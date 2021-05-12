Германия: Бундеслига 2020-2021
Шальке 04
1:2
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена
Герта
1:0
6' ГолАрит Амин
1:1
19' ГолБоята Дедрик
43' Желтая карточкаАрит Амин
50' Желтая карточкаДарида Владимир
54' Желтая карточкаМустафи Шкодран
67' Желтая карточкаЛукебакио Доди
68' Желтая карточкаКолашинац Сеад
68' Желтая карточкаБоята Дедрик
1:2
74' ГолНганкам Жессик
89' Вторая желтая карточкаЛукебакио Доди
90' Желтая карточкаJonas Michelbrink
26
Сане
Салиф
31
Беккер
Тимо
25
Арит
Амин
43
Хопп
Мэттью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
-
31 Беккер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Хопп МэттьюНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
6'
1:0
19'
43'
50'
54'
67'
68'
68'
74'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
8 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 6
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 7
-
9 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хопп Мэттью
|5
|0.16
|2.
|Ут Марк
|3
|0.09
|3.
|Арит Амин
|2
|0.06
|4.
|Раман Бенито
|2
|0.06
|5.
|Сердар Суат
|1
|0.03
|6.
|Колашинац Сеад
|1
|0.03
|7.
|Маскарель Омар
|1
|0.03
|8.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|1
|0.03
|9.
|Мустафи Шкодран
|1
|0.03
|10.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.03
|11.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.03
|12.
|Тиау Малик
|1
|0.03
|13.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|14.
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|15.
|Боздоган Джан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кунья Матеус
|7 (2)
|0.22
|2.
|Кордоба Джон
|7
|0.22
|3.
|Пёнтек Кшиштоф
|7
|0.22
|4.
|Лукебакио Доди
|5 (2)
|0.16
|5.
|Пекарик Петер
|3
|0.09
|6.
|Гендузи Маттео
|2
|0.06
|7.
|Нганкам Жессик
|2
|0.06
|8.
|Радоньич Неманья
|1
|0.03
|9.
|Боята Дедрик
|1
|0.03
|10.
|Тусар Люка
|1
|0.03
|11.
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0.03
|12.
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.03
|13.
|Нец Лука
|1
|0.03
|14.
|Дарида Владимир
|0
|0
|15.
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|16.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|17.
|Хедира Сами
|0
|0
|18.
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|19.
|Леки Мэттью
|0
|0
|20.
|Дордой Мартон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|5
|1
|2.
|Маскарель Омар
|6
|0
|3.
|Тиау Малик
|4
|1
|4.
|Стамбули Бенжамен
|5
|0
|5.
|Ут Марк
|5
|0
|6.
|Сане Салиф
|5
|0
|7.
|Колашинац Сеад
|5
|0
|8.
|Арит Амин
|4
|0
|9.
|Сердар Суат
|3
|0
|10.
|Хопп Мэттью
|3
|0
|11.
|Ферманн Ральф
|2
|0
|12.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|2
|0
|13.
|Настасич Матия
|2
|0
|14.
|Скрибски Стивен
|2
|0
|15.
|Раман Бенито
|2
|0
|16.
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|17.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|18.
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|19.
|Бурджеллаб Нассим
|2
|0
|20.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|21.
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|22.
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|23.
|Мендиль Хамза
|1
|0
|24.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|25.
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|26.
|Беккер Тимо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кунья Матеус
|9
|0
|2.
|Тусар Люка
|7
|0
|3.
|Дарида Владимир
|5
|1
|4.
|Гендузи Маттео
|5
|0
|5.
|Лукебакио Доди
|3
|1
|6.
|Зефёйк Дейовайсио
|3
|1
|7.
|Пекарик Петер
|4
|0
|8.
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|9.
|Торунарига Джордан
|4
|0
|10.
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|11.
|Боята Дедрик
|2
|0
|12.
|Кордоба Джон
|2
|0
|13.
|Штарк Никлас
|2
|0
|14.
