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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Хёугесунн
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Стабек
0' 22'
12
Сельвик
Эгиль
19
Деслер
Миккел
4
Кнудсен
Фредрик
5
Хансен
Беньямин
23
Педерсен
Торе
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Сандберг
Никлас
9
Лисет
Сёндре
11
Вельде
Кристоффер
17
Ваджи
Ибраима
12
Сандберг
Маркус
15
Оттесен
Стурла
3
Аманква
Яу
27
Пигнатель-Енссен
Николас
5
Матс
Солхеим
8
Шала
Херолинд
14
Торгерсен
Кристиан
Бернт
22
Скютте
Саммю
23
Эдвардсен
Оливер
19
Киносита
Косуке
11
Хансен
Корнелиус
Хёугесунн
4-2-3-1
Стабек
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скютте Саммю 1 0.5
2. Хансен Корнелиус 1 0.5
3. Шала Херолинд 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Педерсен Торе 1 0
Стабек
# Игрок      
1. Шала Херолинд 1 0
2. Скютте Саммю 1 0
3. Пигнатель-Енссен Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 0 0 0 0 0 0
 Стабек 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Старт 1:1 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Осане
Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Мьёндален Мольде 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд Бранн 1:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Олесунн Викинг 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Старт 5:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн Стабек 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн
Стабек Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Стабек 2:2 Одд Стабек 0:1 Лиллестрём Стабек 2:1 Хам-Кам Одд 1:0 Стабек
Сарпсборг-08 2:2 Стабек Рёуфосс 1:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:4 Стабек Стабек 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 5:2 Стабек Стабек 1:1 Волеренга Мьёндален 0:1 Стабек Стабек 0:3 Мольде Саннефьёрд 0:0 Стабек Стабек 1:1 Викинг Бранн 1:1 Стабек Стабек 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Стабек: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Стабек 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Стабек Типпелиген Стабек 4:1 Хёугесунн Товарищеские матчи Стабек 1:1 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн 3:0 Стабек Типпелиген Хёугесунн 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:3 Хёугесунн Типпелиген Стабек 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Стабек Типпелиген Хёугесунн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Хёугесунн Типпелиген Стабек 0:1 Хёугесунн Типпелиген Стабек 1:0 Хёугесунн Кубок НМ Хёугесунн 2:0 Стабек Типпелиген Хёугесунн 4:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Хёугесунн Типпелиген Стабек 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:4 Стабек Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 4 2 2 0 11 - 5 8
2. Будё-Глимт 0:0 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Мольде 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Волеренга 0:0 4 1 2 1 5 - 3 5
5. Мьёндален 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Стрёмсгодсет 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Кристиансунд 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
8. Тромсё 0:1 4 1 1 2 4 - 7 4
9. Викинг 0:0 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Саннефьёрд 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Одд 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Стабек 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Сарпсборг-08 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Хёугесунн 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Лиллестрём 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Бранн 0:0 5 0 1 4 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Мольде 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Будё-Глимт 0:0 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Стрёмсгодсет 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Викинг 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Стабек 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Хёугесунн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сарпсборг-08 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Лиллестрём 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Одд 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Мьёндален 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Волеренга 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Тромсё 0:1 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Кристиансунд 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Бранн 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Саннефьёрд 1:0 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волеренга 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Будё-Глимт 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Мьёндален 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Саннефьёрд 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Кристиансунд 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Тромсё 0:1 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Русенборг 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Мольде 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Стрёмсгодсет 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Одд 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Хёугесунн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Сарпсборг-08 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Стабек 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Викинг 0:0 2 0 1 1 0 - 5 1
15. Лиллестрём 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Бранн 0:0 3 0 0 3 3 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 5 0 0
2. Русенборг Захариассен Кристоффер 5 0 0
3. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 3 0 0
4. Мольде Брюнхильдсен Ола 2 0 2
5. Волеренга Доннум Арон 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Русенборг Захариассен Кристоффер 3 0
2. Бранн Форрен Вегард 2 0
3. Будё-Глимт Берг Патрик 2 0
4. Русенборг Хофф Вебьёрн 2 0
5. Тромсё Jostein Gundersen 2 0
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Стабек
2.02
3.60
4.71
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Где смотреть матч Хёугесунн 0:0 Стабек онлайн

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