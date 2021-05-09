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Германия: Бундеслига 2020-2021

2020-2021
Герта
0:0
Конец матча

Стадион:
Арминия
0'
36' Желтая карточка
Тусар Люка
37' Желтая карточка
Притль Мануэль
51' Желтая карточка
Бруннер Седрик
87' Желтая карточка
Лукоки Андерсон
90' Желтая карточка
Дарида Владимир
90' Желтая карточка
Кунце Фабиан
90' Желтая карточка
Радоньич Неманья
90'+5
1
Шволов
Александер
13
Клюнтер
Лукас
5
Штарк
Никлас
31
Дордой
Мартон
17
Миттельштедт
Максимилиан
29
Тусар
Люка
18
Аскасибар
Сантьяго
42
Зефёйк
Дейовайсио
10
Кунья
Матеус
15
Кордоба
Джон
9
Пёнтек
Кшиштоф
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
23
Лукоки
Андерсон
31
Майер
Арне
11
Окугава
Масая
19
Притль
Мануэль
8
Доан
Рицу
9
Клос
Фабиан
21
Фогльзаммер
Андреас
Герта
3-4-1-2
Арминия
4-3-3

Ход матча

32'
Торунарига Джордан
Миттельштедт Максимилиан
 
36'
Тусар Люка
 
37'
 
Притль Мануэль
46'
Радоньич Неманья
Зефёйк Дейовайсио
 
51'
 
Бруннер Седрик
59'
Дилросун Джавайро
Кунья Матеус
 
73'
Дарида Владимир
Пёнтек Кшиштоф
 
73'
Боята Дедрик
Тусар Люка
 
74'
 
Кунце Фабиан
Окугава Масая
84'
 
Шипплок Свен
Клос Фабиан
84'
 
Гебауэр Кристиан
Доан Рицу
87'
 
Лукоки Андерсон
90'
Дарида Владимир
 
90'
 
Кунце Фабиан
90'
 
Ван дер Хорн Майк
Майер Арне
90'
 
Суку Себио
Фогльзаммер Андреас
90'
Радоньич Неманья
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 7 (2) 0.23
2. Кордоба Джон 7 0.23
3. Пёнтек Кшиштоф 7 0.23
4. Лукебакио Доди 5 (2) 0.16
5. Пекарик Петер 3 0.1
6. Гендузи Маттео 2 0.06
7. Радоньич Неманья 1 0.03
8. Тусар Люка 1 0.03
9. Зефёйк Дейовайсио 1 0.03
10. Аскасибар Сантьяго 1 0.03
11. Нец Лука 1 0.03
12. Нганкам Жессик 1 0.03
13. Дарида Владимир 0 0
14. Дилросун Джавайро 0 0
15. Миттельштедт Максимилиан 0 0
16. Хедира Сами 0 0
17. Леки Мэттью 0 0
18. Дордой Мартон 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клос Фабиан 4 0.13
2. Доан Рицу 4 0.13
3. Кордова Серхио 2 0.06
4. Фогльзаммер Андреас 1 0.03
5. Притль Мануэль 1 0.03
6. Влап Михел 1 0.03
7. Гебауэр Кристиан 1 0.03
8. Пипер Амос 1 0.03
9. Шипплок Свен 1 0.03
10. Эдмундссон Йоан 1 0.03
11. Ябо Рейнольд 1 0.03
12. Суку Себио 1 0.03
13. Окугава Масая 1 0.03
14. Ортега Штефан 0 0
15. Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
16. Бруннер Седрик 0 0
17. Де Медина Натан 0 0
18. Зойферт Нильс 0 0

Карточки

Герта
# Игрок      
1. Кунья Матеус 9 0
2. Тусар Люка 7 0
3. Дарида Владимир 4 1
4. Гендузи Маттео 5 0
5. Зефёйк Дейовайсио 3 1
6. Пекарик Петер 4 0
7. Пёнтек Кшиштоф 4 0
8. Торунарига Джордан 4 0
9. Миттельштедт Максимилиан 3 0
10. Кордоба Джон 2 0
11. Штарк Никлас 2 0
12. Лукебакио Доди 2 0
13. Аскасибар Сантьяго 2 0
14. Альдерете Омар 2 0
15. Хедира Сами 1 0
16. Боята Дедрик 1 0
17. Платтенхардт Марвин 1 0
18. Нганкам Жессик 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Де Медина Натан 5 1
2. Бруннер Седрик 6 0
3. Пипер Амос 6 0
4. Кунце Фабиан 6 0
5. Шипплок Свен 4 0
6. Клос Фабиан 4 0
7. Лукоки Андерсон 4 0
8. Ван дер Хорн Майк 3 0
9. Притль Мануэль 3 0
10. Суку Себио 2 0
11. Нильссон Йоаким 1 0
12. Ябо Рейнольд 1 0
13. Фогльзаммер Андреас 1 0
14. Ортега Штефан 1 0
15. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
16. Доан Рицу 1 0
17. Хартель Марсель 1 0
18. Зойферт Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Герта 10.81% (4) 8.11% (3) 24.32% (9) 18.92% (7) 13.51% (5) 24.32% (9)
 Арминия 5% (1) 15% (3) 15% (3) 30% (6) 15% (3) 20% (4)

