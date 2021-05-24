Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Фенгер Макс из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

44' Удар от ворот произведет Оденсе

44' Якобсен Бьярке оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Отличные скиллы показывает Клеве Троэльс , обводя своих соперников

40' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Г О О О О Л - Джейбали Иссам изменил счет на табло!

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Ханссон Халлюр получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Ханссон Халлюр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Г О О О О Л - Кадри Башким классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

34' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

31' Опондо Мозес не смог попасть в створ ударом издали

29' Реесе Сёрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Удар от ворот произведет Хорсенс

28' Кадри Башким решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

27' Реесе Сёрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Кадри Башким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Трандарсон Арон-Элис из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Хорсенс

25' Лунд Оливер из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

25' Удар от ворот произведет Хорсенс

23' Удар от ворот произведет Оденсе

23' Ханссон Халлюр из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

23' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Андреасен Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Удар от ворот произведет Хорсенс

21' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Оденсе пробьет пенальти!

20' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

20' Кадри Башким из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

17' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Людвиг Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Реесе Сёрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Делач Матей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Делач Матей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Плохо сыграл Нюманн Петер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Оденсе

10' Людвиг Александр из команды Хорсенс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

9' Удар от ворот произведет Хорсенс

8' Удар от ворот произведет Оденсе

8' Андреасен Лука не смог попасть в створ ударом издали

8' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Хорсенс

4' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

3' Реесе Сёрен бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

3' Андреасен Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Удар от ворот произведет Хорсенс

1' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Хорсенс начинает с центра поля