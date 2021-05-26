Норвегия: Первый дивизион 2021
Согндаль
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Фоссхауган Кампус
Фредрикстад
16
Eirik
Lereng
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Eirik LerengЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Адамс АкорНападающий
-
-
25 Johan Bakke
-
-
34 Iver Skorve
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Riki AlbaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Ludvig BegbyЗащитник
-
19 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bjoern Johansen
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kristoffer Hoven
|1
|0.33
|2.
|Михаэль Петер
|1
|0.33
|3.
|Mathias Blaarud
|0
|0
|4.
|Kristoffer Nessoe
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolay Solberg
|1
|0.33
|2.
|Riki Alba
|1
|0.33
|3.
|Эбю Олав
|1
|0.33
|4.
|Mads Nielsen II
|1
|0.33
|5.
|Jakob Lindstroem
|1
|0.33
|6.
|Хансен Александер II
|0
|0
|7.
|Stian Stray Molde
|0
|0
|8.
|Ayoub Aleesami
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ховен Андреас
|0
|1
|2.
|Axel Kryger
|1
|0
|3.
|Endre Kupen
|1
|0
|4.
|Daniel Eid
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Драге Томас
|1
|0
|2.
|Nicolay Solberg
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Согндаль
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Фредрикстад
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Согндаль Последние 20 матчей: +7 =4 -9Схьёрдал-Блинк 2:1 Согндаль Согндаль 1:1 Улленсакер-Киса Мольде 2:0 Согндаль Согндаль 4:1 Бранн
Мьёндален 3:2 Согндаль Согндаль 3:1 Ранхейм Согндаль 2:2 Осане Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль Согндаль 2:1 Гроруд Санднес 2:1 Согндаль Согндаль 3:0 КФУМ Согндаль 0:1 Лиллестрём Стрёммен 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Дьерв Хам-Кам 2:1 Согндаль Рёуфосс 2:1 Согндаль Согндаль 1:1 Тромсё Ранхейм 1:0 Согндаль Согндаль 5:2 Конгсвингер Oeygarden FK 0:1 Согндаль
Фредрикстад Последние 20 матчей: +18 =1 -1Фредрикстад 2:1 Санднес Осане 2:3 Фредрикстад Стрёмсгодсет 1:6 Фредрикстад Мьёндален 1:4 Фредрикстад
Скейд 0:0 Фредрикстад Фредрикстад 2:1 Альта Квик-Халден 2:4 Фредрикстад Фредрикстад 6:0 Браттвог Тромсдален 1:2 Фредрикстад Фредрикстад 1:3 Хёдд Браттвог 1:2 Фредрикстад Фредрикстад 3:2 Тромсдален Мосс 1:3 Фредрикстад Фредрикстад 3:0 Альта Фредрикстад 6:0 Флёя Эйдсвольд 1:6 Фредрикстад Фредрикстад 5:0 Сенья Квик-Халден 1:5 Фредрикстад Фредрикстад 3:2 Хьельсос Фредрикстад 2:1 Скейд
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Фредрикстад: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Дьерв
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Фредрикстад
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Брюне
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Осане
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Олесунн
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Рёуфосс
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Гроруд
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Ранхейм
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Схьёрдал-Блинк
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|Согндаль
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Санднес
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|КФУМ
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Стрёммен
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Хам-Кам
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Дьерв
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Брюне
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|5.
|Рёуфосс
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Ранхейм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фредрикстад
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Гроруд
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Схьёрдал-Блинк
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Осане
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Согндаль
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Санднес
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Стрёммен
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|КФУМ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Старт
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фредрикстад
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Дьерв
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Хам-Кам
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Старт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Осане
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Брюне
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Рёуфосс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Гроруд
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|КФУМ
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Стрёммен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Санднес
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Олесунн
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|14.
|Ранхейм
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|15.
|Схьёрдал-Блинк
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Согндаль
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дьерв
|Diego Campos2
|3
|2
|2
|2.
|Брюне
|Bjarte Langeland
|3
|0
|1
|3.
|Рёуфосс
|Mame Mor Ndiaye
|3
|0
|1
|4.
|Хам-Кам
|Jonas Enkerud
|2
|0
|2
|5.
|Хам-Кам
|Kristian Eriksen
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Схьёрдал-Блинк
|Jakob Roemo Skille
|1
|1
|2.
|Осане
|Mark Jensen
|2
|0
|3.
|Схьёрдал-Блинк
|Vegard Fiske
|2
|0
|4.
|Старт
|Робстад Хенрик
|2
|0
|5.
|Брюне
|Робсон Джош
|2
|0