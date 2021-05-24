Второй тайм

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Удар от ворот произведет Орхус

91' Феррейра Эвандер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Митьюлланд

90' Шанс! Серен Тенгстедт из команды Орхус пробил головой, но мимо

90' Евтович Милан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

89' Матч возобновлен

89' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

88' Серен Тенгстедт нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

88' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

85' Судья подбегает и показывает Jacob Andersen из команды Орхус отложенную желтую карточку за фол.

85' Феррейра Эвандер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

84' Отличные скиллы показывает Линкс Гифт , обводя своих соперников

84' Jacob Andersen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

81' Тактическая замена. Арзани Дэниел уходит с поля и его заменяет Jacob Andersen

80' Тактическая замена. Альберт Гроенбек уходит с поля и его заменяет Mathias Sauer

80' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Удар от ворот произведет Митьюлланд

78' Отличные скиллы показывает Торстейнссон Йон , обводя своих соперников

77' Удар от ворот произведет Митьюлланд

76' Thomas Kristensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Отличные скиллы показывает Дрейер Андерс , обводя своих соперников

75' Андерсон Микаэль из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

73' Г О О О О Л - Дрейер Андерс первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

73' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

70' Мунксгор Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Удар от ворот произведет Митьюлланд

69' Блуме Брор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Линкс Гифт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Отличные скиллы показывает Шольц Александр , обводя своих соперников

66' Хорошую попытку сделал Серен Тенгстедт. Удар в створ, но вратарь начеку

65' Аммитцбёлль Александр бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

65' Паулиньо VI предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Блуме Брор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

63' Отличные скиллы показывает Систо Пионе , обводя своих соперников

63' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Удар от ворот произведет Митьюлланд

60' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

59' Удар от ворот произведет Митьюлланд

59' Альберт Гроенбек из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

58' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Хорошую попытку сделал Паулиньо VI . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Матч возобновлен

53' Паулиньо VI на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Орхус

50' Дрейер Андерс не смог попасть в створ ударом издали

50' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

48' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Судья свистит. Thomas Kristensen атаковал сзади соперника. Это Каба Сори заработал своей команде штрафной

46' Второй тайм начался