Норвегия: Типпелиген 2021
Кристиансунд
1:0
Конец матча
Стадион: Кристиансунд Зрители: 600
Стрёмсгодсет
1:0
34' ГолБюэ Бендик
38' Желтая карточкаСтеневик Халлдор
68' Желтая карточкаВиллюмссон Бриньольфур Дарри
19
Коли
Алиу
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
12 Elias Hadaya
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
Ход матча
34'
1:0
38'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 16
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюэ Бендик
|1
|0.25
|2.
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.25
|3.
|Snorre Nilsen
|1
|0.25
|4.
|Ертсен Торгиль
|0
|0
|5.
|Осбак Кристоффер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрайдей Фред
|1
|0.5
|2.
|Мава Мозес
|1
|0.5
|3.
|Стенгель Херман
|1 (1)
|0.5
|4.
|Парр Джонатан
|0
|0
|5.
|Хове Йохан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|2.
|Кастрати Фламур
|1
|0
|3.
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|4.
|Диоп Амиду
|1
|0
|5.
|Сормо Бент
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стенгель Херман
|1
|0
|2.
|Майгор Миккел
|1
|0
|3.
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|4.
|Мава Мозес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристиансунд
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|Стрёмсгодсет
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: +6 =7 -7Волеренга 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:4 Олесунн
Русенборг 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Мольде Кристиансунд 0:3 Ранхейм Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Стабек 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:3 Одд Сарпсборг-08 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 1:0 Мьёндален Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Русенборг Олесунн 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Бранн Старт 1:2 Кристиансунд
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +4 =8 -8Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:6 Фредрикстад Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 2:3 Лиллестрём
Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Стабек Одд 1:3 Стрёмсгодсет Олесунн 1:4 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Мьёндален 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Старт Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Стрёмсгодсет: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|Русенборг
|0:0
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|3.
|Мольде
|0:0
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4.
|Викинг
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|5.
|Кристиансунд
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|6.
|Волеренга
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|7.
|Мьёндален
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Тромсё
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|9.
|Стрёмсгодсет
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Саннефьёрд
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Одд
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Стабек
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Хёугесунн
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Лиллестрём
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Бранн
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Мольде
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Будё-Глимт
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Стрёмсгодсет
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Викинг
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Кристиансунд
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Мьёндален
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Хёугесунн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Одд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Волеренга
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Тромсё
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Лиллестрём
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Саннефьёрд
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Бранн
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Волеренга
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Мьёндален
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Саннефьёрд
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Кристиансунд
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Тромсё
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Викинг
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|8.
|Мольде
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Русенборг
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Одд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Хёугесунн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Стрёмсгодсет
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Лиллестрём
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Бранн
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|5
|0
|0
|2.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|5
|0
|0
|3.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|4
|0
|0
|4.
|Викинг
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|2
|5.
|Мольде
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|3
|0
|2.
|Тромсё
|Jostein Gundersen
|3
|0
|3.
|Викинг
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0
|4.
|Бранн
|Форрен Вегард
|2
|0
|5.
|Будё-Глимт
|Берг Патрик
|2
|0