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Германия: Бундеслига 2020-2021

2020-2021
Шальке 04
1:2
Конец матча

Стадион:
Герта
0'
1:0
6' Гол
Арит Амин
1:1
19' Гол
Боята Дедрик
43' Желтая карточка
Арит Амин
50' Желтая карточка
Дарида Владимир
54' Желтая карточка
Мустафи Шкодран
67' Желтая карточка
Лукебакио Доди
68' Желтая карточка
Колашинац Сеад
68' Желтая карточка
Боята Дедрик
1:2
74' Гол
Нганкам Жессик
89' Вторая желтая карточка
Лукебакио Доди
90' Желтая карточка
Jonas Michelbrink
90'+7
1
Ферманн
Ральф
30
Мустафи
Шкодран
26
Сане
Салиф
24
Ощипка
Бастиан
31
Беккер
Тимо
36
Blendi
Idrizi
41
Florian
Flick
25
Арит
Амин
20
Колашинац
Сеад
43
Хопп
Мэттью
21
Хунтелаар
Клаас-Ян
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
20
Боята
Дедрик
14
Альдерете
Омар
21
Платтенхардт
Марвин
6
Дарида
Владимир
29
Тусар
Люка
7
Леки
Мэттью
16
Дилросун
Джавайро
24
Радоньич
Неманья
9
Пёнтек
Кшиштоф
Шальке 04
3-5-2
Герта
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хопп Мэттью 5 0.16
2. Ут Марк 3 0.09
3. Арит Амин 2 0.06
4. Раман Бенито 2 0.06
5. Сердар Суат 1 0.03
6. Колашинац Сеад 1 0.03
7. Маскарель Омар 1 0.03
8. Хунтелаар Клаас-Ян 1 0.03
9. Мустафи Шкодран 1 0.03
10. Пасьенса Гонсало 1 0.03
11. Бурджеллаб Нассим 1 0.03
12. Тиау Малик 1 0.03
13. Ощипка Бастиан 0 0
14. Стамбули Бенжамен 0 0
15. Боздоган Джан 0 0
Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 7 (2) 0.22
2. Кордоба Джон 7 0.22
3. Пёнтек Кшиштоф 7 0.22
4. Лукебакио Доди 5 (2) 0.16
5. Пекарик Петер 3 0.09
6. Гендузи Маттео 2 0.06
7. Нганкам Жессик 2 0.06
8. Радоньич Неманья 1 0.03
9. Боята Дедрик 1 0.03
10. Тусар Люка 1 0.03
11. Зефёйк Дейовайсио 1 0.03
12. Аскасибар Сантьяго 1 0.03
13. Нец Лука 1 0.03
14. Дарида Владимир 0 0
15. Дилросун Джавайро 0 0
16. Миттельштедт Максимилиан 0 0
17. Хедира Сами 0 0
18. Платтенхардт Марвин 0 0
19. Леки Мэттью 0 0
20. Дордой Мартон 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Маскарель Омар 6 0
3. Тиау Малик 4 1
4. Стамбули Бенжамен 5 0
5. Ут Марк 5 0
6. Сане Салиф 5 0
7. Колашинац Сеад 5 0
8. Арит Амин 4 0
9. Сердар Суат 3 0
10. Хопп Мэттью 3 0
11. Ферманн Ральф 2 0
12. Хунтелаар Клаас-Ян 2 0
13. Настасич Матия 2 0
14. Скрибски Стивен 2 0
15. Раман Бенито 2 0
16. Бенталеб Набиль 2 0
17. Пасьенса Гонсало 2 0
18. Виллиам Фуртадо 2 0
19. Бурджеллаб Нассим 2 0
20. Ибишевич Ведад 1 0
21. Мустафи Шкодран 1 0
22. Ощипка Бастиан 1 0
23. Мендиль Хамза 1 0
24. Людевиг Килиан 1 0
25. Кутуджу Ахмед 1 0
26. Беккер Тимо 1 0
Герта
# Игрок      
1. Кунья Матеус 9 0
2. Тусар Люка 7 0
3. Дарида Владимир 5 1
4. Гендузи Маттео 5 0
5. Лукебакио Доди 3 1
6. Зефёйк Дейовайсио 3 1
7. Пекарик Петер 4 0
8. Пёнтек Кшиштоф 4 0
9. Торунарига Джордан 4 0
10. Миттельштедт Максимилиан 3 0
11. Боята Дедрик 2 0
12. Кордоба Джон 2 0
13. Штарк Никлас 2 0
14. Аскасибар Сантьяго 2 0
15. Альдерете Омар 2 0
16. Хедира Сами 1 0
17. Платтенхардт Марвин 1 0
18. Радоньич Неманья 1 0
19. Нганкам Жессик 1 0
20. Jonas Michelbrink 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 15% (3) 15% (3) 25% (5) 15% (3) 15% (3) 15% (3)
 Герта 10.26% (4) 10.26% (4) 23.08% (9) 17.95% (7) 15.38% (6) 23.08% (9)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург
Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04
Герта Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Герта 0:0 Арминия Герта 3:0 Фрайбург Майнц 1:1 Герта Герта 2:2 Боруссия М
Унион Берлин 1:1 Герта Герта 3:0 Байер Л Боруссия Д 2:0 Герта Герта 2:1 Аугсбург Вольфсбург 2:0 Герта Герта 0:3 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:1 Герта Герта 0:1 Бавария Айнтрахт Фр 3:1 Герта Герта 1:4 Вердер Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Герта: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Герта 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Герта Кубок Герта 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Герта Бундеслига
