Гости спокойно удерживают "синицу" в руках, не пускаясь на охоту на "журавля". Иными словами, и сами в атаку не идем, и вам не позволим.

Так и катают мяч игроки гостей словно чего-то выжидая.

Молле прямой ногой пошёл в соперника. Судья фиксирует лишь фол.

"ПСЖ" периодически оттягивается назад, позволяя противнику держать мяч. Парижане ждут шанса для контратаки.

На второй тайм у хозяев не вышел Суке. Вместо него теперь играет Мавидиди.

Спокойное такое начало, парижане контролируют мяч, но пока без обостряющих передач.

Сарабия едва не поразил нижний угол ворот, только вот мяч после его удара с правого края штрафной просвистел рядом со штангой.

"ПСЖ" играет напористо, конечно. Но надолго ли хватит сил. Да и "Монпелье" в любой момент может наказать.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Мбаппе!!! В одиночку всё сделал. Пробежал по левому флангу, обвёл двух и переиграл голкипера.

Угловой у ворот "Монпелье", следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.

Надо отметить, что "ПСЖ" после потери мяча моментально организует коллективный отбор, а от этого у "Монпелье" противоядия нет.

Теперь "ПСЖ" более расслабленно может возить мяч, заставляя игроков "Монпелье" много и бессмысленно бегать.

Как-то вжался "Монпелье" в штрафную, создав там невероятную плотность. Мяч метался перед воротами, но опять никто не пробил.

А темп тем временем совсем упал, что на руку "ПСЖ". Усыпить бдительность соперника и показать клыки в контратаке — идеальный план в таких матчах.

Спокойно перекатывает мяч в центре поля сейчас "ПСЖ", понимая, что торопиться ему уже некуда.

Сарабия из убойной позиции пробил во вратаря. Угловой будет разыгран сейчас.

"ПСЖ" неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки соперника порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством.

"ПСЖ" решает снова спокойно подержать мяч, сбивая тем самым реваншистский пыл хозяев.

Не отдает мяч "ПСЖ". А футболисты "Монпелье" лениво изображают прессинг.

Первый тайм

— Перерыв! "Монпелье" - "ПСЖ" 1:1. "ПСЖ" в первом тайме играл по-хозяйски, но ничего из игрового преимущества извлечь не сумел.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Лаборд!!!

Отличный выстрел Лаборда с левого края штрафной. Мяч направился под переклалину, Навас был бессилен.

44' Создается такое ощущение, что нынешнее положение дел всех устраивает. Либо уже кончились силы у обеих команд.

43' Паредес получает по ногам. До ворот около 29 метров.

42' А вот и быстрая атака гостей, завершается она ударом Гуэйе. Мяч летит над перекладиной.

41' "ПСЖ" перешёл на игру на контратаках. Гости это делают с большим удовольствием, имея впереди шустрого Мбаппе.

40' Молле отправил мяч за пределы поля. Удар от ворот.

39' Гуэйе грубо сыграл против Саванье. До ворот парижан около 30 метров.

39' Вступает в игру Навас, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своего клуба, получил он мяч от партнёра.

38' Стремительная атака "ПСЖ" заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.

37' Кажется, что немного активизировались хозяева. Или это "ПСЖ" взял короткую передышку?

36' Молле забрался в положение "вне игры" на чужой половине поля. Первый офсайд в матче.

35' Два подряд угловых подали парижане, но толку от этого факта никакого.

34' "ПСЖ" зарабатывает угловой после прерванного прострела, но корнер гости разыгрывают неудачно.

33' Хозяева наконец-то идут вперед, но пока не видно, за счет чего они могут добиться хотя бы ничьей. Впрочем, преимущества в 1 мяч можно лишиться и после дальнего удара с шальным рикошетом.

32' И продолжаются атаки "ПСЖ". "Монпелье" старается, но банально не успевает за передвижением парижан.

31' А вот и Маурисио Почеттино прикрикнул на своих. Ему показалось, что не слишком охотно игроки возвращаются в оборону. Есть риск увлечься, когда все так легко получается.

30' "Монпелье" возился с мячом в центре поля, а закончилось все неточным пасом за боковую. Безобразно играют хозяева.

29' Икарди обязан был сейчас забивать. Мбаппе выдал аргентинцу идеальный пас с левого края штрафной, но нападающий пробил точно во вратаря.

29' Ферри был не прав в середине поля. Сбил он Рафинью. Судья всё видел.

28' А вот и первый угловой в матче у ворот "ПСЖ". Последовал навес в штрафную, но забить гол после этого розыгрыша не получилось.

27' Мишель Дер Закарян призывает свою команду плотнее играть против соперника в центре поля, не давать легко разыгрывать мяч и выдавать острые передачи.

26' "ПСЖ" ощущает тотальный контроль над игрой. Хозяевам нужно взять паузу, подержать мяч, чтобы прийти в себя. В атаке "Монпелье" нет.

25' "ПСЖ" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей.

24' Продолжается осада штрафной "Монпелье". Всем составом хозяева сейчас обороняются, но без какой-либо паники.

23' Сарабия в касание замыкал подачу с правого фланга, только вот игровой снаряд пролетел совсем рядом с целью. Удар от ворот.

22' Саванье нарушает правила на половине поля парижан.

21' "Монпелье" в большой растерянности. Команда не может навязать борьбу за мяч. А "ПСЖ" держит его, предпочитая передачи поперек поля.

20' А режиссёры на всякий случай показали Ди Марию, который сразу же побежал разминаться.

19' И всё в порядке с 7 номером столичной команды, матч он сможет продолжить.

18' Мбаппе повреждение ещё получил в том эпизоде. В нашей игре возникла пауза.

17' Мбаппе чуть было дубль сейчас не оформил, благо Берто успел сложиться и накрыть мяч, который был пущен с левого угла вратарской.

16' Флоренци побежал забивать, только вот не получился у него удар точным. Мяч полетел в сторону рекламных щитов.

15' Не видно пока активизации со стороны "Монпелье". "ПСЖ" всё-таки больше владеет мячом.

14' Первый угловой зарабатывают игроки "ПСЖ". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

13' Перекатывают опять мяч игроки "ПСЖ" с фланга на фланг, находясь в поисках слабого места соперника.

12' Продолжают нам показывать Мишеля Тер-Закаряна, улыбка которого исчезла одновременно с "нулем" в графе пропущенных "Монпелье" мячей в этой встрече. Все логично.

11' Гуэйе нарушает правила в центральном круге.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Мбаппе!!!

Проспали Мбаппе в собственно штрафной защитники, а 7 номер спокойно воспользовался таким подарком.

8' Не получается никак у "Монпелье" провести первую вразумительную атаку. Если у "ПСЖ" играть в пас выходит, то вот хозяева пока вне игры в этом плане.

7' Много сумбура в защитных действиях "Монпелье", есть ощущение, будто оборонцы до сих пор не разобрались, кто должен опекать форвардов соперника.

6' Пока острота у ворот пропала, в центре внимания - борьба за инициативу, не приносящая, впрочем, практической пользы.

5' Мбаппе опасно сыграл у штрафной соперника. Свободный удар назначен.

4' Отмечу, если основное время заканчивается вничью, то сразу проводится серия пенальти.

3' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Жереми Пиньяра, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолил Паредес у центрального круга.

2' А первый удар остается всё-таки за парижанами. Мбаппе приложился по мячу, Берто на месте

2' На правах хозяев "Монпелье" активнее идёт вперед в эти стартовые секунды.

1' "Монпелье" проводит матч в комплекте формы сине-оранжевого цвета, в белой "ПСЖ".