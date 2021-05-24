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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Одд
1:1
Конец матча

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
15' Желтая карточка
Эдегор Магнар
0:1
27' Гол
Линнсет Йонатан
41' Желтая карточка
Бакенга Мушага
42' Желтая карточка
Хальворсен Уле Йорген
1:1
90' Гол
Йоргенсен Филип
90'+5
1
Россбах
Сондре
14
Conrad
Wallem
4
Бёртуфт
Один
11
Ролантссон
Гилли
25
Кителано
Йон
16
Китолано
Джошуа
6
Леквен
Магнус
8
Коса
Маркус
Андреас
9
Бакенга
Мушага
20
Леуритсен
Тобиас
29
Свеннсен
Сандер
21
Anders
Kristiansen
II
5
Эдегор
Магнар
4
Утвик
Бьорн
24
Дюрестам
Микаэль
2
Боянг
Сулайман
6
Несс Николай
20
Салетрос
Антон
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
29
Коне
Ибраима
11
Линнсет
Йонатан
Одд
4-3-3
Сарпсборг-08
3-4-3

Ход матча

15'
 
Эдегор Магнар
27'
0:1
Линнсет Йонатан
(Хальворсен Уле Йорген)
41'
Бакенга Мушага
 
42'
 
Хальворсен Уле Йорген
72'
Йоргенсен Филип
Conrad Wallem
 
72'
 
Пальссон Эмиль
Салетрос Антон
79'
Kristoffer Larsen1
Свеннсен Сандер
 
83'
 
Мухаммед Рашад
Коне Ибраима
83'
 
Солтведт Йоахим
Линнсет Йонатан
90'
 
Хальворсен Уле Йорген
90'
Йоргенсен Филип
(Бакенга Мушага)
1:1
90'
 
Вишне Эйрик

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 2 (1) 1
2. Йоргенсен Филип 1 0.5
3. Коса Маркус Андреас 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линнсет Йонатан 1 0.5
2. Хальворсен Уле Йорген 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Бакенга Мушага 1 0
2. Кителано Йон 1 0
3. Salomon Owusu 1 0
4. Conrad Wallem 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Хальворсен Уле Йорген 1 0
2. Дюрестам Микаэль 1 0
3. Эдегор Магнар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Сарпсборг-08 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Стабек 2:2 Одд Сарпсборг-08 1:0 Одд Одд 1:0 Стабек Одд 1:1 Дьерв
Одд 0:0 Саннефьёрд Бранн 2:1 Одд Одд 1:3 Стрёмсгодсет Одд 1:4 Мольде Саннефьёрд 1:1 Одд Кристиансунд 4:3 Одд Одд 1:2 Старт Волеренга 2:0 Одд Одд 3:0 Викинг Одд 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 0:3 Одд Русенборг 4:1 Одд Хёугесунн 4:4 Одд Одд 2:0 Стабек Будё-Глимт 6:1 Одд Одд 6:1 Мьёндален
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Одд Волеренга 2:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 2:2 Стабек Мольде 5:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Саннефьёрд Бранн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Кристиансунд Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Викинг Старт 3:2 Сарпсборг-08 Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Одд: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
Сарпсборг-08: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Сарпсборг-08 1:0 Одд Товарищеские матчи Одд 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген Одд 1:2 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи
Одд 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Одд Типпелиген Одд 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Одд Типпелиген Сарпсборг-08 4:0 Одд Кубок Одд 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Одд 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Одд Типпелиген Одд 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Одд Кубок Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 4 2 2 0 11 - 5 8
2. Будё-Глимт 0:0 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Мольде 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Волеренга 0:0 4 1 2 1 5 - 3 5
5. Мьёндален 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Стрёмсгодсет 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Кристиансунд 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
8. Тромсё 0:1 4 1 1 2 4 - 7 4
9. Викинг 0:0 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Саннефьёрд 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Одд 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Стабек 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Сарпсборг-08 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Хёугесунн 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Лиллестрём 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Бранн 0:0 5 0 1 4 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Мольде 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Будё-Глимт 0:0 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Стрёмсгодсет 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Викинг 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Стабек 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Хёугесунн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сарпсборг-08 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Лиллестрём 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Одд 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Мьёндален 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Волеренга 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Тромсё 0:1 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Кристиансунд 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Бранн 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Саннефьёрд 1:0 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волеренга 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Будё-Глимт 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Мьёндален 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Саннефьёрд 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Кристиансунд 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Тромсё 0:1 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Русенборг 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Мольде 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Стрёмсгодсет 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Одд 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Хёугесунн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Сарпсборг-08 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Стабек 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Викинг 0:0 2 0 1 1 0 - 5 1
15. Лиллестрём 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Бранн 0:0 3 0 0 3 3 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 5 0 0
2. Русенборг Захариассен Кристоффер 5 0 0
3. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 3 0 0
4. Мольде Брюнхильдсен Ола 2 0 2
5. Волеренга Доннум Арон 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Русенборг Захариассен Кристоффер 3 0
2. Бранн Форрен Вегард 2 0
3. Будё-Глимт Берг Патрик 2 0
4. Русенборг Хофф Вебьёрн 2 0
5. Тромсё Jostein Gundersen 2 0
Весь список
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