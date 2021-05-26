Норвегия: Первый дивизион 2021
Санднес
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Oester Hus Arena
Улленсакер-Киса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Jens HuseboeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Edin OeyНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
25 Торп МартинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хустад Эрленд
|2
|0.67
|2.
|Johannes Andres Nunez Godoy
|0
|0
|3.
|Michael Baidoo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sondre Soerloekk
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хаджич Аднан
|2
|0
|2.
|Espen Hammer Berger
|1
|0
|3.
|Брингакер Матиас
|1
|0
|4.
|Sander Ringberg
|1
|0
|5.
|Эффьом Максвелл
|1
|0
|6.
|Йонссон Видар Ари II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jens Huseboe
|2
|0
|2.
|Ole Kristian Langaas
|1
|0
|3.
|Steffen Jensen I
|1
|0
|4.
|Ole Breistoel
|1
|0
|5.
|Henning Toensberg Andresen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санднес
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|Улленсакер-Киса
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Санднес Последние 20 матчей: +4 =7 -9Фредрикстад 2:1 Санднес Санднес 1:2 Старт Бранн 3:3 Санднес Санднес 1:1 Викинг
Ранхейм 1:1 Санднес Санднес 3:1 Дьерв Oeygarden FK 2:1 Санднес Санднес 4:1 Схьёрдал-Блинк Санднес 2:1 Согндаль Конгсвингер 1:1 Санднес Улленсакер-Киса 3:0 Санднес Санднес 2:2 Стрёммен Лиллестрём 4:2 Санднес Санднес 1:1 Осане Хам-Кам 2:0 Санднес Санднес 3:1 Гроруд КФУМ 1:0 Санднес Рёуфосс 0:0 Санднес Санднес 0:3 Тромсё Схьёрдал-Блинк 5:4 Санднес
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +8 =1 -11Улленсакер-Киса 0:1 Осане Согндаль 1:1 Улленсакер-Киса Конгсвингер 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль
Стрёммен 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:0 Лиллестрём Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Осане 4:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Санднес КФУМ 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 1:2 Улленсакер-Киса Дьерв 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:0 Ранхейм Oeygarden FK 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:7 Тромсё Улленсакер-Киса 1:4 Рёуфосс Ранхейм 2:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 6:1 Oeygarden FK Тромсё 2:1 Улленсакер-Киса
Последние игры между собой
Санднес: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Улленсакер-Киса: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Санднес 1:1 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 2:2 Санднес Первый дивизион Улленсакер-Киса 3:3 Санднес Первый дивизион Санднес 0:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион Санднес 4:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:1 Санднес Первый дивизион Санднес 3:1 Улленсакер-Киса Типпелиген Улленсакер-Киса 0:4 Санднес Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Дьерв
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Фредрикстад
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Брюне
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Осане
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Олесунн
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Рёуфосс
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Гроруд
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Ранхейм
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Схьёрдал-Блинк
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|Согндаль
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Санднес
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|КФУМ
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Стрёммен
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Хам-Кам
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Дьерв
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Брюне
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|5.
|Рёуфосс
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Ранхейм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фредрикстад
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Гроруд
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Схьёрдал-Блинк
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Осане
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Согндаль
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Санднес
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Стрёммен
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|КФУМ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Старт
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фредрикстад
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Дьерв
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Хам-Кам
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Старт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Осане
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Брюне
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Рёуфосс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Гроруд
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|КФУМ
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Стрёммен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Санднес
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Олесунн
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|14.
|Ранхейм
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|15.
|Схьёрдал-Блинк
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Согндаль
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дьерв
|Diego Campos2
|3
|2
|2
|2.
|Брюне
|Bjarte Langeland
|3
|0
|1
|3.
|Рёуфосс
|Mame Mor Ndiaye
|3
|0
|1
|4.
|Хам-Кам
|Jonas Enkerud
|2
|0
|2
|5.
|Хам-Кам
|Kristian Eriksen
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Схьёрдал-Блинк
|Jakob Roemo Skille
|1
|1
|2.
|Осане
|Mark Jensen
|2
|0
|3.
|Схьёрдал-Блинк
|Vegard Fiske
|2
|0
|4.
|Старт
|Робстад Хенрик
|2
|0
|5.
|Брюне
|Робсон Джош
|2
|0