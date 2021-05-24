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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Лиллестрём
1:3
Конец матча

Стадион:
Викинг
0'
0:1
23' Гол
Трипич Златко
0:2
40' Гол
Викстёль Рольф
41' Желтая карточка
Рангер Ларс
45' Желтая карточка
Викстёль Рольф
50' Желтая карточка
Огбу Иго
69' Желтая карточка
Лёкберг Кристоффер
79' Желтая карточка
Паттинама Шейн
0:3
83' Гол
Фридйонссон Самуэль
86' Желтая карточка
Белл Джо
90' Желтая карточка
Хелланн Поль-Андре
1:3
90' Гол
Jonatan Braut Brunes
90'+5
1
Кранинкс
Александро
26
Рангер
Ларс
22
Philip
Kolberg
30
Огбу
Иго
5
Драгснес
Ветле
6
Кайринен
Каан
8
Ifeanyi
Mathew
14
Крогстад
Фредрик
90
Густавссон
Даниэль
10
Ольсен
Томас
23
Осен
Йермунд
1
Эустбё
Ивен
23
Викстёль
Рольф
5
Хеггхейм
Хенрик
6
Хове
Рунар
3
Веватне
Вильяр
8
Белл
Джо
16
Лёкберг
Кристоффер
7
Торстейнбё
Фредерик
27
Фридйонссон
Самуэль
77
Трипич
Златко
14
Бериша
Ветон
Лиллестрём
4-3-3
Викинг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jonatan Braut Brunes 1 0.5
2. Огбу Иго 1 0.5
3. Кайринен Каан 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридйонссон Самуэль 2 0.5
2. Трипич Златко 1 0.25
3. Бериша Ветон 1 0.25
4. Викстёль Рольф 1 0.25
5. Кабран Кевин 0 0
6. Белл Джо 0 0

Карточки

Лиллестрём
# Игрок      
1. Рангер Ларс 2 0
2. Хелланн Поль-Андре 1 0
3. Огбу Иго 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Лёкберг Кристоффер 3 0
2. Белл Джо 2 0
3. Веватне Вильяр 1 0
4. Викстёль Рольф 1 0
5. Фридйонссон Самуэль 1 0
6. Паттинама Шейн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лиллестрём 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Викинг 0 40% (2) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Лиллестрём Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стабек 0:1 Лиллестрём Мьёндален 2:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:3 Лиллестрём
Лиллестрём 1:1 Гроруд Хам-Кам 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 КФУМ Лиллестрём 1:0 Дьерв Улленсакер-Киса 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Осане Согндаль 0:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:0 Тромсё Рёуфосс 2:0 Лиллестрём Лиллестрём 4:2 Санднес Ранхейм 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:0 Oeygarden FK Схьёрдал-Блинк 1:4 Лиллестрём Стрёммен 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Конгсвингер Тромсё 0:1 Лиллестрём
Викинг Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Викинг 0:1 Тромсё Русенборг 5:0 Викинг Викинг 3:1 Бранн Викинг 4:0 Хёугесунн
Викинг 3:3 Старт Санднес 1:1 Викинг Викинг 1:1 Осане Будё-Глимт 3:0 Викинг Викинг 2:2 Волеренга Саннефьёрд 2:2 Викинг Викинг 2:0 Бранн Викинг 4:1 Старт Сарпсборг-08 1:2 Викинг Викинг 3:0 Русенборг Одд 3:0 Викинг Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн

Последние игры между собой

Лиллестрём: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Викинг: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Викинг 3:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:0 Викинг Типпелиген
Викинг 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Викинг Типпелиген Лиллестрём 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Лиллестрём Типпелиген Викинг 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:1 Викинг Типпелиген Лиллестрём 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Лиллестрём Типпелиген Викинг 4:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Будё-Глимт 4 3 1 0 9 - 3 10
3. Русенборг 0:1 5 2 2 1 11 - 6 8
4. Викинг 4 2 0 2 6 - 8 6
5. Кристиансунд 4 2 0 2 3 - 5 6
6. Волеренга 4 1 2 1 6 - 4 5
7. Мьёндален 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Тромсё 4 1 1 2 5 - 9 4
9. Стрёмсгодсет 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Саннефьёрд 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Одд 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Стабек 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Сарпсборг-08 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Хёугесунн 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Лиллестрём 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Бранн 5 0 0 5 4 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Русенборг 0:1 3 2 0 1 8 - 3 6
3. Будё-Глимт 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Стрёмсгодсет 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Викинг 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Кристиансунд 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Мьёндален 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Стабек 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Хёугесунн 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сарпсборг-08 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Одд 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Волеренга 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Тромсё 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Лиллестрём 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Саннефьёрд 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Бранн 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Волеренга 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Мольде 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Мьёндален 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Саннефьёрд 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Кристиансунд 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Тромсё 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Викинг 2 1 0 1 3 - 6 3
9. Русенборг 0:1 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Одд 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Хёугесунн 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Сарпсборг-08 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Стабек 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Стрёмсгодсет 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Лиллестрём 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Бранн 3 0 0 3 3 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 5 0 0
2. Русенборг Захариассен Кристоффер 5 0 0
3. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 4 0 0
4. Викинг Фридйонссон Самуэль 2 0 2
5. Мольде Брюнхильдсен Ола 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Русенборг Захариассен Кристоффер 3 0
2. Тромсё Jostein Gundersen 3 0
3. Викинг Лёкберг Кристоффер 3 0
4. Бранн Форрен Вегард 2 0
5. Будё-Глимт Берг Патрик 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Викстёль Рольф получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Рангер Ларс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Викстёль Рольф бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Трипич Златко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лиллестрём 1:3 Викинг онлайн

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