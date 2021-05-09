Германия: Бундеслига 2020-2021
Герта
0:0
Конец матча
Стадион: Олимпиаштадион
Арминия
36' Желтая карточкаТусар Люка
37' Желтая карточкаПритль Мануэль
51' Желтая карточкаБруннер Седрик
87' Желтая карточкаЛукоки Андерсон
90' Желтая карточкаДарида Владимир
90' Желтая карточкаКунце Фабиан
90' Желтая карточкаРадоньич Неманья
29
Тусар
Люка
10
Кунья
Матеус
15
Кордоба
Джон
31
Майер
Арне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кунья МатеусПолузащитник
-
15 Кордоба ДжонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кёрбер НильсВратарь
-
20 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Влап МихелПолузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
17 Суку СебиоПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
36'
37'
51'
87'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кунья Матеус
|7 (2)
|0.23
|2.
|Кордоба Джон
|7
|0.23
|3.
|Пёнтек Кшиштоф
|7
|0.23
|4.
|Лукебакио Доди
|5 (2)
|0.16
|5.
|Пекарик Петер
|3
|0.1
|6.
|Гендузи Маттео
|2
|0.06
|7.
|Радоньич Неманья
|1
|0.03
|8.
|Тусар Люка
|1
|0.03
|9.
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0.03
|10.
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.03
|11.
|Нец Лука
|1
|0.03
|12.
|Нганкам Жессик
|1
|0.03
|13.
|Дарида Владимир
|0
|0
|14.
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|15.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|16.
|Хедира Сами
|0
|0
|17.
|Леки Мэттью
|0
|0
|18.
|Дордой Мартон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клос Фабиан
|4
|0.13
|2.
|Доан Рицу
|4
|0.13
|3.
|Кордова Серхио
|2
|0.06
|4.
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.03
|5.
|Притль Мануэль
|1
|0.03
|6.
|Влап Михел
|1
|0.03
|7.
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.03
|8.
|Пипер Амос
|1
|0.03
|9.
|Шипплок Свен
|1
|0.03
|10.
|Эдмундссон Йоан
|1
|0.03
|11.
|Ябо Рейнольд
|1
|0.03
|12.
|Суку Себио
|1
|0.03
|13.
|Окугава Масая
|1
|0.03
|14.
|Ортега Штефан
|0
|0
|15.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|0
|0
|16.
|Бруннер Седрик
|0
|0
|17.
|Де Медина Натан
|0
|0
|18.
|Зойферт Нильс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кунья Матеус
|9
|0
|2.
|Тусар Люка
|7
|0
|3.
|Дарида Владимир
|4
|1
|4.
|Гендузи Маттео
|5
|0
|5.
|Зефёйк Дейовайсио
|3
|1
|6.
|Пекарик Петер
|4
|0
|7.
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|8.
|Торунарига Джордан
|4
|0
|9.
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|10.
|Кордоба Джон
|2
|0
|11.
|Штарк Никлас
|2
|0
|12.
|Лукебакио Доди
|2
|0
|13.
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|14.
|Альдерете Омар
|2
|0
|15.
|Хедира Сами
|1
|0
|16.
|Боята Дедрик
|1
|0
|17.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|18.
|Нганкам Жессик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Медина Натан
|5
|1
|2.
|Бруннер Седрик
|6
|0
|3.
|Пипер Амос
|6
|0
|4.
|Кунце Фабиан
|6
|0
|5.
|Шипплок Свен
|4
|0
|6.
|Клос Фабиан
|4
|0
|7.
|Лукоки Андерсон
|4
|0
|8.
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|9.
|Притль Мануэль
|3
|0
|10.
|Суку Себио
|2
|0
|11.
|Нильссон Йоаким
|1
|0
|12.
|Ябо Рейнольд
|1
|0
|13.
