Франция: Кубок 2020-2021
0:1
10' ГолМбаппе Килиан
1:1
45' ГолЛаборд Гаэтан
1:2
50' ГолМбаппе Килиан
52' Желтая карточкаФерри Жордан
65' Желтая карточкаМолле Флоран
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
26 Беншама СамиПолузащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
-
34 Симонс ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
Ход матча
10'
0:1
45'
1:1
50'
52'
65'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|3 (1)
|0.6
|2.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.4
|3.
|Ферри Жордан
|1
|0.2
|4.
|Шкулетич Петар
|1
|0.2
|5.
|Молле Флоран
|1
|0.2
|6.
|Долли Киган
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|1.2
|2.
|Икарди Мауро
|4
|0.8
|3.
|Сарабия Пабло
|1
|0.2
|4.
|Неймар
|1
|0.2
|5.
|Кин Мойзе
|1
|0.2
|6.
|Верратти Марко
|0
|0
|7.
|Дракслер Юлиан
|0
|0
|8.
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|9.
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|10.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Илтон Виторино
|0
|1
|2.
|Ферри Жордан
|1
|0
|3.
|Мендеш Педру II
|1
|0
|4.
|Ристич Михайло
|1
|0
|5.
|Самбья Саломон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паредес Леандро
|2
|0
|2.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|3.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|4.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|5.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|ПСЖ
|27.27% (3)
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =7 -4Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье
Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье
ПСЖ Последние 20 матчей: +12 =2 -6Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Монпелье 3:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:1 Монпелье Лига 1 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 ПСЖ Лига 1 Монпелье 1:2 ПСЖ Лига 1 Монпелье 0:3 ПСЖ Кубок ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 1:2 Монпелье Кубок Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|1
|0
|2.
|ПСЖ
|Икарди Мауро
|4
|0
|0
|3.
|Олимпик Сомюр
|Wail Bouhoutt
|4
|2
|0
|4.
|Лион
|Шерки Райан
|3
|0
|1
|5.
|Анже
|Фюльжени Анжело
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Диоманде Синали
|1
|1
|2.
|ПСЖ
|Паредес Леандро
|2
|0
|3.
|Лион
|Пакета Лукас
|2
|0
|4.
|Монпелье
|Илтон Виторино
|0
|1
|5.
|Румилли-Албанай
|Ди Стефано Винсан
|0
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монпелье 1:2 ПСЖ
Исход игры
Монпелье
1.5% (2)
Ничья
3.7% (5)
ПСЖ
94.8% (128)
Тотал 2.5
Больше
76.69% (102)
Меньше
23.31% (31)
Обе команды забьют
Да
78.2% (104)
Нет
21.8% (29)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
48.9% (66)
1:3 ПСЖ
22.2% (30)
0:2 ПСЖ
13.3% (18)
0:1 ПСЖ
5.9% (8)
1:1 Ничья
3.7% (5)
0:3 ПСЖ
2.2% (3)
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