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Дания: Суперлига. Борьба за выживание 2020-2021

Оденсе
1:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Хорсенс
0'
1:0
35' Гол
Кадри Башким
36'
27
Кристенсен
Оливер
24
Эстрём
Робин
6
Тверсков
Йеппе
5
Ларсен
Каспер
2
Лунд
Оливер
25
Опондо
Мозес
23
Клеве
Троэльс
19
Трандарсон
Арон-Элис
7
Джейбали
Иссам
15
Фенгер
Макс
12
Кадри
Башким
1
Делач
Матей
11
Нюманн
Петер
5
Реесе
Сёрен
4
Киилерик
Мальте
33
Людвиг
Александр
9
Андреасен
Лука
8
Якобсен
Бьярке
14
Геммер
Йонас
10
Ханссон
Халлюр
17
Тенгстедт
Каспер
36
Angelo
Nehme
Оденсе
4-1-2-1-2
Хорсенс
4-4-2

Ход матча

35'
Кадри Башким
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кадри Башким 4 (1) 0.4
2. Джейбали Иссам 3 (1) 0.3
3. Шельвик Йорген 1 0.1
4. Окосун Айо 1 0.1
5. Андерсен Александр 1 0.1
6. Сабби Эммануэль 1 0.1
7. Трандарсон Арон-Элис 0 0
8. Лунд Оливер 0 0
9. Гудьонсен Свейнн 0 0
Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андреасен Лука 5 (4) 0.5
2. Тенгстедт Каспер 3 0.3
3. Буус Якоб 2 0.2
4. Людвиг Александр 1 0.1
5. Ханссон Халлюр 1 0.1
6. Камили Лирим 1 0.1
7. Гомес Джеймс 1 0.1
8. Дюр Николас 0 0

Карточки

Оденсе
# Игрок      
1. Шельвик Йорген 4 0
2. Андерсен Александр 3 0
3. Тверсков Йеппе 2 0
4. Трандарсон Арон-Элис 2 0
5. Лунд Оливер 2 0
6. Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
7. Эстрём Робин 2 0
8. Окосун Айо 2 0
9. Кадри Башким 1 0
10. Манде Саюба 1 0
11. Томасен Йенс 1 0
12. Сабби Эммануэль 1 0
13. Фенгер Макс 1 0
Хорсенс
# Игрок      
1. Камили Лирим 2 0
2. Дюр Николас 2 0
3. Тенгстедт Каспер 2 0
4. Людвиг Александр 1 0
5. Делач Матей 1 0
6. Геммер Йонас 1 0
7. Якобсен Бьярке 1 0
8. Киилерик Мальте 1 0
9. Гомес Джеймс 1 0
10. Браянац Муамер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оденсе 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 0 9.09% (1) 36.36% (4)
 Хорсенс 28.57% (4) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Люнгбю 1:2 Оденсе Вайле 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе
Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Хорсенс 1:2 Сённерйюск Ольборг 1:1 Хорсенс Люнгбю 3:4 Хорсенс Хорсенс 3:3 Вайле
Хорсенс 1:0 Ольборг Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Люнгбю Сённерйюск 2:3 Хорсенс Хорсенс 1:1 Оденсе Хорсенс 1:2 Люнгбю Сённерйюск 2:0 Хорсенс Нордшелланн 2:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Ольборг Вайле 0:0 Хорсенс Хорсенс 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Хорсенс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 1:2 Хорсенс Товарищеские матчи
Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Оденсе Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 1:0 10 5 3 2 17 - 11 46
2. Сённерйюск 0:1 10 5 1 4 15 - 13 44
3. Оденсе 0:0 10 3 4 3 11 - 11 41
4. Вайле 0:0 10 3 5 2 15 - 11 38
5. Люнгбю 0:0 10 1 3 6 9 - 18 26
6. Хорсенс 0:0 10 3 4 3 15 - 18 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 1:0 5 4 1 0 13 - 6 41
2. Люнгбю 0:0 5 0 2 3 6 - 9 22
3. Хорсенс 0:0 5 1 2 2 7 - 9 17
4. Вайле 0:0 5 2 3 0 10 - 5 9
5. Сённерйюск 0:1 5 3 0 2 7 - 4 9
6. Оденсе 0:0 5 2 2 1 4 - 2 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 0:1 5 2 1 2 8 - 9 35
2. Оденсе 0:0 5 1 2 2 7 - 9 33
3. Вайле 0:0 5 1 2 2 5 - 6 29
4. Хорсенс 0:0 5 2 2 1 8 - 9 8
5. Ольборг 1:0 5 1 2 2 4 - 5 5
6. Люнгбю 0:0 5 1 1 3 3 - 9 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хорсенс Андреасен Лука 5 4 1
2. Вайле Соуза Аллан II 4 0 2
3. Ольборг Ван Веерт Том 4 0 1
4. Сённерйюск Райт Хаджи 4 0 0
5. Вайле Онугха Герман 4 0 0
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оденсе Шельвик Йорген 4 0
2. Ольборг Росс Матиас 4 0
3. Вайле Эзатолахи Саид 2 1
4. Люнгбю Ромер Марсель 2 1
5. Ольборг Альманн Якоб 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Хорсенс
1.75
4.10
5.60
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