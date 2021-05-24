США: МЛС 2021
Ди Си Юнайтед
0:1
Конец матча
Стадион: Audi Field
Филадельфия Юнион
0:1
45' ГолПржибылко Каспер
65' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
90' Желтая карточкаБлэйк Андре
14
Найяр
Энди
93
Альфаро
Тони
28
Мора
Хосеф
16
Перес
Эдриен
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
19
Бёрк
Кори
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
- Защитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мора ХосефПолузащитник
- Нападающий
-
16 Перес ЭдриенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бёрк КориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
45'
79'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флорес Эдисон
|1
|0.14
|2.
|Камара Ола
|1
|0.14
|3.
|Каноуз Расселл
|1
|0.14
|4.
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.14
|5.
|Альфаро Тони
|1
|0.14
|6.
|Грессель Юлиан
|0
|0
|7.
|Морено Хуниор
|0
|0
|8.
|Асад Ямиль
|0
|0
|9.
|Перес Эдриен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|2
|0.29
|2.
|Бёрк Кори
|2
|0.29
|3.
|Монтейру Жамиру
|1
|0.14
|4.
|Глеснес Якоб
|1
|0.14
|5.
|Вагнер Кай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хайнс-Айк Брендан
|3
|0
|2.
|Брийян Фредерик
|2
|0
|3.
|Грессель Юлиан
|2
|0
|4.
|Морено Хуниор
|1
|0
|5.
|Асад Ямиль
|1
|0
|6.
|Каноуз Расселл
|1
|0
|7.
|Альфаро Тони
|1
|0
|8.
|Ньеман Моузес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|2.
|Мартинес Хосе Андрес
|2
|1
|3.
|Бедойя Алехандро
|2
|0
|4.
|Глеснес Якоб
|2
|0
|5.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|6.
|Эллиотт Джек
|1
|0
|7.
|Вагнер Кай
|1
|0
|8.
|Сантос Сержио II
|1
|0
|9.
|Флэк Леон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ди Си Юнайтед
|20% (1)
|0
|60% (3)
|0
|0
|20% (1)
|Филадельфия Юнион
|20% (1)
|0
|0
|60% (3)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +11 =4 -5Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед
Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:0 Саприсса Саприсса 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Торонто 2:1 Филадельфия Юнион
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Филадельфия Юнион: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:4 Филадельфия Юнион МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Открытый Кубок Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Коламбус Кру
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 6
|8
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|7.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 4
|8
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 9
|6
|10.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|11.
|Торонто
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 14
|4
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|5.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 11
|9
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|Остин
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|13.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|14.
|Даллас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|7.
|Торонто
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Даллас
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|9.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|12.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Остин
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Майами
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|2.
|Коламбус Кру
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Цинциннати
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 11
|4
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Торонто
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Остин
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|13.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|Даллас
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|7
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|6
|1
|0
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Рубин Рубио
|4
|0
|2
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|4
|1
|2
|5.
|Интер Майами
|Игуаин Гонсало
|4
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|5
|0
|2.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|3.
|Интер Майами
|Грегоре
|4
|0
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|4
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Вондоловски Крис
|2
|1