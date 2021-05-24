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Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2020-2021

2020-2021
Брондбю
2:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Нордшелланн
0'
1:0
45' Гол
Кристенсен Лассе
2:0
52' Гол
Слимане Анис
62'
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Бруус
Андреас
25
Слимане
Анис
22
Радошевич
Йосип
21
Кристенсен
Лассе
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
1
Виндаль-Йенсен
Петер
3
Йенссен
Ульрик
25
Месик
Иван
2
Тюкосен
Мадс
23
Вилладсен
Оливер
6
Кристенсен
Якоб
8
Андерсен
Магнус
II
34
Фресе
Мартин
45
Чуквуани
Точи
10
Сулемана
Камалдин
22
Йенсен
Виктор
Брондбю
3-5-2
Нордшелланн
3-4-3

Ход матча

45'
Кристенсен Лассе
(Хедлунд Симон)
1:0
52'
Слимане Анис
(Менса Кевин)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уре Микаэль 6 0.6
2. Хедлунд Симон 3 0.3
3. Кристенсен Лассе 2 0.2
4. Павлович Андрия 2 0.2
5. Линнстрем Йеспер 1 0.1
6. Слимане Анис 1 0.1
7. Херманнссон Хьёртур 1 0.1
8. Махсо Андреас 1 (1) 0.1
9. Менса Кевин 0 0
10. Чорлу Резан 0 0
11. Бьюр Петер 0 0
12. Oskar Fallenius 0 0
Нордшелланн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулемана Камалдин 6 (1) 0.6
2. Йенсен Виктор 2 0.2
3. Саймон Адингра 2 0.2
4. Андерсен Магнус II 1 0.1
5. Антман Оливер 1 0.1
6. Чуквуани Точи 1 0.1
7. Фресе Мартин 1 0.1
8. Фрэнсис Абу 1 0.1
9. Вилладсен Оливер 0 0
10. Andreas Schjelderup 0 0
11. Свенссон Даниэль 0 0
12. Кристенсен Якоб 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Френнруп Мортен 2 1
2. Бёркеейет Тобиас 1 1
3. Линнстрем Йеспер 1 1
4. Менса Кевин 2 0
5. Херманнссон Хьёртур 2 0
6. Юнг Антони 2 0
7. Кристенсен Лассе 2 0
8. Швебе Марвин 1 0
9. Хедлунд Симон 1 0
10. Радошевич Йосип 1 0
11. Чорлу Резан 1 0
12. Махсо Андреас 1 0
13. Рустед Сигурд 1 0
14. Бруус Андреас 1 0
15. Слимане Анис 1 0
Нордшелланн
# Игрок      
1. Тюкосен Мадс 3 0
2. Сулемана Камалдин 3 0
3. Фресе Мартин 2 0
4. Кристенсен Якоб 2 0
5. Воледзи Максвелл 0 1
6. Йенссен Ульрик 1 0
7. Андерсен Магнус II 1 0
8. Садик Ибраим 1 0
9. Вилладсен Оливер 1 0
10. Чуквуани Точи 1 0
11. Adamo Nagalo 1 0
12. Саймон Адингра 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 0 31.25% (5) 25% (4)
 Нордшелланн 20% (3) 20% (3) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 20% (3)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю
Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю Брондбю 2:2 Орхус Брондбю 1:3 Копенгаген Митьюлланд 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:5 Брондбю Брондбю 1:1 Орхус Оденсе 0:3 Брондбю Брондбю 2:1 Копенгаген Брондбю 0:0 Раннерс Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 2:1 Вайле Люнгбю 0:4 Брондбю Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю Кёге 0:2 Брондбю
Нордшелланн Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Нордшелланн 2:1 Раннерс Орхус 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Копенгаген Митьюлланд 3:0 Нордшелланн
Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:3 Брондбю Копенгаген 2:2 Нордшелланн Раннерс 3:4 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Орхус Нордшелланн 1:5 Брондбю Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Люнгбю 0:3 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Хорсенс Орхус 0:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Ольборг Раннерс 1:1 Нордшелланн Вайле 2:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Кёге Нордшелланн 0:2 Оденсе Нордшелланн 0:1 Брондбю