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|14.
|Ортега Штефан
|1
|0
|15.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|16.
|Доан Рицу
|1
|0
|17.
|Хартель Марсель
|1
|0
|18.
|Зойферт Нильс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Герта
|10.81% (4)
|8.11% (3)
|24.32% (9)
|18.92% (7)
|13.51% (5)
|24.32% (9)
|Арминия
|5% (1)
|15% (3)
|15% (3)
|30% (6)
|15% (3)
|20% (4)
Предыдущие игры
Герта Последние 20 матчей: +4 =7 -9Герта 3:0 Фрайбург Майнц 1:1 Герта Герта 2:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Герта
Герта 3:0 Байер Л Боруссия Д 2:0 Герта Герта 2:1 Аугсбург Вольфсбург 2:0 Герта Герта 0:3 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:1 Герта Герта 0:1 Бавария Айнтрахт Фр 3:1 Герта Герта 1:4 Вердер Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта
Арминия Последние 20 матчей: +6 =6 -8Боруссия М 5:0 Арминия Арминия 1:0 Шальке 04 Аугсбург 0:0 Арминия Арминия 1:0 Фрайбург
Майнц 1:1 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Арминия Арминия 0:2 Вердер Арминия 0:0 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Арминия Арминия 0:3 Вольфсбург Бавария 3:3 Арминия Кёльн 3:1 Арминия Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия
Последние игры между собой
Герта: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Арминия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|23
|5
|4
|92 - 40
|74
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|19
|7
|6
|57 - 28
|64
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|57 - 32
|60
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|32
|18
|4
|10
|69 - 44
|58
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|32
|15
|12
|5
|63 - 48
|57
|6.
|Байер Л
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|51 - 35
|51
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|59 - 52
|46
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|47 - 41
|46
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|49 - 47
|44
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|54 - 52
|42
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|49 - 52
|39
|12.
|Майнц
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|35 - 51
|36
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|32 - 49
|33
|14.
|Вердер
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|34 - 51
|31
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|32
|8
|7
|17
|23 - 51
|31
|16.
|Герта
|0:0 Заявка
|31
|7
|10
|14
|38 - 49
|31
|17.
|Кёльн
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|33 - 60
|29
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|31
|2
|7
|22
|20 - 80
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|12
|4
|0
|59 - 19
|40
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|27 - 11
|36
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 13
|34
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|9
|7
|0
|34 - 19
|34
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|37 - 19
|32
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|30 - 17
|29
|7.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 21
|28
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 17
|28
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 21
|26
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 23
|24
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 24
|21
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 25
|19
|13.
|Арминия
|0:0 Заявка
|16
|6
|1
|9
|12 - 22
|19
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|15.
|Майнц
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Вердер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|17.
|Кёльн
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|19 - 31
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|33 - 21
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|32 - 25
|26
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 19
|26
|5.
|Байер Л
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|29 - 29
|23
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|27 - 28
|21
|8.
|Майнц
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 28
|20
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|28 - 35
|18
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|11.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 29
|18
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 24
|17
|13.
|Вердер
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 27
|17
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 29
|15
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 24
|14
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|11 - 29
|12
|17.
|Герта
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 23
|12
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|11 - 51
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|39
|7
|7
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|25
|2
|5
|3.
|Айнтрахт Фр
|Андре Силва
|25
|6
|5
|4.
|Вольфсбург
|Вегхорст Ваут
|20
|2
|7
|5.
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|18
|5
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хоффенхайм
|Пош Штефан
|10
|1
|2.
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|11
|0
|3.
|Майнц
|Ньякат Мусса
|9
|1
|4.
|Айнтрахт Фр
|Роде Себастьян
|10
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Н'Дика Эван
|10
|0
Прогнозы на матч Герта 0:0 Арминия
Исход игры
Герта
89.4% (118)
Ничья
9.1% (12)
Арминия
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.22% (54)
Меньше
58.78% (77)
Обе команды забьют
Да
48.85% (64)
Нет
51.15% (67)
Популярный счёт
2:1 Герта
35.6% (47)
1:0 Герта
31.1% (41)
2:0 Герта
18.2% (24)
1:1 Ничья
7.6% (10)
3:1 Герта
3% (4)
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