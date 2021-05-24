Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2020-2021
Митьюлланд
2:0
Второй тайм: 62'
Стадион: МСХ Арена Зрители: 4450
Орхус
1:0
18' ГолФеррейра Эвандер
2:0
45' ГолДрейер Андерс
49
Лоссль
Йонас
29
Паулиньо
VI
38
Ониика
Фрэнк
11
Линкс
Гифт
- Основной состав
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
18'
45'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шольц Александр
|4 (4)
|0.4
|2.
|Феррейра Эвандер
|3
|0.3
|3.
|Систо Пионе
|3
|0.3
|4.
|Каба Сори
|3
|0.3
|5.
|Дрейер Андерс
|2
|0.2
|6.
|Ониика Фрэнк
|2
|0.2
|7.
|Андерсон Микаэль
|1
|0.1
|8.
|Вибе Лассе
|1
|0.1
|9.
|Брумадо Жуниор
|1
|0.1
|10.
|Мабиль Авер
|0
|0
|11.
|Святченко Эрик
|0
|0
|12.
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|13.
|Каюсте Йенс
|0
|0
|14.
|Исаксен Густав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дикс Кевин
|5
|0.5
|2.
|Мортенсен Патрик
|2 (1)
|0.2
|3.
|Грёнбек Альберт
|2
|0.2
|4.
|Нильсен Каспер
|1
|0.1
|5.
|Торстейнссон Йон
|1
|0.1
|6.
|Ольсен Патрик
|1 (1)
|0.1
|7.
|Аммитцбёлль Александр
|1
|0.1
|8.
|Видт Беньямин
|0
|0
|9.
|Хауснер Себастиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каюсте Йенс
|4
|0
|2.
|Святченко Эрик
|2
|0
|3.
|Лоссль Йонас
|2
|0
|4.
|Шольц Александр
|2
|0
|5.
|Коолс Дион
|0
|1
|6.
|Паулиньо VI
|0
|1
|7.
|Хег Даниэль
|1
|0
|8.
|Дрейер Андерс
|1
|0
|9.
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|10.
|Каба Сори
|1
|0
|11.
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|12.
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йулсгор Йеспер
|3
|0
|2.
|Поульсен Николай
|3
|0
|3.
|Мортенсен Патрик
|2
|0
|4.
|Нильсен Каспер
|2
|0
|5.
|Ольсен Патрик
|2
|0
|6.
|Видт Беньямин
|2
|0
|7.
|Линкс Гифт
|2
|0
|8.
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|9.
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|10.
|Дикс Кевин
|1
|0
|11.
|Грабара Камил
|1
|0
|12.
|Данкан Закари
|1
|0
|13.
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Митьюлланд
|0
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|0
|27.78% (5)
|Орхус
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =3 -6Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн
Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Орхус 1:4 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Митьюлланд 1:0 Брондбю Митьюлланд 5:0 Вайле Копенгаген 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Оденсе Митьюлланд 0:1 Орхус Люнгбю 2:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Хорсенс Оденсе 1:2 Митьюлланд
Орхус Последние 20 матчей: +6 =6 -8Орхус 1:2 Брондбю Орхус 3:1 Нордшелланн Раннерс 0:1 Орхус Копенгаген 3:2 Орхус
Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 2:0 Раннерс Брондбю 2:2 Орхус Раннерс 1:1 Орхус Орхус 1:4 Митьюлланд Орхус 0:2 Раннерс Нордшелланн 2:0 Орхус Брондбю 1:1 Орхус Орхус 1:1 Раннерс Б-93 2:1 Орхус Митьюлланд 0:1 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн Копенгаген 3:3 Орхус Орхус 2:0 Сённерйюск Оденсе 0:0 Орхус Орхус 3:1 Б-93
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Орхус: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Орхус 3:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:4 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 1:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Орхус 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 4:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Орхус Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|2:0
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|61
|2.
|Митьюлланд
|2:0
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|60
|3.
|Копенгаген
|0:1
|10
|6
|2
|2
|21 - 17
|55
|4.
|Орхус
|0:2
|10
|3
|1
|6
|13 - 18
|48
|5.
|Нордшелланн
|0:2
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|43
|6.
|Раннерс
|1:0
|10
|2
|2
|6
|11 - 16
|40
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|2:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|56
|2.
|Копенгаген
|0:1
|5
|4
|1
|0
|13 - 8
|48
|3.
|Нордшелланн
|0:2
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|39
|4.
|Брондбю
|2:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Раннерс
|1:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Орхус
|0:2
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|2:0
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|51
|2.
|Орхус
|0:2
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|42
|3.
|Раннерс
|1:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|33
|4.
|Копенгаген
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|5.
|Митьюлланд
|2:0
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|6.
|Нордшелланн
|0:2
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нордшелланн
|Сулемана Камалдин
|6
|1
|2
|2.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|6
|0
|0
|3.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5
|2
|1
|4.
|Копенгаген
|Вильчек Камиль
|5
|0
|0
|5.
|Орхус
|Дикс Кевин
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Митьюлланд
|Каюсте Йенс
|4
|0
|2.
|Брондбю
|Френнруп Мортен
|2
|1
|3.
|Орхус
|Йулсгор Йеспер
|3
|0
|4.
|Копенгаген
|Анкерсен Петер
|3
|0
|5.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|3
|0