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Нордшелланн: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Нордшелланн 0:3 Брондбю Суперлига Дании Нордшелланн 1:5 Брондбю Товарищеские матчи Нордшелланн 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Нордшелланн Суперлига Дании
Брондбю 4:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:2 Брондбю Суперлига Дании Нордшелланн 2:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:2 Нордшелланн Суперлига Дании Брондбю 2:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:1 Брондбю Суперлига Дании Нордшелланн 3:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Нордшелланн Суперлига Дании Брондбю 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:4 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:3 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:1 Брондбю Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 2:0 10 5 1 4 18 - 14 61
2. Митьюлланд 2:0 10 5 2 3 20 - 13 60
3. Копенгаген 0:1 10 6 2 2 21 - 17 55
4. Орхус 0:2 10 3 1 6 13 - 18 48
5. Нордшелланн 0:2 10 4 2 4 16 - 21 43
6. Раннерс 1:0 10 2 2 6 11 - 16 40
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 2:0 5 4 1 0 11 - 2 56
2. Копенгаген 0:1 5 4 1 0 13 - 8 48
3. Нордшелланн 0:2 5 3 1 1 9 - 8 39
4. Брондбю 2:0 5 3 1 1 10 - 6 10
5. Раннерс 1:0 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Орхус 0:2 5 2 0 3 8 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 2:0 5 2 0 3 8 - 8 51
2. Орхус 0:2 5 1 1 3 5 - 9 42
3. Раннерс 1:0 5 0 1 4 3 - 9 33
4. Копенгаген 0:1 5 2 1 2 8 - 9 7
5. Митьюлланд 2:0 5 1 1 3 9 - 11 4
6. Нордшелланн 0:2 5 1 1 3 7 - 13 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нордшелланн Сулемана Камалдин 6 1 2
2. Брондбю Уре Микаэль 6 0 0
3. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 2 1
4. Копенгаген Вильчек Камиль 5 0 0
5. Орхус Дикс Кевин 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Митьюлланд Каюсте Йенс 4 0
2. Брондбю Френнруп Мортен 2 1
3. Орхус Йулсгор Йеспер 3 0
4. Копенгаген Анкерсен Петер 3 0
5. Копенгаген Зека Карлос 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Хорошую попытку сделал Андерсен Магнус II. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 60'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья сигнализирует, что Менса Кевин из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
  • 59'
    Херманнссон Хьёртур из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Контроль мяча: Брондбю: 57%, Норшеланн: 43%.
  • 58'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 54'
    Радошевич Йосип не смог попасть в створ ударом издали
  • 54'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Контроль мяча: Брондбю: 58%, Норшеланн: 42%.
  • 52'
    Менса Кевин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Слимане Анис изменил счет на табло!
  • 51'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Брондбю выполняет удар от ворот.
  • 49'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Слимане Анис бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
  • 46'
    Хедлунд Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Вилладсен Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Хедлунд Симон
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Хедлунд Симон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Кристенсен Лассе изменил счет на табло!
  • 45'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 45'
    Контроль мяча: Брондбю: 57%, Норшеланн: 43%.
  • 44'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 44'
    Шанс! Слимане Анис из команды Брондбю пробил головой, но мимо
  • 44'
    Махсо Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Хедлунд Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Месик Иван из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Уре Микаэль
  • 43'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 43'
    Уре Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 43'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • Офсайд
    42'
    Менса Кевин из команды Брондбю в офсайде
  • 41'
    Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Кристенсен Лассе из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 39'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Контроль мяча: Брондбю: 56%, Норшеланн: 44%.
  • Офсайд
    38'
    Камальдин Сулемана из команды Норшеланн в офсайде
  • 38'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Брондбю выполняет удар от ворот.
  • 37'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 37'
    Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю подал угловой слева.
  • 35'
    Контроль мяча: Брондбю: 54%, Норшеланн: 46%.
  • 34'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    34'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю в офсайде
  • 34'
    Уре Микаэль из команды Брондбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 33'
    Контроль мяча: Брондбю: 55%, Норшеланн: 45%.
  • 32'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 32'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю подал угловой слева.
  • 32'
    Тюкосен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 32'
    Кристенсен Лассе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 31'
    Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Слимане Анис из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 29'
    Шанс! Уре Микаэль из команды Брондбю пробил головой, но мимо
  • 29'
    Хедлунд Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    29'
    Месик Иван наказан за толчок Уре Микаэль
  • 28'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Юнг Антони из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 27'
    Месик Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Менса Кевин из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Месик Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Уре Микаэль из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 26'
    Радошевич Йосип из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Менса Кевин из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Кристенсен Лассе из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Йенсен Виктор
  • 25'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 24'
    Бруус Андреас из команды Брондбю делает неудачный навес.
  • 24'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Контроль мяча: Брондбю: 49%, Норшеланн: 51%.
  • 23'
    Слимане Анис из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 22'
    Махсо Андреас из команды Брондбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    22'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю подал угловой слева.
  • 22'
    Вилладсен Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Кристенсен Лассе из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 21'
    Хедлунд Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 21'
    Опасность! Кристенсен Лассе из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Юнг Антони
  • 18'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Контроль мяча: Брондбю: 43%, Норшеланн: 57%.
  • 17'
    Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 17'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 17'
    Слимане Анис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 17'
    Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю подал угловой слева.
  • 16'
    Йенссен Ульрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    16'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю подал угловой слева.
  • 16'
    Виндаль-Йенсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    16'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю подал угловой слева.
  • 15'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Слимане Анис из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 14'
    Контроль мяча: Брондбю: 36%, Норшеланн: 64%.
  • 14'
    Херманнссон Хьёртур из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Камальдин Сулемана из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Махсо Андреас
  • 12'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 12'
    Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    12'
    Месик Иван наказан за толчок Уре Микаэль
  • 11'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 11'
    Отличный пас сделал Тюкосен Мадс из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 10'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 9'
    Матч возобновлен
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 8'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Кристенсен Лассе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 7'
    Слимане Анис из команды Брондбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 7'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю подал угловой слева.
  • 6'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 5'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Контроль мяча: Брондбю: 75%, Норшеланн: 25%.
  • 4'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Нордшелланн
1.43
9.27
6.60
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