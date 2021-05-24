Норвегия: Типпелиген 2021
Бранн
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Бранн
Будё-Глимт
14
Moonga
Simba
11
Бамба
Дауда
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
27
Сёрли
Сондре
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Moonga SimbaНападающий
-
11 Бамба ДаудаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
11 Axel Lindahl
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бамба Дауда
|1
|0.2
|2.
|Кристиансен Рубен
|1
|0.2
|3.
|Тейлор Роберт
|1
|0.2
|4.
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|5.
|Странд Петтер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ботхейм Эрик
|3
|0.75
|2.
|Фет Сондре
|1
|0.25
|3.
|Сёрли Сондре
|1
|0.25
|4.
|Салтнес Ульрик
|1
|0.25
|5.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Форрен Вегард
|2
|0
|2.
|Кристиансен Рубен
|1
|0
|3.
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|4.
|Moonga Simba
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Берг Патрик
|2
|0
|2.
|Мо Бреде
|1
|0
|3.
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|4.
|Сёрли Сондре
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бранн
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|Будё-Глимт
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: +5 =5 -10Русенборг 3:2 Бранн Мольде 4:0 Бранн Бранн 0:3 Волеренга Викинг 3:1 Бранн
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +13 =5 -2Будё-Глимт 2:2 Русенборг Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсё Мольде 1:1 Будё-Глимт
Будё-Глимт 4:1 Бранн Будё-Глимт 1:1 Тромсё Будё-Глимт 2:0 Линенсе Линенсе 0:2 Будё-Глимт Марбелья 2:2 Будё-Глимт Бранн 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Викинг Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:2 Стабек Старт 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Русенборг Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:0 Олесунн Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Бранн: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 8
Будё-Глимт: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 8
Бранн 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:2 Бранн Типпелиген Будё-Глимт 2:0 Бранн Товарищеские матчи Будё-Глимт 2:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:3 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Бранн 4:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:2 Бранн Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Бранн Товарищеские матчи Будё-Глимт 3:1 Бранн Типпелиген Бранн 4:1 Будё-Глимт Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Мольде
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Волеренга
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|5.
|Мьёндален
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Кристиансунд
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|8.
|Тромсё
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Викинг
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Саннефьёрд
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Одд
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Стабек
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Хёугесунн
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Лиллестрём
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Бранн
|0:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Мольде
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Будё-Глимт
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Викинг
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Стабек
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Хёугесунн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Лиллестрём
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Одд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Мьёндален
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Волеренга
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Тромсё
|0:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Кристиансунд
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Бранн
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Саннефьёрд
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волеренга
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Мьёндален
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Саннефьёрд
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Тромсё
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Русенборг
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Мольде
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Одд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Хёугесунн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Стабек
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Викинг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|15.
|Лиллестрём
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Бранн
|0:0
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|5
|0
|0
|2.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|5
|0
|0
|3.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|3
|0
|0
|4.
|Мольде
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|2
|5.
|Волеренга
|Доннум Арон
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|3
|0
|2.
|Бранн
|Форрен Вегард
|2
|0
|3.
|Будё-Глимт
|Берг Патрик
|2
|0
|4.
|Русенборг
|Хофф Вебьёрн
|2
|0
|5.
|Тромсё
|Jostein Gundersen
|2
|0