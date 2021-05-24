Дания: Суперлига. Борьба за выживание 2020-2021
Оденсе
4:0
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 4527
Хорсенс
1:0
35' ГолКадри Башким
2:0
38' ГолДжейбали Иссам
57' Желтая карточкаЛюдвиг Александр
3:0
65' ГолКадри Башким
4:0
74' Гол в свои воротаРеесе Сёрен
24
Эстрём
Робин
25
Опондо
Мозес
15
Фенгер
Макс
12
Кадри
Башким
11
Нюманн
Петер
14
Геммер
Йонас
36
Angelo
Nehme
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Эстрём РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
-
12 Кадри БашкимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михаэль Хеммингсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Нюманн ПетерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Angelo NehmeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
27 Lukas Wagner
-
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
35'
38'
2:0
57'
65'
3:0
74'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кадри Башким
|6 (1)
|0.6
|2.
|Джейбали Иссам
|4 (1)
|0.4
|3.
|Шельвик Йорген
|1
|0.1
|4.
|Окосун Айо
|1
|0.1
|5.
|Андерсен Александр
|1
|0.1
|6.
|Сабби Эммануэль
|1
|0.1
|7.
|Трандарсон Арон-Элис
|0
|0
|8.
|Лунд Оливер
|0
|0
|9.
|Гудьонсен Свейнн
|0
|0
|10.
|Опондо Мозес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андреасен Лука
|5 (4)
|0.5
|2.
|Тенгстедт Каспер
|3
|0.3
|3.
|Буус Якоб
|2
|0.2
|4.
|Людвиг Александр
|1
|0.1
|5.
|Ханссон Халлюр
|1
|0.1
|6.
|Камили Лирим
|1
|0.1
|7.
|Гомес Джеймс
|1
|0.1
|8.
|Дюр Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шельвик Йорген
|4
|0
|2.
|Андерсен Александр
|3
|0
|3.
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|4.
|Трандарсон Арон-Элис
|2
|0
|5.
|Лунд Оливер
|2
|0
|6.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0
|7.
|Эстрём Робин
|2
|0
|8.
|Окосун Айо
|2
|0
|9.
|Кадри Башким
|1
|0
|10.
|Манде Саюба
|1
|0
|11.
|Томасен Йенс
|1
|0
|12.
|Сабби Эммануэль
|1
|0
|13.
|Фенгер Макс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Людвиг Александр
|2
|0
|2.
|Камили Лирим
|2
|0
|3.
|Дюр Николас
|2
|0
|4.
|Тенгстедт Каспер
|2
|0
|5.
|Делач Матей
|1
|0
|6.
|Геммер Йонас
|1
|0
|7.
|Якобсен Бьярке
|1
|0
|8.
|Киилерик Мальте
|1
|0
|9.
|Гомес Джеймс
|1
|0
|10.
|Браянац Муамер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оденсе
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|0
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|Хорсенс
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Люнгбю 1:2 Оденсе Вайле 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе
Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =8 -8Хорсенс 1:2 Сённерйюск Ольборг 1:1 Хорсенс Люнгбю 3:4 Хорсенс Хорсенс 3:3 Вайле
Хорсенс 1:0 Ольборг Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Люнгбю Сённерйюск 2:3 Хорсенс Хорсенс 1:1 Оденсе Хорсенс 1:2 Люнгбю Сённерйюск 2:0 Хорсенс Нордшелланн 2:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Ольборг Вайле 0:0 Хорсенс Хорсенс 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Хорсенс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|20 - 11
|46
|2.
|Сённерйюск
|10
|5
|1
|4
|15 - 16
|44
|3.
|Оденсе
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|43
|4.
|Вайле
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|38
|5.
|Люнгбю
|10
|1
|3
|6
|11 - 20
|26
|6.
|Хорсенс
|10
|3
|3
|4
|15 - 22
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|5
|4
|1
|0
|13 - 6
|41
|2.
|Люнгбю
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|22
|3.
|Хорсенс
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|17
|4.
|Оденсе
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|5.
|Вайле
|5
|2
|3
|0
|12 - 7
|9
|6.
|Сённерйюск
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Оденсе
|Кадри Башким
|6
|1
|0
|2.
|Хорсенс
|Андреасен Лука
|5
|4
|1
|3.
|Вайле
|Соуза Аллан II
|4
|0
|2
|4.
|Люнгбю
|Хебо Матиас
|4
|2
|2
|5.
|Ольборг
|Ван Веерт Том
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оденсе
|Шельвик Йорген
|4
|0
|2.
|Вайле
|Соуза Аллан II
|4
|0
|3.
|Ольборг
|Росс Матиас
|4
|0
|4.
|Вайле
|Эзатолахи Саид
|2
|1
|5.
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|2
|1