Дания: Суперлига. Борьба за выживание 2020-2021
1:0
25' ГолМуколли Арбнор
37
Фофана
Адама
18
Шиембе
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йенсен ЛукасПолузащитник
-
50 Соуза АлланПолузащитник
-
37 Фофана АдамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Ямга КевинЗащитник
- Защитник
-
35 Репях ИванПолузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Торп ВикторНападающий
- Нападающий
-
-
40 Tobias Juul
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
25'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Аллан II
|4
|0.4
|2.
|Онугха Герман
|4
|0.4
|3.
|Экитик Юго
|3
|0.3
|4.
|Эзатолахи Саид
|2
|0.2
|5.
|Lukas Engel
|2
|0.2
|6.
|Бенгтссон Пьер
|0
|0
|7.
|Муколли Арбнор
|0
|0
|8.
|Рамадани Юльбер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хебо Матиас
|3 (1)
|0.3
|2.
|Варминг Магнус
|2
|0.2
|3.
|Якобсен Кристиан II
|1
|0.1
|4.
|Торп Виктор
|1
|0.1
|5.
|Шиембе Кевин
|1
|0.1
|6.
|Нильсен Эмиль
|1
|0.1
|7.
|Ромер Марсель
|0
|0
|8.
|Йоргенсен Каспер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эзатолахи Саид
|2
|1
|2.
|Соуза Аллан II
|3
|0
|3.
|Колингер Денис
|2
|0
|4.
|Рамадани Юльбер
|2
|0
|5.
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|6.
|Брунст Александер
|1
|0
|7.
|Ковачич Доминик
|1
|0
|8.
|Ямга Кевин
|1
|0
|9.
|Онугха Герман
|1
|0
|10.
|Муколли Арбнор
|1
|0
|11.
|Экитик Юго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромер Марсель
|2
|1
|2.
|Хебо Матиас
|2
|0
|3.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|4.
|Кроне Свенн
|1
|0
|5.
|Коструп Магнус
|1
|0
|6.
|Шиембе Кевин
|1
|0
|7.
|Варминг Магнус
|1
|0
|8.
|Винтер Фредерик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вайле
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
|Люнгбю
|11.11% (1)
|0
|0
|0
|55.56% (5)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: +5 =8 -7Ольборг 2:1 Вайле Вайле 2:2 Оденсе Вайле 4:2 Сённерйюск Хорсенс 3:3 Вайле
Люнгбю Последние 20 матчей: +7 =3 -10Люнгбю 1:2 Оденсе Сённерйюск 2:0 Люнгбю Люнгбю 3:4 Хорсенс Ольборг 4:0 Люнгбю
Оденсе 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Сённерйюск Хорсенс 1:3 Люнгбю Люнгбю 2:2 Ольборг Люнгбю 0:0 Вайле Хорсенс 1:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Нордшелланн Раннерс 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Митьюлланд Сённерйюск 1:4 Люнгбю Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю
Последние игры между собой
Вайле: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 6
Люнгбю: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 3
Вайле 3:4 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Вайле Первый дивизион Люнгбю 3:2 Вайле Первый дивизион Люнгбю 1:2 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Люнгбю Первый дивизион Вайле 1:1 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 0:0 Вайле Первый дивизион Люнгбю 3:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Люнгбю Первый дивизион Вайле 2:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Вайле Первый дивизион Вайле 2:2 Люнгбю Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|1:0
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|46
|2.
|Сённерйюск
|0:1
|10
|5
|1
|4
|15 - 13
|44
|3.
|Оденсе
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|41
|4.
|Вайле
|0:0
|10
|3
|5
|2
|15 - 11
|38
|5.
|Люнгбю
|0:0
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|26
|6.
|Хорсенс
|0:0
|10
|3
|4
|3
|15 - 18
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|1:0
|5
|4
|1
|0
|13 - 6
|41
|2.
|Люнгбю
|0:0
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|22
|3.
|Хорсенс
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|17
|4.
|Вайле
|0:0
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|5.
|Сённерйюск
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|Оденсе
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хорсенс
|Андреасен Лука
|5
|4
|1
|2.
|Вайле
|Соуза Аллан II
|4
|0
|2
|3.
|Ольборг
|Ван Веерт Том
|4
|0
|1
|4.
|Сённерйюск
|Райт Хаджи
|4
|0
|0
|5.
|Вайле
|Онугха Герман
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оденсе
|Шельвик Йорген
|4
|0
|2.
|Ольборг
|Росс Матиас
|4
|0
|3.
|Вайле
|Эзатолахи Саид
|2
|1
|4.
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|2
|1
|5.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|3
|0