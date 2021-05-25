Австралия: A-Лига 2020-2021
Брисбен Роар
1:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Dolphin Oval
Мельбурн Сити
1:0
6' ПенальтиО'Ши Джеймс
21
Янг
Джейми
27
Трюин
Кай
34
Alex
Parson
15
Jesse
Daley
25
Акбари
Рамат
26
О'Ши
Джеймс
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
- Основной состав
-
21 Янг ДжеймиВратарь
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Alex ParsonПолузащитник
-
15 Jesse DaleyПолузащитник
-
25 Акбари РаматПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
37 Cyrus Dehmie
-
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Луна АдрианНападающий
- Нападающий
-
43 Alec Mills
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
Ход матча
6'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Riku Danzaki
|8
|0.36
|2.
|Уэнзел-Холлс Дилан
|7
|0.32
|3.
|Гиллесфи Маколей
|3
|0.14
|4.
|Макдональд Скотт
|3
|0.14
|5.
|О'Ши Джеймс
|2
|0.09
|6.
|Joseph Champness
|2
|0.09
|7.
|Josh Brindell-South
|2
|0.09
|8.
|Хинджерт Джек
|1
|0.05
|9.
|Alex Parson
|1
|0.05
|10.
|Masato Kudo
|1
|0.05
|11.
|Мебрахту Голгол
|1
|0.05
|12.
|Браун Кори
|0
|0
|13.
|Невилл Скотт
|0
|0
|14.
|Олдред Том
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макларен Джейми
|25 (5)
|1.09
|2.
|Нун Крэйг
|6
|0.26
|3.
|Меткалф Коннор
|5
|0.22
|4.
|Нэббаут Эндрю
|3
|0.13
|5.
|Луна Адриан
|3
|0.13
|6.
|Джеймисон Скотт
|3
|0.13
|7.
|Геллоуэй Скотт
|2
|0.09
|8.
|Тилио Марко
|1
|0.04
|9.
|Беренгер Флорен
|1
|0.04
|10.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.04
|11.
|Цолаковски Стефан
|1
|0.04
|12.
|Гуд Кёртис
|1
|0.04
|13.
|Гриффитс Ростин
|1
|0.04
|14.
|Naoki Tsubaki
|1
|0.04
|15.
|Рейш Нуну
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гиллесфи Маколей
|6
|1
|2.
|Браун Кори
|5
|0
|3.
|Jesse Daley
|5
|0
|4.
|О'Ши Джеймс
|4
|0
|5.
|Невилл Скотт
|4
|0
|6.
|Трюин Кай
|3
|0
|7.
|Олдред Том
|2
|0
|8.
|Josh Brindell-South
|2
|0
|9.
|Акбари Рамат
|2
|0
|10.
|Хинджерт Джек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеймисон Скотт
|4
|1
|2.
|Беренгер Флорен
|4
|0
|3.
|Меткалф Коннор
|4
|0
|4.
|Луна Адриан
|2
|1
|5.
|Гриффитс Ростин
|3
|0
|6.
|Нун Крэйг
|3
|0
|7.
|О'Нил Эйден
|3
|0
|8.
|Стоукс Керрин
|1
|1
|9.
|Гуд Кёртис
|2
|0
|10.
|Benjamin Garuccio
|2
|0
|11.
|Рейш Нуну
|1
|0
|12.
|Нэббаут Эндрю
|1
|0
|13.
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|14.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|15.
|Тилио Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брисбен Роар
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|22.58% (7)
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|Мельбурн Сити
|11.11% (6)
|11.11% (6)
|22.22% (12)
|22.22% (12)
|12.96% (7)
|20.37% (11)
Предыдущие игры
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +8 =7 -5Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Брисбен Роар
Брисбен Роар 2:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 0:4 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Макартур 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Сидней Перт Глори 3:1 Брисбен Роар Сидней 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:2 Макартур Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +13 =3 -4Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 3:2 Брисбен Роар
Перт Глори 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 7:0 Мельбурн Виктори Сидней 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 2:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Макартур Мельбурн Виктори 0:6 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Сидней Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Мельбурн Сити: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити A-Лига Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Кубок ФФА Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити A-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар A-Лига Мельбурн Сити 2:2 Брисбен Роар A-Лига Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|0:0
|24
|15
|4
|5
|55 - 26
|49
|2.
|Сидней
|24
|11
|8
|5
|33 - 22
|41
|3.
|Аделаида Юнайтед
|24
|11
|5
|8
|36 - 35
|38
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|23
|10
|6
|7
|31 - 28
|36
|5.
|Макартур
|23
|10
|6
|7
|30 - 30
|36
|6.
|Брисбен Роар
|0:0
|23
|9
|8
|6
|31 - 23
|35
|7.
|Перт Глори
|23
|9
|5
|9
|40 - 39
|32
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|23
|8
|7
|8
|40 - 39
|31
|9.
|Веллингтон Феникс
|23
|8
|7
|8
|37 - 31
|31
|10.
|Вестерн Юнайтед
|23
|8
|4
|11
|28 - 37
|28
|11.
|Мельбурн Виктори
|24
|4
|3
|17
|24 - 58
|15
|12.
|Ньюкасл Джетс
|23
|3
|5
|15
|19 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|0:0
|12
|10
|1
|1
|35 - 13
|31
|2.
|Сидней
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|3.
|Перт Глори
|13
|7
|3
|3
|27 - 18
|24
|4.
|Аделаида Юнайтед
|11
|7
|3
|1
|15 - 7
|24
|5.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|5
|2
|4
|23 - 16
|17
|8.
|Веллингтон Феникс
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|9.
|Макартур
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|10.
|Брисбен Роар
|0:0
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|11.
|Мельбурн Виктори
|12
|3
|1
|8
|16 - 29
|10
|12.
|Ньюкасл Джетс
|12
|1
|2
|9
|9 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|12
|6
|2
|4
|12 - 15
|20
|2.
|Брисбен Роар
|0:0
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|3.
|Мельбурн Сити
|0:0
|12
|5
|3
|4
|20 - 13
|18
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|5
|3
|4
|14 - 11
|18
|5.
|Сидней
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|6.
|Веллингтон Феникс
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|7.
|Аделаида Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|12
|3
|5
|4
|17 - 23
|14
|9.
|Ньюкасл Джетс
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|11.
|Вестерн Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|12 - 28
|7
|12.
|Мельбурн Виктори
|12
|1
|2
|9
|8 - 29
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|25
|5
|5
|2.
|Макартур
|Дербишир Мэтт
|14
|1
|3
|3.
|Перт Глори
|Форнароли Бруно
|11
|0
|4
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Саймон Мэтт
|10
|3
|1
|5.
|Сидней
|Бобо
|10
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерн Юнайтед
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Вестерн Юнайтед
|Ускок Томислав
|8
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Дорранс Грэм
|9
|0
|4.
|Брисбен Роар
|Гиллесфи Маколей
|6
|1
|5.
|Сидней
|Брэттан Люк
|7
|0