Норвегия: Типпелиген 2021
Лиллестрём
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Аараасен
Викинг
26
Рангер
Ларс
30
Огбу
Иго
10
Ольсен
Томас
23
Осен
Йермунд
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Рангер ЛарсЗащитник
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
-
23 Осен ЙермундНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Запасные игроки
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Огбу Иго
|1
|0.5
|2.
|Кайринен Каан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|1
|0.25
|2.
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.25
|3.
|Кабран Кевин
|0
|0
|4.
|Белл Джо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рангер Ларс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лёкберг Кристоффер
|2
|0
|2.
|Веватне Вильяр
|1
|0
|3.
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0
|4.
|Белл Джо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лиллестрём
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Викинг
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Лиллестрём Последние 20 матчей: +12 =4 -4Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стабек 0:1 Лиллестрём Мьёндален 2:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:3 Лиллестрём
Лиллестрём 1:1 Гроруд Хам-Кам 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 КФУМ Лиллестрём 1:0 Дьерв Улленсакер-Киса 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Осане Согндаль 0:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:0 Тромсё Рёуфосс 2:0 Лиллестрём Лиллестрём 4:2 Санднес Ранхейм 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:0 Oeygarden FK Схьёрдал-Блинк 1:4 Лиллестрём Стрёммен 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Конгсвингер Тромсё 0:1 Лиллестрём
Викинг Последние 20 матчей: +8 =7 -5Викинг 0:1 Тромсё Русенборг 5:0 Викинг Викинг 3:1 Бранн Викинг 4:0 Хёугесунн
Викинг 3:3 Старт Санднес 1:1 Викинг Викинг 1:1 Осане Будё-Глимт 3:0 Викинг Викинг 2:2 Волеренга Саннефьёрд 2:2 Викинг Викинг 2:0 Бранн Викинг 4:1 Старт Сарпсборг-08 1:2 Викинг Викинг 3:0 Русенборг Одд 3:0 Викинг Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Викинг: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Викинг 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Викинг Типпелиген Лиллестрём 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Лиллестрём Типпелиген Викинг 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:1 Викинг Типпелиген Лиллестрём 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Лиллестрём Типпелиген Викинг 4:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Викинг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Мольде
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Волеренга
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|5.
|Мьёндален
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Кристиансунд
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|8.
|Тромсё
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Викинг
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Саннефьёрд
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Одд
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Стабек
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Хёугесунн
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Лиллестрём
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Бранн
|0:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Мольде
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Будё-Глимт
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Викинг
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Стабек
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Хёугесунн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Лиллестрём
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Одд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Мьёндален
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Волеренга
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Тромсё
|0:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Кристиансунд
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Бранн
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Саннефьёрд
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волеренга
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Мьёндален
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Саннефьёрд
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Тромсё
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Русенборг
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Мольде
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Одд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Хёугесунн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Стабек
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Викинг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|15.
|Лиллестрём
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Бранн
|0:0
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|5
|0
|0
|2.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|5
|0
|0
|3.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|3
|0
|0
|4.
|Мольде
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|2
|5.
|Волеренга
|Доннум Арон
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|3
|0
|2.
|Бранн
|Форрен Вегард
|2
|0
|3.
|Будё-Глимт
|Берг Патрик
|2
|0
|4.
|Русенборг
|Хофф Вебьёрн
|2
|0
|5.
|Тромсё
|Jostein Gundersen
|2
|0