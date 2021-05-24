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Дания: Суперлига. Борьба за выживание 2020-2021

Сённерйюск
0:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 3011
Ольборг
0'
0:1
20' Гол
Ван Веерт Том
0:2
33' Пенальти
Фоссум Ивер
52' Желтая карточка
Теландер Расмус
58' Желтая карточка
Эррайс Руфо
0:3
60' Гол
Эррайс Руфо
64' Желтая карточка
Ван Веерт Том
0:4
69' Гол
Альманн Якоб
90' Желтая карточка
Кристиансен Петер
90'+3
1
Лоуренс
Томас
12
Канструп
Пьер
2
Гартенманн
Стефан
5
Хенде
Марк-Даль
3
Emil
Holm
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
21
Симонсен
Йеппе
77
Хассан
Рилван
25
Райт
Хаджи
10
Anders
Jacobsen
II
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
31
Гранли
Даниэль
2
Паллесен
Кристоффер
16
Кристенсен
Магнус
8
Фоссум
Ивер
3
Альманн
Якоб
10
Андерсен
Лукас
17
Куск
Каспер
9
Ван
Веерт
Том
Сённерйюск
3-4-1-2
Ольборг
3-4-1-2

Ход матча

16'
 
Эррайс Руфо
Андерсен Лукас
20'
0:1
Ван Веерт Том
(Фоссум Ивер)
33'
0:2
Фоссум Ивер
46'
Финне Бор
Anders Jacobsen II
 
46'
 
Прица Тим
Куск Каспер
52'
 
Теландер Расмус
58'
 
Эррайс Руфо
60'
0:3
Эррайс Руфо
(Фоссум Ивер)
64'
 
Ван Веерт Том
65'
 
Феррейра Педру
Ван Веерт Том
67'
Фредериксен Эмиль
Канструп Пьер
 
67'
Виндерслев Расмус
Экани Виктор
 
69'
0:4
Альманн Якоб
74'
 
Marcus Hannesbo
Паллесен Кристоффер
74'
 
Frederik Boersting
Гранли Даниэль
74'
Эскесен Юлиус
Хассан Рилван
 
74'
Кристиансен Петер
Райт Хаджи
 
90'
Кристиансен Петер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 8 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 4 0.4
2. Emil Holm 3 (1) 0.3
3. Хассан Рилван 2 0.2
4. Фредериксен Эмиль 1 0.1
5. Гартенманн Стефан 1 0.1
6. Хенде Марк-Даль 1 0.1
7. Бангор Патрик 1 0.1
8. Симонсен Йеппе 1 0.1
9. Anders Jacobsen II 1 (1) 0.1
10. Эскесен Юлиус 0 0
11. Канструп Пьер 0 0
12. Финне Бор 0 0
Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Веерт Том 4 0.4
2. Прица Тим 4 0.4
3. Эррайс Руфо 3 0.3
4. Фоссум Ивер 2 (1) 0.2
5. Куск Каспер 1 0.1
6. Андерсен Лукас 1 0.1
7. Альманн Якоб 1 0.1
8. Росс Матиас 1 0.1
9. Паллесен Кристоффер 0 0
10. Самуэльсен Мартин 0 0
11. Marcus Hannesbo 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Бангор Патрик 3 0
2. Emil Holm 3 0
3. Шмидль Филипп 1 1
4. Хассан Рилван 1 0
5. Альбек Мадс 1 0
6. Симонсен Йеппе 1 0
7. Гартенманн Стефан 1 0
8. Райт Хаджи 1 0
9. Эскесен Юлиус 1 0
10. Кристиансен Петер 1 0
11. Julius Eskelund Beck 1 0
Ольборг
# Игрок      
1. Росс Матиас 4 0
2. Альманн Якоб 3 0
3. Теландер Расмус 2 0
4. Гранли Даниэль 2 0
5. Ван Веерт Том 2 0
6. Frederik Boersting 2 0
7. Андерсен Лукас 1 0
8. Феррейра Педру 1 0
9. Самуэльсен Мартин 1 0
10. Эррайс Руфо 1 0
11. Кристенсен Магнус 1 0
12. Marcus Hannesbo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 0 6.67% (1) 26.67% (4) 20% (3) 26.67% (4) 20% (3)
 Ольборг 11.76% (2) 11.76% (2) 17.65% (3) 11.76% (2) 17.65% (3) 29.41% (5)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск
Сённерйюск 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:0 Вайле Люнгбю 0:1 Сённерйюск Оденсе 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Сённерйюск 2:3 Хорсенс Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Ольборг 3:2 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Хорсенс Сённерйюск 4:1 Фремад Амагер Ольборг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 1:4 Люнгбю Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск
Ольборг Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ольборг 2:1 Вайле Ольборг 1:1 Хорсенс Оденсе 1:0 Ольборг Ольборг 4:0 Люнгбю
Хорсенс 1:0 Ольборг Ольборг 3:2 Оденсе Вайле 1:1 Ольборг Люнгбю 2:2 Ольборг Ольборг 3:2 Сённерйюск Ольборг 1:4 Силькеборг Ольборг 0:2 Оденсе Вайле 0:2 Ольборг Ольборг 1:0 Сённерйюск Хорсенс 2:1 Ольборг Нордшелланн 2:2 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 0:0 Раннерс Брондбю 1:1 Ольборг Ольборг 2:3 Копенгаген Ольборг 0:1 Люнгбю

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ольборг: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ольборг 3:2 Сённерйюск Суперлига Ольборг 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:2 Сённерйюск Кубок
Сённерйюск 1:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Ольборг 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Ольборг 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 10 5 3 2 20 - 11 46
2. Сённерйюск 10 5 1 4 15 - 16 44
3. Оденсе 10 4 3 3 15 - 11 43
4. Вайле 10 3 5 2 17 - 13 38
5. Люнгбю 10 1 3 6 11 - 20 26
6. Хорсенс 10 3 3 4 15 - 22 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 5 4 1 0 13 - 6 41
2. Люнгбю 5 0 2 3 6 - 9 22
3. Хорсенс 5 1 2 2 7 - 9 17
4. Оденсе 5 3 1 1 8 - 2 10
5. Вайле 5 2 3 0 12 - 7 9
6. Сённерйюск 5 3 0 2 7 - 7 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 5 2 1 2 8 - 9 35
2. Оденсе 5 1 2 2 7 - 9 33
3. Вайле 5 1 2 2 5 - 6 29
4. Хорсенс 5 2 1 2 8 - 13 7
5. Ольборг 5 1 2 2 7 - 5 5
6. Люнгбю 5 1 1 3 5 - 11 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Оденсе Кадри Башким 6 1 0
2. Хорсенс Андреасен Лука 5 4 1
3. Вайле Соуза Аллан II 4 0 2
4. Люнгбю Хебо Матиас 4 2 2
5. Ольборг Ван Веерт Том 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оденсе Шельвик Йорген 4 0
2. Вайле Соуза Аллан II 4 0
3. Ольборг Росс Матиас 4 0
4. Вайле Эзатолахи Саид 2 1
5. Люнгбю Ромер Марсель 2 1
Весь список
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