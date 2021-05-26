Австралия: A-Лига 2020-2021
Вестерн Сидней Уондерерс
1:2
Перерыв
Стадион: Bankwest Stadium
Веллингтон Феникс
0:1
24' ГолБолл Дэвид
1:1
28' ГолKeanu Baccus
33' Желтая карточкаФентон Луис
36' Желтая карточкаСаттон Сэм
1:2
42' ГолХемед Томер
44' Желтая карточкаБолл Дэвид
13
Расселл
Тэйт
33
Mark
Natta
17
Keanu
Baccus
18
Дорранс
Грэм
12
Дюк
Митчелл
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
18
Уэйн
Бен
17
Хемед
Томер
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дорранс ГрэмПолузащитник
- Нападающий
-
12 Дюк МитчеллНападающий
- Запасные игроки
-
50 Калац ОливерВратарь
- Защитник
-
19 Матч ДжордонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Робинсон Карл
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
-
17 Хемед ТомерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Benjamin Old
-
21 Joshua Laws
-
Главный тренер: Ufuk Talay
Ход матча
24'
0:1
28'
1:1
33'
36'
42'
44'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камау Брюс
|8
|0.33
|2.
|Дюк Митчелл
|6
|0.25
|3.
|Троизи Джеймс
|4
|0.17
|4.
|Йебоа Кваме
|4
|0.17
|5.
|Ибини-Исэи Берни
|3
|0.13
|6.
|Дорранс Грэм
|3 (2)
|0.13
|7.
|Кокс Саймон
|2
|0.08
|8.
|Матч Джордон
|2
|0.08
|9.
|Гордон Зигги
|2
|0.08
|10.
|Мюллер Николай
|2
|0.08
|11.
|Keanu Baccus
|1
|0.04
|12.
|Вилмеринг Дэниэл
|1
|0.04
|13.
|Расселл Тэйт
|1
|0.04
|14.
|Макдональд Скотт
|1
|0.04
|15.
|Циглер Патрик
|0
|0
|16.
|Thomas Aquilina
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хемед Томер
|8 (3)
|0.33
|2.
|Давила Улисес
|7 (2)
|0.29
|3.
|Уэйн Бен
|6
|0.25
|4.
|Болл Дэвид
|5
|0.21
|5.
|Сотирио Джошуа
|3
|0.13
|6.
|Пископо Рено
|2
|0.08
|7.
|Фентон Луис
|2
|0.08
|8.
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0.08
|9.
|Муратович Мирза
|2
|0.08
|10.
|Девлин Кэмерон
|1
|0.04
|11.
|_Sotirio J.
|1
|0.04
|12.
|Руфер Алекс
|0
|0
|13.
|МакГэрри Джеймс
|0
|0
|14.
|Тэйлор Стивен
|0
|0
|15.
|Пейн Тим
|0
|0
|16.
|Саттон Сэм
|0
|0
|17.
|_Rufer A.
|0
|0
|18.
|Benjamin Old
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дорранс Грэм
|9
|0
|2.
|Гордон Зигги
|4
|0
|3.
|Mark Natta
|2
|1
|4.
|Троизи Джеймс
|3
|0
|5.
|Матч Джордон
|3
|0
|6.
|Макгоуэн Дилан
|3
|0
|7.
|Keanu Baccus
|3
|0
|8.
|Кокс Саймон
|2
|0
|9.
|Ибини-Исэи Берни
|2
|0
|10.
|Камау Брюс
|2
|0
|11.
|Мурдукутас Тасс
|2
|0
|12.
|Расселл Тэйт
|2
|0
|13.
|Дюк Митчелл
|1
|0
|14.
|Мюллер Николай
|1
|0
|15.
|Циглер Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фентон Луис
|6
|0
|2.
|Девлин Кэмерон
|6
|0
|3.
|Болл Дэвид
|4
|1
|4.
|Clayton Rhys Lewis1
|5
|0
|5.
|Руфер Алекс
|3
|1
|6.
