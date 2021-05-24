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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Кристиансунд
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 600
Стрёмсгодсет
0'
1:0
34' Гол
Бюэ Бендик
38' Желтая карточка
Стеневик Халлдор
68' Желтая карточка
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
90'+3
1
Макдермот
Шон
2
Snorre
Nilsen
19
Коли
Алиу
5
Ульвестад
Дан
Петер
3
Осбак
Кристоффер
21
Диоп
Амиду
6
Хопмарк
Андреас
13
Бюэ
Бендик
7
Скарсем
Олаус
25
Ертсен
Торгиль
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
71
Валсвик
Густав
3
Парр
Джонатан
8
Хове
Йохан
7
Стенгель
Херман
17
Гулликсен
Тобиас
19
Стеневик
Халлдор
9
Фрайдей
Фред
23
Ингимюндарсон
Вальдимар
Кристиансунд
4-2-3-1
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

34'
Бюэ Бендик
(Осбак Кристоффер)
1:0
38'
 
Стеневик Халлдор
63'
 
Майгор Миккел
Ингимюндарсон Вальдимар
63'
Сивертсен Эрленд
Осбак Кристоффер
 
63'
Sander Erik Kartum
Диоп Амиду
 
68'
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
 
75'
Мумбанья Фарис
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
 
75'
Ульвестад Пол Эрик
Скарсем Олаус
 
80'
 
Ole Kristian Enersen
Гулликсен Тобиас
85'
Кастрати Фламур
Ертсен Торгиль
 
85'
 
Ипалибо Джек
Стенгель Херман

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 16
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюэ Бендик 1 0.25
2. Ульвестад Дан Петер 1 0.25
3. Snorre Nilsen 1 0.25
4. Ертсен Торгиль 0 0
5. Осбак Кристоффер 0 0
Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрайдей Фред 1 0.5
2. Мава Мозес 1 0.5
3. Стенгель Херман 1 (1) 0.5
4. Парр Джонатан 0 0
5. Хове Йохан 0 0

Карточки

Кристиансунд
# Игрок      
1. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
2. Кастрати Фламур 1 0
3. Сивертсен Эрленд 1 0
4. Диоп Амиду 1 0
5. Сормо Бент 1 0
Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Стенгель Херман 1 0
2. Майгор Миккел 1 0
3. Стеневик Халлдор 1 0
4. Мава Мозес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристиансунд 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0
 Стрёмсгодсет 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Волеренга 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:4 Олесунн
Русенборг 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Мольде Кристиансунд 0:3 Ранхейм Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Стабек 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:3 Одд Сарпсборг-08 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 1:0 Мьёндален Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Русенборг Олесунн 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Бранн Старт 1:2 Кристиансунд
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:6 Фредрикстад Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 2:3 Лиллестрём
Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Стабек Одд 1:3 Стрёмсгодсет Олесунн 1:4 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Мьёндален 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Старт Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Стрёмсгодсет: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Типпелиген
Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 4 3 1 0 9 - 3 10
2. Русенборг 0:0 5 2 3 0 11 - 5 9
3. Мольде 0:0 4 2 2 0 9 - 3 8
4. Викинг 4 2 0 2 6 - 8 6
5. Кристиансунд 4 2 0 2 3 - 5 6
6. Волеренга 4 1 2 1 6 - 4 5
7. Мьёндален 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Тромсё 4 1 1 2 5 - 9 4
9. Стрёмсгодсет 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Саннефьёрд 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Одд 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Стабек 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Сарпсборг-08 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Хёугесунн 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Лиллестрём 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Бранн 5 0 0 5 4 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 0:0 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Мольде 0:0 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Будё-Глимт 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Стрёмсгодсет 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Викинг 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Кристиансунд 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Мьёндален 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Стабек 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Хёугесунн 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сарпсборг-08 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Одд 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Волеренга 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Тромсё 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Лиллестрём 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Саннефьёрд 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Бранн 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Волеренга 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Мьёндален 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Саннефьёрд 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Кристиансунд 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Тромсё 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Викинг 2 1 0 1 3 - 6 3
8. Мольде 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Русенборг 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Сарпсборг-08 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Одд 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Стабек 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Хёугесунн 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Стрёмсгодсет 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Лиллестрём 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Бранн 3 0 0 3 3 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 5 0 0
2. Русенборг Захариассен Кристоффер 5 0 0
3. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 4 0 0
4. Викинг Фридйонссон Самуэль 2 0 2
5. Мольде Брюнхильдсен Ола 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Русенборг Захариассен Кристоффер 3 0
2. Тромсё Jostein Gundersen 3 0
3. Викинг Лёкберг Кристоффер 3 0
4. Бранн Форрен Вегард 2 0
5. Будё-Глимт Берг Патрик 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Стеневик Халлдор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Бюэ Бендик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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