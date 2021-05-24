Второй тайм

93' Сегодняшная посещаемость составляет 3011 болельщиков

93' Ольборг заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Кристиансен Петер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

91' Ольборг выполняет удар от ворот.

89' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Ольборг выполняет удар от ворот.

84' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

83' Прица Тим из команды Ольборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

80' Финне Бор из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

79' Фоссум Ивер из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

78' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Ох, нехорошо это выглядит. Эррайс Руфо получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Эррайс Руфо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Г О О О О Л - Альманн Якоб забивает ударом с левой ноги!

69' Плохо сыграл Гартенманн Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

69' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

66' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Ван Веерт Том совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Голкипер мог бы сыграть и получше

60' Г О О О О Л - Эррайс Руфо забивает с левой ноги!

59' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Ольборг выполняет удар от ворот.

59' Экани Виктор из команды Сённерйюск наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

58' Эррайс Руфо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Вратарь парирует удар, который нанес Альбек Мадс , и мяч снова в игре

57' Ольборг выполняет удар от ворот.

56' Гартенманн Стефан не смог попасть в створ ударом издали

56' Ольборг выполняет удар от ворот.

55' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

54' Прица Тим не смог попасть в створ ударом издали

53' Ольборг выполняет удар от ворот.

53' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Судья подбегает и показывает Теландер Расмус из команды Ольборг отложенную желтую карточку за фол.

52' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Прица Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

49' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля