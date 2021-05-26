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Норвегия: Первый дивизион 2021

2021
Санднес
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Улленсакер-Киса
0' 10'
1
Фальк
Аслак
21
Fredrik
Mani
Paalerud
23
Эвераас
Йёрген
14
Торбьерн
Эггем
2
Espen
Hammer
Berger
3
Йонссон
Видар
Ари
II
9
Jostein
Ekeland
5
Хаджич
Аднан
10
Michael
Baidoo
20
Брингакер
Матиас
11
Хустад
Эрленд
31
Stefan
Hagerup
20
Сундли
Мортен
24
Jens
Huseboe
5
Steffen
Jensen
I
9
Ole
Kristian
Langaas
28
Magnus
Knudsen
11
Christian
Aas
3
Robert
Williams2
23
Edin
Oey
7
Sondre
Soerloekk
21
Sebastian
Remme
Berge
Санднес
5-3-2
Улленсакер-Киса
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хустад Эрленд 2 0.67
2. Johannes Andres Nunez Godoy 0 0
3. Michael Baidoo 0 0
Улленсакер-Киса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sondre Soerloekk 1 (1) 0.33

Карточки

Санднес
# Игрок      
1. Хаджич Аднан 2 0
2. Espen Hammer Berger 1 0
3. Брингакер Матиас 1 0
4. Sander Ringberg 1 0
5. Эффьом Максвелл 1 0
6. Йонссон Видар Ари II 1 0
Улленсакер-Киса
# Игрок      
1. Jens Huseboe 2 0
2. Ole Kristian Langaas 1 0
3. Steffen Jensen I 1 0
4. Ole Breistoel 1 0
5. Henning Toensberg Andresen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санднес 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Улленсакер-Киса 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Санднес Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Фредрикстад 2:1 Санднес Санднес 1:2 Старт Бранн 3:3 Санднес Санднес 1:1 Викинг
Ранхейм 1:1 Санднес Санднес 3:1 Дьерв Oeygarden FK 2:1 Санднес Санднес 4:1 Схьёрдал-Блинк Санднес 2:1 Согндаль Конгсвингер 1:1 Санднес Улленсакер-Киса 3:0 Санднес Санднес 2:2 Стрёммен Лиллестрём 4:2 Санднес Санднес 1:1 Осане Хам-Кам 2:0 Санднес Санднес 3:1 Гроруд КФУМ 1:0 Санднес Рёуфосс 0:0 Санднес Санднес 0:3 Тромсё Схьёрдал-Блинк 5:4 Санднес
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Улленсакер-Киса 0:1 Осане Согндаль 1:1 Улленсакер-Киса Конгсвингер 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль
Стрёммен 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:0 Лиллестрём Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Осане 4:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Санднес КФУМ 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 1:2 Улленсакер-Киса Дьерв 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:0 Ранхейм Oeygarden FK 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:7 Тромсё Улленсакер-Киса 1:4 Рёуфосс Ранхейм 2:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 6:1 Oeygarden FK Тромсё 2:1 Улленсакер-Киса

Последние игры между собой

Санднес: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Улленсакер-Киса: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Улленсакер-Киса 3:0 Санднес Первый дивизион Санднес 2:1 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Первый дивизион Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион
Санднес 1:1 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 2:2 Санднес Первый дивизион Улленсакер-Киса 3:3 Санднес Первый дивизион Санднес 0:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион Санднес 4:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:1 Санднес Первый дивизион Санднес 3:1 Улленсакер-Киса Типпелиген Улленсакер-Киса 0:4 Санднес Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Дьерв 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Фредрикстад 0:0 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Брюне 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Осане 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Олесунн 3 2 0 1 5 - 5 6
7. Рёуфосс 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Гроруд 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Старт 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Ранхейм 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Схьёрдал-Блинк 3 1 0 2 3 - 6 3
12. Улленсакер-Киса 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
13. Согндаль 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Санднес 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
15. КФУМ 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Стрёммен 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Хам-Кам 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Дьерв 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Брюне 1 1 0 0 5 - 2 3
5. Рёуфосс 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Ранхейм 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фредрикстад 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Гроруд 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Схьёрдал-Блинк 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Осане 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Согндаль 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Санднес 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Стрёммен 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Улленсакер-Киса 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
15. КФУМ 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Старт 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фредрикстад 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Дьерв 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Хам-Кам 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Старт 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Осане 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Брюне 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Улленсакер-Киса 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Рёуфосс 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Гроруд 2 0 1 1 2 - 3 1
10. КФУМ 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Стрёммен 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Санднес 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Олесунн 1 0 0 1 2 - 4 0
14. Ранхейм 1 0 0 1 2 - 5 0
15. Схьёрдал-Блинк 2 0 0 2 1 - 5 0
16. Согндаль 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дьерв Diego Campos2 3 2 2
2. Брюне Bjarte Langeland 3 0 1
3. Рёуфосс Mame Mor Ndiaye 3 0 1
4. Хам-Кам Jonas Enkerud 2 0 2
5. Хам-Кам Kristian Eriksen 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Схьёрдал-Блинк Jakob Roemo Skille 1 1
2. Осане Mark Jensen 2 0
3. Схьёрдал-Блинк Vegard Fiske 2 0
4. Старт Робстад Хенрик 2 0
5. Брюне Робсон Джош 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санднес
Ничья
Улленсакер-Киса
1.91
3.85
4.40
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