|МакГэрри Джеймс
|4
|0
|7.
|Хемед Томер
|3
|0
|8.
|Давила Улисес
|3
|0
|9.
|Пейн Тим
|3
|0
|10.
|Joshua Laws
|3
|0
|11.
|Тэйлор Стивен
|1
|0
|12.
|Де Вере Люк
|1
|0
|13.
|Сэил Оливер
|1
|0
|14.
|Сотирио Джошуа
|1
|0
|15.
|Пископо Рено
|1
|0
|16.
|Уэйн Бен
|1
|0
|17.
|Саттон Сэм
|1
|0
|18.
|Муратович Мирза
|1
|0
|19.
|_Davila U.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7.69% (3)
|12.82% (5)
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|23.08% (9)
|25.64% (10)
|Веллингтон Феникс
|13.16% (5)
|5.26% (2)
|26.32% (10)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сидней 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней
Мельбурн Виктори 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Веллингтон Феникс 3:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Сити 2:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Макартур Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Перт Глори Ньюкасл Джетс 0:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:5 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Веллингтон Феникс A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|24
|15
|3
|6
|55 - 29
|48
|2.
|Сидней
|24
|11
|8
|5
|33 - 22
|41
|3.
|Аделаида Юнайтед
|24
|11
|5
|8
|36 - 35
|38
|4.
|Брисбен Роар
|23
|10
|7
|6
|34 - 23
|37
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|23
|10
|6
|7
|31 - 28
|36
|6.
|Макартур
|23
|10
|6
|7
|30 - 30
|36
|7.
|Веллингтон Феникс
|2:1
|24
|9
|7
|8
|39 - 32
|34
|8.
|Перт Глори
|23
|9
|5
|9
|40 - 39
|32
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|24
|8
|7
|9
|41 - 41
|31
|10.
|Вестерн Юнайтед
|23
|8
|4
|11
|28 - 37
|28
|11.
|Мельбурн Виктори
|24
|4
|3
|17
|24 - 58
|15
|12.
|Ньюкасл Джетс
|23
|3
|5
|15
|19 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|12
|10
|1
|1
|35 - 13
|31
|2.
|Сидней
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|3.
|Перт Глори
|13
|7
|3
|3
|27 - 18
|24
|4.
|Аделаида Юнайтед
|11
|7
|3
|1
|15 - 7
|24
|5.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|7.
|Брисбен Роар
|11
|4
|5
|2
|15 - 9
|17
|8.
|Веллингтон Феникс
|2:1
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|12
|5
|2
|5
|24 - 18
|17
|10.
|Макартур
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|11.
|Мельбурн Виктори
|12
|3
|1
|8
|16 - 29
|10
|12.
|Ньюкасл Джетс
|12
|1
|2
|9
|9 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|12
|6
|2
|4
|12 - 15
|20
|2.
|Брисбен Роар
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|5
|3
|4
|14 - 11
|18
|4.
|Мельбурн Сити
|12
|5
|2
|5
|20 - 16
|17
|5.
|Веллингтон Феникс
|2:1
|12
|4
|5
|3
|17 - 15
|17
|6.
|Сидней
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|7.
|Аделаида Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|12
|3
|5
|4
|17 - 23
|14
|9.
|Ньюкасл Джетс
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|11.
|Вестерн Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|12 - 28
|7
|12.
|Мельбурн Виктори
|12
|1
|2
|9
|8 - 29
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|25
|5
|5
|2.
|Макартур
|Дербишир Мэтт
|14
|1
|3
|3.
|Перт Глори
|Форнароли Бруно
|11
|0
|4
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Саймон Мэтт
|10
|3
|1
|5.
|Сидней
|Бобо
|10
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерн Юнайтед
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Вестерн Юнайтед
|Ускок Томислав
|8
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Дорранс Грэм
|9
|0
|4.
|Брисбен Роар
|Гиллесфи Маколей
|6
|1
|5.
|Сидней
|Брэттан Люк
|7
|0