Норвегия: Типпелиген 2021
Бранн
1:2
Конец матча
Стадион: Бранн
Будё-Глимт
0:1
67' ГолБерг Патрик
1:1
81' ГолБамба Дауда
1:2
87' ГолБотхейм Эрик
87' Желтая карточкаБотхейм Эрик
14
Moonga
Simba
11
Бамба
Дауда
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
27
Сёрли
Сондре
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Moonga SimbaНападающий
-
11 Бамба ДаудаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
11 Axel Lindahl
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Ход матча
67'
0:1
81'
1:1
87'
1:2
87'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
3 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бамба Дауда
|2
|0.4
|2.
|Тейлор Роберт
|1
|0.2
|3.
|Кристиансен Рубен
|1
|0.2
|4.
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|5.
|Странд Петтер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ботхейм Эрик
|4
|1
|2.
|Сёрли Сондре
|1
|0.25
|3.
|Фет Сондре
|1
|0.25
|4.
|Салтнес Ульрик
|1
|0.25
|5.
|Берг Патрик
|1
|0.25
|6.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|7.
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Форрен Вегард
|2
|0
|2.
|Кристиансен Рубен
|1
|0
|3.
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|4.
|Moonga Simba
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Берг Патрик
|2
|0
|2.
|Мо Бреде
|1
|0
|3.
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|4.
|Сёрли Сондре
|1
|0
|5.
|Ботхейм Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бранн
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|Будё-Глимт
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: +5 =5 -10Русенборг 3:2 Бранн Мольде 4:0 Бранн Бранн 0:3 Волеренга Викинг 3:1 Бранн
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +13 =5 -2Будё-Глимт 2:2 Русенборг Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсё Мольде 1:1 Будё-Глимт
Будё-Глимт 4:1 Бранн Будё-Глимт 1:1 Тромсё Будё-Глимт 2:0 Линенсе Линенсе 0:2 Будё-Глимт Марбелья 2:2 Будё-Глимт Бранн 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Викинг Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:2 Стабек Старт 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Русенборг Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:0 Олесунн Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Бранн: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 8
Будё-Глимт: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 8
Бранн 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:2 Бранн Типпелиген Будё-Глимт 2:0 Бранн Товарищеские матчи Будё-Глимт 2:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:3 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Бранн 4:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:2 Бранн Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Бранн Товарищеские матчи Будё-Глимт 3:1 Бранн Типпелиген Бранн 4:1 Будё-Глимт Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|Русенборг
|0:0
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|3.
|Мольде
|0:0
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4.
|Викинг
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|5.
|Кристиансунд
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|6.
|Волеренга
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|7.
|Мьёндален
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Тромсё
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|9.
|Стрёмсгодсет
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Саннефьёрд
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Одд
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Стабек
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Хёугесунн
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Лиллестрём
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Бранн
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Мольде
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Будё-Глимт
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Стрёмсгодсет
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Викинг
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Кристиансунд
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Мьёндален
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Хёугесунн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Одд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Волеренга
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Тромсё
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Лиллестрём
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Саннефьёрд
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Бранн
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Волеренга
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Мьёндален
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Саннефьёрд
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Кристиансунд
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Тромсё
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Викинг
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|8.
|Мольде
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Русенборг
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Сарпсборг-08
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Одд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Хёугесунн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Стрёмсгодсет
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Лиллестрём
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Бранн
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|5
|0
|0
|2.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|5
|0
|0
|3.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|4
|0
|0
|4.
|Викинг
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|2
|5.
|Мольде
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|3
|0
|2.
|Тромсё
|Jostein Gundersen
|3
|0
|3.
|Викинг
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0
|4.
|Бранн
|Форрен Вегард
|2
|0
|5.
|Будё-Глимт
|Берг Патрик
|2
|0