44
|2.
|Балтика
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 20
|38
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|31 - 18
|37
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|25 - 14
|37
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Алания
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 18
|32
|7.
|Енисей
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|19 - 26
|29
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|22 - 26
|28
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|20 - 22
|28
|10.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|29 - 30
|27
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 40
|26
|12.
|Чайка
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|21 - 25
|26
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 29
|24
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|17 - 25
|21
|15.
|Томь
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|14 - 24
|21
|16.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|15 - 28
|19
|17.
|Волгарь
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|18 - 26
|16
|18.
|Чертаново
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 40
|15
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|17 - 28
|14
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|8 - 33
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|13 - 37
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|16 - 47
|9
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Прогнозы на матч Спартак-2 - Крылья Советов
Исход игры
Спартак-2
12.3% (7)
Ничья
12.3% (7)
Крылья Советов
75.4% (43)
Тотал 2.5
Больше
64.91% (37)
Меньше
35.09% (20)
Обе команды забьют
Да
70.18% (40)
Нет
29.82% (17)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
42.1% (24)
1:3 Крылья Советов
10.5% (6)
1:1 Ничья
10.5% (6)
0:1 Крылья Советов
10.5% (6)
1:0 Спартак-2
8.8% (5)
0:3 Крылья Советов
5.3% (3)
0:2 Крылья Советов
3.5% (2)
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