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Копа Судамерикана 2021

2021
Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Второй тайм: 56'
Атлетико Гойяненсе
0'
4' Желтая карточка
Facundo Mansilla Zahir
18' Желтая карточка
Andre1
28' Желтая карточка
Ramiro Sordo
33' Желтая карточка
Franco Negri
35' Желтая карточка
Juan Sforza
35' Желтая карточка
Ze Roberto III
1:0
54' Гол
Justo Giani
56'
1
Alan
Aguerre
3
Patricio
Acevedo
48
Milton
Leyendeker
19
Facundo
Mansilla
Zahir
38
Franco
Negri
7
Cingolani
20
Julian
Fernandez
II
13
Juan
Sforza
26
Ramiro
Sordo
9
Кристальдо
Хонатан
36
Nicolas
Castro
1
Fernando
Miguel
2
Dudu
V1
15
Nathan
VI
4
Eder
2
6
Натанаэл
8
Marlon
Freitas
5
Willian
Moraes
7
Janderson
11
Andre1
19
Данило
9
Ze
Roberto
III
Ньюэллс Олд Бойз
Атлетико Гойяненсе

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Castro 1 0.17
2. Alexis Rodrigues 1 0.17
3. Ramiro Sordo 1 0.17
4. Maxi Rodriguez1 1 (1) 0.17
Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ze Roberto III 2 0.33
2. Arnaldo II 1 0.17

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Cingolani 2 1
2. Перес Пабло II 1 1
3. Manuel Capasso 1 1
4. Jonathan Cabral 2 0
5. Franco Negri 2 0
6. Manuel Llano 2 0
7. Juan Sforza 2 0
8. Игнасио Скокко 1 0
9. Matias Orihuela 1 0
10. Лема Кристиан 1 0
11. Enzo Cabrera2 1 0
12. Ramiro Sordo 1 0
13. Facundo Mansilla Zahir 1 0
14. Diego Calcaterra 1 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Roberson 1 1
2. Willian Moraes 1 1
3. Паулу Жоау 2 0
4. Ze Roberto III 2 0
5. Janderson 2 0
6. Andre1 2 0
7. Dudu V1 2 0
8. Данило 1 0
9. Joao Paulo XIII 1 0
10. Nathan VI 1 0
11. Arthur VIII 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюэллс Олд Бойз 25% (1) 0 0 0 25% (1) 50% (2)
 Атлетико Гойяненсе 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто
Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато де Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Тальерес Кордоба 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Атлетико Гойяненсе 0:0 Либертад Атлетико Гойяненсе 0:0 Палестино Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Либертад 1:2 Атлетико Гойяненсе
Гремио Анаполис 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Гойяс Палестино 0:1 Атлетико Гойяненсе Гойяс 0:3 Атлетико Гойяненсе Jataiense 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 3:1 КРАК Жоинвилль 0:2 Атлетико Гойяненсе Анаполис 0:3 Атлетико Гойяненсе Гремио Анаполис 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:0 Итумбиара Итумбиара 0:3 Атлетико Гойяненсе Галвес 1:3 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:0 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Jataiense Анаполис 0:2 Атлетико Гойяненсе

Последние игры между собой

Ньюэллс Олд Бойз: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Атлетико Гойяненсе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Копа Судамерикана

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Гойяненсе 0:0 6 2 4 0 3 - 1 10
2. Либертад 0:1 6 3 1 2 7 - 4 10
3. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 6 2 2 2 5 - 5 8
4. Палестино 1:0 6 1 1 4 2 - 7 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Либертад 0:1 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Атлетико Гойяненсе 0:0 3 0 3 0 0 - 0 3
4. Палестино 1:0 3 1 0 2 1 - 2 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Гойяненсе 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Либертад 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4
3. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
4. Палестино 1:0 3 0 1 2 1 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пеньяроль II Agustin Alvarez 6 0 0
2. Индепендьенте Jonathan Herrera1 6 2 0
3. Гремио Феррейра Факундо 5 0 0
4. Атлетико Торке Gustavo Del Prete 5 1 0
5. Мелгар Bernardo Nicolas Cuesta 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палестино Фарьяс Агустин 3 2
2. Мелгар Орсан Орасио 2 1
3. Ла Экидад Jefferson Mena 2 1
4. 12 де Октубре Francisco Manenti 2 1
5. Палестино Vicente Fernandez2 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Andre Luis уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Justo Giani бьет в цель!
  • 46'
    Franco Negri уходит с поля. Matias Orihuela выходит вместо него
  • 46'
    Ramiro Sordo уходит с поля. Justo Giani выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Ze Roberto получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Juan Sforza получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Franco Negri получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Ramiro Sordo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Andre Luis получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Facundo Mansilla Zahir получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Атлетико Гойяненсе
3.50
3.25
2.85
Все Коэффициенты
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