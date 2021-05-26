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Копа Судамерикана 2021

2021
Палестино
1:2
Конец матча
Либертад
0'
6' Желтая карточка
Кортес Сезар
1:0
44' Гол
Jonathan Benitez1
50' Желтая карточка
Фарьяс Агустин
52' Желтая карточка
Альварадо Пабло
1:1
54' Пенальти
Christian Baez
1:2
73' Гол
Hugo Martinez
90'+6
1
Тоселли
Кристофер
24
Maicol
Leon
2
Альварадо
Пабло
17
Кристиан
Суарез
15
Vicente
Fernandez2
5
Фарьяс
Агустин
13
Кортес
Сезар
7
Карраско
Браян
14
Вильянуэва
Карлос
11
Jonathan
Benitez1
10
Jimenez
Luis
III
1
Сильва
Мартин
33
Пирис
Иван
24
Christian
Baez
3
Alexander
Barboza
14
Ваньони
Леонель
23
Hector
Villalba1
2
Боканегра
Даниэль
22
Hugo
Martinez
10
Ivan
Franco
20
Antonio
Bareiro
19
Julio
Enciso
Палестино
Либертад

Бомбардиры внутри турнира

Палестино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Juan Ignacio Sanchez Sotelo 1 0.17
2. Jonathan Benitez1 1 0.17
Либертад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Antonio Bareiro 2 0.33
2. Боканегра Даниэль 1 0.17
3. Adrian Martinez 1 0.17
4. Rodrigo Bogarin 1 0.17
5. Alfio Oviedo 1 0.17
6. Carlos Ferreira III 1 0.17
7. Hugo Martinez 1 0.17
8. Christian Baez 1 (1) 0.17

Карточки

Палестино
# Игрок      
1. Фарьяс Агустин 3 2
2. Vicente Fernandez2 2 1
3. Альварадо Пабло 3 0
4. Кортес Сезар 2 0
5. Сото Гильермо 2 0
6. Jonathan Benitez1 2 0
7. Вильянуэва Карлос 1 0
8. Bruno Romo 1 0
9. Misael Davila 1 0
10. Кристиан Суарез 1 0
11. Тоселли Кристофер 1 0
12. Jimenez Luis III 1 0
13. Bruno Barticciotto 1 0
Либертад
# Игрок      
1. Antonio Bareiro 3 0
2. Ваньони Леонель 2 0
3. Alexander Barboza 2 0
4. Adrian Martinez 1 0
5. Diego Viera II 1 0
6. Рамирес Иван 1 0
7. Bautista Merlini 1 0
8. Matias Espinoza 1 0
9. Carlos Ferreira III 1 0
10. Hugo Martinez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Палестино 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Либертад 11.11% (1) 0 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Палестино Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Атлетико Гойяненсе 0:0 Палестино Коло-Коло 1:2 Палестино Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз
Палестино 0:1 Атлетико Гойяненсе Либертад 2:0 Палестино Мелипилья 0:1 Палестино Палестино 1:1 Эвертон Кильота Палестино 2:1 Кобресал Универсидад Католика Чили 2:1 Палестино Палестино 2:4 Антофагаста Кобресал 0:0 Палестино Палестино 2:2 Кокимбо Юнидо Уачипато 1:0 Палестино Эвертон Кильота 1:3 Палестино Универсидад Католика Чили 2:3 Палестино Палестино 3:2 Кобресал Универсидад де Чили 1:1 Палестино Палестино 2:2 Унион Эспаньола Универсидад де Консепсьон 1:1 Палестино
Либертад Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Либертад 1:2 Сол де Америка Атлетико Гойяненсе 0:0 Либертад Гуарани Асунсьон 1:6 Либертад Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Либертад 3:1 12 де Октубре Либертад 1:2 Атлетико Гойяненсе Ривер Плейт Асунсьон 1:3 Либертад Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Либертад 1:1 Насьональ Асунсьон Либертад 2:0 Палестино Серро Портеньо 0:3 Либертад Atletico Nacional1 4:1 Либертад Либертад 2:1 Гуайрена Либертад 1:0 Atletico Nacional1 Либертад 0:1 Олимпия Асунсьон Либертад 1:1 Гуарани Асунсьон Либертад 2:0 Спортиво Лукеньо Либертад 2:2 Universidad Catolica2 Сол де Америка 0:2 Либертад Universidad Catolica2 0:1 Либертад

Последние игры между собой

Палестино: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Либертад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Либертад 2:0 Палестино Копа Судамерикана Либертад 0:3 Палестино Копа Судамерикана Палестино 1:0 Либертад Копа Судамерикана

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Либертад 6 4 1 1 9 - 4 13
2. Атлетико Гойяненсе 6 2 4 0 4 - 2 10
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 6 - 6 8
4. Палестино 6 0 1 5 2 - 9 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Либертад 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Атлетико Гойяненсе 3 0 3 0 0 - 0 3
4. Палестино 3 0 0 3 1 - 4 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Гойяненсе 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Либертад 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 1 1 1 - 1 4
4. Палестино 3 0 1 2 1 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пеньяроль II Agustin Alvarez 6 0 0
2. Индепендьенте Jonathan Herrera1 6 2 0
3. Гремио Феррейра Факундо 5 0 0
4. Атлетико Торке Gustavo Del Prete 5 1 0
5. Мелгар Bernardo Nicolas Cuesta 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палестино Фарьяс Агустин 3 2
2. Мелгар Орсан Орасио 2 1
3. Ла Экидад Jefferson Mena 2 1
4. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 2 1
5. 12 де Октубре Francisco Manenti 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Jonathan Benitez бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Кортес Сезар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Палестино 1:2 Либертад онлайн

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