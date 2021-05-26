Австралия: A-Лига 2020-2021
Вестерн Сидней Уондерерс
1:2
Конец матча
Стадион: Bankwest Stadium
Веллингтон Феникс
0:1
24' ГолБолл Дэвид
1:1
28' ГолKeanu Baccus
33' Желтая карточкаФентон Луис
36' Желтая карточкаСаттон Сэм
1:2
42' ГолХемед Томер
44' Желтая карточкаБолл Дэвид
50' Желтая карточкаДорранс Грэм
63' Желтая карточкаГордон Зигги
90' Желтая карточкаClayton Rhys Lewis1
13
Расселл
Тэйт
33
Mark
Natta
17
Keanu
Baccus
18
Дорранс
Грэм
12
Дюк
Митчелл
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
18
Уэйн
Бен
17
Хемед
Томер
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дорранс ГрэмПолузащитник
- Нападающий
-
12 Дюк МитчеллНападающий
- Запасные игроки
-
50 Калац ОливерВратарь
- Защитник
-
19 Матч ДжордонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Робинсон Карл
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
-
17 Хемед ТомерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Benjamin Old
-
21 Joshua Laws
-
Главный тренер: Ufuk Talay
Ход матча
24'
0:1
28'
1:1
33'
36'
42'
44'
50'
63'
79'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камау Брюс
|8
|0.33
|2.
|Дюк Митчелл
|6
|0.25
|3.
|Троизи Джеймс
|4
|0.17
|4.
|Йебоа Кваме
|4
|0.17
|5.
|Ибини-Исэи Берни
|3
|0.13
|6.
|Дорранс Грэм
|3 (2)
|0.13
|7.
|Кокс Саймон
|2
|0.08
|8.
|Матч Джордон
|2
|0.08
|9.
|Гордон Зигги
|2
|0.08
|10.
|Мюллер Николай
|2
|0.08
|11.
|Keanu Baccus
|1
|0.04
|12.
|Вилмеринг Дэниэл
|1
|0.04
|13.
|Расселл Тэйт
|1
|0.04
|14.
|Макдональд Скотт
|1
|0.04
|15.
|Циглер Патрик
|0
|0
|16.
|Thomas Aquilina
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хемед Томер
|9 (3)
|0.38
|2.
|Давила Улисес
|7 (2)
|0.29
|3.
|Уэйн Бен
|6
|0.25
|4.
|Болл Дэвид
|5
|0.21
|5.
|Сотирио Джошуа
|3
|0.13
|6.
|Пископо Рено
|2
|0.08
|7.
|Фентон Луис
|2
|0.08
|8.
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0.08
|9.
|Муратович Мирза
|2
|0.08
|10.
|Девлин Кэмерон
|1
|0.04
|11.
|_Sotirio J.
|1
|0.04
|12.
|Руфер Алекс
|0
|0
|13.
|МакГэрри Джеймс
|0
|0
|14.
|Тэйлор Стивен
|0
|0
|15.
|Пейн Тим
|0
|0
|16.
|Саттон Сэм
|0
|0
|17.
|_Rufer A.
|0
|0
|18.
|Benjamin Old
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дорранс Грэм
|10
|0
|2.
|Гордон Зигги
|5
|0
|3.
|Mark Natta
|2
|1
|4.
|Троизи Джеймс
|3
|0
|5.
|Матч Джордон
|3
|0
|6.
|Макгоуэн Дилан
|3
|0
|7.
|Keanu Baccus
|3
|0
|8.
|Кокс Саймон
|2
|0
|9.
|Ибини-Исэи Берни
|2
|0
|10.
|Камау Брюс
|2
|0
|11.
|Мурдукутас Тасс
|2
|0
|12.
|Расселл Тэйт
|2
|0
|13.
|Дюк Митчелл
|1
|0
|14.
|Мюллер Николай
|1
|0
|15.
|Циглер Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Болл Дэвид
|5
|1
|2.
|Фентон Луис
|6
|0
|3.
|Девлин Кэмерон
|6
|0
|4.
|Clayton Rhys Lewis1
|6
|0
|5.
