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Дания: Суперлига. Борьба за выживание 2020-2021

Вайле
1:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Люнгбю
0'
1:0
25' Гол
Муколли Арбнор
30'
45
Брунст
Александер
14
Гуннелунн
Томас
24
Ковачич
Доминик
22
Колингер
Денис
3
Давидсен
Вильормур
34
Хетеми
Лундрим
11
Муколли
Арбнор
17
Йенсен
Лукас
II
50
Соуза
Аллан
II
37
Фофана
Адама
9
Фагир
Вахид
28
Шрам
Фредерик
4
Кроне
Свенн
18
Шиембе
Кевин
6
Винтер
Фредерик
20
Йоргенсен
Каспер
10
Теллуфсен
Расмус
8
Хебо
Матиас
25
Корнвиг
Эмиль
11
Коструп
Магнус
16
Якобсен
Кристиан
II
19
Варминг
Магнус
Вайле
4-2-3-1
Люнгбю
4-3-3

Ход матча

25'
Муколли Арбнор
(Йенсен Лукас II)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Аллан II 4 0.4
2. Онугха Герман 4 0.4
3. Экитик Юго 3 0.3
4. Эзатолахи Саид 2 0.2
5. Lukas Engel 2 0.2
6. Бенгтссон Пьер 0 0
7. Муколли Арбнор 0 0
8. Рамадани Юльбер 0 0
Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хебо Матиас 3 (1) 0.3
2. Варминг Магнус 2 0.2
3. Якобсен Кристиан II 1 0.1
4. Торп Виктор 1 0.1
5. Шиембе Кевин 1 0.1
6. Нильсен Эмиль 1 0.1
7. Ромер Марсель 0 0
8. Йоргенсен Каспер 0 0

Карточки

Вайле
# Игрок      
1. Эзатолахи Саид 2 1
2. Соуза Аллан II 3 0
3. Колингер Денис 2 0
4. Рамадани Юльбер 2 0
5. Бенгтссон Пьер 1 0
6. Брунст Александер 1 0
7. Ковачич Доминик 1 0
8. Ямга Кевин 1 0
9. Онугха Герман 1 0
10. Муколли Арбнор 1 0
11. Экитик Юго 1 0
Люнгбю
# Игрок      
1. Ромер Марсель 2 1
2. Хебо Матиас 2 0
3. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
4. Кроне Свенн 1 0
5. Коструп Магнус 1 0
6. Шиембе Кевин 1 0
7. Варминг Магнус 1 0
8. Винтер Фредерик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вайле 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4) 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4)
 Люнгбю 11.11% (1) 0 0 0 55.56% (5) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Ольборг 2:1 Вайле Вайле 2:2 Оденсе Вайле 4:2 Сённерйюск Хорсенс 3:3 Вайле
Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Вайле 1:1 Ольборг Оденсе 0:1 Вайле Люнгбю 0:0 Вайле Митьюлланд 5:0 Вайле Вайле 0:2 Ольборг Раннерс 3:1 Вайле Вайле 2:0 Оденсе Копенгаген 2:1 Вайле Вайле 0:0 Хорсенс Брондбю 2:1 Вайле Вайле 2:2 Нордшелланн Вайле 0:0 Раннерс Сённерйюск 0:1 Вайле Вайле 0:0 Орхус
Люнгбю Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Люнгбю 1:2 Оденсе Сённерйюск 2:0 Люнгбю Люнгбю 3:4 Хорсенс Ольборг 4:0 Люнгбю
Оденсе 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Сённерйюск Хорсенс 1:3 Люнгбю Люнгбю 2:2 Ольборг Люнгбю 0:0 Вайле Хорсенс 1:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Нордшелланн Раннерс 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Митьюлланд Сённерйюск 1:4 Люнгбю Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю

Последние игры между собой

Вайле: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 6
Люнгбю: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 3
Люнгбю 0:0 Вайле Суперлига Люнгбю 0:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 3:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 4:2 Вайле Товарищеские матчи
Вайле 3:4 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Вайле Первый дивизион Люнгбю 3:2 Вайле Первый дивизион Люнгбю 1:2 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Люнгбю Первый дивизион Вайле 1:1 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 0:0 Вайле Первый дивизион Люнгбю 3:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Люнгбю Первый дивизион Вайле 2:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Вайле Первый дивизион Вайле 2:2 Люнгбю Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 1:0 10 5 3 2 17 - 11 46
2. Сённерйюск 0:1 10 5 1 4 15 - 13 44
3. Оденсе 0:0 10 3 4 3 11 - 11 41
4. Вайле 0:0 10 3 5 2 15 - 11 38
5. Люнгбю 0:0 10 1 3 6 9 - 18 26
6. Хорсенс 0:0 10 3 4 3 15 - 18 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 1:0 5 4 1 0 13 - 6 41
2. Люнгбю 0:0 5 0 2 3 6 - 9 22
3. Хорсенс 0:0 5 1 2 2 7 - 9 17
4. Вайле 0:0 5 2 3 0 10 - 5 9
5. Сённерйюск 0:1 5 3 0 2 7 - 4 9
6. Оденсе 0:0 5 2 2 1 4 - 2 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 0:1 5 2 1 2 8 - 9 35
2. Оденсе 0:0 5 1 2 2 7 - 9 33
3. Вайле 0:0 5 1 2 2 5 - 6 29
4. Хорсенс 0:0 5 2 2 1 8 - 9 8
5. Ольборг 1:0 5 1 2 2 4 - 5 5
6. Люнгбю 0:0 5 1 1 3 3 - 9 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хорсенс Андреасен Лука 5 4 1
2. Вайле Соуза Аллан II 4 0 2
3. Ольборг Ван Веерт Том 4 0 1
4. Сённерйюск Райт Хаджи 4 0 0
5. Вайле Онугха Герман 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оденсе Шельвик Йорген 4 0
2. Ольборг Росс Матиас 4 0
3. Вайле Эзатолахи Саид 2 1
4. Люнгбю Ромер Марсель 2 1
5. Ольборг Альманн Якоб 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Люнгбю
2.25
4.20
5.50
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