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Норвегия: Первый дивизион 2021

2021
Дьерв
2:1
Перерыв

Стадион:
Схьёрдал-Блинк
0'
1:0
6' Гол
John Olav Norheim
1:1
12' Гол
Marius Augdal
2:1
41' Гол
Pibe II
43' Желтая карточка
Diego Campos2
45' Желтая карточка
Ole Kristian Roedahl
20
Oeystein
Oevretveit
2
Torje
Wichne
5
Erik
Sandberg
15
Латифу
Аким
19
Iman
Mafi
10
Кок
Томас
16
John
Olav
Norheim
7
Willis
Furtado
9
Diego
Campos2
27
Конте
Абубакар
39
Pibe
II
1
Emil
Oedegaard
29
Robin
Bjoernholm-Jatta
18
Haavard
Kleven
Lorentsen
15
Vegard
Fiske
45
Karl
Martin
Rolstad
14
Morten
Strand
37
Хьераннсен-Скёу
Аск
32
Ole
Kristian
Roedahl
19
Хёуге
Рунар
25
Lasse
Bransdal
7
Marius
Augdal
Дьерв
4-2-3-1
Схьёрдал-Блинк
4-3-3

Ход матча

6'
John Olav Norheim
1:0
12'
1:1
Marius Augdal
38'
Joergen Solli
Латифу Аким
 
41'
Pibe II
2:1
43'
Diego Campos2
 
45'
 
Ole Kristian Roedahl

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Diego Campos2 3 (2) 1
2. Латифу Аким 1 0.33
3. John Olav Norheim 1 0.33
4. Erik Sandberg 1 0.33
Схьёрдал-Блинк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marius Augdal 1 0.33
2. Хёуге Рунар 1 0.33
3. Хьераннсен-Скёу Аск 1 0.33
4. Холланд-Тёссе Кьетил 0 0

Карточки

Дьерв
# Игрок      
1. Willis Furtado 2 0
2. John Olav Norheim 1 0
3. Pibe II 1 0
4. Iman Mafi 1 0
Схьёрдал-Блинк
# Игрок      
1. Jakob Roemo Skille 1 1
2. Vegard Fiske 1 0
3. Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
4. Robin Bjoernholm-Jatta 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дьерв 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0
Схьёрдал-Блинк 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Дьерв Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Старт 2:4 Дьерв Дьерв 1:1 КФУМ Одд 1:1 Дьерв Дьерв 1:1 Схьёрдал-Блинк
Дьерв 0:2 Осане Санднес 3:1 Дьерв Дьерв 2:0 Гроруд Лиллестрём 1:0 Дьерв Тромсё 1:0 Дьерв Ранхейм 5:0 Дьерв Дьерв 0:1 КФУМ Согндаль 1:0 Дьерв Дьерв 4:2 Oeygarden FK Конгсвингер 1:1 Дьерв Дьерв 2:1 Улленсакер-Киса Дьерв 4:2 Рёуфосс Хам-Кам 2:3 Дьерв Дьерв 1:0 Стрёммен Дьерв 0:3 Согндаль Осане 5:1 Дьерв
Схьёрдал-Блинк Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Схьёрдал-Блинк 2:1 Согндаль Хам-Кам 3:0 Схьёрдал-Блинк Мольде 2:1 Схьёрдал-Блинк Аскер 1:3 Схьёрдал-Блинк
Схьёрдал-Блинк 3:0 Аскер Дьерв 1:1 Схьёрдал-Блинк Стрёммен 1:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 0:2 Рёуфосс Конгсвингер 3:2 Схьёрдал-Блинк Санднес 4:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 0:0 Oeygarden FK Схьёрдал-Блинк 2:3 Гроруд Ранхейм 2:2 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:2 Тромсё Схьёрдал-Блинк 1:2 Улленсакер-Киса Осане 2:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 1:4 Лиллестрём Хам-Кам 2:2 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:1 КФУМ Согндаль 3:2 Схьёрдал-Блинк

Последние игры между собой

Дьерв: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Схьёрдал-Блинк: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Дьерв 1:1 Схьёрдал-Блинк Первый дивизион Схьёрдал-Блинк 2:2 Дьерв Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 1:1 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Дьерв 2:1 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Рёуфосс 1:0 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Фредрикстад 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Олесунн 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Брюне 1:0 3 2 0 1 7 - 4 6
7. Гроруд 1:1 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Старт 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Ранхейм 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Осане 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Схьёрдал-Блинк 1:2 3 1 0 2 3 - 6 3
12. Улленсакер-Киса 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Согндаль 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Стрёммен 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
15. КФУМ 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Санднес 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Хам-Кам 1:1 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Дьерв 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Брюне 1:0 1 1 0 0 5 - 2 3
5. Рёуфосс 1:0 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Ранхейм 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Гроруд 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Фредрикстад 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Схьёрдал-Блинк 1:2 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Согндаль 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Стрёммен 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Улленсакер-Киса 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Старт 1 0 0 1 2 - 4 0
14. Санднес 1 0 0 1 1 - 2 0
15. КФУМ 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Осане 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рёуфосс 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Дьерв 2:1 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Хам-Кам 1:1 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Фредрикстад 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Осане 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Старт 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Брюне 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Улленсакер-Киса 1 0 1 0 1 - 1 1
9. КФУМ 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Гроруд 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Стрёммен 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Санднес 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Согндаль 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Олесунн 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Ранхейм 1 0 0 1 2 - 5 0
16. Схьёрдал-Блинк 1:2 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Рёуфосс Mame Mor Ndiaye 3 0 1
2. Дьерв Diego Campos2 3 2 1
3. Брюне Robert Undheim 2 0 1
4. Хам-Кам Kristian Eriksen 2 0 1
5. Брюне Bjarte Langeland 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Схьёрдал-Блинк Jakob Roemo Skille 1 1
2. Старт Робстад Хенрик 2 0
3. Брюне Робсон Джош 2 0
4. Санднес Хаджич Аднан 2 0
5. Дьерв Willis Furtado 2 0
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Ole Kristian Roedahl получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Diego Campos получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Pibe бьет в цель!
  • 37'
    Латифу Аким уходит с поля. Joergen Solli выходит вместо него
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Marius Augdal бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - John Olav Norheim бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Схьёрдал-Блинк
1.59
4.20
5.00
Все Коэффициенты
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