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|15.
|Альдерете Омар
|2
|0
|16.
|Хедира Сами
|1
|0
|17.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|18.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|19.
|Нганкам Жессик
|1
|0
|20.
|Jonas Michelbrink
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|15% (3)
|15% (3)
|25% (5)
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|Герта
|10.26% (4)
|10.26% (4)
|23.08% (9)
|17.95% (7)
|15.38% (6)
|23.08% (9)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =3 -14Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург
Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04
Герта Последние 20 матчей: +4 =7 -9Герта 0:0 Арминия Герта 3:0 Фрайбург Майнц 1:1 Герта Герта 2:2 Боруссия М
Унион Берлин 1:1 Герта Герта 3:0 Байер Л Боруссия Д 2:0 Герта Герта 2:1 Аугсбург Вольфсбург 2:0 Герта Герта 0:3 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:1 Герта Герта 0:1 Бавария Айнтрахт Фр 3:1 Герта Герта 1:4 Вердер Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Герта: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Герта 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Герта Бундеслига Шальке 04 1:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 2:0 Шальке 04 Бундеслига Герта 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Герта Бундеслига Герта 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Герта Бундеслига Герта 1:2 Шальке 04 Бундеслига Герта 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|23
|5
|4
|92 - 40
|74
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|19
|7
|6
|57 - 28
|64
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|57 - 32
|60
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|32
|18
|4
|10
|69 - 44
|58
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|32
|15
|12
|5
|63 - 48
|57
|6.
|Байер Л
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|51 - 35
|51
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|59 - 52
|46
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|47 - 41
|46
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|49 - 47
|44
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|54 - 52
|42
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|49 - 52
|39
|12.
|Майнц
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|35 - 51
|36
|13.
|Герта
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|40 - 50
|34
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|32 - 49
|33
|15.
|Вердер
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|34 - 51
|31
|16.
|Арминия
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|23 - 51
|31
|17.
|Кёльн
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|33 - 60
|29
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|32
|2
|7
|23
|21 - 82
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|12
|4
|0
|59 - 19
|40
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|27 - 11
|36
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 13
|34
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|9
|7
|0
|34 - 19
|34
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|37 - 19
|32
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|30 - 17
|29
|7.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 21
|28
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 17
|28
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 21
|26
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 23
|24
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 24
|21
|12.
|Герта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 25
|19
|14.
|Арминия
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|12 - 22
|19
|15.
|Майнц
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Вердер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|17.
|Кёльн
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|19 - 31
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|33 - 21
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 17
|28
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|32 - 25
|26
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 19
|26
|5.
|Байер Л
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|29 - 29
|23
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|27 - 28
|21
|8.
|Майнц
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 28
|20
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|28 - 35
|18
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|11.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 29
|18
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 24
|17
|13.
|Вердер
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 27
|17
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 29
|15
|15.
|Герта
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 24
|15
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 24
|14
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|11 - 29
|12
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|11 - 51
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|39
|7
|7
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|25
|2
|5
|3.
|Айнтрахт Фр
|Андре Силва
|25
|6
|5
|4.
|Вольфсбург
|Вегхорст Ваут
|20
|2
|7
|5.
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|18
|5
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хоффенхайм
|Пош Штефан
|10
|1
|2.
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|11
|0
|3.
|Майнц
|Ньякат Мусса
|9
|1
|4.
|Айнтрахт Фр
|Роде Себастьян
|10
|0
|5.
|Айнтрахт Фр
|Н'Дика Эван
|10
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шальке 04 1:2 Герта
Исход игры
Шальке 04
19.3% (26)
Ничья
9.6% (13)
Герта
71.1% (96)
Тотал 2.5
Больше
48.87% (65)
Меньше
51.13% (68)
Обе команды забьют
Да
58.65% (78)
Нет
41.35% (55)
Популярный счёт
1:2 Герта
28.9% (39)
0:1 Герта
22.2% (30)
0:2 Герта
12.6% (17)
2:1 Шальке 04
11.9% (16)
1:1 Ничья
9.6% (13)
1:0 Шальке 04
4.4% (6)
1:3 Герта
3.7% (5)
2:0 Шальке 04
1.5% (2)
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