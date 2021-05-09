Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Мартон Дардаи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Арминия

50' Кордоба Джон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Удар от ворот произведет Герта

49' Фогльзаммер Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Удар от ворот произведет Арминия

48' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Герта

43' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Майер Арне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Мартон Дардаи из команды Герта подал угловой справа.

41' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Притль Мануэль получил желтую карточку от судьи

37' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

36' Тусар Люка получает желтую карточку за неспортивное поведение

35' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

35' Ортега Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Пипер Амос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кордоба Джон нанес удар в каркас ворот!

34' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

33' Доан Рицу из команды Арминия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

32' Матч возобновится спорным мячом

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Зефёйк Дейовайсио из команды Герта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

30' Клос Фабиан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

30' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Удар от ворот произведет Герта

28' Фогльзаммер Андреас из команды Арминия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

28' Притль Мануэль бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

28' Клос Фабиан из команды Арминия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Клюнтер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Доан Рицу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Фогльзаммер Андреас нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

25' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

19' Хорошую попытку сделал Кунья Матеус . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Герта

17' Притль Мануэль не смог попасть в створ ударом издали

17' Матч возобновится спорным мячом

16' Ох, нехорошо это выглядит. Миттельштедт Максимилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Ох, нехорошо это выглядит. Лукоки Андерсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Миттельштедт Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Лукоки Андерсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Удар от ворот произведет Герта

10' Какой промах! Нильссон Йоаким имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

9' Тусар Люка бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

8' Миттельштедт Максимилиан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Хорошую попытку сделал Доан Рицу . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

2' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Герта начинает с центра поля