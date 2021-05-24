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США: МЛС 2021

2021
Нэшвилл
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Остин
0' 16'
1
Уиллис
Джо
12
Джонстон
Алистер
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
19
Мьюл
Алекс
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
8
Леаль
Рэндэлл
99
Кадис
Хондер
17
Сапонг
Чарльз
41
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
3
Романа
Джохан
5
Беслер
Мэтт
21
Колманич
Жан
7
Почеттино
Томас
15
Даниэль
Перейра
8
Ринг
Александр
11
Редес
Родни
9
Хюсен
Дэнни
10
Домингес
Сесильо
Нэшвилл
4-4-2
Остин
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кадис Хондер 2 0.33
2. Леаль Рэндэлл 1 0.17
3. Сапонг Чарльз 1 0.17
4. Мукхтар Хани 1 0.17
5. Мьюл Алекс 1 0.17
6. Циммерман Уолкер 0 0
Остин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фагундес Диего 2 0.33
2. Домингес Сесильо 2 0.33
3. Галлахер Джон 1 0.17
4. Страуд Джаред 0 0
5. Редес Родни 0 0

Карточки

Нэшвилл
# Игрок      
1. Годой Анибал 3 0
2. Мьюл Алекс 3 0
3. Ловитц Дэниел 1 0
4. Циммерман Уолкер 1 0
5. Джонстон Алистер 1 0
Остин
# Игрок      
1. Ринг Александр 1 1
2. Даниэль Перейра 2 0
3. Романа Джохан 2 0
4. Берхальтер Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нэшвилл 0 33.33% (2) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)
Остин 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Нэшвилл Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 0:0 Интер Майами Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль
Нэшвилл 2:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Торонто 0:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Интер Майами Орландо Сити 2:3 Нэшвилл Нэшвилл 0:1 Даллас Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр Клёб де Фут Монреаль 0:1 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 3:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед
Остин Последние 5 матчей: +2 =0 -3
Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Колорадо Рэпидс 1:3 Остин
Лос-Анджелес 2:0 Остин

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Орландо Сити Заявка 6 3 3 0 7 - 2 12
3. Атланта Юнайтед Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
4. Коламбус Кру Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
5. Нью-Йорк Сити Заявка 6 2 2 2 11 - 6 8
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
7. Нэшвилл 0:0 Заявка 6 1 5 0 6 - 4 8
8. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 6 2 0 4 8 - 9 6
10. Ди Си Юнайтед Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
11. Торонто Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Цинциннати Заявка 5 1 1 3 6 - 14 4
13. Чикаго Файр Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 6 4 0 2 10 - 11 12
4. Филадельфия Юнион Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
5. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Колорадо Рэпидс Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Портленд Тимберс Заявка 6 3 0 3 9 - 8 9
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 3 0 4 11 - 11 9
9. Реал Солт-Лейк Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
10. Лос-Анджелес Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
11. Остин 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
13. Миннесота Юнайтед Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
14. Даллас Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 4 4 0 0 7 - 2 12
2. Орландо Сити Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Нэшвилл 0:0 Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
4. Атланта Юнайтед Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Ди Си Юнайтед Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
7. Торонто Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Коламбус Кру Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Чикаго Файр Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Интер Майами Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Цинциннати Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
2. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Лос-Анджелес Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Даллас Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
8. Портленд Тимберс Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
9. Колорадо Рэпидс Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
10. Миннесота Юнайтед Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
12. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13. Филадельфия Юнион Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Остин 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Майами Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
2. Коламбус Кру Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Орландо Сити Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Цинциннати Заявка 4 1 1 2 4 - 11 4
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
7. Атланта Юнайтед Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
8. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
9. Нэшвилл 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Торонто Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
12. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
13. Чикаго Файр Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Остин 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
4. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
5. Реал Солт-Лейк Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Колорадо Рэпидс Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Портленд Тимберс Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Лос-Анджелес Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
13. Миннесота Юнайтед Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
14. Даллас Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 7 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 6 1 0
3. Реал Солт-Лейк Рубин Рубио 4 0 2
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 4 1 2
5. Интер Майами Игуаин Гонсало 4 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Пирес Леандро 5 0
2. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 4 0
3. Интер Майами Грегоре 4 0
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 4 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Вондоловски Крис 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Остин
2.00
3.34
4.96
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Где смотреть матч Нэшвилл 0:0 Остин онлайн

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