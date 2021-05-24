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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Тромсё
0:1
Первый тайм: 25'

Стадион:
Саннефьёрд
0'
0:1
13' Гол
Фосс Сандер Моэн
25'
1
Jacob
Karlstroem
6
Амундсен
Исак
5
Anders
Jenssen
4
Jostein
Gundersen
16
Тотлэнд
Томас
17
Бернтсен
Даниэль
11
Йенсен
Рубен
21
Eric
Bugale
Kitolano
25
Lasse
Nilsen
14
August
Mikkelsen
18
Moses
Ebiye
1
Стуревик
Якоб
2
Вембангомо
Брис
3
Валес
Марк
17
Фосс
Сандер
Моэн
5
Кройцриглер
Мартин
19
Ордагич
Амер
24
Сингх
Хармет
15
Бренден
Эрик
23
Йонссон
Видар
Ари
II
11
Хансен
Кристоффер
20
Ньенету
Франклин
Тромсё
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

Ход матча

13'
0:1
Фосс Сандер Моэн
(Ньенету Франклин)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Moses Ebiye 2 0.5
2. Тотлэнд Томас 1 0.25
3. Eric Bugale Kitolano 1 0.25
4. Jacob Karlstroem 0 0
Саннефьёрд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фосс Сандер Моэн 1 0.5
2. Ньенету Франклин 0 0

Карточки

Тромсё
# Игрок      
1. Jostein Gundersen 2 0
2. Йенсен Рубен 1 0
Саннефьёрд
# Игрок      
1. Кройцриглер Мартин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тромсё 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0
 Саннефьёрд 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Викинг 0:1 Тромсё Тромсё 3:3 Мольде Будё-Глимт 3:0 Тромсё Волеренга 3:4 Тромсё
Русенборг 1:0 Тромсё Будё-Глимт 1:1 Тромсё Стрёммен 1:4 Тромсё Тромсё 3:0 Ранхейм Рёуфосс 1:1 Тромсё Тромсё 1:0 Дьерв Oeygarden FK 1:1 Тромсё Тромсё 1:0 Конгсвингер Лиллестрём 3:0 Тромсё Тромсё 3:1 Хам-Кам Схьёрдал-Блинк 4:2 Тромсё Тромсё 1:1 КФУМ Согндаль 1:1 Тромсё Тромсё 5:4 Осане Улленсакер-Киса 0:7 Тромсё Тромсё 3:1 Гроруд
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Саннефьёрд 0:3 Мьёндален Старт 1:1 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Мьёндален 4:0 Саннефьёрд
Одд 0:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Русенборг Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 0:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:2 Викинг Олесунн 0:1 Саннефьёрд Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стабек Саннефьёрд 3:3 Бранн Старт 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Мольде 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Саннефьёрд: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Саннефьёрд 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 4:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 3:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Саннефьёрд Типпелиген
Саннефьёрд 0:5 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 1:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:1 Тромсё Типпелиген Саннефьёрд 3:1 Тромсё Первый дивизион Тромсё 0:0 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 3:5 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 2:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Саннефьёрд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 4 2 2 0 11 - 5 8
2. Будё-Глимт 0:0 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Мольде 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Волеренга 0:0 4 1 2 1 5 - 3 5
5. Мьёндален 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Стрёмсгодсет 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Кристиансунд 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
8. Тромсё 0:1 4 1 1 2 4 - 7 4
9. Викинг 0:0 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Саннефьёрд 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Одд 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Стабек 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Сарпсборг-08 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Хёугесунн 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Лиллестрём 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Бранн 0:0 5 0 1 4 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Мольде 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Будё-Глимт 0:0 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Стрёмсгодсет 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Викинг 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Стабек 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Хёугесунн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сарпсборг-08 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Лиллестрём 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Одд 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Мьёндален 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Волеренга 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Тромсё 0:1 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Кристиансунд 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Бранн 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Саннефьёрд 1:0 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волеренга 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Будё-Глимт 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Мьёндален 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Саннефьёрд 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Кристиансунд 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Тромсё 0:1 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Русенборг 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Мольде 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Стрёмсгодсет 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Одд 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Хёугесунн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Сарпсборг-08 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Стабек 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Викинг 0:0 2 0 1 1 0 - 5 1
15. Лиллестрём 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Бранн 0:0 3 0 0 3 3 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 5 0 0
2. Русенборг Захариассен Кристоффер 5 0 0
3. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 3 0 0
4. Мольде Брюнхильдсен Ола 2 0 2
5. Волеренга Доннум Арон 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Русенборг Захариассен Кристоффер 3 0
2. Бранн Форрен Вегард 2 0
3. Будё-Глимт Берг Патрик 2 0
4. Русенборг Хофф Вебьёрн 2 0
5. Тромсё Jostein Gundersen 2 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Саннефьёрд
1.67
4.05
5.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 0:1 Саннефьёрд онлайн

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