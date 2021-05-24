Дания: Суперлига. Борьба за выживание 2020-2021
Сённерйюск
0:4
Конец матча
Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 3011
Ольборг
0:1
20' ГолВан Веерт Том
0:2
33' ПенальтиФоссум Ивер
52' Желтая карточкаТеландер Расмус
58' Желтая карточкаЭррайс Руфо
0:3
60' ГолЭррайс Руфо
64' Желтая карточкаВан Веерт Том
0:4
69' ГолАльманн Якоб
90' Желтая карточкаКристиансен Петер
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
25
Райт
Хаджи
17
Куск
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Райт ХаджиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Эррайс РуфоПолузащитник
-
11 Прица ТимНападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
Ход матча
20'
0:1
33'
0:2
46'
52'
58'
60'
0:3
64'
69'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
8 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 7
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Райт Хаджи
|4
|0.4
|2.
|Emil Holm
|3 (1)
|0.3
|3.
|Хассан Рилван
|2
|0.2
|4.
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.1
|5.
|Гартенманн Стефан
|1
|0.1
|6.
|Хенде Марк-Даль
|1
|0.1
|7.
|Бангор Патрик
|1
|0.1
|8.
|Симонсен Йеппе
|1
|0.1
|9.
|Anders Jacobsen II
|1 (1)
|0.1
|10.
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|11.
|Канструп Пьер
|0
|0
|12.
|Финне Бор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Веерт Том
|4
|0.4
|2.
|Прица Тим
|4
|0.4
|3.
|Эррайс Руфо
|3
|0.3
|4.
|Фоссум Ивер
|2 (1)
|0.2
|5.
|Куск Каспер
|1
|0.1
|6.
|Андерсен Лукас
|1
|0.1
|7.
|Альманн Якоб
|1
|0.1
|8.
|Росс Матиас
|1
|0.1
|9.
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|10.
|Самуэльсен Мартин
|0
|0
|11.
|Marcus Hannesbo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бангор Патрик
|3
|0
|2.
|Emil Holm
|3
|0
|3.
|Шмидль Филипп
|1
|1
|4.
|Хассан Рилван
|1
|0
|5.
|Альбек Мадс
|1
|0
|6.
|Симонсен Йеппе
|1
|0
|7.
|Гартенманн Стефан
|1
|0
|8.
|Райт Хаджи
|1
|0
|9.
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|10.
|Кристиансен Петер
|1
|0
|11.
|Julius Eskelund Beck
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росс Матиас
|4
|0
|2.
|Альманн Якоб
|3
|0
|3.
|Теландер Расмус
|2
|0
|4.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|5.
|Ван Веерт Том
|2
|0
|6.
|Frederik Boersting
|2
|0
|7.
|Андерсен Лукас
|1
|0
|8.
|Феррейра Педру
|1
|0
|9.
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|10.
|Эррайс Руфо
|1
|0
|11.
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|12.
|Marcus Hannesbo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|0
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|20% (3)
|26.67% (4)
|20% (3)
|Ольборг
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +8 =2 -10Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск
Сённерйюск 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:0 Вайле Люнгбю 0:1 Сённерйюск Оденсе 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Сённерйюск 2:3 Хорсенс Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Ольборг 3:2 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Хорсенс Сённерйюск 4:1 Фремад Амагер Ольборг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 1:4 Люнгбю Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск
Ольборг Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ольборг 2:1 Вайле Ольборг 1:1 Хорсенс Оденсе 1:0 Ольборг Ольборг 4:0 Люнгбю
Хорсенс 1:0 Ольборг Ольборг 3:2 Оденсе Вайле 1:1 Ольборг Люнгбю 2:2 Ольборг Ольборг 3:2 Сённерйюск Ольборг 1:4 Силькеборг Ольборг 0:2 Оденсе Вайле 0:2 Ольборг Ольборг 1:0 Сённерйюск Хорсенс 2:1 Ольборг Нордшелланн 2:2 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 0:0 Раннерс Брондбю 1:1 Ольборг Ольборг 2:3 Копенгаген Ольборг 0:1 Люнгбю
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ольборг: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Сённерйюск 1:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Ольборг 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Ольборг 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|20 - 11
|46
|2.
|Сённерйюск
|10
|5
|1
|4
|15 - 16
|44
|3.
|Оденсе
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|43
|4.
|Вайле
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|38
|5.
|Люнгбю
|10
|1
|3
|6
|11 - 20
|26
|6.
|Хорсенс
|10
|3
|3
|4
|15 - 22
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|5
|4
|1
|0
|13 - 6
|41
|2.
|Люнгбю
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|22
|3.
|Хорсенс
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|17
|4.
|Оденсе
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|5.
|Вайле
|5
|2
|3
|0
|12 - 7
|9
|6.
|Сённерйюск
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Оденсе
|Кадри Башким
|6
|1
|0
|2.
|Хорсенс
|Андреасен Лука
|5
|4
|1
|3.
|Вайле
|Соуза Аллан II
|4
|0
|2
|4.
|Люнгбю
|Хебо Матиас
|4
|2
|2
|5.
|Ольборг
|Ван Веерт Том
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оденсе
|Шельвик Йорген
|4
|0
|2.
|Вайле
|Соуза Аллан II
|4
|0
|3.
|Ольборг
|Росс Матиас
|4
|0
|4.
|Вайле
|Эзатолахи Саид
|2
|1
|5.
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|2
|1