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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Кристиансунд
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Стрёмсгодсет
0' 22'
1
Макдермот
Шон
2
Snorre
Nilsen
19
Коли
Алиу
5
Ульвестад
Дан
Петер
3
Осбак
Кристоффер
21
Диоп
Амиду
6
Хопмарк
Андреас
13
Бюэ
Бендик
7
Скарсем
Олаус
25
Ертсен
Торгиль
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
71
Валсвик
Густав
3
Парр
Джонатан
8
Хове
Йохан
7
Стенгель
Херман
17
Гулликсен
Тобиас
19
Стеневик
Халлдор
9
Фрайдей
Фред
23
Ингимюндарсон
Вальдимар
Кристиансунд
4-2-3-1
Стрёмсгодсет
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Дан Петер 1 0.25
2. Snorre Nilsen 1 0.25
3. Ертсен Торгиль 0 0
Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрайдей Фред 1 0.5
2. Мава Мозес 1 0.5
3. Стенгель Херман 1 (1) 0.5
4. Парр Джонатан 0 0
5. Хове Йохан 0 0

Карточки

Кристиансунд
# Игрок      
1. Кастрати Фламур 1 0
2. Сивертсен Эрленд 1 0
3. Диоп Амиду 1 0
4. Сормо Бент 1 0
5. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0
Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Стенгель Херман 1 0
2. Майгор Миккел 1 0
3. Мава Мозес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристиансунд 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Стрёмсгодсет 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Волеренга 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:4 Олесунн
Русенборг 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Мольде Кристиансунд 0:3 Ранхейм Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Стабек 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:3 Одд Сарпсборг-08 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 1:0 Мьёндален Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Русенборг Олесунн 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Бранн Старт 1:2 Кристиансунд
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:6 Фредрикстад Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 2:3 Лиллестрём
Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Стабек Одд 1:3 Стрёмсгодсет Олесунн 1:4 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Мьёндален 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Старт Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Стрёмсгодсет: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Типпелиген
Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 4 2 2 0 11 - 5 8
2. Будё-Глимт 0:0 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Мольде 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Волеренга 0:0 4 1 2 1 5 - 3 5
5. Мьёндален 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Стрёмсгодсет 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Кристиансунд 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
8. Тромсё 0:1 4 1 1 2 4 - 7 4
9. Викинг 0:0 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Саннефьёрд 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Одд 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Стабек 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Сарпсборг-08 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Хёугесунн 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Лиллестрём 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Бранн 0:0 5 0 1 4 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Мольде 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Будё-Глимт 0:0 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Стрёмсгодсет 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Викинг 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Стабек 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Хёугесунн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сарпсборг-08 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Лиллестрём 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Одд 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Мьёндален 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Волеренга 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Тромсё 0:1 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Кристиансунд 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Бранн 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Саннефьёрд 1:0 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волеренга 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Будё-Глимт 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Мьёндален 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Саннефьёрд 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Кристиансунд 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Тромсё 0:1 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Русенборг 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Мольде 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Стрёмсгодсет 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Одд 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Хёугесунн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Сарпсборг-08 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Стабек 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Викинг 0:0 2 0 1 1 0 - 5 1
15. Лиллестрём 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Бранн 0:0 3 0 0 3 3 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 5 0 0
2. Русенборг Захариассен Кристоффер 5 0 0
3. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 3 0 0
4. Мольде Брюнхильдсен Ола 2 0 2
5. Волеренга Доннум Арон 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Русенборг Захариассен Кристоффер 3 0
2. Бранн Форрен Вегард 2 0
3. Будё-Глимт Берг Патрик 2 0
4. Русенборг Хофф Вебьёрн 2 0
5. Тромсё Jostein Gundersen 2 0
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  • Первый тайм
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Стрёмсгодсет
2.00
3.80
3.75
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