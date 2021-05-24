Норвегия: Типпелиген 2021
Тромсё
0:1
Первый тайм: 25'
Стадион: Альфхейм
Саннефьёрд
0:1
13' ГолФосс Сандер Моэн
11
Йенсен
Рубен
25
Lasse
Nilsen
18
Moses
Ebiye
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
- Нападающий
-
18 Moses EbiyeНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
32 Mats Trige
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
92 Frederik DueВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Moses Ebiye
|2
|0.5
|2.
|Тотлэнд Томас
|1
|0.25
|3.
|Eric Bugale Kitolano
|1
|0.25
|4.
|Jacob Karlstroem
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0.5
|2.
|Ньенету Франклин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jostein Gundersen
|2
|0
|2.
|Йенсен Рубен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тромсё
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|Саннефьёрд
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Тромсё Последние 20 матчей: +10 =6 -4Викинг 0:1 Тромсё Тромсё 3:3 Мольде Будё-Глимт 3:0 Тромсё Волеренга 3:4 Тромсё
Русенборг 1:0 Тромсё Будё-Глимт 1:1 Тромсё Стрёммен 1:4 Тромсё Тромсё 3:0 Ранхейм Рёуфосс 1:1 Тромсё Тромсё 1:0 Дьерв Oeygarden FK 1:1 Тромсё Тромсё 1:0 Конгсвингер Лиллестрём 3:0 Тромсё Тромсё 3:1 Хам-Кам Схьёрдал-Блинк 4:2 Тромсё Тромсё 1:1 КФУМ Согндаль 1:1 Тромсё Тромсё 5:4 Осане Улленсакер-Киса 0:7 Тромсё Тромсё 3:1 Гроруд
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +4 =9 -7Саннефьёрд 0:3 Мьёндален Старт 1:1 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Мьёндален 4:0 Саннефьёрд
Одд 0:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Русенборг Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 0:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:2 Викинг Олесунн 0:1 Саннефьёрд Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стабек Саннефьёрд 3:3 Бранн Старт 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Мольде 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Саннефьёрд: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Саннефьёрд 0:5 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 1:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:1 Тромсё Типпелиген Саннефьёрд 3:1 Тромсё Первый дивизион Тромсё 0:0 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 3:5 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 2:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Саннефьёрд Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Мольде
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Волеренга
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|5.
|Мьёндален
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Кристиансунд
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|8.
|Тромсё
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Викинг
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Саннефьёрд
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Одд
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Стабек
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Хёугесунн
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Лиллестрём
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Бранн
|0:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Мольде
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Будё-Глимт
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Викинг
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Стабек
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Хёугесунн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Лиллестрём
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Одд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Мьёндален
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Волеренга
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Тромсё
|0:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Кристиансунд
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Бранн
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Саннефьёрд
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волеренга
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Мьёндален
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Саннефьёрд
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Тромсё
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Русенборг
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Мольде
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Одд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Хёугесунн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Стабек
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Викинг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|15.
|Лиллестрём
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Бранн
|0:0
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|5
|0
|0
|2.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|5
|0
|0
|3.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|3
|0
|0
|4.
|Мольде
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|2
|5.
|Волеренга
|Доннум Арон
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|3
|0
|2.
|Бранн
|Форрен Вегард
|2
|0
|3.
|Будё-Глимт
|Берг Патрик
|2
|0
|4.
|Русенборг
|Хофф Вебьёрн
|2
|0
|5.
|Тромсё
|Jostein Gundersen
|2
|0