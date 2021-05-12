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Франция: Кубок 2020-2021

2020-2021
Монпелье
1:2
Второй тайм: 66'
ПСЖ
0'
0:1
10' Гол
Мбаппе Килиан
1:1
45' Гол
Лаборд Гаэтан
1:2
50' Гол
Мбаппе Килиан
52' Желтая карточка
Ферри Жордан
65' Желтая карточка
Молле Флоран
66'
16
Берто
Димитри
2
Суке
Арно
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
6
Самбья
Саломон
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
7
Ристич
Михайло
9
Делор
Анди
10
Лаборд
Гаэтан
1
Навас
Кейлор
24
Флоренци
Алессандро
5
Маркиньос
Маркос
22
Диалло
Абду
25
Баккер
Митчел
8
Паредес
Леандро
27
Гуэйе
Идрисса
12
Рафинья
Алькантара
19
Сарабия
Пабло
9
Икарди
Мауро
7
Мбаппе
Килиан
Монпелье
3-5-2
ПСЖ
4-3-3

Ход матча

10'
0:1
Мбаппе Килиан
(Гуэйе Идрисса)
45'
Лаборд Гаэтан
(Ферри Жордан)
1:1
46'
Мавидиди Стефи
Суке Арно
 
50'
1:2
Мбаппе Килиан
(Рафинья Алькантара)
52'
Ферри Жордан
 
65'
Молле Флоран
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 3 (1) 0.6
2. Лаборд Гаэтан 2 0.4
3. Ферри Жордан 1 0.2
4. Шкулетич Петар 1 0.2
5. Молле Флоран 1 0.2
6. Долли Киган 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 6 (1) 1.2
2. Икарди Мауро 4 0.8
3. Сарабия Пабло 1 0.2
4. Неймар 1 0.2
5. Кин Мойзе 1 0.2
6. Верратти Марко 0 0
7. Дракслер Юлиан 0 0
8. Ди Мария Анхель 0 0
9. Гуэйе Идрисса 0 0
10. Рафинья Алькантара 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Илтон Виторино 0 1
2. Ферри Жордан 1 0
3. Мендеш Педру II 1 0
4. Ристич Михайло 1 0
5. Самбья Саломон 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Паредес Леандро 2 0
2. Сарабия Пабло 1 0
3. Гуэйе Идрисса 1 0
4. Рафинья Алькантара 1 0
5. Мбаппе Килиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3)
 ПСЖ 27.27% (3) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье
Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье
ПСЖ Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити
Метц 1:3 ПСЖ ПСЖ 5:0 Анже ПСЖ 3:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Бавария Страсбург 1:4 ПСЖ Бавария 2:3 ПСЖ ПСЖ 0:1 Лилль Лион 2:4 ПСЖ ПСЖ 3:0 Лилль ПСЖ 1:2 Нант ПСЖ 1:1 Барселона Брест 0:3 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:3 ПСЖ Лига 1
Монпелье 3:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:1 Монпелье Лига 1 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 ПСЖ Лига 1 Монпелье 1:2 ПСЖ Лига 1 Монпелье 0:3 ПСЖ Кубок ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 1:2 Монпелье Кубок Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1
1/8 финала
4 Румилли-Албанай
0 Ле Пюи
1 Олимпик Сомюр
2 Тулуза
6 Ред Стар (Франция)
7 Лион
5 Монако
4 Метц
1 Кане-Руссийон
0 Булонь
0 Вольтижёр
1 Монпелье
3 ПСЖ
0 Лилль
0 Седан
1 Анже
1/4 финала
2 Румилли-Албанай
0 Тулуза
0 Лион
2 Монако
1 Кане-Руссийон
2 Монпелье
5 ПСЖ
0 Анже
1/2 финала
0 Румилли-Албанай
0 Монако
0 Монпелье
0 ПСЖ
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 6 1 0
2. ПСЖ Икарди Мауро 4 0 0
3. Олимпик Сомюр Wail Bouhoutt 4 2 0
4. Лион Шерки Райан 3 0 1
5. Анже Фюльжени Анжело 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лион Диоманде Синали 1 1
2. ПСЖ Паредес Леандро 2 0
3. Лион Пакета Лукас 2 0
4. Монпелье Илтон Виторино 0 1
5. Румилли-Албанай Ди Стефано Винсан 0 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 68'
    "ПСЖ" периодически оттягивается назад, позволяя противнику держать мяч. Парижане ждут шанса для контратаки.
  • Желтая карточка
    67'
    И всё-таки жёлтая карточка показана.
  • Фол, нарушение
    66'
    Молле прямой ногой пошёл в соперника. Судья фиксирует лишь фол.
  • 65'
    Так и катают мяч игроки гостей словно чего-то выжидая.
  • 64'
    Гости спокойно удерживают "синицу" в руках, не пускаясь на охоту на "журавля". Иными словами, и сами в атаку не идем, и вам не позволим.
  • 63'
    Не отдает мяч "ПСЖ". А футболисты "Монпелье" лениво изображают прессинг.
  • 62'
    "ПСЖ" решает снова спокойно подержать мяч, сбивая тем самым реваншистский пыл хозяев.
  • Угловой
    61'
    "ПСЖ" неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки соперника порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством.
  • Опасный момент
    60'
