Норвегия: Типпелиген 2021
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Скютте СаммюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
84 Браути ЙонасВратарь
-
30 Вогт ПедерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скютте Саммю
|1
|0.5
|2.
|Хансен Корнелиус
|1
|0.5
|3.
|Шала Херолинд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Торе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шала Херолинд
|1
|0
|2.
|Скютте Саммю
|1
|0
|3.
|Пигнатель-Енссен Николас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хёугесунн
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Стабек
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Старт 1:1 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Осане
Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Мьёндален Мольде 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд Бранн 1:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Олесунн Викинг 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Старт 5:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн Стабек 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн
Стабек Последние 20 матчей: +6 =8 -6Стабек 2:2 Одд Стабек 0:1 Лиллестрём Стабек 2:1 Хам-Кам Одд 1:0 Стабек
Сарпсборг-08 2:2 Стабек Рёуфосс 1:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:4 Стабек Стабек 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 5:2 Стабек Стабек 1:1 Волеренга Мьёндален 0:1 Стабек Стабек 0:3 Мольде Саннефьёрд 0:0 Стабек Стабек 1:1 Викинг Бранн 1:1 Стабек Стабек 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Стабек: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Хёугесунн 3:0 Стабек Типпелиген Хёугесунн 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:3 Хёугесунн Типпелиген Стабек 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Стабек Типпелиген Хёугесунн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Хёугесунн Типпелиген Стабек 0:1 Хёугесунн Типпелиген Стабек 1:0 Хёугесунн Кубок НМ Хёугесунн 2:0 Стабек Типпелиген Хёугесунн 4:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Хёугесунн Типпелиген Стабек 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:4 Стабек Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Мольде
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Волеренга
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|5.
|Мьёндален
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Кристиансунд
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|8.
|Тромсё
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Викинг
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Саннефьёрд
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Одд
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Стабек
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Хёугесунн
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Лиллестрём
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Бранн
|0:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Мольде
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Будё-Глимт
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Викинг
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Стабек
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Хёугесунн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Лиллестрём
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Одд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Мьёндален
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Волеренга
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Тромсё
|0:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Кристиансунд
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Бранн
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Саннефьёрд
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волеренга
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Мьёндален
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Саннефьёрд
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Тромсё
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Русенборг
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Мольде
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Одд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Хёугесунн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Стабек
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Викинг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|15.
|Лиллестрём
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Бранн
|0:0
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|5
|0
|0
|2.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|5
|0
|0
|3.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|3
|0
|0
|4.
|Мольде
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|2
|5.
|Волеренга
|Доннум Арон
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|3
|0
|2.
|Бранн
|Форрен Вегард
|2
|0
|3.
|Будё-Глимт
|Берг Патрик
|2
|0
|4.
|Русенборг
|Хофф Вебьёрн
|2
|0
|5.
|Тромсё
|Jostein Gundersen
|2
|0