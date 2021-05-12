Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Дилросун Джавайро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Отличные скиллы показывает Дилросун Джавайро , обводя своих соперников

46' Мустафи Шкодран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Отличные скиллы показывает Дилросун Джавайро , обводя своих соперников

44' Ферманн Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Арит Амин получил желтую карточку от судьи

43' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Герта

37' Мэтью Хопп из команды Шальке 04 делает пас партнеру.

34' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

25' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Пекарик Петер получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Пекарик Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Мустафи Шкодран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Отличный командный гол!

18' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Альдерете Омар наказан за толчок Мэтью Хопп

15' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Дилросун Джавайро не смог попасть в створ ударом издали

13' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Герта

11' Отличные скиллы показывает Blendi Idrizi , обводя своих соперников

10' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Г О О О О Л - Арит Амин записал гол на свой счет!

3' Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Герта начинает с центра поля