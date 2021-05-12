Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Аскасибар Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

95' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Герта

93' Арит Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' ШТАНГА! Так было близко к голу - Раман Бенито нанес удар в каркас ворот!

93' ШТАНГА! Пробил головой Мустафи Шкодран прямо в каркас ворот!

92' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Судье надоело, что Jonas Michelbrink тянет время и он наказал его горчичником

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Герта

82' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Jonas Michelbrink из команды Герта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

80' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Герта

76' Арит Амин не смог попасть в створ ударом издали

76' Тактическая замена. Дилросун Джавайро уходит с поля и его заменяет Jonas Michelbrink

74' Г О О О О Л - Нганкам Жессик изменил счет на табло!

72' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Отличные скиллы показывает Лукебакио Доди , обводя своих соперников

71' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Герта

69' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Арит Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Боята Дедрик получил желтую карточку от судьи

68' Колашинац Сеад получил желтую карточку от судьи

67' Лукебакио Доди получил желтую карточку от судьи

67' Удар от ворот произведет Герта

67' Blendi Idrizi не смог попасть в створ ударом издали

66' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Головой пробил Боята Дедрик , но голкипер отбил его в поле!

63' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Ферманн Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Ощипка Бастиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Удар от ворот произведет Герта

59' Хунтелаар Клаас-Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Плохо сыграл Боята Дедрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

57' Ох, нехорошо это выглядит. Пёнтек Кшиштоф получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Пёнтек Кшиштоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Мустафи Шкодран получил желтую карточку от судьи

54' Отличные скиллы показывает Радоньич Неманья , обводя своих соперников

52' Радоньич Неманья не смог попасть в створ ударом издали

51' Удар от ворот произведет Герта

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Арит Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Дарида Владимир получил желтую карточку от судьи

48' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Герта

48' Blendi Idrizi оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля