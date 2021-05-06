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  4. Лига 1. Группа А
Ботошани
1:2
Второй тайм: 66'

Стадион:
ФКСБ
0'
3' Желтая карточка
Мелеке Ульрих
0:1
4' Гол
Попеску Октавиан
14' Желтая карточка
Браун Кристофер
0:2
15' Пенальти
Моруцан Олимпиу
26' Желтая карточка
Неделку Драгош
1:2
28' Гол
Онгенда Эрвин
50' Желтая карточка
Роман Михай
55' Желтая карточка
Кристя Юлиан
59' Желтая карточка
Моруцан Олимпиу
66'
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
6
Киндриш
Андрей
3
Мелеке
Ульрих
30
Цигэнашу
Александр
67
Папа
Энрико
8
Родригес
Хонатан
II
10
Онгенда
Эрвин
15
Асковски
Стефан
21
Кроитору
Дэвид
28
Фили
Реалдо
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
6
Харуц
Денис
33
Радунович
Ристо
23
Попеску
Овидиу
16
Неделку
Драгош
27
Олару
Дариус
11
Моруцан
Олимпиу
21
Бузьюк
Александру
37
Попеску
Октавиан
Ботошани
ФКСБ

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фили Реалдо 4 0.67
2. Онгенда Эрвин 2 0.33
3. Асковски Стефан 1 0.17
4. Хольцманн Марсель 0 0
5. Браун Кристофер 0 0
6. Патаке Андрей 0 0
ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тэнасе Флорин 3 (1) 0.5
2. Попеску Октавиан 3 0.5
3. Моруцан Олимпиу 1 (1) 0.17
4. Панцыру Ионуц 1 0.17
5. Крецу Валентин 0 0

Карточки

Ботошани
# Игрок      
1. Шерони Алин 4 0
2. Браун Кристофер 3 0
3. Флореску Эдуард 1 1
4. Роман Михай 2 0
5. Папа Энрико 2 0
6. Родригес Хонатан II 2 0
7. Аль-Мавас Махмуд 0 1
8. Онгенда Эрвин 1 0
9. Кейта Амиду 1 0
10. Фили Реалдо 1 0
11. Тирковеану Андрей 1 0
12. Киндриш Андрей 1 0
13. Мелеке Ульрих 1 0
ФКСБ
# Игрок      
1. Тэнасе Флорин 3 0
2. Попеску Октавиан 2 0
3. Моруцан Олимпиу 2 0
4. Шут Адриан 2 0
5. Неделку Драгош 1 0
6. Попеску Овидиу 1 0
7. Кристя Юлиан 1 0
8. Симон Габриэл 1 0
9. Оайдэ Рэзван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботошани 33.33% (2) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0
 ФКСБ 0 33.33% (2) 0 16.67% (1) 50% (3) 0

Предыдущие игры

Ботошани Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ботошани 2:1 Сепси ЧФР Клуж 2:0 Ботошани Ботошани 2:1 Академика Клинчени Ботошани 1:1 Университатя Крайова
ФКСБ 2:1 Ботошани Волунтари 1:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Астра 1:1 Ботошани Ботошани 1:2 Сепси Университатя Крайова 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 ФКСБ УТА Арад 0:0 Ботошани Ботошани 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Ботошани 1:0 Германнштадт Академика Клинчени 2:1 Ботошани Ботошани 4:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:1 Ботошани Ботошани 0:1 Арджеш
ФКСБ Последние 20 матчей: +10 =5 -5
ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:0 ФКСБ ФКСБ 1:2 Сепси Академика Клинчени 0:2 ФКСБ
ФКСБ 2:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Сепси 1:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж ФКСБ 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ ФКСБ 3:1 Политехника Яссы Арджеш 0:0 ФКСБ ФКСБ 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ ФКСБ 3:0 Астра

Последние игры между собой

Ботошани: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
ФКСБ: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
ФКСБ 2:1 Ботошани Лига 1 Ботошани 0:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 4:1 Ботошани Первая лига ФКСБ 1:1 Ботошани Лига 1
Ботошани 2:2 ФКСБ Лига 1 Ботошани 0:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:2 Ботошани Первая лига Ботошани 1:3 ФКСБ Первая лига ФКСБ 2:2 Ботошани Первая лига Ботошани 0:3 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 Ботошани Лига 1 ФКСБ 0:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:2 ФКСБ Кубок лиги Ботошани 0:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 5:3 Ботошани Первая лига Ботошани 0:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 2:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 4:0 Ботошани Первая лига Ботошани 1:2 ФКСБ Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 6 4 1 1 9 - 3 45
2. ФКСБ 2:1 6 3 1 2 8 - 7 43
3. Университатя Крайова 6 2 2 2 5 - 5 37
4. Сепси 6 3 1 2 6 - 4 33
5. Ботошани 1:2 6 2 1 3 7 - 9 28
6. Академика Клинчени 6 1 0 5 2 - 9 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 3 2 0 1 6 - 2 38
2. ФКСБ 2:1 3 1 1 1 4 - 4 37
3. Университатя Крайова 2 1 1 0 2 - 0 33
4. Ботошани 1:2 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Сепси 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Академика Клинчени 3 1 0 2 1 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 3 1 1 1 3 - 3 27
2. Академика Клинчени 3 0 0 3 1 - 6 22
3. Ботошани 1:2 2 0 0 2 1 - 4 21
4. ЧФР Клуж 3 2 1 0 3 - 1 7
5. ФКСБ 2:1 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Университатя Крайова 4 1 1 2 3 - 5 4
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
ФКСБ
4.90
4.85
1.87
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Где смотреть матч Ботошани 1:2 ФКСБ онлайн

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