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США: МЛС 2021

2021
Ди Си Юнайтед
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Филадельфия Юнион
0' 45'+2
21
Кемпин
Джонатан
14
Найяр
Энди
4
Хайнс-Айк
Брендан
93
Альфаро
Тони
6
Каноуз
Расселл
7
Арриола
Пол
12
Drew
Skundrich
27
Ньеман
Моузес
28
Мора
Хосеф
10
Флорес
Эдисон
16
Перес
Эдриен
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
8
Мартинес
Хосе
Андрес
10
Монтейру
Жамиру
23
Пржибылко
Каспер
19
Бёрк
Кори
Ди Си Юнайтед
3-1-4-2
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флорес Эдисон 1 0.14
2. Камара Ола 1 0.14
3. Каноуз Расселл 1 0.14
4. Хайнс-Айк Брендан 1 0.14
5. Альфаро Тони 1 0.14
6. Грессель Юлиан 0 0
7. Морено Хуниор 0 0
8. Асад Ямиль 0 0
9. Перес Эдриен 0 0
Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бёрк Кори 2 0.29
2. Монтейру Жамиру 1 0.14
3. Пржибылко Каспер 1 0.14
4. Глеснес Якоб 1 0.14
5. Вагнер Кай 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Хайнс-Айк Брендан 3 0
2. Брийян Фредерик 2 0
3. Грессель Юлиан 2 0
4. Морено Хуниор 1 0
5. Асад Ямиль 1 0
6. Каноуз Расселл 1 0
7. Альфаро Тони 1 0
8. Ньеман Моузес 1 0
Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Монтейру Жамиру 4 0
2. Мартинес Хосе Андрес 1 1
3. Бедойя Алехандро 2 0
4. Глеснес Якоб 2 0
5. Пржибылко Каспер 1 0
6. Эллиотт Джек 1 0
7. Вагнер Кай 1 0
8. Сантос Сержио II 1 0
9. Флэк Леон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ди Си Юнайтед 20% (1) 0 60% (3) 0 0 20% (1)
 Филадельфия Юнион 20% (1) 0 0 60% (3) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед
Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:0 Саприсса Саприсса 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Торонто 2:1 Филадельфия Юнион

Последние игры между собой

Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Филадельфия Юнион: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион МЛС
Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:4 Филадельфия Юнион МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Открытый Кубок Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Орландо Сити Заявка 6 3 3 0 7 - 2 12
3. Атланта Юнайтед Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
4. Коламбус Кру Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
5. Нью-Йорк Сити Заявка 6 2 2 2 11 - 6 8
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
7. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
8. Нэшвилл Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
9. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 6 2 0 4 8 - 9 6
11. Торонто Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Цинциннати Заявка 5 1 1 3 6 - 14 4
13. Чикаго Файр Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 6 4 0 2 10 - 11 12
4. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 9 11
5. Колорадо Рэпидс Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Портленд Тимберс Заявка 6 3 0 3 9 - 8 9
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 3 0 4 11 - 11 9
8. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
9. Реал Солт-Лейк Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
10. Лос-Анджелес Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Миннесота Юнайтед Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
14. Даллас Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 4 4 0 0 7 - 2 12
2. Орландо Сити Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
4. Атланта Юнайтед Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
7. Торонто Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Коламбус Кру Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Чикаго Файр Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Интер Майами Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Цинциннати Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
2. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Лос-Анджелес Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Портленд Тимберс Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Колорадо Рэпидс Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8. Миннесота Юнайтед Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11. Даллас Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
12. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Остин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Майами Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
2. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Орландо Сити Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Цинциннати Заявка 4 1 1 2 4 - 11 4
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
6. Коламбус Кру Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
7. Атланта Юнайтед Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
8. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
9. Нэшвилл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Торонто Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
12. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
13. Чикаго Файр Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
3. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
4. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
5. Реал Солт-Лейк Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Колорадо Рэпидс Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Портленд Тимберс Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Лос-Анджелес Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
13. Миннесота Юнайтед Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
14. Даллас Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 7 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 6 1 0
3. Реал Солт-Лейк Рубин Рубио 4 0 2
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 4 1 2
5. Интер Майами Игуаин Гонсало 4 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Пирес Леандро 5 0
2. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 4 0
3. Интер Майами Грегоре 4 0
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 4 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Вондоловски Крис 2 1
Весь список
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Филадельфия Юнион
3.30
3.47
2.75
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