    Сарабия из убойной позиции пробил во вратаря. Угловой будет разыгран сейчас.
  • 59'
    Спокойно перекатывает мяч в центре поля сейчас "ПСЖ", понимая, что торопиться ему уже некуда.
  • 58'
    А темп тем временем совсем упал, что на руку "ПСЖ". Усыпить бдительность соперника и показать клыки в контратаке — идеальный план в таких матчах.
  • 57'
    Как-то вжался "Монпелье" в штрафную, создав там невероятную плотность. Мяч метался перед воротами, но опять никто не пробил.
  • 56'
    Теперь "ПСЖ" более расслабленно может возить мяч, заставляя игроков "Монпелье" много и бессмысленно бегать.
  • 55'
    Надо отметить, что "ПСЖ" после потери мяча моментально организует коллективный отбор, а от этого у "Монпелье" противоядия нет.
  • Угловой
    54'
    Угловой у ворот "Монпелье", следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.
  • Желтая карточка
    53'
    Ферри получает желтую карточку..
  • Угловой
    52'
    Атака "Монпелье" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась неудачной, игроки гостей замысел соперника раскусили.
  • 2 гола - дубль!
    51'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Мбаппе!!!
    В одиночку всё сделал. Пробежал по левому флангу, обвёл двух и переиграл голкипера.
  • 50'
     "ПСЖ" играет напористо, конечно. Но надолго ли хватит сил. Да и "Монпелье" в любой момент может наказать.
  • Опасный момент
    49'
    Сарабия едва не поразил нижний угол ворот, только вот мяч после его удара с правого края штрафной просвистел рядом со штангой.
  • 48'
    Спокойное такое начало, парижане контролируют мяч, но пока без обостряющих передач.
  • Замена
    47'
    На второй тайм у хозяев не вышел Суке. Вместо него теперь играет Мавидиди.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Монпелье" - "ПСЖ" 1:1. "ПСЖ" в первом тайме играл по-хозяйски, но ничего из игрового преимущества извлечь не сумел.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Лаборд!!!
    Отличный выстрел Лаборда с левого края штрафной. Мяч направился под переклалину, Навас был бессилен.
  • 44'
    Создается такое ощущение, что нынешнее положение дел всех устраивает. Либо уже кончились силы у обеих команд.
  • Фол, нарушение
    43'
    Паредес получает по ногам. До ворот около 29 метров.
  • 42'
    А вот и быстрая атака гостей, завершается она ударом Гуэйе. Мяч летит над перекладиной.
  • 41'
    "ПСЖ" перешёл на игру на контратаках. Гости это делают с большим удовольствием, имея впереди шустрого Мбаппе.
  • 40'
    Молле отправил мяч за пределы поля. Удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    39'
    Гуэйе грубо сыграл против Саванье. До ворот парижан около 30 метров.
  • 39'
    Вступает в игру Навас, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своего клуба, получил он мяч от партнёра.
  • Угловой
    38'
    Стремительная атака "ПСЖ" заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.
  • 37'
    Кажется, что немного активизировались хозяева. Или это "ПСЖ" взял короткую передышку?
  • Офсайд
    36'
    Молле забрался в положение "вне игры" на чужой половине поля. Первый офсайд в матче.
  • Угловой
    35'
    Два подряд угловых подали парижане, но толку от этого факта никакого.
  • Угловой
    34'
    "ПСЖ" зарабатывает угловой после прерванного прострела, но корнер гости разыгрывают неудачно.
  • 33'
    Хозяева наконец-то идут вперед, но пока не видно, за счет чего они могут добиться хотя бы ничьей. Впрочем, преимущества в 1 мяч можно лишиться и после дальнего удара с шальным рикошетом.
  • 32'
    И продолжаются атаки "ПСЖ". "Монпелье" старается, но банально не успевает за передвижением парижан.
  • 31'
    А вот и Маурисио Почеттино прикрикнул на своих. Ему показалось, что не слишком охотно игроки возвращаются в оборону. Есть риск увлечься, когда все так легко получается.
  • 30'
    "Монпелье" возился с мячом в центре поля, а закончилось все неточным пасом за боковую. Безобразно играют хозяева.
  • Опасный момент
    29'
    Икарди обязан был сейчас забивать. Мбаппе выдал аргентинцу идеальный пас с левого края штрафной, но нападающий пробил точно во вратаря.
  • Фол, нарушение
    29'
    Ферри был не прав в середине поля. Сбил он Рафинью. Судья всё видел.
  • Угловой
    28'
