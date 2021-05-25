Норвегия: Первый дивизион 2021
Дьерв
2:1
Перерыв
Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr
Схьёрдал-Блинк
1:0
6' ГолJohn Olav Norheim
1:1
12' ГолMarius Augdal
2:1
41' ГолPibe II
43' Желтая карточкаDiego Campos2
45' Желтая карточкаOle Kristian Roedahl
15
Латифу
Аким
19
Iman
Mafi
10
Кок
Томас
39
Pibe
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Латифу АкимЗащитник
-
19 Iman MafiЗащитник
-
10 Кок ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Pibe IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
32 Thomas Ness2
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Vegard FiskeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хёуге РунарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tom Dent
Ход матча
6'
12'
1:1
41'
2:1
43'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Diego Campos2
|3 (2)
|1
|2.
|Латифу Аким
|1
|0.33
|3.
|John Olav Norheim
|1
|0.33
|4.
|Erik Sandberg
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marius Augdal
|1
|0.33
|2.
|Хёуге Рунар
|1
|0.33
|3.
|Хьераннсен-Скёу Аск
|1
|0.33
|4.
|Холланд-Тёссе Кьетил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Willis Furtado
|2
|0
|2.
|John Olav Norheim
|1
|0
|3.
|Pibe II
|1
|0
|4.
|Iman Mafi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jakob Roemo Skille
|1
|1
|2.
|Vegard Fiske
|1
|0
|3.
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
|4.
|Robin Bjoernholm-Jatta
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дьерв
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|Схьёрдал-Блинк
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Дьерв Последние 20 матчей: +7 =4 -9Старт 2:4 Дьерв Дьерв 1:1 КФУМ Одд 1:1 Дьерв Дьерв 1:1 Схьёрдал-Блинк
Дьерв 0:2 Осане Санднес 3:1 Дьерв Дьерв 2:0 Гроруд Лиллестрём 1:0 Дьерв Тромсё 1:0 Дьерв Ранхейм 5:0 Дьерв Дьерв 0:1 КФУМ Согндаль 1:0 Дьерв Дьерв 4:2 Oeygarden FK Конгсвингер 1:1 Дьерв Дьерв 2:1 Улленсакер-Киса Дьерв 4:2 Рёуфосс Хам-Кам 2:3 Дьерв Дьерв 1:0 Стрёммен Дьерв 0:3 Согндаль Осане 5:1 Дьерв
Схьёрдал-Блинк Последние 20 матчей: +5 =5 -10Схьёрдал-Блинк 2:1 Согндаль Хам-Кам 3:0 Схьёрдал-Блинк Мольде 2:1 Схьёрдал-Блинк Аскер 1:3 Схьёрдал-Блинк
Схьёрдал-Блинк 3:0 Аскер Дьерв 1:1 Схьёрдал-Блинк Стрёммен 1:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 0:2 Рёуфосс Конгсвингер 3:2 Схьёрдал-Блинк Санднес 4:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 0:0 Oeygarden FK Схьёрдал-Блинк 2:3 Гроруд Ранхейм 2:2 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:2 Тромсё Схьёрдал-Блинк 1:2 Улленсакер-Киса Осане 2:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 1:4 Лиллестрём Хам-Кам 2:2 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:1 КФУМ Согндаль 3:2 Схьёрдал-Блинк
Последние игры между собой
Дьерв: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Схьёрдал-Блинк: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|1:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Дьерв
|2:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Рёуфосс
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Фредрикстад
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Олесунн
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Брюне
|1:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|7.
|Гроруд
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Ранхейм
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Осане
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Схьёрдал-Блинк
|1:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|Улленсакер-Киса
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Согндаль
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Стрёммен
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|КФУМ
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Санднес
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Хам-Кам
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Дьерв
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Брюне
|1:0
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|5.
|Рёуфосс
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Ранхейм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Гроруд
|1:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Фредрикстад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Схьёрдал-Блинк
|1:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Согндаль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Стрёммен
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Улленсакер-Киса
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Старт
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|14.
|Санднес
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|КФУМ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Осане
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рёуфосс
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Дьерв
|2:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Хам-Кам
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Фредрикстад
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Осане
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Старт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Брюне
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Улленсакер-Киса
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|КФУМ
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Гроруд
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Стрёммен
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Санднес
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Согндаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Олесунн
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Ранхейм
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|16.
|Схьёрдал-Блинк
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Рёуфосс
|Mame Mor Ndiaye
|3
|0
|1
|2.
|Дьерв
|Diego Campos2
|3
|2
|1
|3.
|Брюне
|Robert Undheim
|2
|0
|1
|4.
|Хам-Кам
|Kristian Eriksen
|2
|0
|1
|5.
|Брюне
|Bjarte Langeland
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Схьёрдал-Блинк
|Jakob Roemo Skille
|1
|1
|2.
|Старт
|Робстад Хенрик
|2
|0
|3.
|Брюне
|Робсон Джош
|2
|0
|4.
|Санднес
|Хаджич Аднан
|2
|0
|5.
|Дьерв
|Willis Furtado
|2
|0