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Австралия: A-Лига 2020-2021

2020-2021
Вестерн Сидней Уондерерс
1:2
Перерыв

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
0:1
24' Гол
Болл Дэвид
1:1
28' Гол
Keanu Baccus
33' Желтая карточка
Фентон Луис
36' Желтая карточка
Саттон Сэм
1:2
42' Гол
Хемед Томер
44' Желтая карточка
Болл Дэвид
30
Daniel
Margush
13
Расселл
Тэйт
2
Гордон
Зигги
4
Макгоуэн
Дилан
33
Mark
Natta
39
Thomas
Aquilina
17
Keanu
Baccus
8
Угаркович
Стивен
18
Дорранс
Грэм
7
Камау
Брюс
12
Дюк
Митчелл
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
27
Тэйлор
Стивен
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
9
Болл
Дэвид
8
Девлин
Кэмерон
23
Clayton
Rhys
Lewis1
7
Пископо
Рено
18
Уэйн
Бен
17
Хемед
Томер
Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камау Брюс 8 0.33
2. Дюк Митчелл 6 0.25
3. Троизи Джеймс 4 0.17
4. Йебоа Кваме 4 0.17
5. Ибини-Исэи Берни 3 0.13
6. Дорранс Грэм 3 (2) 0.13
7. Кокс Саймон 2 0.08
8. Матч Джордон 2 0.08
9. Гордон Зигги 2 0.08
10. Мюллер Николай 2 0.08
11. Keanu Baccus 1 0.04
12. Вилмеринг Дэниэл 1 0.04
13. Расселл Тэйт 1 0.04
14. Макдональд Скотт 1 0.04
15. Циглер Патрик 0 0
16. Thomas Aquilina 0 0
Веллингтон Феникс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хемед Томер 8 (3) 0.33
2. Давила Улисес 7 (2) 0.29
3. Уэйн Бен 6 0.25
4. Болл Дэвид 5 0.21
5. Сотирио Джошуа 3 0.13
6. Пископо Рено 2 0.08
7. Фентон Луис 2 0.08
8. Clayton Rhys Lewis1 2 0.08
9. Муратович Мирза 2 0.08
10. Девлин Кэмерон 1 0.04
11. _Sotirio J. 1 0.04
12. Руфер Алекс 0 0
13. МакГэрри Джеймс 0 0
14. Тэйлор Стивен 0 0
15. Пейн Тим 0 0
16. Саттон Сэм 0 0
17. _Rufer A. 0 0
18. Benjamin Old 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок      
1. Дорранс Грэм 9 0
2. Гордон Зигги 4 0
3. Mark Natta 2 1
4. Троизи Джеймс 3 0
5. Матч Джордон 3 0
6. Макгоуэн Дилан 3 0
7. Keanu Baccus 3 0
8. Кокс Саймон 2 0
9. Ибини-Исэи Берни 2 0
10. Камау Брюс 2 0
11. Мурдукутас Тасс 2 0
12. Расселл Тэйт 2 0
13. Дюк Митчелл 1 0
14. Мюллер Николай 1 0
15. Циглер Патрик 1 0
Веллингтон Феникс
# Игрок      
1. Фентон Луис 6 0
2. Девлин Кэмерон 6 0
3. Болл Дэвид 4 1
4. Clayton Rhys Lewis1 5 0
5. Руфер Алекс 3 1
6. МакГэрри Джеймс 4 0
7. Хемед Томер 3 0
8. Давила Улисес 3 0
9. Пейн Тим 3 0
10. Joshua Laws 3 0
11. Тэйлор Стивен 1 0
12. Де Вере Люк 1 0
13. Сэил Оливер 1 0
14. Сотирио Джошуа 1 0
15. Пископо Рено 1 0
16. Уэйн Бен 1 0
17. Саттон Сэм 1 0
18. Муратович Мирза 1 0
19. _Davila U. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вестерн Сидней Уондерерс 7.69% (3) 12.82% (5) 10.26% (4) 20.51% (8) 23.08% (9) 25.64% (10)
 Веллингтон Феникс 13.16% (5) 5.26% (2) 26.32% (10) 18.42% (7) 15.79% (6) 21.05% (8)

