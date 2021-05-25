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Норвегия: Первый дивизион 2021

2021
Стрёммен
0:1
Перерыв

Стадион:
Брюне
0'
0:1
42' Гол
Joacim Holtan
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
5
Бьорккьяер
Сверре
4
Kristian
Jahr
26
Simen
Olafsen
3
Morten
Renaa
Olsen
17
Tega
George
6
Torje
Naustdal
16
Ченг
Кристофер
27
Jibril
Bojang
11
Lorent
Callaku
15
Youseff
Chaib
99
Igor
Spiridonov
18
Робсон
Джош
15
Kristoffer
Hey
5
Балдвинссон
Рогви
3
Paal
Aamodt
16
Andreas
Dybevik
6
Henning
Romslo
11
Bjarte
Langeland
10
Robert
Undheim
17
Joacim
Holtan
23
Ольсен
Мейнхард
Стрёммен
4-3-3
Брюне
4-3-3

Ход матча

42'
0:1
Joacim Holtan

Бомбардиры внутри турнира

Стрёммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Magnus Tvedte 1 0.33
2. Torje Naustdal 0 0
Брюне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robert Undheim 2 0.67
2. Bjarte Langeland 2 0.67
3. Ольсен Мейнхард 2 0.67
4. Joacim Holtan 0 0
5. Henning Romslo 0 0

Карточки

Стрёммен
# Игрок      
1. Sander Birkeland 1 0
2. Torje Naustdal 1 0
Брюне
# Игрок      
1. Робсон Джош 2 0
2. Bjarte Langeland 1 0
3. Kristoffer Hey 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёммен 100% (1) 0 0 0 0 0
Брюне 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Стрёммен Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Гроруд 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:1 Рёуфосс Стрёммен 1:4 Тромсё Стрёммен 1:1 Схьёрдал-Блинк
Осане 1:4 Стрёммен Стрёммен 3:1 Улленсакер-Киса Гроруд 2:1 Стрёммен Хам-Кам 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Согндаль Санднес 2:2 Стрёммен Стрёммен 3:2 Рёуфосс Oeygarden FK 1:4 Стрёммен Стрёммен 0:0 Конгсвингер Дьерв 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:1 Ранхейм Стрёммен 1:4 Лиллестрём КФУМ 1:2 Стрёммен Стрёммен 3:0 Хам-Кам Согндаль 3:0 Стрёммен Стрёммен 5:2 Дьерв
Брюне Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Брюне 5:2 Ранхейм Олесунн 2:1 Брюне Брюне 2:1 Эгерсунд Арендал 3:3 Брюне
Брюне 3:0 Сутра Вард Хёугесунн 0:1 Брюне Брюне 2:0 Флеккерёй Аскер 3:3 Брюне Брюне 1:0 Русенборг-2 Берум 1:1 Брюне Брюне 4:2 Левангер Оддс Баллклубб-2 1:3 Брюне Брюне 3:1 Нутодден Вард Хёугесунн 3:1 Брюне Брюне 5:2 Сутра Арендал 1:1 Брюне Брюне 2:1 Эгерсунд Брюне 5:0 Фрам Ларвик Нардо 2:3 Брюне Брюне 3:1 Флеккерёй

Последние игры между собой

Стрёммен: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Брюне: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Брюне 0:1 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:2 Брюне Первый дивизион Брюне 0:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:2 Брюне Первый дивизион
Стрёммен 0:3 Брюне Первый дивизион Брюне 1:4 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:0 Брюне Первый дивизион Брюне 2:1 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:1 Брюне Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 1:1 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Дьерв 2:1 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Рёуфосс 1:0 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Фредрикстад 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Олесунн 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Брюне 1:0 3 2 0 1 7 - 4 6
7. Гроруд 1:1 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Старт 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Ранхейм 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Осане 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Схьёрдал-Блинк 1:2 3 1 0 2 3 - 6 3
12. Улленсакер-Киса 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Согндаль 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Стрёммен 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
15. КФУМ 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Санднес 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Хам-Кам 1:1 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Дьерв 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Брюне 1:0 1 1 0 0 5 - 2 3
5. Рёуфосс 1:0 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Ранхейм 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Гроруд 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Фредрикстад 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Схьёрдал-Блинк 1:2 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Согндаль 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Стрёммен 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Улленсакер-Киса 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Старт 1 0 0 1 2 - 4 0
14. Санднес 1 0 0 1 1 - 2 0
15. КФУМ 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Осане 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рёуфосс 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Дьерв 2:1 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Хам-Кам 1:1 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Фредрикстад 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Осане 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Старт 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Брюне 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Улленсакер-Киса 1 0 1 0 1 - 1 1
9. КФУМ 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Гроруд 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Стрёммен 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Санднес 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Согндаль 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Олесунн 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Ранхейм 1 0 0 1 2 - 5 0
16. Схьёрдал-Блинк 1:2 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Рёуфосс Mame Mor Ndiaye 3 0 1
2. Дьерв Diego Campos2 3 2 1
3. Брюне Robert Undheim 2 0 1
4. Хам-Кам Kristian Eriksen 2 0 1
5. Брюне Bjarte Langeland 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Схьёрдал-Блинк Jakob Roemo Skille 1 1
2. Старт Робстад Хенрик 2 0
3. Брюне Робсон Джош 2 0
4. Санднес Хаджич Аднан 2 0
5. Дьерв Willis Furtado 2 0
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Joacim Holtan бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стрёммен
Ничья
Брюне
3.22
3.60
2.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стрёммен 0:1 Брюне онлайн

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