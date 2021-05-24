США: МЛС 2021
1:0
35' ГолЛеаль Рэндэлл
69' Желтая карточкаДаниэль Перейра
19
Мьюл
Алекс
20
Годой
Анибал
99
Кадис
Хондер
41
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
21
Колманич
Жан
11
Редес
Родни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Кадис ХондерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нилис ДиланПолузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
-
41 Стувер БрэдВратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Манне КекутаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
Ход матча
35'
1:0
69'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леаль Рэндэлл
|2
|0.33
|2.
|Кадис Хондер
|2
|0.33
|3.
|Сапонг Чарльз
|1
|0.17
|4.
|Мукхтар Хани
|1
|0.17
|5.
|Мьюл Алекс
|1
|0.17
|6.
|Циммерман Уолкер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фагундес Диего
|2
|0.33
|2.
|Домингес Сесильо
|2
|0.33
|3.
|Галлахер Джон
|1
|0.17
|4.
|Страуд Джаред
|0
|0
|5.
|Редес Родни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Годой Анибал
|3
|0
|2.
|Мьюл Алекс
|3
|0
|3.
|Ловитц Дэниел
|1
|0
|4.
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|5.
|Джонстон Алистер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Даниэль Перейра
|3
|0
|2.
|Ринг Александр
|1
|1
|3.
|Романа Джохан
|2
|0
|4.
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нэшвилл
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Остин
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Нэшвилл Последние 20 матчей: +8 =9 -3Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 0:0 Интер Майами Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль
Нэшвилл 2:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Торонто 0:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Интер Майами Орландо Сити 2:3 Нэшвилл Нэшвилл 0:1 Даллас Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр Клёб де Фут Монреаль 0:1 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 3:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед
Остин Последние 5 матчей: +2 =0 -3Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Колорадо Рэпидс 1:3 Остин
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 6
|8
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 9
|6
|10.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|11.
|Торонто
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 14
|4
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|5.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 11
|9
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Остин
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|13.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|14.
|Даллас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Торонто
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Даллас
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|9.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|12.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Остин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Майами
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 11
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|Нэшвилл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Торонто
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|4.
|Остин
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|13.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|Даллас
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|7
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|6
|1
|0
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Рубин Рубио
|4
|0
|2
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|4
|1
|2
|5.
|Интер Майами
|Игуаин Гонсало
|4
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|5
|0
|2.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|3.
|Интер Майами
|Грегоре
|4
|0
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|4
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Вондоловски Крис
|2
|1