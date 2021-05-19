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Австралия: A-Лига 2020-2021

2020-2021
Сидней
2:0
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
1:0
10' Гол
Бобо
30' Желтая карточка
Брэттан Люк
45' Желтая карточка
Бриммер Джейк
46' Желтая карточка
Фолами Бен
2:0
83' Гол
Барбарусес Костас
90' Желтая карточка
Барнетт Джей
90'+5
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
4
Уилкинсон
Алекс
3
Уорленд
Бен
16
Кинг
Джоэл
11
Барбарусес
Костас
26
Брэттан
Люк
8
Ретре
Пауло
17
Касерес
Энтони
9
Бобо
99
Ле
Фондре
Адам
1
Matt
Acton
2
Роу
Сторм
4
Анселл
Николас
6
Броксхэм
Ли
3
Траоре
Адама
III
22
Бриммер
Джейк
8
Баттерфилд
Джейкоб
7
Макманаман
Каллум
17
Элвис
Камсоба
11
Фолами
Бен
9
Жестед
Рюди
Сидней
Мельбурн Виктори

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бобо 9 (1) 0.39
2. Барбарусес Костас 7 (1) 0.3
3. Нинкович Милош 4 0.17
4. Patrick Wood 3 0.13
5. Уилкинсон Алекс 2 0.09
6. Баумйоханн Александер 1 (1) 0.04
7. Брэттан Люк 1 0.04
8. Ньювенхоф Калем 1 0.04
9. Бухагьяр Трент 1 0.04
10. Rhyan Grant1 1 0.04
11. Ле Фондре Адам 1 (1) 0.04
12. Касерес Энтони 0 0
13. Кинг Джоэл 0 0
14. Макгоуэн Райан 0 0
15. Свибел Джорди 0 0
Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бриммер Джейк 4 (1) 0.17
2. Жестед Рюди 4 0.17
3. Макманаман Каллум 4 0.17
4. Элвис Камсоба 3 0.13
5. Баттерфилд Джейкоб 2 0.09
6. Фолами Бен 2 0.09
7. Райн Дилан 2 0.09
8. Роу Сторм 1 0.04
9. Luis Lawrie-Lattanzio 1 0.04
10. Lleyton Brooks 1 0.04
11. Траоре Адама III 0 0
12. Dalibor Markovic 0 0
13. Круз Робби 0 0

Карточки

Сидней
# Игрок      
1. Ретре Пауло 5 1
2. Rhyan Grant1 5 1
3. Брэттан Люк 6 0
4. Макгоуэн Райан 5 0
5. Барбарусес Костас 4 0
6. Баумйоханн Александер 2 0
7. Уилкинсон Алекс 2 0
8. Касерес Энтони 2 0
9. Ньювенхоф Калем 2 0
10. Нинкович Милош 1 0
11. Уорленд Бен 1 0
12. Бухагьяр Трент 1 0
13. Иванович Люк 1 0
14. Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Круз Робби 6 0
2. Траоре Адама III 4 1
3. Макманаман Каллум 5 0
4. Броксхэм Ли 5 0
5. Роу Сторм 5 0
6. Бриммер Джейк 5 0
7. Шоттон Райан 4 0
8. Баттерфилд Джейкоб 3 0
9. Барнетт Джей 3 0
10. Андерсон Аарон 3 0
11. Luis Lawrie-Lattanzio 3 0
12. Анселл Николас 1 1
13. Элвис Камсоба 1 1
14. Жестед Рюди 2 0
15. Фолами Бен 2 0
16. Кирдар Биркан 2 0
17. Matt Acton 1 0
18. Райн Дилан 1 0
19. Лотон Брэндон 1 0
20. Dalibor Markovic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сидней 6.45% (2) 9.68% (3) 9.68% (3) 22.58% (7) 22.58% (7) 29.03% (9)
 Мельбурн Виктори 4.17% (1) 29.17% (7) 12.5% (3) 8.33% (2) 16.67% (4) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Вестерн Юнайтед 0:1 Сидней Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней Сидней 1:0 Мельбурн Виктори
Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сидней Сидней 2:2 Аделаида Юнайтед Сидней 1:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 1:0 Сидней Перт Глори 1:1 Сидней Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс Сидней 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Сидней 0:1 Макартур Мельбурн Сити 3:2 Сидней Сидней 0:0 Брисбен Роар Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:3 Сидней Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Макартур 3:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Макартур Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз
Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 7:0 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:6 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 3:4 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори

