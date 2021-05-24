Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Г О О О О Л - Кристенсен Лассе изменил счет на табло!

44' Норшеланн выполняет удар от ворот.

44' Хедлунд Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Норшеланн выполняет удар от ворот.

43' Уре Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Норшеланн выполняет удар от ворот.

39' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Камальдин Сулемана из команды Норшеланн в офсайде

38' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Брондбю выполняет удар от ворот.

37' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

37' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Норшеланн выполняет удар от ворот.

32' Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Тюкосен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Кристенсен Лассе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

31' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Норшеланн выполняет удар от ворот.

29' Хедлунд Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Юнг Антони из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

27' Месик Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Месик Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

25' Норшеланн выполняет удар от ворот.

24' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Слимане Анис из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Вилладсен Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Норшеланн выполняет удар от ворот.

21' Хедлунд Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Опасность! Кристенсен Лассе из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

18' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

17' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Йенссен Ульрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Виндаль-Йенсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Слимане Анис из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

14' Херманнссон Хьёртур из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

13' Судья сигнализирует, что Камальдин Сулемана из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Махсо Андреас

12' Норшеланн выполняет удар от ворот.

12' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Удар от ворот произведет Брондбю

11' Отличный пас сделал Тюкосен Мадс из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

10' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Брондбю

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Норшеланн выполняет удар от ворот.

7' Кристенсен Лассе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Брондбю

5' Норшеланн выполняет удар от ворот.

4' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Норшеланн

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Норшеланн начинает с центра поля