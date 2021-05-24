Чемпионат мира по Хоккею: Онлайн-трансляции Прогнозы Новости Видео
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании. Чемпионская группа 2020-2021

Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2020-2021

2020-2021
Митьюлланд
2:0
Второй тайм: 62'

Стадион: Зрители: 4450
Орхус
0'
1:0
18' Гол
Феррейра Эвандер
2:0
45' Гол
Дрейер Андерс
62'
49
Лоссль
Йонас
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
38
Ониика
Фрэнк
10
Феррейра
Эвандер
36
Дрейер
Андерс
34
Андерсон
Микаэль
7
Систо
Пионе
9
Каба
Сори
73
Грабара
Камил
13
Мунксгор
Александер
50
Кристенсен
Томас
18
Йулсгор
Йеспер
11
Линкс
Гифт
19
Арзани
Дэниел
22
Видт
Беньямин
20
Данкан
Закари
14
Тенгстедт
Сёрен
38
Аммитцбёлль
Александр
27
Грёнбек
Альберт
Митьюлланд
4-2-3-1
Орхус
4-3-3

Ход матча

18'
Феррейра Эвандер
(Андерссон Йоэль)
1:0
45'
Дрейер Андерс
(Ониика Фрэнк)
2:0
46'
 
Евтович Милан
Йулсгор Йеспер
58'
 
Блуме Брор
Данкан Закари

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шольц Александр 4 (4) 0.4
2. Феррейра Эвандер 3 0.3
3. Систо Пионе 3 0.3
4. Каба Сори 3 0.3
5. Дрейер Андерс 2 0.2
6. Ониика Фрэнк 2 0.2
7. Андерсон Микаэль 1 0.1
8. Вибе Лассе 1 0.1
9. Брумадо Жуниор 1 0.1
10. Мабиль Авер 0 0
11. Святченко Эрик 0 0
12. Андерссон Йоэль 0 0
13. Каюсте Йенс 0 0
14. Исаксен Густав 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дикс Кевин 5 0.5
2. Мортенсен Патрик 2 (1) 0.2
3. Грёнбек Альберт 2 0.2
4. Нильсен Каспер 1 0.1
5. Торстейнссон Йон 1 0.1
6. Ольсен Патрик 1 (1) 0.1
7. Аммитцбёлль Александр 1 0.1
8. Видт Беньямин 0 0
9. Хауснер Себастиан 0 0

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Каюсте Йенс 4 0
2. Святченко Эрик 2 0
3. Лоссль Йонас 2 0
4. Шольц Александр 2 0
5. Коолс Дион 0 1
6. Паулиньо VI 0 1
7. Хег Даниэль 1 0
8. Дрейер Андерс 1 0
9. Андерсон Микаэль 1 0
10. Каба Сори 1 0
11. Брумадо Жуниор 1 0
12. Ониика Фрэнк 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Йулсгор Йеспер 3 0
2. Поульсен Николай 3 0
3. Мортенсен Патрик 2 0
4. Нильсен Каспер 2 0
5. Ольсен Патрик 2 0
6. Видт Беньямин 2 0
7. Линкс Гифт 2 0
8. Хауснер Себастиан 2 0
9. Торстейнссон Йон 2 0
10. Дикс Кевин 1 0
11. Грабара Камил 1 0
12. Данкан Закари 1 0
13. Грёнбек Альберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 0 27.78% (5) 22.22% (4) 22.22% (4) 0 27.78% (5)
 Орхус 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн
Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Орхус 1:4 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Митьюлланд 1:0 Брондбю Митьюлланд 5:0 Вайле Копенгаген 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Оденсе Митьюлланд 0:1 Орхус Люнгбю 2:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Хорсенс Оденсе 1:2 Митьюлланд
Орхус Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Орхус 1:2 Брондбю Орхус 3:1 Нордшелланн Раннерс 0:1 Орхус Копенгаген 3:2 Орхус
Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 2:0 Раннерс Брондбю 2:2 Орхус Раннерс 1:1 Орхус Орхус 1:4 Митьюлланд Орхус 0:2 Раннерс Нордшелланн 2:0 Орхус Брондбю 1:1 Орхус Орхус 1:1 Раннерс Б-93 2:1 Орхус Митьюлланд 0:1 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн Копенгаген 3:3 Орхус Орхус 2:0 Сённерйюск Оденсе 0:0 Орхус Орхус 3:1 Б-93

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Орхус: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Орхус 1:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Орхус Товарищеские матчи Орхус 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании
Орхус 3:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:4 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 1:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Орхус 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 4:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Орхус Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 2:0 10 5 1 4 18 - 14 61
2. Митьюлланд 2:0 10 5 2 3 20 - 13 60
3. Копенгаген 0:1 10 6 2 2 21 - 17 55
4. Орхус 0:2 10 3 1 6 13 - 18 48
5. Нордшелланн 0:2 10 4 2 4 16 - 21 43
6. Раннерс 1:0 10 2 2 6 11 - 16 40
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 2:0 5 4 1 0 11 - 2 56
2. Копенгаген 0:1 5 4 1 0 13 - 8 48
3. Нордшелланн 0:2 5 3 1 1 9 - 8 39
4. Брондбю 2:0 5 3 1 1 10 - 6 10
5. Раннерс 1:0 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Орхус 0:2 5 2 0 3 8 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 2:0 5 2 0 3 8 - 8 51
2. Орхус 0:2 5 1 1 3 5 - 9 42
3. Раннерс 1:0 5 0 1 4 3 - 9 33
4. Копенгаген 0:1 5 2 1 2 8 - 9 7
5. Митьюлланд 2:0 5 1 1 3 9 - 11 4
6. Нордшелланн 0:2 5 1 1 3 7 - 13 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нордшелланн Сулемана Камалдин 6 1 2
2. Брондбю Уре Микаэль 6 0 0
3. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 2 1
4. Копенгаген Вильчек Камиль 5 0 0
5. Орхус Дикс Кевин 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Митьюлланд Каюсте Йенс 4 0
2. Брондбю Френнруп Мортен 2 1
3. Орхус Йулсгор Йеспер 3 0
4. Копенгаген Анкерсен Петер 3 0
5. Копенгаген Зека Карлос 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Орхус
1.26
9.50
9.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Митьюлланд 2:0 Орхус онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 