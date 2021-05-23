Чемпионат мира по Хоккею: Онлайн-трансляции Прогнозы Новости Видео
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2020-2021

Австралия: A-Лига 2020-2021

2020-2021
Мельбурн Виктори
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0' 15'
1
Matt
Acton
2
Роу
Сторм
6
Броксхэм
Ли
19
Райн
Дилан
3
Траоре
Адама
III
14
Барнетт
Джей
8
Баттерфилд
Джейкоб
7
Макманаман
Каллум
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
9
Жестед
Рюди
1
Делянов
Джеймс
4
Ryan
Strain1
23
Элси
Джордан
22
Michael
Jakobsen
II
7
Китто
Райан
8
Маук
Стефан
28
Хуанде
Хуан
27
Кавалло
Джошуа
26
Халлоран
Бен
29
Йенги
Кусини
11
Гудвин
Крейг
Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бриммер Джейк 4 (1) 0.17
2. Жестед Рюди 4 0.17
3. Макманаман Каллум 4 0.17
4. Элвис Камсоба 3 0.13
5. Баттерфилд Джейкоб 2 0.09
6. Фолами Бен 2 0.09
7. Райн Дилан 2 0.09
8. Роу Сторм 1 0.04
9. Luis Lawrie-Lattanzio 1 0.04
10. Lleyton Brooks 1 0.04
11. Траоре Адама III 0 0
12. Dalibor Markovic 0 0
13. Круз Робби 0 0
Аделаида Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маук Стефан 7 0.3
2. Юрич Томи 7 (3) 0.3
3. Гудвин Крейг 6 (3) 0.26
4. Халлоран Бен 4 0.17
5. Йенги Кусини 4 0.17
6. Туре Мохамед 3 0.13
7. Констандопулос Натан 2 0.09
8. Д`Арриго Луис 1 0.04
9. Элси Джордан 1 0.04
10. Хави Лопеc 0 0
11. Нийонгабире Пасифик 0 0
12. Кавалло Джошуа 0 0
13. Ryan Strain1 0 0
14. Эйбтью Яред 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Круз Робби 6 0
2. Траоре Адама III 4 1
3. Макманаман Каллум 5 0
4. Броксхэм Ли 5 0
5. Роу Сторм 5 0
6. Бриммер Джейк 5 0
7. Шоттон Райан 4 0
8. Баттерфилд Джейкоб 3 0
9. Барнетт Джей 3 0
10. Андерсон Аарон 3 0
11. Luis Lawrie-Lattanzio 3 0
12. Анселл Николас 1 1
13. Элвис Камсоба 1 1
14. Жестед Рюди 2 0
15. Фолами Бен 2 0
16. Кирдар Биркан 2 0
17. Matt Acton 1 0
18. Райн Дилан 1 0
19. Лотон Брэндон 1 0
20. Dalibor Markovic 1 0
Аделаида Юнайтед
# Игрок      
1. Д`Арриго Луис 5 1
2. Халлоран Бен 6 0
3. Joe Caletti 6 0
4. Маук Стефан 5 0
5. Йенги Кусини 4 0
6. Ryan Strain1 2 1
7. Хуанде Хуан 3 0
8. Юрич Томи 3 0
9. Элси Джордан 3 0
10. Туре Альхассан 3 0
11. Смит Ноа 3 0
12. Туре Мохамед 1 1
13. Кавалло Джошуа 2 0
14. Хави Лопеc 1 0
15. Гудвин Крейг 1 0
16. Michael Jakobsen II 1 0
17. Госи Джо 1 0
18. Эйбтью Яред 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Виктори 4.17% (1) 29.17% (7) 12.5% (3) 8.33% (2) 16.67% (4) 29.17% (7)
 Аделаида Юнайтед 17.14% (6) 8.57% (3) 17.14% (6) 11.43% (4) 14.29% (5) 31.43% (11)

Предыдущие игры

Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Сидней 2:0 Мельбурн Виктори Макартур 3:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Макартур
Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 7:0 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:6 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 3:4 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Перт Глори 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Сити 4:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Макартур Аделаида Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 1:4 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:2 Сентрал Кост Маринерз Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Мельбурн Виктори: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Аделаида Юнайтед: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Мельбурн Виктори 1:3 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига
Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 23 15 3 5 55 - 26 48
2. Сидней 24 11 8 5 33 - 22 41
3. Сентрал Кост Маринерз 23 10 6 7 31 - 28 36
4. Аделаида Юнайтед 0:0 24 10 6 8 35 - 35 36
5. Макартур 22 10 5 7 29 - 29 35
6. Брисбен Роар 22 9 7 6 31 - 23 34
7. Перт Глори 22 9 4 9 39 - 38 31
8. Вестерн Сидней Уондерерс 23 8 7 8 40 - 39 31
9. Веллингтон Феникс 23 8 7 8 37 - 31 31
10. Вестерн Юнайтед 23 8 4 11 28 - 37 28
11. Мельбурн Виктори 0:0 24 4 4 16 24 - 57 16
12. Ньюкасл Джетс 23 3 5 15 19 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 12 10 1 1 35 - 13 31
2. Сидней 13 7 4 2 15 - 9 25
3. Аделаида Юнайтед 0:0 11 7 3 1 15 - 7 24
4. Перт Глори 12 7 2 3 26 - 17 23
5. Вестерн Юнайтед 11 6 3 2 16 - 9 21
6. Сентрал Кост Маринерз 11 5 3 3 17 - 17 18
7. Вестерн Сидней Уондерерс 11 5 2 4 23 - 16 17
8. Веллингтон Феникс 12 5 2 5 22 - 17 17
9. Макартур 11 4 4 3 18 - 15 16
10. Брисбен Роар 10 3 5 2 12 - 9 14
11. Мельбурн Виктори 0:0 12 3 2 7 16 - 28 11
12. Ньюкасл Джетс 12 1 2 9 9 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брисбен Роар 12 6 2 4 19 - 14 20
2. Макартур 11 6 1 4 11 - 14 19
3. Сентрал Кост Маринерз 12 5 3 4 14 - 11 18
4. Мельбурн Сити 11 5 2 4 20 - 13 17
5. Сидней 11 4 4 3 18 - 13 16
6. Вестерн Сидней Уондерерс 12 3 5 4 17 - 23 14
7. Веллингтон Феникс 11 3 5 3 15 - 14 14
8. Аделаида Юнайтед 0:0 13 3 3 7 20 - 28 12
9. Ньюкасл Джетс 11 2 3 6 10 - 16 9
10. Перт Глори 10 2 2 6 13 - 21 8
11. Вестерн Юнайтед 12 2 1 9 12 - 28 7
12. Мельбурн Виктори 0:0 12 1 2 9 8 - 29 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мельбурн Сити Макларен Джейми 25 5 5
2. Макартур Дербишир Мэтт 13 1 3
3. Перт Глори Форнароли Бруно 11 0 4
4. Сентрал Кост Маринерз Саймон Мэтт 10 3 1
5. Сидней Бобо 10 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерн Юнайтед Санчес Виктор 9 1
2. Вестерн Юнайтед Ускок Томислав 8 1
3. Вестерн Сидней Уондерерс Дорранс Грэм 9 0
4. Брисбен Роар Гиллесфи Маколей 6 1
5. Сидней Брэттан Люк 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Виктори
Ничья
Аделаида Юнайтед
4.13
3.94
1.99
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мельбурн Виктори 0:0 Аделаида Юнайтед онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 