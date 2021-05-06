Ботошани
1:2
Второй тайм: 66'
Стадион: Муниципальный, Ботошани
ФКСБ
3' Желтая карточкаМелеке Ульрих
0:1
4' ГолПопеску Октавиан
14' Желтая карточкаБраун Кристофер
0:2
15' ПенальтиМоруцан Олимпиу
26' Желтая карточкаНеделку Драгош
1:2
28' ГолОнгенда Эрвин
50' Желтая карточкаРоман Михай
55' Желтая карточкаКристя Юлиан
59' Желтая карточкаМоруцан Олимпиу
67
Папа
Энрико
28
Фили
Реалдо
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Фили РеалдоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тыршэ МарианПолузащитник
-
17 Камара СекуНападающий
-
11 Роман МихайНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Ницэ РомеоНападающий
-
22 Sorin Serban
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
4'
14'
15'
0:2
26'
28'
1:2
50'
55'
59'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фили Реалдо
|4
|0.67
|2.
|Онгенда Эрвин
|2
|0.33
|3.
|Асковски Стефан
|1
|0.17
|4.
|Хольцманн Марсель
|0
|0
|5.
|Браун Кристофер
|0
|0
|6.
|Патаке Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тэнасе Флорин
|3 (1)
|0.5
|2.
|Попеску Октавиан
|3
|0.5
|3.
|Моруцан Олимпиу
|1 (1)
|0.17
|4.
|Панцыру Ионуц
|1
|0.17
|5.
|Крецу Валентин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шерони Алин
|4
|0
|2.
|Браун Кристофер
|3
|0
|3.
|Флореску Эдуард
|1
|1
|4.
|Роман Михай
|2
|0
|5.
|Папа Энрико
|2
|0
|6.
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|7.
|Аль-Мавас Махмуд
|0
|1
|8.
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|9.
|Кейта Амиду
|1
|0
|10.
|Фили Реалдо
|1
|0
|11.
|Тирковеану Андрей
|1
|0
|12.
|Киндриш Андрей
|1
|0
|13.
|Мелеке Ульрих
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тэнасе Флорин
|3
|0
|2.
|Попеску Октавиан
|2
|0
|3.
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|4.
|Шут Адриан
|2
|0
|5.
|Неделку Драгош
|1
|0
|6.
|Попеску Овидиу
|1
|0
|7.
|Кристя Юлиан
|1
|0
|8.
|Симон Габриэл
|1
|0
|9.
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботошани
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|ФКСБ
|0
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
Предыдущие игры
Ботошани Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ботошани 2:1 Сепси ЧФР Клуж 2:0 Ботошани Ботошани 2:1 Академика Клинчени Ботошани 1:1 Университатя Крайова
ФКСБ 2:1 Ботошани Волунтари 1:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Астра 1:1 Ботошани Ботошани 1:2 Сепси Университатя Крайова 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 ФКСБ УТА Арад 0:0 Ботошани Ботошани 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Ботошани 1:0 Германнштадт Академика Клинчени 2:1 Ботошани Ботошани 4:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:1 Ботошани Ботошани 0:1 Арджеш
ФКСБ Последние 20 матчей: +10 =5 -5ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:0 ФКСБ ФКСБ 1:2 Сепси Академика Клинчени 0:2 ФКСБ
ФКСБ 2:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Сепси 1:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж ФКСБ 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ ФКСБ 3:1 Политехника Яссы Арджеш 0:0 ФКСБ ФКСБ 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ ФКСБ 3:0 Астра
Последние игры между собой
Ботошани: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
ФКСБ: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Ботошани 2:2 ФКСБ Лига 1 Ботошани 0:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:2 Ботошани Первая лига Ботошани 1:3 ФКСБ Первая лига ФКСБ 2:2 Ботошани Первая лига Ботошани 0:3 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 Ботошани Лига 1 ФКСБ 0:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:2 ФКСБ Кубок лиги Ботошани 0:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 5:3 Ботошани Первая лига Ботошани 0:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 2:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 4:0 Ботошани Первая лига Ботошани 1:2 ФКСБ Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|45
|2.
|ФКСБ
|2:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|43
|3.
|Университатя Крайова
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|37
|4.
|Сепси
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|33
|5.
|Ботошани
|1:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|28
|6.
|Академика Клинчени
|6
|1
|0
|5
|2 - 9
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|38
|2.
|ФКСБ
|2:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|37
|3.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|33
|4.
|Ботошани
|1:2
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Сепси
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Академика Клинчени
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|27
|2.
|Академика Клинчени
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|22
|3.
|Ботошани
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|21
|4.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|ФКСБ
|2:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Университатя Крайова
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4