Последние игры между собой

Сидней: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Мельбурн Виктори: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Сидней 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:3 Сидней A-Лига Мельбурн Виктори 1:4 Сидней A-Лига Мельбурн Виктори 0:3 Сидней A-Лига
Сидней 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Сидней 6:1 Мельбурн Виктори A-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Сидней A-Лига Сидней 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Сидней 2:3 Мельбурн Виктори A-Лига Сидней 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:3 Сидней A-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Виктори A-Лига Сидней 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Сидней A-Лига Мельбурн Виктори 1:0 Сидней A-Лига Сидней 2:4 Мельбурн Виктори A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 22 14 3 5 54 - 26 45
2. Сидней 23 10 8 5 32 - 22 38
3. Сентрал Кост Маринерз 22 10 6 6 31 - 27 36
4. Макартур 22 10 5 7 29 - 29 35
5. Аделаида Юнайтед 23 10 5 8 35 - 35 35
6. Перт Глори 22 9 4 9 39 - 38 31
7. Брисбен Роар 21 8 7 6 29 - 22 31
8. Вестерн Сидней Уондерерс 22 8 7 7 40 - 38 31
9. Веллингтон Феникс 22 7 7 8 34 - 31 28
10. Вестерн Юнайтед 22 8 4 10 28 - 34 28
11. Мельбурн Виктори 23 4 3 16 24 - 57 15
12. Ньюкасл Джетс 22 3 5 14 18 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 11 9 1 1 34 - 13 28
2. Аделаида Юнайтед 11 7 3 1 15 - 7 24
3. Перт Глори 12 7 2 3 26 - 17 23
4. Сидней 12 6 4 2 14 - 9 22
5. Вестерн Юнайтед 11 6 3 2 16 - 9 21
6. Сентрал Кост Маринерз 11 5 3 3 17 - 17 18
7. Вестерн Сидней Уондерерс 11 5 2 4 23 - 16 17
8. Макартур 11 4 4 3 18 - 15 16
9. Брисбен Роар 10 3 5 2 12 - 9 14
10. Веллингтон Феникс 11 4 2 5 19 - 17 14
11. Мельбурн Виктори 11 3 1 7 16 - 28 10
12. Ньюкасл Джетс 11 1 2 8 8 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 11 6 1 4 11 - 14 19
2. Сентрал Кост Маринерз 11 5 3 3 14 - 10 18
3. Мельбурн Сити 11 5 2 4 20 - 13 17
4. Брисбен Роар 11 5 2 4 17 - 13 17
5. Сидней 11 4 4 3 18 - 13 16
6. Вестерн Сидней Уондерерс 11 3 5 3 17 - 22 14
7. Веллингтон Феникс 11 3 5 3 15 - 14 14
8. Аделаида Юнайтед 12 3 2 7 20 - 28 11
9. Ньюкасл Джетс 11 2 3 6 10 - 16 9
10. Перт Глори 10 2 2 6 13 - 21 8
11. Вестерн Юнайтед 11 2 1 8 12 - 25 7
12. Мельбурн Виктори 12 1 2 9 8 - 29 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мельбурн Сити Макларен Джейми 25 5 5
2. Макартур Дербишир Мэтт 13 1 3
3. Перт Глори Форнароли Бруно 11 0 4
4. Сентрал Кост Маринерз Саймон Мэтт 10 3 1
5. Сидней Бобо 9 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерн Юнайтед Санчес Виктор 9 1
2. Вестерн Юнайтед Ускок Томислав 8 1
3. Вестерн Сидней Уондерерс Дорранс Грэм 9 0
4. Сентрал Кост Маринерз Ruon Tongyik 7 0
5. Сидней Ретре Пауло 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Бриммер Джейк получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Анселл Николас уходит с поля. Райн Дилан выходит вместо него
  • Желтая карточка
    30'
    Брэттан Люк получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Бобо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сидней 2:0 Мельбурн Виктори онлайн

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