Австралия: A-Лига 2020-2021
Мельбурн Виктори
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: ААМИ Парк
Аделаида Юнайтед
19
Райн
Дилан
14
Барнетт
Джей
11
Фолами
Бен
23
Элси
Джордан
28
Хуанде
Хуан
26
Халлоран
Бен
29
Йенги
Кусини
11
Гудвин
Крейг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Райн ДиланЗащитник
- Защитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Крокомб МаксВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
35 Zaydan Bello
-
-
Главный тренер: Кин Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
-
29 Йенги КусиниНападающий
-
11 Гудвин КрейгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
-
19 Дукули ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Joe Caletti
-
Главный тренер: Carl Vaert
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бриммер Джейк
|4 (1)
|0.17
|2.
|Жестед Рюди
|4
|0.17
|3.
|Макманаман Каллум
|4
|0.17
|4.
|Элвис Камсоба
|3
|0.13
|5.
|Баттерфилд Джейкоб
|2
|0.09
|6.
|Фолами Бен
|2
|0.09
|7.
|Райн Дилан
|2
|0.09
|8.
|Роу Сторм
|1
|0.04
|9.
|Luis Lawrie-Lattanzio
|1
|0.04
|10.
|Lleyton Brooks
|1
|0.04
|11.
|Траоре Адама III
|0
|0
|12.
|Dalibor Markovic
|0
|0
|13.
|Круз Робби
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маук Стефан
|7
|0.3
|2.
|Юрич Томи
|7 (3)
|0.3
|3.
|Гудвин Крейг
|6 (3)
|0.26
|4.
|Халлоран Бен
|4
|0.17
|5.
|Йенги Кусини
|4
|0.17
|6.
|Туре Мохамед
|3
|0.13
|7.
|Констандопулос Натан
|2
|0.09
|8.
|Д`Арриго Луис
|1
|0.04
|9.
|Элси Джордан
|1
|0.04
|10.
|Хави Лопеc
|0
|0
|11.
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|12.
|Кавалло Джошуа
|0
|0
|13.
|Ryan Strain1
|0
|0
|14.
|Эйбтью Яред
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Круз Робби
|6
|0
|2.
|Траоре Адама III
|4
|1
|3.
|Макманаман Каллум
|5
|0
|4.
|Броксхэм Ли
|5
|0
|5.
|Роу Сторм
|5
|0
|6.
|Бриммер Джейк
|5
|0
|7.
|Шоттон Райан
|4
|0
|8.
|Баттерфилд Джейкоб
|3
|0
|9.
|Барнетт Джей
|3
|0
|10.
|Андерсон Аарон
|3
|0
|11.
|Luis Lawrie-Lattanzio
|3
|0
|12.
|Анселл Николас
|1
|1
|13.
|Элвис Камсоба
|1
|1
|14.
|Жестед Рюди
|2
|0
|15.
|Фолами Бен
|2
|0
|16.
|Кирдар Биркан
|2
|0
|17.
|Matt Acton
|1
|0
|18.
|Райн Дилан
|1
|0
|19.
|Лотон Брэндон
|1
|0
|20.
|Dalibor Markovic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Д`Арриго Луис
|5
|1
|2.
|Халлоран Бен
|6
|0
|3.
|Joe Caletti
|6
|0
|4.
|Маук Стефан
|5
|0
|5.
|Йенги Кусини
|4
|0
|6.
|Ryan Strain1
|2
|1
|7.
|Хуанде Хуан
|3
|0
|8.
|Юрич Томи
|3
|0
|9.
|Элси Джордан
|3
|0
|10.
|Туре Альхассан
|3
|0
|11.
|Смит Ноа
|3
|0
|12.
|Туре Мохамед
|1
|1
|13.
|Кавалло Джошуа
|2
|0
|14.
|Хави Лопеc
|1
|0
|15.
|Гудвин Крейг
|1
|0
|16.
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|17.
|Госи Джо
|1
|0
|18.
|Эйбтью Яред
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Виктори
|4.17% (1)
|29.17% (7)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|29.17% (7)
|Аделаида Юнайтед
|17.14% (6)
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|31.43% (11)
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +3 =3 -14Сидней 2:0 Мельбурн Виктори Макартур 3:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Макартур
Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 7:0 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:6 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 3:4 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =4 -7Перт Глори 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Сити 4:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Макартур Аделаида Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 1:4 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:2 Сентрал Кост Маринерз Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Аделаида Юнайтед: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|23
|15
|3
|5
|55 - 26
|48
|2.
|Сидней
|24
|11
|8
|5
|33 - 22
|41
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|23
|10
|6
|7
|31 - 28
|36
|4.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|24
|10
|6
|8
|35 - 35
|36
|5.
|Макартур
|22
|10
|5
|7
|29 - 29
|35
|6.
|Брисбен Роар
|22
|9
|7
|6
|31 - 23
|34
|7.
|Перт Глори
|22
|9
|4
|9
|39 - 38
|31
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|23
|8
|7
|8
|40 - 39
|31
|9.
|Веллингтон Феникс
|23
|8
|7
|8
|37 - 31
|31
|10.
|Вестерн Юнайтед
|23
|8
|4
|11
|28 - 37
|28
|11.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|24
|4
|4
|16
|24 - 57
|16
|12.
|Ньюкасл Джетс
|23
|3
|5
|15
|19 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|12
|10
|1
|1
|35 - 13
|31
|2.
|Сидней
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|3.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|11
|7
|3
|1
|15 - 7
|24
|4.
|Перт Глори
|12
|7
|2
|3
|26 - 17
|23
|5.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|5
|2
|4
|23 - 16
|17
|8.
|Веллингтон Феникс
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|9.
|Макартур
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|10.
|Брисбен Роар
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|11.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|12.
|Ньюкасл Джетс
|12
|1
|2
|9
|9 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брисбен Роар
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|2.
|Макартур
|11
|6
|1
|4
|11 - 14
|19
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|5
|3
|4
|14 - 11
|18
|4.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|5.
|Сидней
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|12
|3
|5
|4
|17 - 23
|14
|7.
|Веллингтон Феникс
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|13
|3
|3
|7
|20 - 28
|12
|9.
|Ньюкасл Джетс
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|11.
|Вестерн Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|12 - 28
|7
|12.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|12
|1
|2
|9
|8 - 29
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|25
|5
|5
|2.
|Макартур
|Дербишир Мэтт
|13
|1
|3
|3.
|Перт Глори
|Форнароли Бруно
|11
|0
|4
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Саймон Мэтт
|10
|3
|1
|5.
|Сидней
|Бобо
|10
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерн Юнайтед
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Вестерн Юнайтед
|Ускок Томислав
|8
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Дорранс Грэм
|9
|0
|4.
|Брисбен Роар
|Гиллесфи Маколей
|6
|1
|5.
|Сидней
|Брэттан Люк
|7
|0