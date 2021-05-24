Норвегия: Типпелиген 2021
Лиллестрём
1:3
Конец матча
Стадион: Аараасен
Викинг
0:1
23' ГолТрипич Златко
0:2
40' ГолВикстёль Рольф
41' Желтая карточкаРангер Ларс
45' Желтая карточкаВикстёль Рольф
50' Желтая карточкаОгбу Иго
69' Желтая карточкаЛёкберг Кристоффер
79' Желтая карточкаПаттинама Шейн
0:3
83' ГолФридйонссон Самуэль
86' Желтая карточкаБелл Джо
90' Желтая карточкаХелланн Поль-Андре
1:3
90' ГолJonatan Braut Brunes
26
Рангер
Ларс
30
Огбу
Иго
10
Ольсен
Томас
23
Осен
Йермунд
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Рангер ЛарсЗащитник
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
-
23 Осен ЙермундНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Запасные игроки
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
Ход матча
23'
40'
41'
45'
50'
79'
83'
86'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jonatan Braut Brunes
|1
|0.5
|2.
|Огбу Иго
|1
|0.5
|3.
|Кайринен Каан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0.5
|2.
|Трипич Златко
|1
|0.25
|3.
|Бериша Ветон
|1
|0.25
|4.
|Викстёль Рольф
|1
|0.25
|5.
|Кабран Кевин
|0
|0
|6.
|Белл Джо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рангер Ларс
|2
|0
|2.
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0
|3.
|Огбу Иго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0
|2.
|Белл Джо
|2
|0
|3.
|Веватне Вильяр
|1
|0
|4.
|Викстёль Рольф
|1
|0
|5.
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0
|6.
|Паттинама Шейн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лиллестрём
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Викинг
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Лиллестрём Последние 20 матчей: +12 =4 -4Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стабек 0:1 Лиллестрём Мьёндален 2:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:3 Лиллестрём
Лиллестрём 1:1 Гроруд Хам-Кам 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 КФУМ Лиллестрём 1:0 Дьерв Улленсакер-Киса 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Осане Согндаль 0:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:0 Тромсё Рёуфосс 2:0 Лиллестрём Лиллестрём 4:2 Санднес Ранхейм 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:0 Oeygarden FK Схьёрдал-Блинк 1:4 Лиллестрём Стрёммен 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Конгсвингер Тромсё 0:1 Лиллестрём
Викинг Последние 20 матчей: +8 =7 -5Викинг 0:1 Тромсё Русенборг 5:0 Викинг Викинг 3:1 Бранн Викинг 4:0 Хёугесунн
Викинг 3:3 Старт Санднес 1:1 Викинг Викинг 1:1 Осане Будё-Глимт 3:0 Викинг Викинг 2:2 Волеренга Саннефьёрд 2:2 Викинг Викинг 2:0 Бранн Викинг 4:1 Старт Сарпсборг-08 1:2 Викинг Викинг 3:0 Русенборг Одд 3:0 Викинг Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Викинг: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Викинг 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Викинг Типпелиген Лиллестрём 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Лиллестрём Типпелиген Викинг 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:1 Викинг Типпелиген Лиллестрём 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Лиллестрём Типпелиген Викинг 4:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Викинг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Будё-Глимт
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|Русенборг
|0:1
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|4.
|Викинг
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|5.
|Кристиансунд
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|6.
|Волеренга
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|7.
|Мьёндален
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Тромсё
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|9.
|Стрёмсгодсет
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Саннефьёрд
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Одд
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Стабек
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Хёугесунн
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Лиллестрём
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Бранн
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Русенборг
|0:1
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|3.
|Будё-Глимт
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Стрёмсгодсет
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Викинг
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Кристиансунд
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Мьёндален
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Хёугесунн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Одд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Волеренга
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Тромсё
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Лиллестрём
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Саннефьёрд
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Бранн
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Волеренга
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Мольде
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Мьёндален
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Саннефьёрд
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Кристиансунд
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Тромсё
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Викинг
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|9.
|Русенборг
|0:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Одд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Хёугесунн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Стрёмсгодсет
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Лиллестрём
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Бранн
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|5
|0
|0
|2.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|5
|0
|0
|3.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|4
|0
|0
|4.
|Викинг
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|2
|5.
|Мольде
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|3
|0
|2.
|Тромсё
|Jostein Gundersen
|3
|0
|3.
|Викинг
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0
|4.
|Бранн
|Форрен Вегард
|2
|0
|5.
|Будё-Глимт
|Берг Патрик
|2
|0