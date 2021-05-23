Австралия: A-Лига 2020-2021
Мельбурн Виктори
0:1
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
Аделаида Юнайтед
0:1
39' ГолГудвин Крейг
51' Желтая карточкаХуанде Хуан
58' Желтая карточкаКавалло Джошуа
74' Желтая карточкаХаллоран Бен
90' Желтая карточкаХави Лопеc
90' Желтая карточкаГудвин Крейг
90' Желтая карточкаРайн Дилан
19
Райн
Дилан
14
Барнетт
Джей
11
Фолами
Бен
23
Элси
Джордан
28
Хуанде
Хуан
26
Халлоран
Бен
11
Гудвин
Крейг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Райн ДиланЗащитник
- Защитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Крокомб МаксВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
35 Zaydan Bello
-
-
Главный тренер: Кин Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гудвин КрейгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
-
19 Дукули ЯяПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Йенги КусиниНападающий
-
18 Joe Caletti
-
Главный тренер: Carl Vaert
Ход матча
39'
0:1
51'
58'
74'
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бриммер Джейк
|4 (1)
|0.17
|2.
|Жестед Рюди
|4
|0.17
|3.
|Макманаман Каллум
|4
|0.17
|4.
|Элвис Камсоба
|3
|0.13
|5.
|Баттерфилд Джейкоб
|2
|0.08
|6.
|Фолами Бен
|2
|0.08
|7.
|Райн Дилан
|2
|0.08
|8.
|Роу Сторм
|1
|0.04
|9.
|Luis Lawrie-Lattanzio
|1
|0.04
|10.
|Lleyton Brooks
|1
|0.04
|11.
|Траоре Адама III
|0
|0
|12.
|Dalibor Markovic
|0
|0
|13.
|Круз Робби
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гудвин Крейг
|7 (3)
|0.29
|2.
|Маук Стефан
|7
|0.29
|3.
|Юрич Томи
|7 (3)
|0.29
|4.
|Халлоран Бен
|4
|0.17
|5.
|Йенги Кусини
|4
|0.17
|6.
|Туре Мохамед
|3
|0.13
|7.
|Констандопулос Натан
|2
|0.08
|8.
|Д`Арриго Луис
|1
|0.04
|9.
|Элси Джордан
|1
|0.04
|10.
|Хави Лопеc
|0
|0
|11.
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|12.
|Кавалло Джошуа
|0
|0
|13.
|Ryan Strain1
|0
|0
|14.
|Эйбтью Яред
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Круз Робби
|6
|0
|2.
|Траоре Адама III
|4
|1
|3.
|Макманаман Каллум
|5
|0
|4.
|Броксхэм Ли
|5
|0
|5.
|Роу Сторм
|5
|0
|6.
|Бриммер Джейк
|5
|0
|7.
|Шоттон Райан
|4
|0
|8.
|Баттерфилд Джейкоб
|3
|0
|9.
|Барнетт Джей
|3
|0
|10.
|Андерсон Аарон
|3
|0
|11.
|Luis Lawrie-Lattanzio
|3
|0
|12.
|Анселл Николас
|1
|1
|13.
|Элвис Камсоба
|1
|1
|14.
|Жестед Рюди
|2
|0
|15.
|Фолами Бен
|2
|0
|16.
|Райн Дилан
|2
|0
|17.
|Кирдар Биркан
|2
|0
|18.
|Matt Acton
|1
|0
|19.
|Лотон Брэндон
|1
|0
|20.
|Dalibor Markovic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Халлоран Бен
|7
|0
|2.
|Д`Арриго Луис
|5
|1
|3.
|Joe Caletti
|6
|0
|4.
|Маук Стефан
|5
|0
|5.
|Хуанде Хуан
|4
|0
|6.
|Йенги Кусини
|4
|0
|7.
|Ryan Strain1
|2
|1
|8.
|Юрич Томи
|3
|0
|9.
|Элси Джордан
|3
|0
|10.
|Туре Альхассан
|3
|0
|11.
|Кавалло Джошуа
|3
|0
|12.
|Смит Ноа
|3
|0
|13.
|Туре Мохамед
|1
|1
|14.
|Хави Лопеc
|2
|0
|15.
|Гудвин Крейг
|2
|0
|16.
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|17.
|Госи Джо
|1
|0
|18.
|Эйбтью Яред
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Виктори
|4.17% (1)
|29.17% (7)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|29.17% (7)
|Аделаида Юнайтед
|16.67% (6)
|8.33% (3)
|19.44% (7)
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|30.56% (11)
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +3 =3 -14Сидней 2:0 Мельбурн Виктори Макартур 3:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Макартур
Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 7:0 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:6 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 3:4 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =4 -7Перт Глори 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Сити 4:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Макартур Аделаида Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 1:4 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:2 Сентрал Кост Маринерз Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Аделаида Юнайтед: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|23
|15
|3
|5
|55 - 26
|48
|2.
|Сидней
|24
|11
|8
|5
|33 - 22
|41
|3.
|Аделаида Юнайтед
|24
|11
|5
|8
|36 - 35
|38
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|23
|10
|6
|7
|31 - 28
|36
|5.
|Макартур
|1:1
|23
|10
|6
|7
|30 - 30
|36
|6.
|Брисбен Роар
|22
|9
|7
|6
|31 - 23
|34
|7.
|Перт Глори
|1:1
|23
|9
|5
|9
|40 - 39
|32
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|23
|8
|7
|8
|40 - 39
|31
|9.
|Веллингтон Феникс
|23
|8
|7
|8
|37 - 31
|31
|10.
|Вестерн Юнайтед
|23
|8
|4
|11
|28 - 37
|28
|11.
|Мельбурн Виктори
|24
|4
|3
|17
|24 - 58
|15
|12.
|Ньюкасл Джетс
|23
|3
|5
|15
|19 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|12
|10
|1
|1
|35 - 13
|31
|2.
|Сидней
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|3.
|Перт Глори
|1:1
|13
|7
|3
|3
|27 - 18
|24
|4.
|Аделаида Юнайтед
|11
|7
|3
|1
|15 - 7
|24
|5.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|5
|2
|4
|23 - 16
|17
|8.
|Веллингтон Феникс
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|9.
|Макартур
|1:1
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|10.
|Брисбен Роар
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|11.
|Мельбурн Виктори
|12
|3
|1
|8
|16 - 29
|10
|12.
|Ньюкасл Джетс
|12
|1
|2
|9
|9 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|1:1
|12
|6
|2
|4
|12 - 15
|20
|2.
|Брисбен Роар
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|5
|3
|4
|14 - 11
|18
|4.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|5.
|Сидней
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|6.
|Веллингтон Феникс
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|7.
|Аделаида Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|12
|3
|5
|4
|17 - 23
|14
|9.
|Ньюкасл Джетс
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|10.
|Перт Глори
|1:1
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|11.
|Вестерн Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|12 - 28
|7
|12.
|Мельбурн Виктори
|12
|1
|2
|9
|8 - 29
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|25
|5
|5
|2.
|Макартур
|Дербишир Мэтт
|14
|1
|3
|3.
|Перт Глори
|Форнароли Бруно
|11
|0
|4
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Саймон Мэтт
|10
|3
|1
|5.
|Сидней
|Бобо
|10
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерн Юнайтед
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Вестерн Юнайтед
|Ускок Томислав
|8
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Дорранс Грэм
|9
|0
|4.
|Брисбен Роар
|Гиллесфи Маколей
|6
|1
|5.
|Сидней
|Брэттан Люк
|7
|0