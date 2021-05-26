Копа Судамерикана 2021
Ньюэллс Олд Бойз
1:1
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
4' Желтая карточкаFacundo Mansilla Zahir
18' Желтая карточкаAndre1
28' Желтая карточкаRamiro Sordo
33' Желтая карточкаFranco Negri
35' Желтая карточкаJuan Sforza
35' Желтая карточкаZe Roberto III
1:0
54' ГолJusto Giani
63' Желтая карточкаMatias Orihuela
72' Желтая карточкаArnaldo II
1:1
73' ГолДанило
78' Желтая карточкаКристальдо Хонатан
82' Желтая карточкаMatheus Oliveira Santos
82' Желтая карточкаJulian Fernandez II
90' Желтая карточкаWillian Moraes
38
Franco
Negri
13
Juan
Sforza
26
Ramiro
Sordo
2
Dudu
V1
15
Nathan
VI
4
Eder
2
6
Натанаэл
11
Andre1
19
Данило
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
-
26 Ramiro SordoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
17 Justo Giani
-
41 Manuel Llano
-
Главный тренер: Бургос Херман
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Dudu V1Защитник
-
15 Nathan VIЗащитник
-
4 Eder 2Защитник
-
6 НатанаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Andre1Полузащитник
-
19 ДанилоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Andre LimaНападающий
- Нападающий
-
-
23 Pablo III
-
-
-
-
13 Arnaldo II
-
20 Arthur VIII
-
Главный тренер: Jorginho
Ход матча
18'
28'
33'
35'
35'
54'
1:0
63'
68'
72'
73'
1:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Castro
|1
|0.17
|2.
|Alexis Rodrigues
|1
|0.17
|3.
|Justo Giani
|1
|0.17
|4.
|Ramiro Sordo
|1
|0.17
|5.
|Maxi Rodriguez1
|1 (1)
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ze Roberto III
|2
|0.33
|2.
|Данило
|1
|0.17
|3.
|Arnaldo II
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Cingolani
|2
|1
|2.
|Перес Пабло II
|1
|1
|3.
|Manuel Capasso
|1
|1
|4.
|Matias Orihuela
|2
|0
|5.
|Jonathan Cabral
|2
|0
|6.
|Franco Negri
|2
|0
|7.
|Manuel Llano
|2
|0
|8.
|Juan Sforza
|2
|0
|9.
|Игнасио Скокко
|1
|0
|10.
|Кристальдо Хонатан
|1
|0
|11.
|Лема Кристиан
|1
|0
|12.
|Julian Fernandez II
|1
|0
|13.
|Enzo Cabrera2
|1
|0
|14.
|Ramiro Sordo
|1
|0
|15.
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
|16.
|Diego Calcaterra
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Willian Moraes
|2
|1
|2.
|Roberson
|1
|1
|3.
|Паулу Жоау
|2
|0
|4.
|Ze Roberto III
|2
|0
|5.
|Janderson
|2
|0
|6.
|Andre1
|2
|0
|7.
|Dudu V1
|2
|0
|8.
|Данило
|1
|0
|9.
|Joao Paulo XIII
|1
|0
|10.
|Arnaldo II
|1
|0
|11.
|Nathan VI
|1
|0
|12.
|Arthur VIII
|1
|0
|13.
|Matheus Oliveira Santos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюэллс Олд Бойз
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|Атлетико Гойяненсе
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +4 =6 -10Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто
Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато де Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Тальерес Кордоба 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +13 =6 -1Атлетико Гойяненсе 0:0 Либертад Атлетико Гойяненсе 0:0 Палестино Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Либертад 1:2 Атлетико Гойяненсе
Гремио Анаполис 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Гойяс Палестино 0:1 Атлетико Гойяненсе Гойяс 0:3 Атлетико Гойяненсе Jataiense 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 3:1 КРАК Жоинвилль 0:2 Атлетико Гойяненсе Анаполис 0:3 Атлетико Гойяненсе Гремио Анаполис 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:0 Итумбиара Итумбиара 0:3 Атлетико Гойяненсе Галвес 1:3 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:0 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Jataiense Анаполис 0:2 Атлетико Гойяненсе
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Атлетико Гойяненсе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Либертад
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|4
|0
|4 - 2
|10
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|Палестино
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Либертад
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|Атлетико Гойяненсе
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|4.
|Палестино
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Гойяненсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Либертад
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|Палестино
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пеньяроль II
|Agustin Alvarez
|6
|0
|0
|2.
|Индепендьенте
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|3.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|5
|0
|0
|4.
|Атлетико Торке
|Gustavo Del Prete
|5
|1
|0
|5.
|Мелгар
|Bernardo Nicolas Cuesta
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|3
|2
|2.
|Мелгар
|Орсан Орасио
|2
|1
|3.
|Ла Экидад
|Jefferson Mena
|2
|1
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|2
|1
|5.
|12 де Октубре
|Francisco Manenti
|2
|1