Герта 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Герта Бундеслига Шальке 04 1:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 2:0 Шальке 04 Бундеслига Герта 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Герта Бундеслига Герта 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Герта Бундеслига Герта 1:2 Шальке 04 Бундеслига Герта 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 23 5 4 92 - 40 74
2. РБ Лейпциг Заявка 32 19 7 6 57 - 28 64
3. Вольфсбург Заявка 32 17 9 6 57 - 32 60
4. Боруссия Д Заявка 32 18 4 10 69 - 44 58
5. Айнтрахт Фр Заявка 32 15 12 5 63 - 48 57
6. Байер Л Заявка 32 14 9 9 51 - 35 51
7. Боруссия М Заявка 32 12 10 10 59 - 52 46
8. Унион Берлин Заявка 32 11 13 8 47 - 41 46
9. Фрайбург Заявка 32 12 8 12 49 - 47 44
10. Штуттгарт Заявка 32 11 9 12 54 - 52 42
11. Хоффенхайм Заявка 32 10 9 13 49 - 52 39
12. Майнц Заявка 32 9 9 14 35 - 51 36
13. Герта Заявка 32 8 10 14 40 - 50 34
14. Аугсбург Заявка 32 9 6 17 32 - 49 33
15. Вердер Заявка 32 7 10 15 34 - 51 31
16. Арминия Заявка 32 8 7 17 23 - 51 31
17. Кёльн Заявка 32 7 8 17 33 - 60 29
18. Шальке 04 Заявка 32 2 7 23 21 - 82 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 12 4 0 59 - 19 40
2. РБ Лейпциг Заявка 16 11 3 2 27 - 11 36
3. Вольфсбург Заявка 16 10 4 2 30 - 13 34
4. Айнтрахт Фр Заявка 16 9 7 0 34 - 19 34
5. Боруссия Д Заявка 16 10 2 4 37 - 19 32
6. Унион Берлин Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
7. Байер Л Заявка 16 8 4 4 33 - 21 28
8. Боруссия М Заявка 16 8 4 4 31 - 17 28
9. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 31 - 21 26
10. Хоффенхайм Заявка 16 7 3 6 30 - 23 24
11. Штуттгарт Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
12. Герта Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
13. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
14. Арминия Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
15. Майнц Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Вердер Заявка 16 3 5 8 14 - 24 14
17. Кёльн Заявка 16 2 5 9 19 - 31 11
18. Шальке 04 Заявка 16 2 3 11 10 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 1 4 33 - 21 34
2. РБ Лейпциг Заявка 16 8 4 4 30 - 17 28
3. Боруссия Д Заявка 16 8 2 6 32 - 25 26
4. Вольфсбург Заявка 16 7 5 4 27 - 19 26
5. Байер Л Заявка 16 6 5 5 18 - 14 23
6. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 5 5 29 - 29 23
7. Штуттгарт Заявка 16 6 3 7 27 - 28 21
8. Майнц Заявка 16 5 5 6 20 - 28 20
9. Боруссия М Заявка 16 4 6 6 28 - 35 18
10. Фрайбург Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
11. Кёльн Заявка 16 5 3 8 14 - 29 18
12. Унион Берлин Заявка 16 4 5 7 17 - 24 17
13. Вердер Заявка 16 4 5 7 20 - 27 17
14. Хоффенхайм Заявка 16 3 6 7 19 - 29 15
15. Герта Заявка 16 3 6 7 19 - 24 15
16. Аугсбург Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
17. Арминия Заявка 16 2 6 8 11 - 29 12
18. Шальке 04 Заявка 16 0 4 12 11 - 51 4
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 39 7 7
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 25 2 5
3. Айнтрахт Фр Андре Силва 25 6 5
4. Вольфсбург Вегхорст Ваут 20 2 7
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 18 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хоффенхайм Пош Штефан 10 1
2. Фрайбург Хёфлер Николас 11 0
3. Майнц Ньякат Мусса 9 1
4. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 10 0
5. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 10 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Шальке 04 19.3% (26)
X 9.6% (13)
Герта 71.1% (96)
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Прогнозы на матч Шальке 04 1:2 Герта

Исход игры
Шальке 04
19.3% (26)
Ничья
9.6% (13)
Герта
71.1% (96)
Тотал 2.5
Больше
48.87% (65)
Меньше
51.13% (68)
Обе команды забьют
Да
58.65% (78)
Нет
41.35% (55)
Популярный счёт
1:2 Герта
28.9% (39)
0:1 Герта
22.2% (30)
0:2 Герта
12.6% (17)
2:1 Шальке 04
11.9% (16)
1:1 Ничья
9.6% (13)
1:0 Шальке 04
4.4% (6)
1:3 Герта
3.7% (5)
2:0 Шальке 04
1.5% (2)
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