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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Одд
0:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
15' Желтая карточка
Эдегор Магнар
0:1
27' Гол
Линнсет Йонатан
41' Желтая карточка
Бакенга Мушага
42' Желтая карточка
Хальворсен Уле Йорген
47' Желтая карточка
Дюрестам Микаэль
71'
1
Россбах
Сондре
14
Conrad
Wallem
4
Бёртуфт
Один
11
Ролантссон
Гилли
25
Кителано
Йон
16
Китолано
Джошуа
6
Леквен
Магнус
8
Коса
Маркус
Андреас
9
Бакенга
Мушага
20
Леуритсен
Тобиас
29
Свеннсен
Сандер
21
Anders
Kristiansen
II
5
Эдегор
Магнар
4
Утвик
Бьорн
24
Дюрестам
Микаэль
2
Боянг
Сулайман
6
Несс Николай
20
Салетрос
Антон
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
29
Коне
Ибраима
11
Линнсет
Йонатан
Одд
4-3-3
Сарпсборг-08
3-4-3

Ход матча

15'
 
Эдегор Магнар
27'
0:1
Линнсет Йонатан
(Хальворсен Уле Йорген)
41'
Бакенга Мушага
 
42'
 
Хальворсен Уле Йорген
47'
 
Дюрестам Микаэль

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 2 (1) 1
2. Коса Маркус Андреас 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линнсет Йонатан 1 0.5
2. Хальворсен Уле Йорген 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Бакенга Мушага 1 0
2. Кителано Йон 1 0
3. Salomon Owusu 1 0
4. Conrad Wallem 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Хальворсен Уле Йорген 1 0
2. Дюрестам Микаэль 1 0
3. Эдегор Магнар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Сарпсборг-08 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Стабек 2:2 Одд Сарпсборг-08 1:0 Одд Одд 1:0 Стабек Одд 1:1 Дьерв
Одд 0:0 Саннефьёрд Бранн 2:1 Одд Одд 1:3 Стрёмсгодсет Одд 1:4 Мольде Саннефьёрд 1:1 Одд Кристиансунд 4:3 Одд Одд 1:2 Старт Волеренга 2:0 Одд Одд 3:0 Викинг Одд 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 0:3 Одд Русенборг 4:1 Одд Хёугесунн 4:4 Одд Одд 2:0 Стабек Будё-Глимт 6:1 Одд Одд 6:1 Мьёндален
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Одд Волеренга 2:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 2:2 Стабек Мольде 5:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Саннефьёрд Бранн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Кристиансунд Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Викинг Старт 3:2 Сарпсборг-08 Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Одд: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
Сарпсборг-08: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Сарпсборг-08 1:0 Одд Товарищеские матчи Одд 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген Одд 1:2 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи
Одд 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Одд Типпелиген Одд 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Одд Типпелиген Сарпсборг-08 4:0 Одд Кубок Одд 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Одд 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Одд Типпелиген Одд 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Одд Кубок Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 4 2 2 0 11 - 5 8
2. Мольде 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Будё-Глимт 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Сарпсборг-08 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Волеренга 3 1 1 1 5 - 3 4
6. Тромсё 3 1 1 1 4 - 6 4
7. Мьёндален 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Стрёмсгодсет 1 1 0 0 3 - 1 3
9. Кристиансунд 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Викинг 3 1 0 2 3 - 7 3
11. Одд 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Стабек 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Хёугесунн 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Лиллестрём 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Саннефьёрд 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Бранн 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Мольде 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Будё-Глимт 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Стрёмсгодсет 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Викинг 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Сарпсборг-08 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Тромсё 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Стабек 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Волеренга 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Лиллестрём 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хёугесунн 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мьёндален 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Одд 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Кристиансунд 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Саннефьёрд 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Бранн 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мьёндален 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Будё-Глимт 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сарпсборг-08 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Кристиансунд 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Волеренга 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Тромсё 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Русенборг 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Одд 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Хёугесунн 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Мольде 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Стрёмсгодсет 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Саннефьёрд 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Стабек 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лиллестрём 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Викинг 1 0 0 1 0 - 5 0
16. Бранн 3 0 0 3 3 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 5 0 0
2. Русенборг Захариассен Кристоффер 5 0 0
3. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 3 0 0
4. Мольде Брюнхильдсен Ола 2 0 2
5. Волеренга Доннум Арон 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Русенборг Захариассен Кристоффер 3 0
2. Бранн Форрен Вегард 2 0
3. Будё-Глимт Берг Патрик 2 0
4. Русенборг Хофф Вебьёрн 2 0
5. Тромсё Jostein Gundersen 2 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Сарпсборг-08
9.50
3.42
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Одд 0:1 Сарпсборг-08 онлайн

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