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Норвегия: Первый дивизион 2021

2021
Хам-Кам
1:2
Второй тайм: 53'

Стадион:
Гроруд
0'
0:1
2' Гол
Nikolai Jakobsen Hristov
1:1
4' Гол
Kristian Eriksen
22' Желтая карточка
Kristian Loenstad Onsrud
36' Желтая карточка
Morten Bjoerlo
53'
31
Лунд
Юлиан
Файе
58
Hasan
Kurucay
5
Steinar
Stroemnes
13
Ruben
Alegre
Guerro
22
Линдквист
Расмус
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
8
Vetle
Skjaervik
11
Morten
Bjoerlo
20
Матланд
Йо-Нимо
9
Jonas
Enkerud
6
Kristian
Eriksen
1
Mats
Viken
48
Tobias
Collett
5
Glenn
Andre
Harviken
22
Henrik
Bredeli
15
Fabian
Oestigaard
Ness
6
Martin
Hoeyland
13
Hassan
Mohamed
Yousef
14
Nikolai
Jakobsen
Hristov
26
Christos
Zafeiris
7
Preben
Mankowitz
19
Oscar
Aga
Хам-Кам
3-5-2
Гроруд
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristian Eriksen 2 0.67
2. Jonas Enkerud 1 0.33
3. Albert Berisha 1 0.33
4. Aleksander Melgalvis 1 0.33
5. Ruben Alegre Guerro 1 0.33
6. Morten Bjoerlo 0 0
Гроруд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Martin Hoeyland 1 0.33
2. Nikolai Jakobsen Hristov 1 0.33
3. Christos Zafeiris 0 0

Карточки

Хам-Кам
# Игрок      
1. Aleksander Melgalvis 1 0
2. Kristian Loenstad Onsrud 1 0
3. Ruben Alegre Guerro 1 0
4. Лунд Юлиан Файе 1 0
5. Morten Bjoerlo 1 0
6. Hasan Kurucay 1 0
Гроруд
# Игрок      
1. Preben Mankowitz 1 0
2. Kevin Mankowitz 1 0
3. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
4. Oscar Aga 1 0
5. Christos Zafeiris 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хам-Кам 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 0 20% (1)
Гроруд 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Хам-Кам Последние 20 матчей: +10 =5 -5
КФУМ 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:0 Схьёрдал-Блинк Стабек 2:1 Хам-Кам Oeygarden FK 1:3 Хам-Кам
Хам-Кам 1:1 Лиллестрём Ранхейм 1:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:1 Стрёммен Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса КФУМ 1:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Осане Тромсё 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Согндаль Гроруд 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Санднес Хам-Кам 2:3 Дьерв Рёуфосс 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 Схьёрдал-Блинк Конгсвингер 1:2 Хам-Кам Стрёммен 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 0:1 Рёуфосс
Гроруд Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Гроруд 1:0 Стрёммен Ранхейм 1:0 Гроруд Мьёндален 5:2 Гроруд Лиллестрём 1:1 Гроруд
Гроруд 4:0 Конгсвингер Дьерв 2:0 Гроруд Согндаль 2:1 Гроруд Гроруд 2:1 Стрёммен Гроруд 1:6 Рёуфосс Схьёрдал-Блинк 2:3 Гроруд Гроруд 1:4 Осане Улленсакер-Киса 2:1 Гроруд Гроруд 1:2 Хам-Кам КФУМ 3:1 Гроруд Санднес 3:1 Гроруд Гроруд 4:3 Oeygarden FK Тромсё 3:1 Гроруд Гроруд 0:2 Ранхейм Рёуфосс 2:2 Гроруд Гроруд 1:1 Схьёрдал-Блинк

Последние игры между собой

Хам-Кам: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Гроруд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Гроруд 1:2 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 1:1 Гроруд Первый дивизион Гроруд 1:0 Хам-Кам Кубок Гроруд 0:7 Хам-Кам Второй дивизион
Хам-Кам 3:0 Гроруд Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 1:1 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Дьерв 2:1 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Рёуфосс 1:0 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Фредрикстад 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Олесунн 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Брюне 1:0 3 2 0 1 7 - 4 6
7. Гроруд 1:1 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Старт 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Ранхейм 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Осане 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Схьёрдал-Блинк 1:2 3 1 0 2 3 - 6 3
12. Улленсакер-Киса 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Согндаль 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Стрёммен 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
15. КФУМ 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Санднес 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Хам-Кам 1:1 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Дьерв 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Брюне 1:0 1 1 0 0 5 - 2 3
5. Рёуфосс 1:0 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Ранхейм 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Гроруд 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Фредрикстад 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Схьёрдал-Блинк 1:2 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Согндаль 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Стрёммен 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Улленсакер-Киса 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Старт 1 0 0 1 2 - 4 0
14. Санднес 1 0 0 1 1 - 2 0
15. КФУМ 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Осане 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рёуфосс 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Дьерв 2:1 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Хам-Кам 1:1 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Фредрикстад 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Осане 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Старт 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Брюне 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Улленсакер-Киса 1 0 1 0 1 - 1 1
9. КФУМ 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Гроруд 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Стрёммен 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Санднес 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Согндаль 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Олесунн 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Ранхейм 1 0 0 1 2 - 5 0
16. Схьёрдал-Блинк 1:2 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дьерв Diego Campos2 3 2 2
2. Рёуфосс Mame Mor Ndiaye 3 0 1
3. Брюне Robert Undheim 2 0 1
4. Хам-Кам Kristian Eriksen 2 0 1
5. Брюне Bjarte Langeland 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Схьёрдал-Блинк Jakob Roemo Skille 1 1
2. Старт Робстад Хенрик 2 0
3. Брюне Робсон Джош 2 0
4. Санднес Хаджич Аднан 2 0
5. Дьерв Willis Furtado 2 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Morten Bjoerlo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Kristian Loenstad Onsrud получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Kristian Eriksen бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Nikolai Jakobsen Hristov бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Гроруд
2.14
4.12
4.57
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хам-Кам 1:2 Гроруд онлайн

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