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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Тромсё
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 600
Саннефьёрд
0'
0:1
13' Гол
Фосс Сандер Моэн
36' Желтая карточка
Jostein Gundersen
37' Желтая карточка
Вембангомо Брис
0:2
42' Гол
Йонссон Видар Ари II
45' Желтая карточка
Бернтсен Даниэль
1:2
49' Гол
August Mikkelsen
58' Желтая карточка
August Mikkelsen
69' Желтая карточка
Тотлэнд Томас
74' Желтая карточка
Бренден Эрик
1:3
81' Гол
Хансен Кристоффер
90'+5
1
Jacob
Karlstroem
6
Амундсен
Исак
5
Anders
Jenssen
4
Jostein
Gundersen
16
Тотлэнд
Томас
17
Бернтсен
Даниэль
11
Йенсен
Рубен
21
Eric
Bugale
Kitolano
25
Lasse
Nilsen
14
August
Mikkelsen
18
Moses
Ebiye
1
Стуревик
Якоб
2
Вембангомо
Брис
3
Валес
Марк
17
Фосс
Сандер
Моэн
5
Кройцриглер
Мартин
19
Ордагич
Амер
24
Сингх
Хармет
15
Бренден
Эрик
23
Йонссон
Видар
Ари
II
11
Хансен
Кристоффер
20
Ньенету
Франклин
Тромсё
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

Ход матча

13'
0:1
Фосс Сандер Моэн
(Ньенету Франклин)
36'
Jostein Gundersen
 
37'
 
Вембангомо Брис
42'
0:2
Йонссон Видар Ари II
(Ордагич Амер)
45'
Бернтсен Даниэль
 
46'
Антонсен Кент-Аре
Бернтсен Даниэль
 
49'
August Mikkelsen
1:2
58'
August Mikkelsen
 
64'
 
Тветер Александер Рууд
Ньенету Франклин
65'
Casper Oeyvann
Jostein Gundersen
 
69'
Тотлэнд Томас
 
74'
 
Бренден Эрик
77'
Felix Winther
Moses Ebiye
 
78'
 
Вальес Энрик
Бренден Эрик
81'
1:3
Хансен Кристоффер
86'
 
Зе Эдуардо де Араужо
Ордагич Амер
88'
Вестерлунн Никлас
Anders Jenssen
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Moses Ebiye 2 0.5
2. Тотлэнд Томас 1 0.25
3. Eric Bugale Kitolano 1 0.25
4. August Mikkelsen 1 0.25
5. Jacob Karlstroem 0 0
Саннефьёрд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хансен Кристоффер 1 0.5
2. Фосс Сандер Моэн 1 0.5
3. Йонссон Видар Ари II 1 0.5
4. Ордагич Амер 0 0
5. Ньенету Франклин 0 0

Карточки

Тромсё
# Игрок      
1. Jostein Gundersen 3 0
2. Йенсен Рубен 1 0
3. Тотлэнд Томас 1 0
4. Бернтсен Даниэль 1 0
5. August Mikkelsen 1 0
Саннефьёрд
# Игрок      
1. Кройцриглер Мартин 1 0
2. Вембангомо Брис 1 0
3. Бренден Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тромсё 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0
 Саннефьёрд 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Викинг 0:1 Тромсё Тромсё 3:3 Мольде Будё-Глимт 3:0 Тромсё Волеренга 3:4 Тромсё
Русенборг 1:0 Тромсё Будё-Глимт 1:1 Тромсё Стрёммен 1:4 Тромсё Тромсё 3:0 Ранхейм Рёуфосс 1:1 Тромсё Тромсё 1:0 Дьерв Oeygarden FK 1:1 Тромсё Тромсё 1:0 Конгсвингер Лиллестрём 3:0 Тромсё Тромсё 3:1 Хам-Кам Схьёрдал-Блинк 4:2 Тромсё Тромсё 1:1 КФУМ Согндаль 1:1 Тромсё Тромсё 5:4 Осане Улленсакер-Киса 0:7 Тромсё Тромсё 3:1 Гроруд
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Саннефьёрд 0:3 Мьёндален Старт 1:1 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Мьёндален 4:0 Саннефьёрд
Одд 0:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Русенборг Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 0:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:2 Викинг Олесунн 0:1 Саннефьёрд Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стабек Саннефьёрд 3:3 Бранн Старт 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Мольде 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Саннефьёрд: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Саннефьёрд 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 4:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 3:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Саннефьёрд Типпелиген
Саннефьёрд 0:5 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 1:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:1 Тромсё Типпелиген Саннефьёрд 3:1 Тромсё Первый дивизион Тромсё 0:0 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 3:5 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 2:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Саннефьёрд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Будё-Глимт 4 3 1 0 9 - 3 10
3. Русенборг 0:1 5 2 2 1 11 - 6 8
4. Викинг 4 2 0 2 6 - 8 6
5. Кристиансунд 4 2 0 2 3 - 5 6
6. Волеренга 4 1 2 1 6 - 4 5
7. Мьёндален 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Тромсё 4 1 1 2 5 - 9 4
9. Стрёмсгодсет 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Саннефьёрд 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Одд 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Стабек 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Сарпсборг-08 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Хёугесунн 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Лиллестрём 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Бранн 5 0 0 5 4 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Русенборг 0:1 3 2 0 1 8 - 3 6
3. Будё-Глимт 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Стрёмсгодсет 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Викинг 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Кристиансунд 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Мьёндален 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Стабек 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Хёугесунн 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сарпсборг-08 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Одд 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Волеренга 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Тромсё 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Лиллестрём 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Саннефьёрд 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Бранн 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Волеренга 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Мольде 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Мьёндален 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Саннефьёрд 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Кристиансунд 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Тромсё 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Викинг 2 1 0 1 3 - 6 3
9. Русенборг 0:1 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Одд 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Хёугесунн 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Сарпсборг-08 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Стабек 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Стрёмсгодсет 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Лиллестрём 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Бранн 3 0 0 3 3 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 5 0 0
2. Русенборг Захариассен Кристоффер 5 0 0
3. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 4 0 0
4. Викинг Фридйонссон Самуэль 2 0 2
5. Мольде Брюнхильдсен Ола 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Русенборг Захариассен Кристоффер 3 0
2. Тромсё Jostein Gundersen 3 0
3. Викинг Лёкберг Кристоффер 3 0
4. Бранн Форрен Вегард 2 0
5. Будё-Глимт Берг Патрик 2 0
Весь список
Где смотреть матч Тромсё 1:3 Саннефьёрд онлайн

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