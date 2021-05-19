Австралия: A-Лига 2020-2021
Сидней
2:0
Конец матча
Стадион: Jubilee Stadium
Мельбурн Виктори
1:0
10' ГолБобо
30' Желтая карточкаБрэттан Люк
45' Желтая карточкаБриммер Джейк
46' Желтая карточкаФолами Бен
2:0
83' ГолБарбарусес Костас
90' Желтая карточкаБарнетт Джей
23
Rhyan
Grant1
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
9
Бобо
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 БобоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Иванович ЛюкНападающий
-
33 Patrick Wood
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Крокомб МаксВратарь
-
14 Барнетт ДжейЗащитник
-
19 Райн ДиланЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кин Стив
Ход матча
10'
1:0
30'
45'
46'
83'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бобо
|9 (1)
|0.39
|2.
|Барбарусес Костас
|7 (1)
|0.3
|3.
|Нинкович Милош
|4
|0.17
|4.
|Patrick Wood
|3
|0.13
|5.
|Уилкинсон Алекс
|2
|0.09
|6.
|Баумйоханн Александер
|1 (1)
|0.04
|7.
|Брэттан Люк
|1
|0.04
|8.
|Ньювенхоф Калем
|1
|0.04
|9.
|Бухагьяр Трент
|1
|0.04
|10.
|Rhyan Grant1
|1
|0.04
|11.
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.04
|12.
|Касерес Энтони
|0
|0
|13.
|Кинг Джоэл
|0
|0
|14.
|Макгоуэн Райан
|0
|0
|15.
|Свибел Джорди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бриммер Джейк
|4 (1)
|0.17
|2.
|Жестед Рюди
|4
|0.17
|3.
|Макманаман Каллум
|4
|0.17
|4.
|Элвис Камсоба
|3
|0.13
|5.
|Баттерфилд Джейкоб
|2
|0.09
|6.
|Фолами Бен
|2
|0.09
|7.
|Райн Дилан
|2
|0.09
|8.
|Роу Сторм
|1
|0.04
|9.
|Luis Lawrie-Lattanzio
|1
|0.04
|10.
|Lleyton Brooks
|1
|0.04
|11.
|Траоре Адама III
|0
|0
|12.
|Dalibor Markovic
|0
|0
|13.
|Круз Робби
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ретре Пауло
|5
|1
|2.
|Rhyan Grant1
|5
|1
|3.
|Брэттан Люк
|6
|0
|4.
|Макгоуэн Райан
|5
|0
|5.
|Барбарусес Костас
|4
|0
|6.
|Баумйоханн Александер
|2
|0
|7.
|Уилкинсон Алекс
|2
|0
|8.
|Касерес Энтони
|2
|0
|9.
|Ньювенхоф Калем
|2
|0
|10.
|Нинкович Милош
|1
|0
|11.
|Уорленд Бен
|1
|0
|12.
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|13.
|Иванович Люк
|1
|0
|14.
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Круз Робби
|6
|0
|2.
|Траоре Адама III
|4
|1
|3.
|Макманаман Каллум
|5
|0
|4.
|Броксхэм Ли
|5
|0
|5.
|Роу Сторм
|5
|0
|6.
|Бриммер Джейк
|5
|0
|7.
|Шоттон Райан
|4
|0
|8.
|Баттерфилд Джейкоб
|3
|0
|9.
|Барнетт Джей
|3
|0
|10.
|Андерсон Аарон
|3
|0
|11.
|Luis Lawrie-Lattanzio
|3
|0
|12.
|Анселл Николас
|1
|1
|13.
|Элвис Камсоба
|1
|1
|14.
|Жестед Рюди
|2
|0
|15.
|Фолами Бен
|2
|0
|16.
|Кирдар Биркан
|2
|0
|17.
|Matt Acton
|1
|0
|18.
|Райн Дилан
|1
|0
|19.
|Лотон Брэндон
|1
|0
|20.
