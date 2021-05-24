Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2020-2021
Брондбю
2:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Брондбю
Нордшелланн
1:0
45' ГолКристенсен Лассе
2:0
52' ГолСлимане Анис
25
Слимане
Анис
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Ламб МикаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Месик ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Фресе МартинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
37 Садик ИбраимПолузащитник
- Нападающий
-
41 Фрэнсис АбуНападающий
-
39 Adamo Nagalo
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
45'
52'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
7 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уре Микаэль
|6
|0.6
|2.
|Хедлунд Симон
|3
|0.3
|3.
|Кристенсен Лассе
|2
|0.2
|4.
|Павлович Андрия
|2
|0.2
|5.
|Линнстрем Йеспер
|1
|0.1
|6.
|Слимане Анис
|1
|0.1
|7.
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0.1
|8.
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.1
|9.
|Менса Кевин
|0
|0
|10.
|Чорлу Резан
|0
|0
|11.
|Бьюр Петер
|0
|0
|12.
|Oskar Fallenius
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулемана Камалдин
|6 (1)
|0.6
|2.
|Йенсен Виктор
|2
|0.2
|3.
|Саймон Адингра
|2
|0.2
|4.
|Андерсен Магнус II
|1
|0.1
|5.
|Антман Оливер
|1
|0.1
|6.
|Чуквуани Точи
|1
|0.1
|7.
|Фресе Мартин
|1
|0.1
|8.
|Фрэнсис Абу
|1
|0.1
|9.
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|10.
|Andreas Schjelderup
|0
|0
|11.
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|12.
|Кристенсен Якоб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Френнруп Мортен
|2
|1
|2.
|Бёркеейет Тобиас
|1
|1
|3.
|Линнстрем Йеспер
|1
|1
|4.
|Менса Кевин
|2
|0
|5.
|Херманнссон Хьёртур
|2
|0
|6.
|Юнг Антони
|2
|0
|7.
|Кристенсен Лассе
|2
|0
|8.
|Швебе Марвин
|1
|0
|9.
|Хедлунд Симон
|1
|0
|10.
|Радошевич Йосип
|1
|0
|11.
|Чорлу Резан
|1
|0
|12.
|Махсо Андреас
|1
|0
|13.
|Рустед Сигурд
|1
|0
|14.
|Бруус Андреас
|1
|0
|15.
|Слимане Анис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тюкосен Мадс
|3
|0
|2.
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|3.
|Фресе Мартин
|2
|0
|4.
|Кристенсен Якоб
|2
|0
|5.
|Воледзи Максвелл
|0
|1
|6.
|Йенссен Ульрик
|1
|0
|7.
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|8.
|Садик Ибраим
|1
|0
|9.
|Вилладсен Оливер
|1
|0
|10.
|Чуквуани Точи
|1
|0
|11.
|Adamo Nagalo
|1
|0
|12.
|Саймон Адингра
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брондбю
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
|0
|31.25% (5)
|25% (4)
|Нордшелланн
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
|20% (3)
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =4 -5Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю
Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю Брондбю 2:2 Орхус Брондбю 1:3 Копенгаген Митьюлланд 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:5 Брондбю Брондбю 1:1 Орхус Оденсе 0:3 Брондбю Брондбю 2:1 Копенгаген Брондбю 0:0 Раннерс Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 2:1 Вайле Люнгбю 0:4 Брондбю Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю Кёге 0:2 Брондбю
Нордшелланн Последние 20 матчей: +8 =6 -6Нордшелланн 2:1 Раннерс Орхус 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Копенгаген Митьюлланд 3:0 Нордшелланн
Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:3 Брондбю Копенгаген 2:2 Нордшелланн Раннерс 3:4 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Орхус Нордшелланн 1:5 Брондбю Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Люнгбю 0:3 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Хорсенс Орхус 0:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Ольборг Раннерс 1:1 Нордшелланн Вайле 2:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Кёге Нордшелланн 0:2 Оденсе Нордшелланн 0:1 Брондбю
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Нордшелланн: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Брондбю 4:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:2 Брондбю Суперлига Дании Нордшелланн 2:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:2 Нордшелланн Суперлига Дании Брондбю 2:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:1 Брондбю Суперлига Дании Нордшелланн 3:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Нордшелланн Суперлига Дании Брондбю 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:4 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:3 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:1 Брондбю Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|2:0
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|61
|2.
|Митьюлланд
|2:0
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|60
|3.
|Копенгаген
|0:1
|10
|6
|2
|2
|21 - 17
|55
|4.
|Орхус
|0:2
|10
|3
|1
|6
|13 - 18
|48
|5.
|Нордшелланн
|0:2
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|43
|6.
|Раннерс
|1:0
|10
|2
|2
|6
|11 - 16
|40
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|2:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|56
|2.
|Копенгаген
|0:1
|5
|4
|1
|0
|13 - 8
|48
|3.
|Нордшелланн
|0:2
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|39
|4.
|Брондбю
|2:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Раннерс
|1:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Орхус
|0:2
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|2:0
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|51
|2.
|Орхус
|0:2
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|42
|3.
|Раннерс
|1:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|33
|4.
|Копенгаген
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|5.
|Митьюлланд
|2:0
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|6.
|Нордшелланн
|0:2
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нордшелланн
|Сулемана Камалдин
|6
|1
|2
|2.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|6
|0
|0
|3.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5
|2
|1
|4.
|Копенгаген
|Вильчек Камиль
|5
|0
|0
|5.
|Орхус
|Дикс Кевин
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Митьюлланд
|Каюсте Йенс
|4
|0
|2.
|Брондбю
|Френнруп Мортен
|2
|1
|3.
|Орхус
|Йулсгор Йеспер
|3
|0
|4.
|Копенгаген
|Анкерсен Петер
|3
|0
|5.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|3
|0