VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Г О О О О Л - Хебо Матиас из команды Люнгбю забивает с точки!

46' После проверки VAR судья не изменил решения - Люнгбю пробьет пенальти!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

44' Колингер Денис получил желтую карточку от судьи

44' Опасность! Коструп Магнус из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

43' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Йоргенсен Каспер пробил со штрафного прямо в стенку

41' Хетеми Лундрим получил желтую карточку от судьи

40' Г О О О О Л - Винтер Фредерик изменил счет на табло!

39' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Шрам Фредерик взял и забрал мяч на выходе

37' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Фагир Вахид пробил чуть мимо штанги!

36' Удар от ворот произведет Вайле

35' Адама Фофана из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

33' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Вайле

32' Варминг Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Гуннелунн Томас из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Вайле

28' Хебо Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Удар от ворот произведет Люнгбю

26' Хорошую попытку сделал Кроне Свенн . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Г О О О О Л - Муколли Арбнор забивает с правой ноги!

24' Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Шиембе Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Давидсен Вильормур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Удар от ворот произведет Вайле

18' Варминг Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Удар от ворот произведет Вайле

17' Корнвиг Эмиль не смог попасть в створ ударом издали

17' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Муколли Арбнор нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

15' Варминг Магнус из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Соуза Аллан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Люнгбю

8' Муколли Арбнор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Шиембе Кевин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Шрам Фредерик взял и забрал мяч на выходе

4' Теллуфсен Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Люнгбю начинает с центра поля