|Dalibor Markovic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сидней
|6.45% (2)
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|22.58% (7)
|22.58% (7)
|29.03% (9)
|Мельбурн Виктори
|4.17% (1)
|29.17% (7)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|29.17% (7)
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: +8 =7 -5Вестерн Юнайтед 0:1 Сидней Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней Сидней 1:0 Мельбурн Виктори
Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сидней Сидней 2:2 Аделаида Юнайтед Сидней 1:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 1:0 Сидней Перт Глори 1:1 Сидней Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс Сидней 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Сидней 0:1 Макартур Мельбурн Сити 3:2 Сидней Сидней 0:0 Брисбен Роар Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:3 Сидней Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +4 =3 -13Макартур 3:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Макартур Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз
Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 7:0 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:6 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 3:4 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори
Последние игры между собой
Сидней: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Мельбурн Виктори: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Сидней 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Сидней 6:1 Мельбурн Виктори A-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Сидней A-Лига Сидней 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Сидней 2:3 Мельбурн Виктори A-Лига Сидней 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:3 Сидней A-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Виктори A-Лига Сидней 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Сидней A-Лига Мельбурн Виктори 1:0 Сидней A-Лига Сидней 2:4 Мельбурн Виктори A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|22
|14
|3
|5
|54 - 26
|45
|2.
|Сидней
|23
|10
|8
|5
|32 - 22
|38
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|22
|10
|6
|6
|31 - 27
|36
|4.
|Макартур
|22
|10
|5
|7
|29 - 29
|35
|5.
|Аделаида Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 35
|35
|6.
|Перт Глори
|22
|9
|4
|9
|39 - 38
|31
|7.
|Брисбен Роар
|21
|8
|7
|6
|29 - 22
|31
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|22
|8
|7
|7
|40 - 38
|31
|9.
|Веллингтон Феникс
|22
|7
|7
|8
|34 - 31
|28
|10.
|Вестерн Юнайтед
|22
|8
|4
|10
|28 - 34
|28
|11.
|Мельбурн Виктори
|23
|4
|3
|16
|24 - 57
|15
|12.
|Ньюкасл Джетс
|22
|3
|5
|14
|18 - 34
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|11
|9
|1
|1
|34 - 13
|28
|2.
|Аделаида Юнайтед
|11
|7
|3
|1
|15 - 7
|24
|3.
|Перт Глори
|12
|7
|2
|3
|26 - 17
|23
|4.
|Сидней
|12
|6
|4
|2
|14 - 9
|22
|5.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|5
|2
|4
|23 - 16
|17
|8.
|Макартур
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|9.
|Брисбен Роар
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|10.
|Веллингтон Феникс
|11
|4
|2
|5
|19 - 17
|14
|11.
|Мельбурн Виктори
|11
|3
|1
|7
|16 - 28
|10
|12.
|Ньюкасл Джетс
|11
|1
|2
|8
|8 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|11
|6
|1
|4
|11 - 14
|19
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|3.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|4.
|Брисбен Роар
|11
|5
|2
|4
|17 - 13
|17
|5.
|Сидней
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|3
|5
|3
|17 - 22
|14
|7.
|Веллингтон Феникс
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Аделаида Юнайтед
|12
|3
|2
|7
|20 - 28
|11
|9.
|Ньюкасл Джетс
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|11.
|Вестерн Юнайтед
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7
|12.
|Мельбурн Виктори
|12
|1
|2
|9
|8 - 29
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|25
|5
|5
|2.
|Макартур
|Дербишир Мэтт
|13
|1
|3
|3.
|Перт Глори
|Форнароли Бруно
|11
|0
|4
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Саймон Мэтт
|10
|3
|1
|5.
|Сидней
|Бобо
|9
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерн Юнайтед
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Вестерн Юнайтед
|Ускок Томислав
|8
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Дорранс Грэм
|9
|0
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Ruon Tongyik
|7
|0
|5.
|Сидней
|Ретре Пауло
|5
|1