Предыдущие игры

Герта Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Герта 3:0 Фрайбург Майнц 1:1 Герта Герта 2:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Герта
Герта 3:0 Байер Л Боруссия Д 2:0 Герта Герта 2:1 Аугсбург Вольфсбург 2:0 Герта Герта 0:3 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:1 Герта Герта 0:1 Бавария Айнтрахт Фр 3:1 Герта Герта 1:4 Вердер Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта
Арминия Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Боруссия М 5:0 Арминия Арминия 1:0 Шальке 04 Аугсбург 0:0 Арминия Арминия 1:0 Фрайбург
Майнц 1:1 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Арминия Арминия 0:2 Вердер Арминия 0:0 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Арминия Арминия 0:3 Вольфсбург Бавария 3:3 Арминия Кёльн 3:1 Арминия Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия

Последние игры между собой

Герта: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Арминия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Арминия 1:0 Герта Бундеслига Герта 4:1 Арминия Товарищеские матчи Арминия 0:2 Герта Кубок Арминия 0:0 Герта Кубок
Арминия 1:3 Герта Бундеслига 2 Герта 3:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Герта Бундеслига Герта 1:1 Арминия Бундеслига Герта 1:0 Арминия Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 23 5 4 92 - 40 74
2. РБ Лейпциг Заявка 32 19 7 6 57 - 28 64
3. Вольфсбург Заявка 32 17 9 6 57 - 32 60
4. Боруссия Д Заявка 32 18 4 10 69 - 44 58
5. Айнтрахт Фр Заявка 32 15 12 5 63 - 48 57
6. Байер Л Заявка 32 14 9 9 51 - 35 51
7. Боруссия М Заявка 32 12 10 10 59 - 52 46
8. Унион Берлин Заявка 32 11 13 8 47 - 41 46
9. Фрайбург Заявка 32 12 8 12 49 - 47 44
10. Штуттгарт Заявка 32 11 9 12 54 - 52 42
11. Хоффенхайм Заявка 32 10 9 13 49 - 52 39
12. Майнц Заявка 32 9 9 14 35 - 51 36
13. Аугсбург Заявка 32 9 6 17 32 - 49 33
14. Вердер Заявка 32 7 10 15 34 - 51 31
15. Арминия 0:0 Заявка 32 8 7 17 23 - 51 31
16. Герта 0:0 Заявка 31 7 10 14 38 - 49 31
17. Кёльн Заявка 32 7 8 17 33 - 60 29
18. Шальке 04 Заявка 31 2 7 22 20 - 80 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 12 4 0 59 - 19 40
2. РБ Лейпциг Заявка 16 11 3 2 27 - 11 36
3. Вольфсбург Заявка 16 10 4 2 30 - 13 34
4. Айнтрахт Фр Заявка 16 9 7 0 34 - 19 34
5. Боруссия Д Заявка 16 10 2 4 37 - 19 32
6. Унион Берлин Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
7. Байер Л Заявка 16 8 4 4 33 - 21 28
8. Боруссия М Заявка 16 8 4 4 31 - 17 28
9. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 31 - 21 26
10. Хоффенхайм Заявка 16 7 3 6 30 - 23 24
11. Штуттгарт Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
12. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
13. Арминия 0:0 Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
14. Герта 0:0 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
15. Майнц Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Вердер Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
17. Кёльн Заявка 16 2 5 9 19 - 31 11
18. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 1 4 33 - 21 34
2. РБ Лейпциг Заявка 16 8 4 4 30 - 17 28
3. Боруссия Д Заявка 16 8 2 6 32 - 25 26
4. Вольфсбург Заявка 16 7 5 4 27 - 19 26
5. Байер Л Заявка 16 6 5 5 18 - 14 23
6. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 5 5 29 - 29 23
7. Штуттгарт Заявка 16 6 3 7 27 - 28 21
8. Майнц Заявка 16 5 5 6 20 - 28 20
9. Боруссия М Заявка 16 4 6 6 28 - 35 18
10. Фрайбург Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
11. Кёльн Заявка 16 5 3 8 14 - 29 18
12. Унион Берлин Заявка 16 4 5 7 17 - 24 17
13. Вердер Заявка 16 4 5 7 20 - 27 17
14. Хоффенхайм Заявка 16 3 6 7 19 - 29 15
15. Аугсбург Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
16. Арминия 0:0 Заявка 16 2 6 8 11 - 29 12
17. Герта 0:0 Заявка 15 2 6 7 17 - 23 12
18. Шальке 04 Заявка 16 0 4 12 11 - 51 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 39 7 7
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 25 2 5
3. Айнтрахт Фр Андре Силва 25 6 5
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 20 2 7
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 18 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хоффенхайм Пош Штефан 10 1
2. Фрайбург Хёфлер Николас 11 0
3. Майнц Ньякат Мусса 9 1
4. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 10 0
5. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 10 0
Весь список
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Герта 89.4% (118)
X 9.1% (12)
Арминия 1.5% (2)
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Прогнозы на матч Герта 0:0 Арминия

Исход игры
Герта
89.4% (118)
Ничья
9.1% (12)
Арминия
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.22% (54)
Меньше
58.78% (77)
Обе команды забьют
Да
48.85% (64)
Нет
51.15% (67)
Популярный счёт
2:1 Герта
35.6% (47)
1:0 Герта
31.1% (41)
2:0 Герта
18.2% (24)
1:1 Ничья
7.6% (10)
3:1 Герта
3% (4)
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