Предыдущие игры

Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сидней 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней
Мельбурн Виктори 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Веллингтон Феникс 3:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Сити 2:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Макартур Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Перт Глори Ньюкасл Джетс 0:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс

Последние игры между собой

Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига
Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:5 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Веллингтон Феникс A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 24 15 3 6 55 - 29 48
2. Сидней 24 11 8 5 33 - 22 41
3. Аделаида Юнайтед 24 11 5 8 36 - 35 38
4. Брисбен Роар 23 10 7 6 34 - 23 37
5. Сентрал Кост Маринерз 23 10 6 7 31 - 28 36
6. Макартур 23 10 6 7 30 - 30 36
7. Веллингтон Феникс 2:1 24 9 7 8 39 - 32 34
8. Перт Глори 23 9 5 9 40 - 39 32
9. Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 24 8 7 9 41 - 41 31
10. Вестерн Юнайтед 23 8 4 11 28 - 37 28
11. Мельбурн Виктори 24 4 3 17 24 - 58 15
12. Ньюкасл Джетс 23 3 5 15 19 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 12 10 1 1 35 - 13 31
2. Сидней 13 7 4 2 15 - 9 25
3. Перт Глори 13 7 3 3 27 - 18 24
4. Аделаида Юнайтед 11 7 3 1 15 - 7 24
5. Вестерн Юнайтед 11 6 3 2 16 - 9 21
6. Сентрал Кост Маринерз 11 5 3 3 17 - 17 18
7. Брисбен Роар 11 4 5 2 15 - 9 17
8. Веллингтон Феникс 2:1 12 5 2 5 22 - 17 17
9. Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 12 5 2 5 24 - 18 17
10. Макартур 11 4 4 3 18 - 15 16
11. Мельбурн Виктори 12 3 1 8 16 - 29 10
12. Ньюкасл Джетс 12 1 2 9 9 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 12 6 2 4 12 - 15 20
2. Брисбен Роар 12 6 2 4 19 - 14 20
3. Сентрал Кост Маринерз 12 5 3 4 14 - 11 18
4. Мельбурн Сити 12 5 2 5 20 - 16 17
5. Веллингтон Феникс 2:1 12 4 5 3 17 - 15 17
6. Сидней 11 4 4 3 18 - 13 16
7. Аделаида Юнайтед 13 4 2 7 21 - 28 14
8. Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 12 3 5 4 17 - 23 14
9. Ньюкасл Джетс 11 2 3 6 10 - 16 9
10. Перт Глори 10 2 2 6 13 - 21 8
11. Вестерн Юнайтед 12 2 1 9 12 - 28 7
12. Мельбурн Виктори 12 1 2 9 8 - 29 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мельбурн Сити Макларен Джейми 25 5 5
2. Макартур Дербишир Мэтт 14 1 3
3. Перт Глори Форнароли Бруно 11 0 4
4. Сентрал Кост Маринерз Саймон Мэтт 10 3 1
5. Сидней Бобо 10 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерн Юнайтед Санчес Виктор 9 1
2. Вестерн Юнайтед Ускок Томислав 8 1
3. Вестерн Сидней Уондерерс Дорранс Грэм 9 0
4. Брисбен Роар Гиллесфи Маколей 6 1
5. Сидней Брэттан Люк 7 0
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Болл Дэвид получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Хемед Томер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Sam Sutton получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Фентон Луис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Keanu Baccus бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Болл Дэвид бьет в цель!
  • 16'
    Пископо Рено уходит с поля. Сотирио Джошуа выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Веллингтон Феникс
5.25
3.90
3.11
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Веллингтон Феникс онлайн

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