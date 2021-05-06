Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет ФКСБ

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Цигэнашу Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Octavian Popescu возвращается на поле.

43' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Octavian Popescu получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Octavian Popescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Попеску Овидиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Octavian Popescu нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

40' Удар от ворот произведет ФКСБ

40' Ботошани имеет хороший шанс забить.

38' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Родригес Хонатан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Мелеке Ульрих предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

34' Удар от ворот произведет ФКСБ

33' Киндриш Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

30' Киндриш Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Попеску Овидиу имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

29' ШАНС! Попеску Овидиу вышел один на один с голкипером...

26' Неделку Драгош получил желтую карточку от судьи

26' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет ФКСБ

24' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Фили Реалдо из команды Ботошани сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

24' Олару Дариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Родригес Хонатан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

16' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Г О О О О Л - Моруцан Олимпиу из команды ФКСБ забивает с точки!

14' Браун Кристофер получил желтую карточку от судьи

12' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Киндриш Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Моруцан Олимпиу из команды ФКСБ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Олару Дариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Г О О О О Л - Octavian Popescu изменил счет на табло!

3' Мелеке Ульрих получил желтую карточку от судьи

2' Радунович Ристо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Мелеке Ульрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' ФКСБ начинает с центра поля