|Руфер Алекс
|3
|1
|6.
|МакГэрри Джеймс
|4
|0
|7.
|Хемед Томер
|3
|0
|8.
|Давила Улисес
|3
|0
|9.
|Пейн Тим
|3
|0
|10.
|Joshua Laws
|3
|0
|11.
|Тэйлор Стивен
|1
|0
|12.
|Де Вере Люк
|1
|0
|13.
|Сэил Оливер
|1
|0
|14.
|Сотирио Джошуа
|1
|0
|15.
|Пископо Рено
|1
|0
|16.
|Уэйн Бен
|1
|0
|17.
|Саттон Сэм
|1
|0
|18.
|Муратович Мирза
|1
|0
|19.
|_Davila U.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7.5% (3)
|15% (6)
|10% (4)
|20% (8)
|22.5% (9)
|25% (10)
|Веллингтон Феникс
|12.5% (5)
|7.5% (3)
|27.5% (11)
|17.5% (7)
|15% (6)
|20% (8)
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сидней 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней
Мельбурн Виктори 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Веллингтон Феникс 3:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Сити 2:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Макартур Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Перт Глори Ньюкасл Джетс 0:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:5 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Веллингтон Феникс A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|24
|15
|3
|6
|55 - 29
|48
|2.
|Сидней
|24
|11
|8
|5
|33 - 22
|41
|3.
|Аделаида Юнайтед
|24
|11
|5
|8
|36 - 35
|38
|4.
|Брисбен Роар
|23
|10
|7
|6
|34 - 23
|37
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|23
|10
|6
|7
|31 - 28
|36
|6.
|Макартур
|23
|10
|6
|7
|30 - 30
|36
|7.
|Веллингтон Феникс
|24
|9
|7
|8
|39 - 32
|34
|8.
|Перт Глори
|23
|9
|5
|9
|40 - 39
|32
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|24
|8
|7
|9
|41 - 41
|31
|10.
|Вестерн Юнайтед
|23
|8
|4
|11
|28 - 37
|28
|11.
|Мельбурн Виктори
|24
|4
|3
|17
|24 - 58
|15
|12.
|Ньюкасл Джетс
|23
|3
|5
|15
|19 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|12
|10
|1
|1
|35 - 13
|31
|2.
|Сидней
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|3.
|Перт Глори
|13
|7
|3
|3
|27 - 18
|24
|4.
|Аделаида Юнайтед
|11
|7
|3
|1
|15 - 7
|24
|5.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|7.
|Брисбен Роар
|11
|4
|5
|2
|15 - 9
|17
|8.
|Веллингтон Феникс
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|12
|5
|2
|5
|24 - 18
|17
|10.
|Макартур
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|11.
|Мельбурн Виктори
|12
|3
|1
|8
|16 - 29
|10
|12.
|Ньюкасл Джетс
|12
|1
|2
|9
|9 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|12
|6
|2
|4
|12 - 15
|20
|2.
|Брисбен Роар
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|5
|3
|4
|14 - 11
|18
|4.
|Мельбурн Сити
|12
|5
|2
|5
|20 - 16
|17
|5.
|Веллингтон Феникс
|12
|4
|5
|3
|17 - 15
|17
|6.
|Сидней
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|7.
|Аделаида Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|12
|3
|5
|4
|17 - 23
|14
|9.
|Ньюкасл Джетс
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|11.
|Вестерн Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|12 - 28
|7
|12.
|Мельбурн Виктори
|12
|1
|2
|9
|8 - 29
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|25
|5
|5
|2.
|Макартур
|Дербишир Мэтт
|14
|1
|3
|3.
|Перт Глори
|Форнароли Бруно
|11
|0
|4
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Саймон Мэтт
|10
|3
|1
|5.
|Сидней
|Бобо
|10
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерн Юнайтед
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Дорранс Грэм
|10
|0
|3.
|Вестерн Юнайтед
|Ускок Томислав
|8
|1
|4.
|Брисбен Роар
|Гиллесфи Маколей
|6
|1
|5.
|Сидней
|Брэттан Люк
|7
|0