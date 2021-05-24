Норвегия: Типпелиген 2021
Одд
1:1
Конец матча
Стадион: Скагерак Арена
Сарпсборг-08
15' Желтая карточкаЭдегор Магнар
0:1
27' ГолЛиннсет Йонатан
41' Желтая карточкаБакенга Мушага
42' Желтая карточкаХальворсен Уле Йорген
1:1
90' ГолЙоргенсен Филип
25
Кителано
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Меланн БьёрнЗащитник
-
15 Асанте ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
-
10 КачиНападающий
-
18 Аас СайверНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Ход матча
15'
27'
41'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакенга Мушага
|2 (1)
|1
|2.
|Йоргенсен Филип
|1
|0.5
|3.
|Коса Маркус Андреас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линнсет Йонатан
|1
|0.5
|2.
|Хальворсен Уле Йорген
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бакенга Мушага
|1
|0
|2.
|Кителано Йон
|1
|0
|3.
|Salomon Owusu
|1
|0
|4.
|Conrad Wallem
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0
|2.
|Дюрестам Микаэль
|1
|0
|3.
|Эдегор Магнар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Одд
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Сарпсборг-08
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: +5 =6 -9Стабек 2:2 Одд Сарпсборг-08 1:0 Одд Одд 1:0 Стабек Одд 1:1 Дьерв
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =9 -7Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Одд Волеренга 2:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 2:2 Стабек Мольде 5:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Саннефьёрд Бранн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Кристиансунд Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Викинг Старт 3:2 Сарпсборг-08 Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Одд: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
Сарпсборг-08: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Одд 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Одд Типпелиген Одд 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Одд Типпелиген Сарпсборг-08 4:0 Одд Кубок Одд 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Одд 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Одд Типпелиген Одд 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Одд Кубок Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Мольде
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Волеренга
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|5.
|Мьёндален
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Кристиансунд
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|8.
|Тромсё
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Викинг
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Саннефьёрд
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Одд
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Стабек
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Хёугесунн
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Лиллестрём
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Бранн
|0:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Мольде
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Будё-Глимт
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Викинг
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Стабек
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Хёугесунн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Лиллестрём
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Одд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Мьёндален
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Волеренга
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Тромсё
|0:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Кристиансунд
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Бранн
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Саннефьёрд
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волеренга
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Мьёндален
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Саннефьёрд
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Тромсё
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Русенборг
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Мольде
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Одд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Хёугесунн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Стабек
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Викинг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|15.
|Лиллестрём
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Бранн
|0:0
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|5
|0
|0
|2.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|5
|0
|0
|3.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|3
|0
|0
|4.
|Мольде
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|2
|5.
|Волеренга
|Доннум Арон
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|3
|0
|2.
|Бранн
|Форрен Вегард
|2
|0
|3.
|Будё-Глимт
|Берг Патрик
|2
|0
|4.
|Русенборг
|Хофф Вебьёрн
|2
|0
|5.
|Тромсё
|Jostein Gundersen
|2
|0