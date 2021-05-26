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Норвегия: Первый дивизион 2021

2021
Согндаль
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Фредрикстад
0' 10'
31
Мбайе
Серинье
5
Daniel
Eid
6
Axel
Kryger
16
Eirik
Lereng
2
Фло
Пер-Эгиль
4
Росет
Мартин-Уве
8
Kristoffer
Valsvik
17
Mathias
Blaarud
11
Ховен
Андреас
18
Kristoffer
Hoven
15
Kristoffer
Nessoe
1
Haavar
Jenssen
4
Stian
Stray
Molde
26
Mads
Nielsen
II
23
Ayoub
Aleesami
5
Philip
Sandvik
Aukland
7
Драге
Томас
14
Jakob
Lindstroem
20
Haavard
Aasheim
6
Nicolay
Solberg
9
Хельсруд-Юхансен
Хенрик
15
Riki
Alba
Согндаль
5-2-3
Фредрикстад
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Hoven 1 0.33
2. Михаэль Петер 1 0.33
3. Mathias Blaarud 0 0
4. Kristoffer Nessoe 0 0
Фредрикстад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolay Solberg 1 0.33
2. Riki Alba 1 0.33
3. Эбю Олав 1 0.33
4. Mads Nielsen II 1 0.33
5. Jakob Lindstroem 1 0.33
6. Хансен Александер II 0 0
7. Stian Stray Molde 0 0
8. Ayoub Aleesami 0 0

Карточки

Согндаль
# Игрок      
1. Ховен Андреас 0 1
2. Axel Kryger 1 0
3. Endre Kupen 1 0
4. Daniel Eid 1 0
Фредрикстад
# Игрок      
1. Драге Томас 1 0
2. Nicolay Solberg 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Согндаль 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
Фредрикстад 20% (1) 40% (2) 0 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Схьёрдал-Блинк 2:1 Согндаль Согндаль 1:1 Улленсакер-Киса Мольде 2:0 Согндаль Согндаль 4:1 Бранн
Мьёндален 3:2 Согндаль Согндаль 3:1 Ранхейм Согндаль 2:2 Осане Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль Согндаль 2:1 Гроруд Санднес 2:1 Согндаль Согндаль 3:0 КФУМ Согндаль 0:1 Лиллестрём Стрёммен 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Дьерв Хам-Кам 2:1 Согндаль Рёуфосс 2:1 Согндаль Согндаль 1:1 Тромсё Ранхейм 1:0 Согндаль Согндаль 5:2 Конгсвингер Oeygarden FK 0:1 Согндаль
Фредрикстад Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Фредрикстад 2:1 Санднес Осане 2:3 Фредрикстад Стрёмсгодсет 1:6 Фредрикстад Мьёндален 1:4 Фредрикстад
Скейд 0:0 Фредрикстад Фредрикстад 2:1 Альта Квик-Халден 2:4 Фредрикстад Фредрикстад 6:0 Браттвог Тромсдален 1:2 Фредрикстад Фредрикстад 1:3 Хёдд Браттвог 1:2 Фредрикстад Фредрикстад 3:2 Тромсдален Мосс 1:3 Фредрикстад Фредрикстад 3:0 Альта Фредрикстад 6:0 Флёя Эйдсвольд 1:6 Фредрикстад Фредрикстад 5:0 Сенья Квик-Халден 1:5 Фредрикстад Фредрикстад 3:2 Хьельсос Фредрикстад 2:1 Скейд

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Фредрикстад: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Фредрикстад 1:1 Согндаль Первый дивизион Согндаль 2:0 Фредрикстад Первый дивизион Фредрикстад 2:1 Согндаль Типпелиген Фредрикстад 3:1 Согндаль Типпелиген
Фредрикстад 2:2 Согндаль Типпелиген Согндаль 0:1 Фредрикстад Типпелиген Согндаль 2:0 Фредрикстад Адекколига Фредрикстад 2:0 Согндаль Адекколига Согндаль 0:1 Фредрикстад Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Дьерв 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Фредрикстад 0:0 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Брюне 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Осане 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Олесунн 3 2 0 1 5 - 5 6
7. Рёуфосс 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Гроруд 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Старт 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Ранхейм 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Схьёрдал-Блинк 3 1 0 2 3 - 6 3
12. Улленсакер-Киса 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
13. Согндаль 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Санднес 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
15. КФУМ 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Стрёммен 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Хам-Кам 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Дьерв 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Брюне 1 1 0 0 5 - 2 3
5. Рёуфосс 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Ранхейм 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фредрикстад 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Гроруд 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Схьёрдал-Блинк 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Осане 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Согндаль 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Санднес 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Стрёммен 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Улленсакер-Киса 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
15. КФУМ 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Старт 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фредрикстад 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Дьерв 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Хам-Кам 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Старт 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Осане 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Брюне 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Улленсакер-Киса 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Рёуфосс 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Гроруд 2 0 1 1 2 - 3 1
10. КФУМ 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Стрёммен 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Санднес 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Олесунн 1 0 0 1 2 - 4 0
14. Ранхейм 1 0 0 1 2 - 5 0
15. Схьёрдал-Блинк 2 0 0 2 1 - 5 0
16. Согндаль 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дьерв Diego Campos2 3 2 2
2. Брюне Bjarte Langeland 3 0 1
3. Рёуфосс Mame Mor Ndiaye 3 0 1
4. Хам-Кам Jonas Enkerud 2 0 2
5. Хам-Кам Kristian Eriksen 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Схьёрдал-Блинк Jakob Roemo Skille 1 1
2. Осане Mark Jensen 2 0
3. Схьёрдал-Блинк Vegard Fiske 2 0
4. Старт Робстад Хенрик 2 0
5. Брюне Робсон Джош 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Согндаль
Ничья
Фредрикстад
2.04
3.97
3.62
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Где смотреть матч Согндаль 0:0 Фредрикстад онлайн

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