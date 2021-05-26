Копа Судамерикана 2021
6' Желтая карточкаКортес Сезар
1:0
44' ГолJonathan Benitez1
50' Желтая карточкаФарьяс Агустин
52' Желтая карточкаАльварадо Пабло
1:1
54' ПенальтиChristian Baez
1:2
73' ГолHugo Martinez
24
Maicol
Leon
13
Кортес
Сезар
33
Пирис
Иван
10
Ivan
Franco
19
Julio
Enciso
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Maicol LeonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Кортес СезарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Nery VelosoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
21 Antonio Ceza
-
-
Главный тренер: Jose Luis Sierra
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Пирис ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan FrancoПолузащитник
- Нападающий
-
19 Julio EncisoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Рамирес ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Morinigo
Ход матча
6'
44'
50'
52'
54'
1:1
73'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Juan Ignacio Sanchez Sotelo
|1
|0.17
|2.
|Jonathan Benitez1
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Antonio Bareiro
|2
|0.33
|2.
|Боканегра Даниэль
|1
|0.17
|3.
|Adrian Martinez
|1
|0.17
|4.
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.17
|5.
|Alfio Oviedo
|1
|0.17
|6.
|Carlos Ferreira III
|1
|0.17
|7.
|Hugo Martinez
|1
|0.17
|8.
|Christian Baez
|1 (1)
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фарьяс Агустин
|3
|2
|2.
|Vicente Fernandez2
|2
|1
|3.
|Альварадо Пабло
|3
|0
|4.
|Кортес Сезар
|2
|0
|5.
|Сото Гильермо
|2
|0
|6.
|Jonathan Benitez1
|2
|0
|7.
|Вильянуэва Карлос
|1
|0
|8.
|Bruno Romo
|1
|0
|9.
|Misael Davila
|1
|0
|10.
|Кристиан Суарез
|1
|0
|11.
|Тоселли Кристофер
|1
|0
|12.
|Jimenez Luis III
|1
|0
|13.
|Bruno Barticciotto
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Antonio Bareiro
|3
|0
|2.
|Ваньони Леонель
|2
|0
|3.
|Alexander Barboza
|2
|0
|4.
|Adrian Martinez
|1
|0
|5.
|Diego Viera II
|1
|0
|6.
|Рамирес Иван
|1
|0
|7.
|Bautista Merlini
|1
|0
|8.
|Matias Espinoza
|1
|0
|9.
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|10.
|Hugo Martinez
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Палестино
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|Либертад
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Палестино Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Атлетико Гойяненсе 0:0 Палестино Коло-Коло 1:2 Палестино Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз
Палестино 0:1 Атлетико Гойяненсе Либертад 2:0 Палестино Мелипилья 0:1 Палестино Палестино 1:1 Эвертон Кильота Палестино 2:1 Кобресал Универсидад Католика Чили 2:1 Палестино Палестино 2:4 Антофагаста Кобресал 0:0 Палестино Палестино 2:2 Кокимбо Юнидо Уачипато 1:0 Палестино Эвертон Кильота 1:3 Палестино Универсидад Католика Чили 2:3 Палестино Палестино 3:2 Кобресал Универсидад де Чили 1:1 Палестино Палестино 2:2 Унион Эспаньола Универсидад де Консепсьон 1:1 Палестино
Либертад Последние 20 матчей: +12 =4 -4Либертад 1:2 Сол де Америка Атлетико Гойяненсе 0:0 Либертад Гуарани Асунсьон 1:6 Либертад Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Либертад 3:1 12 де Октубре Либертад 1:2 Атлетико Гойяненсе Ривер Плейт Асунсьон 1:3 Либертад Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Либертад 1:1 Насьональ Асунсьон Либертад 2:0 Палестино Серро Портеньо 0:3 Либертад Atletico Nacional1 4:1 Либертад Либертад 2:1 Гуайрена Либертад 1:0 Atletico Nacional1 Либертад 0:1 Олимпия Асунсьон Либертад 1:1 Гуарани Асунсьон Либертад 2:0 Спортиво Лукеньо Либертад 2:2 Universidad Catolica2 Сол де Америка 0:2 Либертад Universidad Catolica2 0:1 Либертад
Последние игры между собой
Палестино: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Либертад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Либертад
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|4
|0
|4 - 2
|10
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|Палестино
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Либертад
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|Атлетико Гойяненсе
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|4.
|Палестино
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Гойяненсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Либертад
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|Палестино
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пеньяроль II
|Agustin Alvarez
|6
|0
|0
|2.
|Индепендьенте
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|3.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|5
|0
|0
|4.
|Атлетико Торке
|Gustavo Del Prete
|5
|1
|0
|5.
|Мелгар
|Bernardo Nicolas Cuesta
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|3
|2
|2.
|Мелгар
|Орсан Орасио
|2
|1
|3.
|Ла Экидад
|Jefferson Mena
|2
|1
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|2
|1
|5.
|12 де Октубре
|Francisco Manenti
|2
|1