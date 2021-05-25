Норвегия: Первый дивизион 2021
0:1
42' ГолJoacim Holtan
17
Tega
George
18
Робсон
Джош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Tega GeorgeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Tobias Myhre
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Робсон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
Ход матча
42'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Magnus Tvedte
|1
|0.33
|2.
|Torje Naustdal
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robert Undheim
|2
|0.67
|2.
|Bjarte Langeland
|2
|0.67
|3.
|Ольсен Мейнхард
|2
|0.67
|4.
|Joacim Holtan
|0
|0
|5.
|Henning Romslo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Sander Birkeland
|1
|0
|2.
|Torje Naustdal
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Робсон Джош
|2
|0
|2.
|Bjarte Langeland
|1
|0
|3.
|Kristoffer Hey
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стрёммен
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Брюне
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Стрёммен Последние 20 матчей: +7 =7 -6Гроруд 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:1 Рёуфосс Стрёммен 1:4 Тромсё Стрёммен 1:1 Схьёрдал-Блинк
Осане 1:4 Стрёммен Стрёммен 3:1 Улленсакер-Киса Гроруд 2:1 Стрёммен Хам-Кам 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Согндаль Санднес 2:2 Стрёммен Стрёммен 3:2 Рёуфосс Oeygarden FK 1:4 Стрёммен Стрёммен 0:0 Конгсвингер Дьерв 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:1 Ранхейм Стрёммен 1:4 Лиллестрём КФУМ 1:2 Стрёммен Стрёммен 3:0 Хам-Кам Согндаль 3:0 Стрёммен Стрёммен 5:2 Дьерв
Брюне Последние 20 матчей: +14 =4 -2Брюне 5:2 Ранхейм Олесунн 2:1 Брюне Брюне 2:1 Эгерсунд Арендал 3:3 Брюне
Брюне 3:0 Сутра Вард Хёугесунн 0:1 Брюне Брюне 2:0 Флеккерёй Аскер 3:3 Брюне Брюне 1:0 Русенборг-2 Берум 1:1 Брюне Брюне 4:2 Левангер Оддс Баллклубб-2 1:3 Брюне Брюне 3:1 Нутодден Вард Хёугесунн 3:1 Брюне Брюне 5:2 Сутра Арендал 1:1 Брюне Брюне 2:1 Эгерсунд Брюне 5:0 Фрам Ларвик Нардо 2:3 Брюне Брюне 3:1 Флеккерёй
Последние игры между собой
Стрёммен: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Брюне: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|1:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Дьерв
|2:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Рёуфосс
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Фредрикстад
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Олесунн
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Брюне
|1:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|7.
|Гроруд
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Ранхейм
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Осане
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Схьёрдал-Блинк
|1:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|Улленсакер-Киса
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Согндаль
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Стрёммен
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|КФУМ
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Санднес
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Хам-Кам
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Дьерв
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Брюне
|1:0
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|5.
|Рёуфосс
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Ранхейм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Гроруд
|1:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Фредрикстад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Схьёрдал-Блинк
|1:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Согндаль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Стрёммен
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Улленсакер-Киса
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Старт
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|14.
|Санднес
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|КФУМ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Осане
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рёуфосс
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Дьерв
|2:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Хам-Кам
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Фредрикстад
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Осане
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Старт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Брюне
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Улленсакер-Киса
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|КФУМ
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Гроруд
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Стрёммен
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Санднес
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Согндаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Олесунн
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Ранхейм
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|16.
|Схьёрдал-Блинк
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Рёуфосс
|Mame Mor Ndiaye
|3
|0
|1
|2.
|Дьерв
|Diego Campos2
|3
|2
|1
|3.
|Брюне
|Robert Undheim
|2
|0
|1
|4.
|Хам-Кам
|Kristian Eriksen
|2
|0
|1
|5.
|Брюне
|Bjarte Langeland
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Схьёрдал-Блинк
|Jakob Roemo Skille
|1
|1
|2.
|Старт
|Робстад Хенрик
|2
|0
|3.
|Брюне
|Робсон Джош
|2
|0
|4.
|Санднес
|Хаджич Аднан
|2
|0
|5.
|Дьерв
|Willis Furtado
|2
|0