    А вот и первый угловой в матче у ворот "ПСЖ". Последовал навес в штрафную, но забить гол после этого розыгрыша не получилось.
  • 27'
    Мишель Дер Закарян призывает свою команду плотнее играть против соперника в центре поля, не давать легко разыгрывать мяч и выдавать острые передачи.
  • 26'
    "ПСЖ" ощущает тотальный контроль над игрой. Хозяевам нужно взять паузу, подержать мяч, чтобы прийти в себя. В атаке "Монпелье" нет.
  • Угловой
    25'
    "ПСЖ" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей.
  • 24'
    Продолжается осада штрафной "Монпелье". Всем составом хозяева сейчас обороняются, но без какой-либо паники.
  • Опасный момент
    23'
    Сарабия в касание замыкал подачу с правого фланга, только вот игровой снаряд пролетел совсем рядом с целью. Удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    22'
    Саванье нарушает правила на половине поля парижан.
  • 21'
    "Монпелье" в большой растерянности. Команда не может навязать борьбу за мяч. А "ПСЖ" держит его, предпочитая передачи поперек поля.
  • 20'
    А режиссёры на всякий случай показали Ди Марию, который сразу же побежал разминаться.
  • 19'
    И всё в порядке с 7 номером столичной команды, матч он сможет продолжить.
  • Травма, повреждение
    18'
    Мбаппе повреждение ещё получил в том эпизоде. В нашей игре возникла пауза.
  • Опасный момент
    17'
    Мбаппе чуть было дубль сейчас не оформил, благо Берто успел сложиться и накрыть мяч, который был пущен с левого угла вратарской.
  • 16'
    Флоренци побежал забивать, только вот не получился у него удар точным. Мяч полетел в сторону рекламных щитов.
  • 15'
    Не видно пока активизации со стороны "Монпелье". "ПСЖ" всё-таки больше владеет мячом.
  • Угловой
    14'
    Первый угловой зарабатывают игроки "ПСЖ". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • 13'
    Перекатывают опять мяч игроки "ПСЖ" с фланга на фланг, находясь в поисках слабого места соперника.
  • 12'
    Продолжают нам показывать Мишеля Тер-Закаряна, улыбка которого исчезла одновременно с "нулем" в графе пропущенных "Монпелье" мячей в этой встрече. Все логично.
  • Фол, нарушение
    11'
    Гуэйе нарушает правила в центральном круге.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Мбаппе!!!
    Проспали Мбаппе в собственно штрафной защитники, а 7 номер спокойно воспользовался таким подарком.
  • 8'
    Не получается никак у "Монпелье" провести первую вразумительную атаку. Если у "ПСЖ" играть в пас выходит, то вот хозяева пока вне игры в этом плане.
  • 7'
    Много сумбура в защитных действиях "Монпелье", есть ощущение, будто оборонцы до сих пор не разобрались, кто должен опекать форвардов соперника.
  • 6'
    Пока острота у ворот пропала, в центре внимания - борьба за инициативу, не приносящая, впрочем, практической пользы.
  • Фол, нарушение
    5'
    Мбаппе опасно сыграл у штрафной соперника. Свободный удар назначен.
  • 4'
    Отмечу, если основное время заканчивается вничью, то сразу проводится серия пенальти.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Жереми Пиньяра, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолил Паредес у центрального круга.
  • 2'
    А первый удар остается всё-таки за парижанами. Мбаппе приложился по мячу, Берто на месте
  • 2'
    На правах хозяев "Монпелье" активнее идёт вперед в эти стартовые секунды.
  • 1'
    "Монпелье" проводит матч в комплекте формы сине-оранжевого цвета, в белой "ПСЖ".
  • Первый тайм начался
    Матч начался!
  • До матча
  • Здравствуйте, друзья! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 1/2 финала Кубка Франции между "Монпелье" и "ПСЖ". Начинаем в 22:00 по Москве, вашего комментатора зовут Сергей Прокофьев.
Прогнозы 135
Монпелье 1.5% (2)
X 3.7% (5)
ПСЖ 94.8% (128)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
ПСЖ
7.40
5.60
1.47
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Прогнозы на матч Монпелье 1:2 ПСЖ

Исход игры
Монпелье
1.5% (2)
Ничья
3.7% (5)
ПСЖ
94.8% (128)
Тотал 2.5
Больше
76.69% (102)
Меньше
23.31% (31)
Обе команды забьют
Да
78.2% (104)
Нет
21.8% (29)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
48.9% (66)
1:3 ПСЖ
22.2% (30)
0:2 ПСЖ
13.3% (18)
0:1 ПСЖ
5.9% (8)
1:1 Ничья
3.7% (5)
0:3 ПСЖ
2.2% (3)
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