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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Бранн
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Будё-Глимт
0' 23'
1
Опдаль
Хокон
2
Бломберг
Оле-Дидрик
4
Кольскоген
Оле
3
Форрен
Вегард
21
Кристиансен
Рубен
9
Странд
Петтер
7
Расмуссен
Матиас
15
Сконес
Каспер
14
Moonga
Simba
11
Бамба
Дауда
16
Тейлор
Роберт
12
Хайкин
Никита
16
Конрадсен
Мортен
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
27
Сёрли
Сондре
20
Ботхейм
Эрик
9
Сольбаккен
Ола
Бранн
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Дауда 1 0.2
2. Кристиансен Рубен 1 0.2
3. Тейлор Роберт 1 0.2
4. Расмуссен Матиас 0 0
5. Странд Петтер 0 0
Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботхейм Эрик 3 0.75
2. Фет Сондре 1 0.25
3. Сёрли Сондре 1 0.25
4. Салтнес Ульрик 1 0.25
5. Сампстед Альфонс 0 0

Карточки

Бранн
# Игрок      
1. Форрен Вегард 2 0
2. Кристиансен Рубен 1 0
3. Бармен Кристоффер 1 0
4. Moonga Simba 1 0
Будё-Глимт
# Игрок      
1. Берг Патрик 2 0
2. Мо Бреде 1 0
3. Салтнес Ульрик 1 0
4. Сёрли Сондре 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бранн 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0
 Будё-Глимт 50% (3) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Русенборг 3:2 Бранн Мольде 4:0 Бранн Бранн 0:3 Волеренга Викинг 3:1 Бранн
Осане 1:2 Бранн Бранн 3:3 Санднес Будё-Глимт 4:1 Бранн Бранн 0:1 Осане Согндаль 4:1 Бранн Бранн 2:0 Будё-Глимт Мольде 2:1 Бранн Бранн 2:1 Одд Старт 1:1 Бранн Бранн 1:1 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Бранн Бранн 3:1 Олесунн Русенборг 2:3 Бранн Бранн 1:2 Хёугесунн Саннефьёрд 3:3 Бранн Бранн 1:1 Стабек
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Будё-Глимт 2:2 Русенборг Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсё Мольде 1:1 Будё-Глимт
Будё-Глимт 4:1 Бранн Будё-Глимт 1:1 Тромсё Будё-Глимт 2:0 Линенсе Линенсе 0:2 Будё-Глимт Марбелья 2:2 Будё-Глимт Бранн 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Викинг Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:2 Стабек Старт 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Русенборг Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:0 Олесунн Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Бранн: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 8
Будё-Глимт: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 8
Будё-Глимт 4:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 2:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Бранн 1:3 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 5:0 Бранн Типпелиген
Бранн 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:2 Бранн Типпелиген Будё-Глимт 2:0 Бранн Товарищеские матчи Будё-Глимт 2:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:3 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Бранн 4:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:2 Бранн Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Бранн Товарищеские матчи Будё-Глимт 3:1 Бранн Типпелиген Бранн 4:1 Будё-Глимт Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 4 2 2 0 11 - 5 8
2. Будё-Глимт 0:0 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Мольде 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Волеренга 0:0 4 1 2 1 5 - 3 5
5. Мьёндален 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Стрёмсгодсет 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Кристиансунд 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
8. Тромсё 0:1 4 1 1 2 4 - 7 4
9. Викинг 0:0 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Саннефьёрд 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Одд 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Стабек 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Сарпсборг-08 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Хёугесунн 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Лиллестрём 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Бранн 0:0 5 0 1 4 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Мольде 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Будё-Глимт 0:0 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Стрёмсгодсет 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Викинг 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Стабек 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Хёугесунн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сарпсборг-08 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Лиллестрём 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Одд 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Мьёндален 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Волеренга 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Тромсё 0:1 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Кристиансунд 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Бранн 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Саннефьёрд 1:0 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волеренга 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Будё-Глимт 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Мьёндален 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Саннефьёрд 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Кристиансунд 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Тромсё 0:1 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Русенборг 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Мольде 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Стрёмсгодсет 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Одд 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Хёугесунн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Сарпсборг-08 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Стабек 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Викинг 0:0 2 0 1 1 0 - 5 1
15. Лиллестрём 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Бранн 0:0 3 0 0 3 3 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 5 0 0
2. Русенборг Захариассен Кристоффер 5 0 0
3. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 3 0 0
4. Мольде Брюнхильдсен Ола 2 0 2
5. Волеренга Доннум Арон 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Русенборг Захариассен Кристоффер 3 0
2. Бранн Форрен Вегард 2 0
3. Будё-Глимт Берг Патрик 2 0
4. Русенборг Хофф Вебьёрн 2 0
5. Тромсё Jostein Gundersen 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Будё-Глимт
4.60
4.35
1.76
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Где смотреть матч Бранн 0:0 Будё-Глимт онлайн

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